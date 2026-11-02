Végig a szemünk előtt zajlott, most jöhet a feketeleves: Európa gazdái olyasmin spórolnak, ami később nagyon sokba kerülhet
Egyre aggasztóbb jelek érkeznek az európai mezőgazdaságból. A gazdálkodók a magas termelési költségek és az alacsony terményárak okozta agrárválság szorításában olyan mértékben fogják vissza a műtrágya- és növényvédőszer-vásárlásaikat, ami már a következő évi terméseredményeket is veszélyeztetheti. A probléma ráadásul nem csupán a kereslet visszaesése. Az európai műtrágyagyárak egy része a drága földgáz miatt csökkentette termelését, így fennáll a veszélye, hogy a tavaszi felhasználási időszakra akkor sem jut el mindenhová időben a szükséges mennyiségű műtrágya, ha a vásárlások később megélénkülnek.
A Független Árupiaci Hírszerző Szolgálat (ICIS) piaci elemzése szerint az európai nitrogénműtrágya-vásárlások jelenleg 15–20 százalékkal maradnak el a szokásos szezonális szinttől. A foszfátműtrágyák esetében még súlyosabb a helyzet: az iparági szereplők legalább 30 százalékos keresletkiesésről számoltak be. A számok a prágai szakmai konferencián megkérdezett kereskedők és gyártók becslésein alapulnak, nem hivatalos európai értékesítési statisztikák. Az országok között jelentősek az eltérések: egyes piaci szereplők Németországban akár 30–40 százalékos lemaradást is valószínűsítenek. Az is kérdéses, hogy a gazdák csak későbbre halasztják a beszerzéseket, vagy végleg lemondanak a műtrágya egy részének kijuttatásáról. Az előbbi esetben a tavaszi vásárlási hullám még javíthatja a helyzetet, utóbbi viszont már közvetlenül ronthatja a növények tápanyagellátását és a várható hozamokat.
Agrárválság: a termények olcsóbbak, a műtrágya drágább
Az európai gazdák óvatossága mögött egyre súlyosabb jövedelmezőségi probléma áll. Miközben a mezőgazdasági termékek felvásárlási árai csökkennek, a termeléshez szükséges inputanyagok ára tovább emelkedik. Az Eurostat szeptemberben közzétett adatai szerint 2026 második negyedévében az uniós mezőgazdasági termékek átlagos termelői ára éves összevetésben 5,8 százalékkal csökkent, miközben a mezőgazdasági inputok ára 4,7 százalékkal emelkedett. A részletes adatok még kedvezőtlenebb képet mutatnak:
- A gabonafélék termelői ára 5,6 százalékkal csökkent.
- A műtrágyák és talajjavító szerek 13,4 százalékkal drágultak.
- Az energia és a kenőanyagok ára 22 százalékkal emelkedett.
A gazdálkodók tehát ugyanazért a terménymennyiségért kevesebb bevételhez jutnak, miközben a következő termés előállításához egyre többet kellene költeniük. Emiatt sok gazdaságban már nem az optimális technológiai ráfordításokról, hanem a rendelkezésre álló pénzből finanszírozható minimális termelési költségekről döntenek. A költségek visszafogása rövid távon enyhítheti a likviditási gondokat, de ha a növények a szükségesnél kevesebb tápanyaghoz jutnak, az a terméshozamokban és a termés minőségében is megmutatkozhat.
A műtrágyagyárak is visszafogják a termelést
Az európai műtrágyapiac helyzetét tovább nehezíti, hogy a kereslet gyengülésével párhuzamosan a kínálati oldalon is problémák jelentkeznek. A világ egyik legnagyobb műtrágyagyártója, a norvég Yara az emelkedő földgázárak miatt jelentősen korlátozta európai termelését. A vállalat harmadik negyedéves eredménybeszámolója szerint a magas gázköltségek és az elhalasztott vásárlások egyaránt rontották a működési feltételeket.
A társaság október közepi adatai alapján a termeléskorlátozás negyedéves ütemben 270 ezer tonna ammóniát és 140 ezer tonna kész műtrágyát érintett. Ez a korlátozás aktuális ütemét jelenti, nem a negyedév egészében ténylegesen kiesett mennyiséget. A harmadik negyedévben a tényleges termeléscsökkentés 150 ezer tonna ammóniát és 115 ezer tonna készterméket tett ki. A földgáz a nitrogénműtrágya-gyártásban nemcsak energiaforrás, hanem az ammónia előállításának kulcsfontosságú alapanyaga is. A magas gázárak ezért különösen érzékenyen érintik az európai üzemeket. A Yara gyorsjelentése arra is rámutatott, hogy a 2027-es termelési szezonra vonatkozó globális műtrágyabeszerzések jelentősen elmaradnak a korábbi évek ütemétől.
Az ICIS szerint a helyzetet az alacsony európai folyóvízszintek is súlyosbítják, amelyek akadályozhatják a műtrágya belvízi szállítását. Ha a gazdálkodók egyszerre próbálják majd pótolni az elhalasztott beszerzéseket, az ellátási lánc szűk keresztmetszetei miatt egyes termékek késve érkezhetnek meg. Ez különösen a tavaszi fejtrágyázásnál jelenthet problémát, amikor a megfelelő időzítés alapvetően befolyásolja a hatékonyságot.
