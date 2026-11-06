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Antibiotikum botrány: robbant a bomba, a teljes európai sertéspiacot érintheti – súlyos szabálytalanságok a dán sertéstelepeken

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Meglepően súlyos szabálytalanságokat tárt fel a dán élelmiszer-biztonsági hatóság a sertéstartók ellenőrzése során. A vizsgált gazdaságok 44 százalékánál állapítottak meg jogsértést, miközben a legfiatalabb malacok gyógyszeres, antibiotikumos kezelésének gyakorisága is komoly aggodalmakat vet fel. Az ügy túlmutat Dánián: az ország évente több mint 16 millió malacot szállít külföldre, és a német, illetve a lengyel sertéshizlalás jelentős mértékben függ a dán állatoktól.
Dénes Zoltán
2026.11.06, 16:13
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Nagyon súlyos kérdéseket vet fel az európai sertéstenyésztés egyik legfontosabb szereplőjének gyógyszerfelhasználási gyakorlata. A dán élelmiszer-biztonsági hatóság (Fødevarestyrelsen) jelentése szerint a célzottan ellenőrzött sertéstartó gazdaságok közel felében megsértették az állatgyógyászati készítmények, köztük az antibiotikumok alkalmazására vonatkozó előírásokat. A hatóság 2024 őszén 50 sertéstartó gazdaságban, valamint 20, sertéstartással foglalkozó állatorvosnál végzett célzott ellenőrzéseket.

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A Greenpeace tüntetői egy óriási disznót mutatnak be a dán „Svinevalg!” (szó szerint: Disznóválasztás!) felirattal a Folkets Klimamarch (a nép klímamenete) során Koppenhágában, Dániában, 2026. március 21-én. A tüntetés olyan kérdéseket feszegetett, mint a fenntartható gazdálkodás Dániában. Ebbe nyilván nem férnek bele az antibiotikummal agyongyógyszerezett malacok.. /  Fotó: NurPhoto via AFP

 Az eredmények alapján a gazdaságok 44 százalékánál, vagyis 22 telepen szankciót vont maga után a szabálytalanság.

Gyakori antibiotikum használat és már súlyos visszásságok

A vizsgálat főbb megállapításai:

  • A sertéstartók 34 százaléka nem tartotta be az állatorvos gyógyszerfelhasználásra vonatkozó utasításait.
  • A gazdaságok 22 százalékát figyelmeztették arra, hogy az antibiotikumok rutinszerű alkalmazása tilos.
  • Az ellenőrzött telepek 44 százalékán az újszülött malacok több mint 95 százaléka kapott antibiotikumot már élete első hetében.
  • A vizsgált sertéságazati állatorvosok 55 százalékánál is szankciót alkalmaztak.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a nagyon korai antibiotikum-kezelések többségét állatorvos írta elő. Önmagában tehát nem minden kezelés volt jogellenes, a gyógyszerfelhasználás rendkívüli gyakorisága azonban állategészségügyi és járványvédelmi problémákra utalhat.

Christian Strøyer, a dán hatóság illetékes vezetője szerint különösen aggasztó, hogy a vizsgált állományok jelentős részében szinte valamennyi malac már az első napokban antibiotikum-kezelésre szorult. A szakember szerint az állattartási és telepirányítási gyakorlat javításával csökkenteni kellene az ilyen korai kezelések szükségességét. Fontos ugyanakkor, hogy ezek célzott ellenőrzések eredményei, így a 44 százalékos szabálytalansági arány nem tekinthető a teljes dán sertéságazatra reprezentatív adatnak.

Európa két legnagyobb sertéshizlaló piacát is Dánia látja el malacokkal

A feltárt problémák gazdasági jelentőségét elsősorban Dánia különleges európai piaci szerepe adja. Az ország sertéságazata az elmúlt évtizedekben nagymértékben szakosodott a malacelőállításra, miközben a felnevelt állatok jelentős részét más uniós tagállamok hizlalótelepein hasznosítják.

A dán sertéstartói érdekképviselet adatai alapján 2025-ben mintegy 16,8 millió élő sertést exportáltak, amelyek túlnyomó többsége továbbhizlalásra szánt malac volt. 

Ez újabb rekordot jelentett a dán élősertés-kivitelben. A legfontosabb felvevőpiacok Lengyelország és Németország voltak. A Boerenbusiness által ismertetett adatok szerint Lengyelország mintegy 7,8 millió, Németország pedig 7,3 millió állatot vásárolt Dániából 2025-ben. Ez azt jelenti, hogy a két ország együttesen a dán élősertés-export hozzávetőleg 90 százalékát kötötte le.

