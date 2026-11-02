Végig a szemünk előtt zajlott, most jöhet a feketeleves: Európa gazdái olyasmin spórolnak, ami később nagyon sokba kerülhet

Egyre aggasztóbb jelek érkeznek az európai mezőgazdaságból. A gazdálkodók a magas termelési költségek és az alacsony terményárak okozta agrárválság szorításában olyan mértékben fogják vissza a műtrágya- és növényvédőszer-vásárlásaikat, ami már a következő évi terméseredményeket is veszélyeztetheti. A probléma ráadásul nem csupán a kereslet visszaesése. Az európai műtrágyagyárak egy része a drága földgáz miatt csökkentette termelését, így fennáll a veszélye, hogy a tavaszi felhasználási időszakra akkor sem jut el mindenhová időben a szükséges mennyiségű műtrágya, ha a vásárlások később megélénkülnek.

Kevesebb terményt tudnak az ötéves átlagnál jóval alacsonyabb áron értékesíteni a gazdák, ezért visszafogják kiadásaikat. Az agrárválság a jövő évi eredményeket is lehúzhatja Fotó: Katona Tibor

A Független Árupiaci Hírszerző Szolgálat (ICIS) piaci elemzése szerint az európai nitrogénműtrágya-vásárlások jelenleg 15–20 százalékkal maradnak el a szokásos szezonális szinttől. A foszfátműtrágyák esetében még súlyosabb a helyzet: az iparági szereplők legalább 30 százalékos keresletkiesésről számoltak be. A számok a prágai szakmai konferencián megkérdezett kereskedők és gyártók becslésein alapulnak, nem hivatalos európai értékesítési statisztikák. Az országok között jelentősek az eltérések: egyes piaci szereplők Németországban akár 30–40 százalékos lemaradást is valószínűsítenek. Az is kérdéses, hogy a gazdák csak későbbre halasztják a beszerzéseket, vagy végleg lemondanak a műtrágya egy részének kijuttatásáról. Az előbbi esetben a tavaszi vásárlási hullám még javíthatja a helyzetet, utóbbi viszont már közvetlenül ronthatja a növények tápanyagellátását és a várható hozamokat.

Agrárválság: a termények olcsóbbak, a műtrágya drágább

Az európai gazdák óvatossága mögött egyre súlyosabb jövedelmezőségi probléma áll. Miközben a mezőgazdasági termékek felvásárlási árai csökkennek, a termeléshez szükséges inputanyagok ára tovább emelkedik. Az Eurostat szeptemberben közzétett adatai szerint 2026 második negyedévében az uniós mezőgazdasági termékek átlagos termelői ára éves összevetésben 5,8 százalékkal csökkent, miközben a mezőgazdasági inputok ára 4,7 százalékkal emelkedett. A részletes adatok még kedvezőtlenebb képet mutatnak:

A gabonafélék termelői ára 5,6 százalékkal csökkent.

A műtrágyák és talajjavító szerek 13,4 százalékkal drágultak.

Az energia és a kenőanyagok ára 22 százalékkal emelkedett.

A gazdálkodók tehát ugyanazért a terménymennyiségért kevesebb bevételhez jutnak, miközben a következő termés előállításához egyre többet kellene költeniük. Emiatt sok gazdaságban már nem az optimális technológiai ráfordításokról, hanem a rendelkezésre álló pénzből finanszírozható minimális termelési költségekről döntenek. A költségek visszafogása rövid távon enyhítheti a likviditási gondokat, de ha a növények a szükségesnél kevesebb tápanyaghoz jutnak, az a terméshozamokban és a termés minőségében is megmutatkozhat.