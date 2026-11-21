Milliárd dolláros egyezség a glifozát-ügyben – akár 21 évig fizethet a Monsanto miatt a Bayer
A november 20-án jóváhagyott egyezség több ezer olyan amerikai kártérítési igényt rendezhet, amely a glifozáttartalmú Roundup használatához kapcsolódik. A felperesek szerint a gyártónak figyelmeztetnie kellett volna a felhasználókat arra, hogy a szer növelheti a non-Hodgkin-limfóma kockázatát. A Bayer vitatja, hogy a Roundup rákot okoz, az egyezségben pedig a Monsanto nem ismerte el a felelősségét. A jóváhagyásról elsőként az Associated Press tudósítása számolt be. A német Bayer gyógyszer- és agrárvállalat 2018-ban felvásárolta az amerikai Monsanto vetőmag- és növényvédőszer-gyártót. Az üzlet értéke körülbelül 63–66 milliárd dollár volt, a Monsanto név pedig az akvizíció után kivezetésre került.
Kik kaphatnak kártérítést a Roundup-egyezség alapján?
A program azokra terjedhet ki, akik állításuk szerint 2026. február 17. előtt ki voltak téve a Roundup hatásának, és akiknél már diagnosztizáltak non-Hodgkin-limfómát, vagy az egyezség hatálybalépését követő 16 éven belül állapítják meg a betegséget. A Monsanto éves befizetéseinek felső határa idővel csökken, a 7,25 milliárd dolláros keret pedig a már teljesített befizetéseket is magában foglalja. Fellebbezés esetén a további befizetéseket az eljárás lezárásáig felfüggesztik a Bayer közleménye szerint.
Az egyes jogosultsági kategóriákban az átlagos kifizetés 10 ezer és 165 ezer dollár között alakulhat. Az összeg függhet attól, hogyan használta az érintett a gyomirtót, hány éves volt a diagnóziskor, és milyen súlyos a betegsége. Egyes felperesi ügyvédek keveslik a kifizetéseket, mások szerint a júniusi legfelsőbb bírósági döntés után az egyezség biztosabb utat kínál a kártérítéshez az AP beszámolója szerint.
A Monsanto felvásárlásával örökölte meg a pereket a Bayer
A Bayer 2018-ban 63 milliárd dollárért vásárolta meg a Monsantót. A német vállalat már 2020-ban 10,9 milliárd dolláros egyezséget kötött a Roundup-ügyek jelentős részének rendezésére, a későbbi igényekre szánt külön megállapodás azonban akkor nem kapott bírói jóváhagyást. Az új egyezségi tervet idén februárban jelentették be, amiről a Világgazdaság is beszámolt.
Júniusban az amerikai legfelsőbb bíróság a Monsanto kontra Durnell ügyben kimondta, hogy a szövetségi növényvédőszer-szabályozás kizárja azt a tagállami jogra alapított keresetet, amely a szövetségi előírásokon túlmutató rákveszélyre figyelmeztető címkét követelt volna meg. A döntés a Roundup-perek egyik fő jogalapját érintette. A Bayer részvényei a hírre több mint 19 százalékkal drágultak a Világgazdaság júniusi tudósítása szerint.
A jogviták költsége továbbra is látszik a Bayer pénzügyein. A vállalat harmadik negyedéves jelentése szerint a jogi ügyek rendezése 1,12 milliárd euró nettó pénzkiáramlással járt július és szeptember között. A kiadások zöme a glifozáttal, illetve a poliklórozott bifenilekkel (PCB) kapcsolatos ügyekhez kötődött a Bayer gyorsjelentése szerint.
Meddig engedélyezett a glifozát az Európai Unióban?
Az EU-ban a glifozát hatóanyag jóváhagyása 2033. december 15-ig érvényes, felhasználása feltételekhez és korlátozásokhoz kötött. Az egyes glifozáttartalmú készítmények engedélyezéséről a tagállamok döntenek az Európai Bizottság tájékoztatója szerint.
A nemzetközi rákkutatási ügynökség, az IARC 2015-ben a glifozátot az emberre valószínűleg rákkeltő anyagok közé sorolta. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) értékelése szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a hatóanyag nem felel meg a rákkeltőként való besorolás uniós kritériumainak. A két értékelés hátterét az IARC besorolása és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság összefoglalója ismerteti.