A német sertéshizlalás importfüggősége különösen jelentős. A német sertéstartók szakmai szervezetének adatai alapján 2025-ben összesen 9,71 millió malac érkezett külföldről, ebből 7,33 millió Dániából. Vagyis a Németországba importált malacok több mint 75 százaléka dán eredetű volt. A fennmaradó mennyiség legnagyobb részét Hollandia biztosította. Lengyelországban még erősebb a dán malacokra épülő termelési modell. A lengyel hizlalótelepek számára Dánia a legfontosabb külföldi beszállító, és az országba érkező malacok döntő többsége innen származik. A 2024-es lengyel piaci adatok alapján az importált malacok több mint kilenctizede dán eredetű volt; 2025-ben a dán szállítások tovább növekedtek.

A német malacimport háromnegyede Dániából érkezik

A dán malacellátás jelentőségét a legfrissebb, 2026. január–augusztusi német importadatok is megerősítik. A Németországba érkezett 6,5 millió malacból 4,93 millió származott Dániából, ami 76 százalékos részesedést jelent. A holland beszállítók aránya 23,5 százalék volt. Uniós szinten ugyanakkor különbséget kell tenni a Dániából érkező malacok piaci részesedése és az összes felhizlalt sertésen belüli arányuk között. 

A dán export döntően az EU-n belül talál vevőre, de az összes uniós hizlalótelep dán eredetű malacoktól való függésére nem áll rendelkezésre azonos módszertannal igazolt, friss százalékos adat. Az bizonyos, hogy a 2025-ben Dániából Németországba és Lengyelországba szállított mintegy 15,1 millió állat önmagában is jelentős hányadát adja az európai határokon átnyúló malackereskedelemnek.

Szigorú uniós szabályokat sértettek meg

Az antibiotikum-felhasználás kérdését az Európai Unió már korábban szigorúan szabályozta. A 2019/6-os uniós állatgyógyászati rendelet 107. cikke tiltja az antimikrobiális készítmények rutinszerű alkalmazását, valamint azt, hogy az antibiotikumokkal a nem megfelelő higiéniát vagy az állattartás hiányosságait próbálják ellensúlyozni. A megelőző antibiotikum-kezelés csak kivételes körülmények között megengedett, és az antibiotikumok ilyen célú alkalmazása egyedi állatokra korlátozódik. A már fertőzött állatok mellett a csoport többi tagjára is kiterjedő kezelés szintén csak szigorú feltételekkel lehetséges.

Az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása különösen azért jelent közegészségügyi kockázatot, mert elősegítheti a rezisztens baktériumok kialakulását és terjedését. A dán eredmények ugyanakkor önmagukban nem bizonyítják, hogy a külföldre szállított állatok antibiotikum-rezisztens kórokozókat hordoznak, vagy hogy az általuk előállított sertéshús élelmiszer-biztonsági szempontból kifogásolható lenne.

További ellenőrzéseket jelentettek be

A dán hatóság már intézkedett a szabálytalanságok visszaszorítása érdekében. A 2026. január 1-jétől végzett általános gyógyszerfelhasználási ellenőrzéseknek állandó része lett a rutinszerű antibiotikum-kezelések vizsgálata. A 2026-os kiegészítő ellenőrzések azonban továbbra is azt mutatták, hogy előfordul egészséges malacok rutinszerű antibiotikum-kezelése. A hatóság ezért 2027-re újabb célzott vizsgálatokat tervez. 

A most nyilvánosságra hozott vizsgálat eredményeivel kapcsolatban kérdések merültek fel azért is, mert az ellenőrzéseket még 2024-ben végezték, a jelentés azonban csak 2026 novemberében jelent meg. A hatóság az elhúzódó adatminőség-ellenőrzéssel is magyarázta a késedelmet.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy az előrejelzések szerint 2050-re az antibiotikum-rezisztencia lehet a legfőbb halálozási ok a rákot beelőzve, miután arra is szedjük, amire nemcsak felesleges, de hasztalan is. Legalább annyi problémát okoz tehát az antibiotikum, mint amennyit segít – és sokba is kerül a problémakör kezelése az Európai Uniónak is.

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antibiotikum
antibiotikum kezelés
sertés
állategészségügy
mezőgazdaság
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