A növényvédőszer-piac is megszenvedi a gazdák pénzhiányát
Nem kizárólag a műtrágyapiacon mutatkoznak a gazdálkodók pénzügyi nehézségeinek jelei. Az egyik legnagyobb nemzetközi növényvédőszer- és vetőmaggyártó, a Syngenta legfrissebb gyorsjelentése szerint az európai aszály és a mezőgazdasági vállalkozások romló jövedelmezősége a növényvédő szerek iránti keresletet is visszavetette. A Syngenta által közzétett eredménybeszámoló szerint a vállalatcsoport harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 10 százalékkal, 5,2 milliárd dollárra csökkent. Az EBITDA 2 százalékkal, 800 millió dollárra mérséklődött.
Az első kilenc hónapban a társaság 17,3 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 5 százalékos visszaesés, miközben az EBITDA 1 százalékkal, 3,2 milliárd dollárra emelkedett. A vállalat szerint az európai piacot különösen súlyosan érintette a tartós szárazság és a rendkívüli hőség.
A gazdálkodók egy része ezért elhalasztotta a növényvédő szerek és más termelési eszközök beszerzését.
A Syngenta árbevételének visszaesése ugyanakkor nem kizárólag a kereslet gyengülésével magyarázható. A vállalat tudatosan csökkentette egyes alacsonyabb nyereségtartalmú üzletágainak, köztük gabonakereskedelmi tevékenységének súlyát is. Az európai növényvédőszer-üzletág árbevétele az első kilenc hónapban dollárban számolva 6 százalékkal nőtt, nagyrészt árfolyamhatások következtében.
A Reuters beszámolója szerint a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó magas műtrágya-, üzemanyag- és energiaköltségek, valamint az emelkedő kamatok ugyancsak óvatosabbá tették a gazdálkodókat. A műtrágya- és növényvédőszer-vásárlások visszafogása így ugyanannak a folyamatnak a két leágazása: a termelők egyre kevésbé képesek finanszírozni a korábban megszokott intenzitású gazdálkodást.
Nagyon magas a gázolaj ára, háromszorosára drágult a földgáz
Magyarországon a nemzetközi piaci nehézségekhez a rendkívül súlyos aszály következményei is társulnak. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) legutóbbi közösségi médiás bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiaárak emelkedése már a mezőgazdaság szinte valamennyi területén jelentős többletterhet okoz. A gazdaszervezet közlése szerint az olaj nemzetközi jegyzése féléves csúcsra emelkedett, a gázolaj magyarországi átlagára pedig elérte a 721 forintot. A földgáz ára a február végi szinthez képest több mint háromszorosára nőtt – mutatott rá a Magosz.
A drágulás nemcsak a szántóföldi munkákat érinti. A műtrágyagyártás mellett az öntözés, a mezőgazdasági gépek üzemeltetése, az állattartás és a terményszárítás is jelentős energiafelhasználással jár. Különösen súlyos problémát okozhat a gabonatermesztésben, ahol az alacsony felvásárlási árak miatt eleve szűk a gazdák nyereségtartalma. A magasabb költségek egy részét ugyanis nem tudják továbbhárítani a felvásárlókra.
A Magosz szerint a termelési költségek emelkedése egyelőre nem jelent meg teljes egészében a fogyasztói élelmiszerárakban, de idővel a boltokban is éreztetheti hatását. Ennek mértéke ugyanakkor a későbbi terméseredményektől, a nemzetközi piaci áraktól és a feldolgozói, illetve kereskedelmi költségek alakulásától is függ.
Több mint hatmilliárd forint vár a magyar gazdákra, de még mindig nincs döntés
A gazdaszervezet szerint különösen nehezen érthető a támogatások késlekedése annak fényében, hogy Magyarország számára már rendelkezésre áll az uniós válságalapból elkülönített forrás. A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság által jóváhagyott, összesen 540 millió eurós rendkívüli támogatási keretből Magyarország 16,6849 millió euróra, mintegy 6,1 milliárd forintra jogosult.
A tagállamok ezt az összeget saját költségvetésükből az uniós támogatás 200 százalékával is kiegészíthetik. A teljes magyar támogatási csomag így akár 50 millió euróra, vagyis 18 milliárd forintot meghaladó összegre is emelkedhetne. A Magosz legújabb bejegyzése alapján azonban továbbra sem született olyan kormányzati döntés, amely lehetővé tenné, hogy a gazdálkodók ténylegesen hozzájussanak a pénzhez. A szervezet szerint sürget az idő, és december 31-ét jelölte meg határidőként. Az uniós szabályozás ugyanakkor több különböző határidőt tartalmaz. A Világgazdaság korábbi cikke alapján a tagállamoknak már szeptember 30-ig tájékoztatniuk kellett az Európai Bizottságot a tervezett intézkedésekről. Az uniós forrásból finanszírozott támogatások kifizetési határideje 2027. február 28., a nemzeti kiegészítéseké pedig május 31. A Világgazdaság október közepi információi szerint a Pénzügyminisztériumban már foglalkoztak a forrás felhasználásának lehetőségével, de a gazdálkodók számára hozzáférhető konstrukcióról egyelőre nincs megerősített új információ.
Cseh Tibor, a Magosz főtitkára a Világgazdaságnak korábban arról beszélt, hogy az alacsony terményárak, a magas költségek és a súlyos aszálykárok következtében a gazdálkodók pénzügyi tartalékai jelentősen megcsappantak. Sokan már saját termésből származó vetőmag felhasználásával és a műtrágyázás csökkentésével próbálják mérsékelni kiadásaikat.