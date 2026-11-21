A november 20-án jóváhagyott egyezség több ezer olyan amerikai kártérítési igényt rendezhet, amely a glifozáttartalmú Roundup használatához kapcsolódik. A felperesek szerint a gyártónak figyelmeztetnie kellett volna a felhasználókat arra, hogy a szer növelheti a non-Hodgkin-limfóma kockázatát. A Bayer vitatja, hogy a Roundup rákot okoz, az egyezségben pedig a Monsanto nem ismerte el a felelősségét. A jóváhagyásról elsőként az Associated Press tudósítása számolt be. A német Bayer gyógyszer- és agrárvállalat 2018-ban felvásárolta az amerikai Monsanto vetőmag- és növényvédőszer-gyártót. Az üzlet értéke körülbelül 63–66 milliárd dollár volt, a Monsanto név pedig az akvizíció után kivezetésre került.

A Monsanto glifozáttartalmú Roundup gyomírtója miatt fizethet tetemes összeget a Bayer Fotó: Hans Lucas via AFP

Kik kaphatnak kártérítést a Roundup-egyezség alapján?

A program azokra terjedhet ki, akik állításuk szerint 2026. február 17. előtt ki voltak téve a Roundup hatásának, és akiknél már diagnosztizáltak non-Hodgkin-limfómát, vagy az egyezség hatálybalépését követő 16 éven belül állapítják meg a betegséget. A Monsanto éves befizetéseinek felső határa idővel csökken, a 7,25 milliárd dolláros keret pedig a már teljesített befizetéseket is magában foglalja. Fellebbezés esetén a további befizetéseket az eljárás lezárásáig felfüggesztik a Bayer közleménye szerint.

Az egyes jogosultsági kategóriákban az átlagos kifizetés 10 ezer és 165 ezer dollár között alakulhat. Az összeg függhet attól, hogyan használta az érintett a gyomirtót, hány éves volt a diagnóziskor, és milyen súlyos a betegsége. Egyes felperesi ügyvédek keveslik a kifizetéseket, mások szerint a júniusi legfelsőbb bírósági döntés után az egyezség biztosabb utat kínál a kártérítéshez az AP beszámolója szerint.

A Monsanto felvásárlásával örökölte meg a pereket a Bayer

A Bayer 2018-ban 63 milliárd dollárért vásárolta meg a Monsantót. A német vállalat már 2020-ban 10,9 milliárd dolláros egyezséget kötött a Roundup-ügyek jelentős részének rendezésére, a későbbi igényekre szánt külön megállapodás azonban akkor nem kapott bírói jóváhagyást. Az új egyezségi tervet idén februárban jelentették be, amiről a Világgazdaság is beszámolt.