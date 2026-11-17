Magyar Pétert dicsérte, most a Kincsem Park vezetője lett Balogh Levente
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) friss bejelentése szerint a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója Balogh Levente, akinek a feladata a létesítmény irányítása és teljes működésének megújítása. A szaktárca közleménye szeirnt, a cégvezetői feladatokat Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója vette át. Balogh Levente üzletemberrel közös feladatuk az lesz, hogy új alapokra helyezzék a Park működését, és javítsák a terület kihasználtságát.
Balogh Levente a hazai élelmiszeripari piacon meghatározó Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa. Az üzletember nem új arc a lovassport területén, 2011-től a Magyar Lovassport Szövetség Western Reining Szakágának elnöke és nevéhez köthető az edzői program létrehozása, s ő a Szentkirályi Kupa alapítója, ahol a versenyzők jelentős pénzdíjakért léptek pályára.
A kinevezést megelőzően az állami tulajdonú Kincsem Nemzeti Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás a Honvédelmi Minisztériumtól az agrártárcához került. A társaság állami üzletrészének könyv szerinti értéke 2026. június 30-án közel 17 milliárd forint volt, a 2022–2026 közötti működési támogatások pedig meghaladták a 8,8 milliárd forintot.
Balogh Levente az áprilisi országgyűlési választások előtt több nyilatkozatával is a Tisza Párt mellett tette le a voksát. Nyíltan bírálta az Orbán-kormányt, Magyar Péterről pedig elismerően nyilatkozott, a választások után pedig kifejezetten kedvezően beszélt a Tisza-kormányról. A Telex április 12-i élő választási műsorában kijelentette, hogy soha nem volt a Fidesz tagja, Mészáros Lőrincet pedig nem tartja üzletembernek. Magyar Pétert viszont így jellemezte:
Egy nagyon bátor embernek tartom.
Ez látványos fordulat volt az üzletember viselkedésében, aki korábban nyilvánosan nem szólalt fel politikai ügyekben. Sajtóinformációk szerint, a Fidesz-kormányok alatt összesen 6,3 milliárd forint állami támogatást kapott két nagyobb projektjéhez. Miután nyilatkozatival a figyelem középpontjába került, Balogh Levente erre reagálva azt nyilatkozta, hogy 4,2 milliárd forintos támogatást ítélt meg neki az állam, amiből 2,5 milliárdot vett át.
A 2026. november 16-án bejelentett Kincsem Park-i kinevezés a fentiek miatt is figyelemreméltó politikai szempontból. A Tisza Párt melletti kiállását a választások után is folytatta, az RTL Reggeli című műsorában beszélt Magyar Péterről és a Tisza-kormányról, mint mondta,
én azt látom, nagyon értelmes emberek ülnek ott. Azt látom, hogy Magyar Péter nagyon felkészült, nagyon jól megy előre.
Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy nem akar politikus lenni, és nem szeretne pozíciót kapni. Ugyanakkor, mint mondta, Wáberer Györggyel együtt (aki a választás napja előtt tetemes összeget utalt át a Tiszának, amit vissza is utaltak neki) szívesen nyújtanának térítésmentes szakmai segítséget, amennyiben kikérik a véleményüket. Ez a kijelentés különösen érdekes a mostani, állami vállalat élére szóló kinevezés tükrében.
Lényegében tehát Balogh Levente személyében olyan üzletember került a Kincsem Park élére, aki a tavaszi országgyűlési választások, hirtelen elkezdte nyíltan bírálni az Orbán-kormányt, Magyar Pétert bátor politikusnak nevezte, majd a Tisza-kormány megalakulása után elismerően beszélt az új vezetésről. Az üzletember korábban azt hangsúlyozta, hogy nem kíván politikai vagy állami pozíciót vállalni, ugyanakkor kész szakmai segítséget nyújtani az új kormánynak. Novemberben pedig már állami vállalatvezetőként kapott feladatot a Kincsem Park megújításában. A kinevezés körülményeiről és a kiválasztás szempontjairól a hivatalos közlemény nem ad részletes tájékoztatást.
Idén augusztus végén írtuk meg, hogy Balogh Levente, a Szentkirályi alapítója és Pachert Balázs úgy döntöttek, befejezik a prémium üdítő, a Zord Drink gyártását. Az utóbbi időszakban több, Balogh Levente nevéhez köthető kisebb üzleti projekt kapcsán is felmerültek kérdések. Az egyik legtöbbet emlegetett projekt a XII. kerületben működő Coffee Lenoa volt, amely Balogh Levente kávézólánc-koncepciójához kapcsolódott. A Szentkirályi Ásványvízhez kapcsolódó Vízangyal pedig nemrég készletkisöprésbe kezdett. A ViOla Paris nevű vitamin- és étrend-kiegészítő aktivitása is csökkent, és a kommunikációból is visszavettek – tapasztalhatták a márka követői.