Bemutatta a Tisza-kormány az egyik legnagyobb gazdasági tervét, csak éppen 1500 milliárd forint hiányzik hozzá: keményen nekimentek a gazdák az új agrárstratégiának
Éles kritikával illette a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) a Világgazdaság által október 29-én bemutatott, 2036-ig szóló új kormányzati agrárstratégiát. A gazdaszervezet álláspontja szerint a dokumentum stílusában inkább kommunikációs anyagnak tekinthető, mint konkrét szakmai stratégiának. Bár a versenyképesebb, ellenállóbb és tudásalapú mezőgazdaság megteremtésével egyetértenek, úgy vélik, a célok megvalósításának feltételei nagyrészt hiányoznak az anyagból. Megkeressünkre a Magosz különösen azt kifogásolta, hogy az agrárstratégia tervezete jelentős változásokat helyez kilátásba, miközben nem tisztázza, miből finanszíroznák azokat, és milyen gazdasági következményekkel számolhatnak az érintett termelők.
Az új agrárstratégia egyik legnagyobb horderejű elképzelése, hogy néhány év alatt mintegy egymillió hektárt állítanának át az intenzív szántóföldi művelésről fenntarthatóbb tájhasználatra. Ez vízvisszatartást, erdősítést, agrárerdészeti hasznosítást és a szántók egy részének legelővé alakítását jelentené. A Magosz szerint azonban először arra kellene választ adni, hogy milyen forrásból valósítható meg ekkora szerkezeti átalakítás, és hogyan kompenzálnák az érintett gazdálkodókat, illetve földtulajdonosokat.
A szövetség számításai szerint a program nagyságrendileg 1500 milliárd forintot igényelne.
Ez a Magosz szerint mintegy másfélszerese a jelenlegi Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének második pillérében rendelkezésre álló környezeti célú forrásoknak. Ráadásul ebből a keretből nemcsak a földhasználati átállást kell finanszírozni, hanem többek között
- az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai programokat,
- az erdősítést,
- a vízhez kapcsolódó támogatásokat,
- valamint az állatjóléti,
- génmegőrzési
- és Natura 2000 jogcímeket is.
A Magosz ebből arra következtet, hogy az elképzelt nagyságrendű átalakításhoz nincs, és a jelenlegi finanszírozási feltételek alapján nem is lesz elegendő forrás. A kérdés különösen érzékeny az idei aszály után. A Világgazdaság korábbi beszámolói szerint a terméskiesés és a magas termelési költségek miatt számos gazdaság már a következő termelési év finanszírozásával is nehézségekbe ütközik.
Ilyen helyzetben egy jelentős földhasználati szerkezetváltás csak megfelelő beruházási támogatásokkal, jövedelempótlással és kiszámítható szabályozással lehet reális lehetőség.
Agrárstratégia: szép szavak, de mi lesz a 80 százalékos társfinanszírozással?
A gazdaszervezet szerint legalább ilyen súlyos hiányosság, hogy az agrárstratégia nem fogalmaz meg egyértelmű vállalást a jelenlegi, 80 százalékos nemzeti társfinanszírozási arány jövőjéről. A Magosz megkeresésünkre arra figyelmeztet, hogy az európai uniós agrárforrások várható csökkenése miatt a következő költségvetési időszakban a tagállami szerepvállalásnak még nagyobb jelentősége lesz.
Meglátásuk szerint, amennyiben a magyar kormány nem biztosít megfelelő nemzeti forrásokat, a hazai gazdálkodók és élelmiszeripari vállalkozások fejlesztési lehetőségei jelentősen beszűkülhetnek. Ez nemcsak a beruházások elmaradását eredményezheti, hanem ronthatja a magyar termelők versenyhelyzetét azokkal az európai országokkal szemben, ahol a nemzeti költségvetés nagyobb mértékben támogatja az ágazatot. Mindezért, a Magosz szerint, a szükséges tagállami többletforrások nélkül az agrárstratégia célkitűzéseinek jelentős része megvalósíthatatlan maradhat.
Hiányzik a piacvédelem, miközben egyre nagyobb az importnyomás
Az érdekképviselet másik jelentős kifogása, hogy a stratégia nem ad kellően konkrét választ a harmadik országokból érkező mezőgazdasági és élelmiszeripari import jelentette kihívásokra. A Magosz szerint a dokumentumnak foglalkoznia kellene az európai uniós szabadkereskedelmi megállapodások következményeivel és azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel a magyar termelők piaci pozíciója megőrizhető.
A szövetség állítása szerint a paprikánál és a paradicsomnál tíz év alatt több mint kétszeresére emelkedett az EU-n kívülről érkező import részaránya.
Emellett a Dél-Amerikából és Ukrajnából érkező baromfihús, méz és különböző mezőgazdasági termények behozatalának növekedésére is felhívják a figyelmet. A gazdaszervezet úgy véli, hogy a hazai piac védelmének kérdése egyetlen átfogó agrárstratégiából sem hiányozhat.
