Bemutatta a Tisza-kormány az egyik legnagyobb gazdasági tervét, csak éppen 1500 milliárd forint hiányzik hozzá: keményen nekimentek a gazdák az új agrárstratégiának

Éles kritikával illette a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) a Világgazdaság által október 29-én bemutatott, 2036-ig szóló új kormányzati agrárstratégiát. A gazdaszervezet álláspontja szerint a dokumentum stílusában inkább kommunikációs anyagnak tekinthető, mint konkrét szakmai stratégiának. Bár a versenyképesebb, ellenállóbb és tudásalapú mezőgazdaság megteremtésével egyetértenek, úgy vélik, a célok megvalósításának feltételei nagyrészt hiányoznak az anyagból. Megkeressünkre a Magosz különösen azt kifogásolta, hogy az agrárstratégia tervezete jelentős változásokat helyez kilátásba, miközben nem tisztázza, miből finanszíroznák azokat, és milyen gazdasági következményekkel számolhatnak az érintett termelők.

A Magosz szerint a kormány új agrárstratégia tervzetét kommunikációs szinten lehet támogatni, de fájóan hiányoznak belőle a konkrétumok Fotó: Nemeth Andras Peter

Az új agrárstratégia egyik legnagyobb horderejű elképzelése, hogy néhány év alatt mintegy egymillió hektárt állítanának át az intenzív szántóföldi művelésről fenntarthatóbb tájhasználatra. Ez vízvisszatartást, erdősítést, agrárerdészeti hasznosítást és a szántók egy részének legelővé alakítását jelentené. A Magosz szerint azonban először arra kellene választ adni, hogy milyen forrásból valósítható meg ekkora szerkezeti átalakítás, és hogyan kompenzálnák az érintett gazdálkodókat, illetve földtulajdonosokat.

A szövetség számításai szerint a program nagyságrendileg 1500 milliárd forintot igényelne.

Ez a Magosz szerint mintegy másfélszerese a jelenlegi Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének második pillérében rendelkezésre álló környezeti célú forrásoknak. Ráadásul ebből a keretből nemcsak a földhasználati átállást kell finanszírozni, hanem többek között

az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai programokat,

az erdősítést,

a vízhez kapcsolódó támogatásokat,

valamint az állatjóléti,

génmegőrzési

és Natura 2000 jogcímeket is.

A Magosz ebből arra következtet, hogy az elképzelt nagyságrendű átalakításhoz nincs, és a jelenlegi finanszírozási feltételek alapján nem is lesz elegendő forrás. A kérdés különösen érzékeny az idei aszály után. A Világgazdaság korábbi beszámolói szerint a terméskiesés és a magas termelési költségek miatt számos gazdaság már a következő termelési év finanszírozásával is nehézségekbe ütközik.