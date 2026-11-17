Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) friss bejelentése szerint a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója Balogh Levente, akinek a feladata a létesítmény irányítása és teljes működésének megújítása. A szaktárca közleménye szeirnt, a cégvezetői feladatokat Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója vette át. Balogh Levente üzletemberrel közös feladatuk az lesz, hogy új alapokra helyezzék a Park működését, és javítsák a terület kihasználtságát.

Balogh Levente korábban azt mondta, nem akar állami pozíciót, most megkapta a Kincsem Parkot Magyar Pétertől Fotó: Karnok Csaba

Balogh Levente a hazai élelmiszeripari piacon meghatározó Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa. Az üzletember nem új arc a lovassport területén, 2011-től a Magyar Lovassport Szövetség Western Reining Szakágának elnöke és nevéhez köthető az edzői program létrehozása, s ő a Szentkirályi Kupa alapítója, ahol a versenyzők jelentős pénzdíjakért léptek pályára.

A kinevezést megelőzően az állami tulajdonú Kincsem Nemzeti Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás a Honvédelmi Minisztériumtól az agrártárcához került. A társaság állami üzletrészének könyv szerinti értéke 2026. június 30-án közel 17 milliárd forint volt, a 2022–2026 közötti működési támogatások pedig meghaladták a 8,8 milliárd forintot.

Balogh Levente az áprilisi országgyűlési választások előtt több nyilatkozatával is a Tisza Párt mellett tette le a voksát. Nyíltan bírálta az Orbán-kormányt, Magyar Péterről pedig elismerően nyilatkozott, a választások után pedig kifejezetten kedvezően beszélt a Tisza-kormányról. A Telex április 12-i élő választási műsorában kijelentette, hogy soha nem volt a Fidesz tagja, Mészáros Lőrincet pedig nem tartja üzletembernek. Magyar Pétert viszont így jellemezte:

Egy nagyon bátor embernek tartom.

Ez látványos fordulat volt az üzletember viselkedésében, aki korábban nyilvánosan nem szólalt fel politikai ügyekben. Sajtóinformációk szerint, a Fidesz-kormányok alatt összesen 6,3 milliárd forint állami támogatást kapott két nagyobb projektjéhez. Miután nyilatkozatival a figyelem középpontjába került, Balogh Levente erre reagálva azt nyilatkozta, hogy 4,2 milliárd forintos támogatást ítélt meg neki az állam, amiből 2,5 milliárdot vett át.