Újabb értesítéseket kaptak azok a gazdálkodók, akiknek agrárberuházási pályázatát korábban forráshiányra hivatkozva utasították el – közölte a Világgazadasággal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). Az érdekképviselet beszámolója szerint a KAP Nemzeti Irányító Hatósága az értesítésekben megállapította, hogy korábbi döntéseit a vonatkozó jogszabályok megsértésével hozta meg. A Magosz által ismertetett indoklás szerint a hatóság az agrárpályázatok elutasításakor figyelmen kívül hagyta az előírt pontozásos értékelést és az abból következő sorrendet, az elbírálás során pedig sérült az egyenlő elbánás elve.

Az állattartó telepek fejlesztésére kiírt pályázat egyike annak a három felhívásnak, amelynél októberben forráskimerülést jelentettek be. A Magosz szerint a KAP Nemzeti Irányító Hatósága visszavonja az érintett agrárpályázatok forráshiány miatti elutasítását, miután hibát állapított meg az elbírálásban Fotó: MW/Bozsó Katalin

Az érdekképviselet korábban azt is kifogásolta, hogy az elutasított pályázóknak a rendes jogorvoslat lehetőségét sem biztosították. A Magosz közléséből egyelőre nem derül ki az új döntések időpontja és a rendelkezésre álló támogatási keret.

Három agrárpályázatnál jelentettek forráshiányt

A Nemzeti Irányító Hatóság október 15-én három beruházási felhívásnál jelentette be a keret teljes lekötését. A terménytisztítók, tárolók, szárítók és vetőmagüzemek fejlesztésére, az állattartó telepek korszerűsítésére, valamint a feldolgozóüzemek komplex fejlesztésére a rendelkezésre állónál több támogatást igényeltek. A hatóság akkor azt közölte, hogy a keret kimerülése miatt a jogosultsági és tartalmi feltételeknek megfelelő kérelmeket is el kell utasítania, ha azok finanszírozására már nincs fedezet. A Nemzeti Irányító Hatóság október 15-i közleménye Közös Agrárpolitika

A Világgazdaság már októberben beszámolt arról, hogy egyes gazdálkodók közel két év várakozás után kaptak elutasító döntést az agrárpályázatok elbírárálsa után. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szerint ugyanabban a benyújtási szakaszban egyes pályázók már februárban vagy márciusban megkapták a támogatói döntést, míg mások kérelmét hónapokkal később szakmai pontozás nélkül utasították el. Így a MOSZ szerint előfordulhatott, hogy egy később elbírált beruházás több pontot érdemelt volna, mint egy korábban támogatott fejlesztés.