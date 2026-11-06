Ötven éve nem volt ilyen rossz a magyar almatermés: súlyos válságot jelez az amerikai mezőgazdasági minisztérium
Súlyos termelési válság bontakozik ki az európai almapiacon, amelynek egyik legnagyobb vesztese Magyarország lehet. Az USDA által közzétett, Fresh Deciduous Fruit Annual című jelentés szerint az Európai Unió kereskedelmi almatermése a 2026/2027-es gazdasági évben mindössze 9,83 millió tonna lehet, szemben az előző évi 11,37 millió tonnával. Ez 13,5 százalékos visszaesést jelent, és amennyiben az előrejelzés beigazolódik, az elmúlt évtized második leggyengébb almatermését takaríthatják be az uniós gazdálkodók.
A jelentés szerint a terméskiesés elsődleges oka a rendkívül kedvezőtlen időjárás. A tavaszi aszály, a késői fagyok és a nyári hőhullámok Európa legfontosabb almatermelő térségeiben is jelentős károkat okoztak. Különösen Lengyelországban, Franciaországban, Németországban és Közép-Európában romlottak a termelési kilátások.
Magyarországon összeomlott az almatermés
A jelentés egyik legsúlyosabb megállapítása Magyarországra vonatkozik. Az USDA szakértői szerint az országban 50 éve nem volt olyan alacsony az almatermés, mint az idén. A várható mennyiség mindössze 140 ezer tonna, miközben a hazai ültetvények termelési potenciálja akár az 500 ezer tonnát is elérhetné. A 2025-ös, 183,8 ezer tonnás terméshez képest ez további 24 százalékos visszaesést jelent. Különösen aggasztó, hogy a termelés már az előző évben is rendkívül alacsony volt: 2024-ben még 351 ezer tonna almát takarítottak be Magyarországon.
Az USDA szerint az idei terméskiesés meghatározó oka a tavaszi fagy volt, amely önmagában a potenciális termés legalább 60 százalékát megsemmisítette. A nyári hőség és aszály tovább rontotta a helyzetet. A tartós szárazság miatt felgyorsult a gyümölcshullás, az alma kisebb méretű maradt, és sok esetben a színeződése sem volt megfelelő. A visszaesés nem csupán a frisspiaci ellátást veszélyezteti.
A magyar almafeldolgozó üzemek éves kapacitása mintegy 350 ezer tonna, ám az idei termésből származó alapanyag az USDA becslése szerint ennek mindössze 20–25 százalékát fedezheti.
Ez azt jelenti, hogy a magyar almafeldolgozó ipar jelentős kapacitáskihasználatlansággal szembesülhet, ami a feldolgozók gazdaságosságát és az ágazat jövőbeni beruházásait is veszélyeztetheti.
Lengyelországban 900 ezer tonna alma tűnhet el a piacról
Az európai almapiac helyzetét különösen súlyossá teszi, hogy a legnagyobb termelő országokban is jelentős visszaesés várható. Lengyelországban az előző évi 3,8 millió tonnáról 2,9 millió tonnára csökkenhet a termelés. A 900 ezer tonnás kiesés önmagában is komoly következményekkel járhat, mivel az ország az európai almalé- és almalésűrítmény-gyártás meghatározó szereplője.
Németországban 22, Franciaországban 14 százalékos visszaeséssel számolnak. Az osztrák termés 35, a cseh pedig 58 százalékkal maradhat el a tavalyitól. Ezzel szemben Spanyolországban és Görögországban javulhatnak az eredmények, de a növekedés nem elegendő az uniós terméskiesés ellensúlyozására.
Drágulás következhet az európai almapiacon
A termés jelentős csökkenése ellenére az almatermelői árak egyelőre nem mindenütt tükrözik a kínálati helyzet változását. Az USDA azonban arra számít, hogy amint a kisebb méretű vagy sérült gyümölcsöket értékesítik, illetve feldolgozzák, a jó minőségű étkezési alma ára emelkedhet.
Az uniós almafeldolgozás az előrejelzés szerint 19 százalékkal, mintegy 3,8 millió tonnára csökkenhet. Lengyelországban ennél is nagyobb, 30 százalékos visszaesést várnak. A csökkenő kínálat miatt az EU harmadik országokból érkező almaimportja mintegy 15 százalékkal, 265,7 ezer tonnára emelkedhet, miközben az export 1,17 millió tonnáról 970 ezer tonnára mérséklődhet.
A termelők helyzetét ugyanakkor tovább nehezíti a műtrágya, a növényvédő szerek, az energia, a csomagolóanyagok és a munkaerő költségének emelkedése. Az USDA szerint számos gazdálkodó már felélte tartalékait, mások elhalasztják az ültetvények megújítását, vagy végleg felhagynak a termeléssel.
Egyre nagyobb veszélyben az európai gyümölcstermesztés
Az USDA jelentése arra is figyelmeztet, hogy az európai gyümölcstermesztés jövője nem csak az idei kedvezőtlen időjáráson múlik. A korábbinál enyhébb telek miatt a gyümölcsfák hamarabb virágoznak, így érzékenyebbé válnak a tavaszi fagyokra. A nyári hőhullámok, az aszályok és a jégverések egyre jelentősebb veszteségeket okoznak, miközben a termelőknek folyamatosan növekvő összegeket kell fordítaniuk öntözésre, fagyvédelemre és jéghálókra.
További problémát jelent
- a növényvédő szerek hozzáférhetőségének szűkülése,
- a szezonális munkaerő hiánya
- és a gazdaságok generációváltásának elakadása.
A fiatalabb termelők számára a gyümölcstermesztés egyre kevésbé vonzó, különösen akkor, ha a jelentős beruházási igényhez bizonytalan jövedelmezőség társul. A keresleti oldalon sem kedvező a helyzet. Az USDA szerint Európában az alma és a körte egy főre jutó fogyasztása hosszabb ideje csökken. A vásárlók egyre gyakrabban választanak bogyós vagy egzotikus gyümölcsöket, a fiatalabb generációk pedig sok esetben más élelmiszerekkel helyettesítik a hagyományos gyümölcsöket.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy rendkívül nagy a terméskiesés a magyar gyümölcsösökben, és a probléma messze nem csak az almaültetvényeket érinti. Elmondása szerint az almatermés még a tavalyi, már akkor is nagyon gyenge évhez képest is 20 százalékkal csökkent. A miniszterelnök, ezért tárgyalóasztalhoz hívta a Rauch-ot és az Austria Juice-t a nyomott gyümölcsfelvásárlási árak ügyében.