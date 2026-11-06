Ötven éve nem volt ilyen rossz a magyar almatermés: súlyos válságot jelez az amerikai mezőgazdasági minisztérium

Súlyos termelési válság bontakozik ki az európai almapiacon, amelynek egyik legnagyobb vesztese Magyarország lehet. Az USDA által közzétett, Fresh Deciduous Fruit Annual című jelentés szerint az Európai Unió kereskedelmi almatermése a 2026/2027-es gazdasági évben mindössze 9,83 millió tonna lehet, szemben az előző évi 11,37 millió tonnával. Ez 13,5 százalékos visszaesést jelent, és amennyiben az előrejelzés beigazolódik, az elmúlt évtized második leggyengébb almatermését takaríthatják be az uniós gazdálkodók.

A tvaszi fagyok elvitték a magyar almatermés jelentős részét. Ötvenéves mélyponton a gazdák Fotó: Szendi Péter

A jelentés szerint a terméskiesés elsődleges oka a rendkívül kedvezőtlen időjárás. A tavaszi aszály, a késői fagyok és a nyári hőhullámok Európa legfontosabb almatermelő térségeiben is jelentős károkat okoztak. Különösen Lengyelországban, Franciaországban, Németországban és Közép-Európában romlottak a termelési kilátások.

Magyarországon összeomlott az almatermés

A jelentés egyik legsúlyosabb megállapítása Magyarországra vonatkozik. Az USDA szakértői szerint az országban 50 éve nem volt olyan alacsony az almatermés, mint az idén. A várható mennyiség mindössze 140 ezer tonna, miközben a hazai ültetvények termelési potenciálja akár az 500 ezer tonnát is elérhetné. A 2025-ös, 183,8 ezer tonnás terméshez képest ez további 24 százalékos visszaesést jelent. Különösen aggasztó, hogy a termelés már az előző évben is rendkívül alacsony volt: 2024-ben még 351 ezer tonna almát takarítottak be Magyarországon.

Az USDA szerint az idei terméskiesés meghatározó oka a tavaszi fagy volt, amely önmagában a potenciális termés legalább 60 százalékát megsemmisítette. A nyári hőség és aszály tovább rontotta a helyzetet. A tartós szárazság miatt felgyorsult a gyümölcshullás, az alma kisebb méretű maradt, és sok esetben a színeződése sem volt megfelelő. A visszaesés nem csupán a frisspiaci ellátást veszélyezteti.

A magyar almafeldolgozó üzemek éves kapacitása mintegy 350 ezer tonna, ám az idei termésből származó alapanyag az USDA becslése szerint ennek mindössze 20–25 százalékát fedezheti.

Ez azt jelenti, hogy a magyar almafeldolgozó ipar jelentős kapacitáskihasználatlansággal szembesülhet, ami a feldolgozók gazdaságosságát és az ágazat jövőbeni beruházásait is veszélyeztetheti.