Antibiotikum botrány: robbant a bomba, a teljes európai sertéspiacot érintheti – súlyos szabálytalanságok a dán sertéstelepeken

Nagyon súlyos kérdéseket vet fel az európai sertéstenyésztés egyik legfontosabb szereplőjének gyógyszerfelhasználási gyakorlata. A dán élelmiszer-biztonsági hatóság (Fødevarestyrelsen) jelentése szerint a célzottan ellenőrzött sertéstartó gazdaságok közel felében megsértették az állatgyógyászati készítmények, köztük az antibiotikumok alkalmazására vonatkozó előírásokat. A hatóság 2024 őszén 50 sertéstartó gazdaságban, valamint 20, sertéstartással foglalkozó állatorvosnál végzett célzott ellenőrzéseket.

A Greenpeace tüntetői egy óriási disznót mutatnak be a dán „Svinevalg!” (szó szerint: Disznóválasztás!) felirattal a Folkets Klimamarch (a nép klímamenete) során Koppenhágában, Dániában, 2026. március 21-én. A tüntetés olyan kérdéseket feszegetett, mint a fenntartható gazdálkodás Dániában. Ebbe nyilván nem férnek bele az antibiotikummal agyongyógyszerezett malacok.. / Fotó: NurPhoto via AFP

Az eredmények alapján a gazdaságok 44 százalékánál, vagyis 22 telepen szankciót vont maga után a szabálytalanság.

Gyakori antibiotikum használat és már súlyos visszásságok

A vizsgálat főbb megállapításai:

A sertéstartók 34 százaléka nem tartotta be az állatorvos gyógyszerfelhasználásra vonatkozó utasításait.

A gazdaságok 22 százalékát figyelmeztették arra, hogy az antibiotikumok rutinszerű alkalmazása tilos.

Az ellenőrzött telepek 44 százalékán az újszülött malacok több mint 95 százaléka kapott antibiotikumot már élete első hetében.

A vizsgált sertéságazati állatorvosok 55 százalékánál is szankciót alkalmaztak.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a nagyon korai antibiotikum-kezelések többségét állatorvos írta elő. Önmagában tehát nem minden kezelés volt jogellenes, a gyógyszerfelhasználás rendkívüli gyakorisága azonban állategészségügyi és járványvédelmi problémákra utalhat.

Christian Strøyer, a dán hatóság illetékes vezetője szerint különösen aggasztó, hogy a vizsgált állományok jelentős részében szinte valamennyi malac már az első napokban antibiotikum-kezelésre szorult. A szakember szerint az állattartási és telepirányítási gyakorlat javításával csökkenteni kellene az ilyen korai kezelések szükségességét. Fontos ugyanakkor, hogy ezek célzott ellenőrzések eredményei, így a 44 százalékos szabálytalansági arány nem tekinthető a teljes dán sertéságazatra reprezentatív adatnak.

Európa két legnagyobb sertéshizlaló piacát is Dánia látja el malacokkal

A feltárt problémák gazdasági jelentőségét elsősorban Dánia különleges európai piaci szerepe adja. Az ország sertéságazata az elmúlt évtizedekben nagymértékben szakosodott a malacelőállításra, miközben a felnevelt állatok jelentős részét más uniós tagállamok hizlalótelepein hasznosítják.

A dán sertéstartói érdekképviselet adatai alapján 2025-ben mintegy 16,8 millió élő sertést exportáltak, amelyek túlnyomó többsége továbbhizlalásra szánt malac volt.

Ez újabb rekordot jelentett a dán élősertés-kivitelben. A legfontosabb felvevőpiacok Lengyelország és Németország voltak. A Boerenbusiness által ismertetett adatok szerint Lengyelország mintegy 7,8 millió, Németország pedig 7,3 millió állatot vásárolt Dániából 2025-ben. Ez azt jelenti, hogy a két ország együttesen a dán élősertés-export hozzávetőleg 90 százalékát kötötte le.