A probléma azonban nem kizárólag magyar hatáskörben kezelhető, hiszen az uniós kereskedelempolitika közös szabályok alapján működik. Éppen ezért lenne különösen fontos annak meghatározása, hogy a kormány milyen európai uniós fellépést, ellenőrzési intézkedéseket vagy versenyképességi támogatásokat tart szükségesnek.
A magyar föld jövőjéről is egyértelmű választ várnak
A Magosz a birtokpolitikai elképzeléseket szintén hiányosnak tartja. A szövetség elvárná, hogy a stratégia egyértelműen rögzítse a jogi személyek földtulajdon szerzésére vonatkozó tilalom, a tulajdoni és birtokmaximum, valamint a helyi földbizottságok szerepének fenntartását és megerősítését. A Világgazdaság által bemutatott agrárkamarai átalakítási terv ezzel kapcsolatban sem adt különös reményre okot. Az érdekképviselet attól tart, hogy ilyen vállalások hiányában a gazdálkodók a földforgalmi szabályok későbbi jelentős lazítására következtethetnek.
Mindez különösen érzékeny kérdés annak fényében, hogy az agrárkamarai és földforgalmi szabályozás tervezett módosításai az elmúlt időszakban már komoly vitákat váltottak ki a gazdaszervezetek között. Fontos ugyanakkor, hogy a stratégiai dokumentumban szereplő részletes garanciák hiánya önmagában nem jelenti a jelenlegi földforgalmi korlátozások megszüntetésének szándékát. A Magosz éppen ezért vár egyértelmű politikai és jogalkotási állásfoglalást a kormányzattól.
Vadkár, erdőgazdálkodás és vízügy: alapvető kérdések maradtak ki
A szövetség kifogásolja azt is, hogy a dokumentum nem foglalkozik megfelelően a túlszaporodott vadállomány és a mezőgazdasági vadkárok problémájával, valamint az erdőgazdálkodással. A Magosz külön problémaként említi, hogy az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és a vízgazdálkodás nem a jelenlegi agrártárca közvetlen irányítása alá tartozik.
A szövetség szerint a különböző minisztériumokhoz telepített hatáskörök megnehezíthetik az ágazati szakpolitikák összehangolását. Ez azért is lényeges ellentmondás, mert az új agrárstratégia éppen a táji vízvisszatartásra és a földhasználat átalakítására építené az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egyik legfontosabb elemét. Ezeket a célokat ugyanakkor az agrár-, a vízügyi és a természetvédelmi szakpolitika összehangolása nélkül nehéz megvalósítani.
Veszélybe kerülhetnek az őstermelői kedvezmények?
Különös aggodalmat váltott ki a Magosz-ból az őstermelői adózási szabályok felülvizsgálatának említése. A gazdaszervezet szerint a dokumentumból nem derül ki, hogy a kormány milyen változtatásokra készül, és azok miként érintenék az őstermelők jelenlegi kedvezményeit. A Magosz ezért azt kérdezi: a szabályok felülvizsgálata az őstermelői adókedvezmények csökkentését vagy megszüntetését vetíti-e előre?
A stratégia felülvizsgálatra vonatkozó megfogalmazása önmagában nem jelent adóemelési döntést, de az érdekképviselet szerint a konkrétumok hiánya bizonytalanságot teremthet. Hasonló kételyeket fogalmaztak meg a generációváltás ügyében is. A Magosz szerint tisztázni kellene, hogy az új dokumentumban megjelenő szemlélet miként viszonyul a korábban elindított gazdaságátadási konstrukcióhoz. A szövetség azt is felveti, hogy a gazdaságátadási és fiatal gazda pályázatok elbírálásának leállása összefügghet-e az új megközelítéssel.
A legfontosabb kérdés továbbra is a megvalósítás
A Magosz állásfoglalása alapján nem elsősorban a stratégia hosszú távú céljai körül alakult ki vita. A szervezet ugyanis támogatja a versenyképesebb, alkalmazkodóbb és tudásalapú magyar mezőgazdaság megteremtését. Ugyanakkor nem tisztázott, hogy az elképzelt változásokhoz rendelkezésre állnak-e a szükséges pénzügyi, intézményi és szabályozási feltételek.
Az egymillió hektáros földhasználati átalakítás becsült 1500 milliárd forintos költsége jól mutatja a különbséget a megfogalmazott célok és az azokhoz rendelt, egyelőre nem tisztázott finanszírozás között. A Magosz álláspontja szerint a gazdálkodás kiszámíthatóságához nem elegendő az általános jövőkép: az agrárstratégiának a támogatások, a piacvédelem, a földtulajdon, az adózás és az intézményi működés alapvető kérdéseiben is egyértelmű válaszokat kellene adnia.