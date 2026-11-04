Törvényt sérthetett az állam az agrártámogatások elosztásakor – a MOSZ szerint nem a legjobb pályázatok kaptak pénzt

Akár a hazai és az uniós jogszabályokat is sérthette a mezőgazdasági beruházási támogatások elosztása a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szerint. Koncz Máté, az érdekképviselet elnöke a Népszabadságnak adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy azonos pályázati felhívásra, azonos elbírálási szakaszban jelentkező gazdálkodók között úgy tehettek különbséget, hogy nem minden kérelmet értékeltek az előírt szakmai szempontok szerint. A szövetség álláspontja szerint ezzel a támogatások elosztásának egyik legalapvetőbb követelménye sérülhetett: nem feltétlenül azok a fejlesztések, beruházások jutottak forráshoz, amelyek a pályázati feltételek alapján a legjobb értékelést érdemelték volna.

Barátinak vélt oldalról érte támadás a szaktárcát, miután tömegével utasították el forráshiányra hivatkozva a mezőgazdasági beruházási támogatásokra beadott pályázatokat Fotó: Pap Zsolt

A Világgazdaság már október 24-én beszámolt arról, hogy tömegesen érkeznek az elutasító határozatok a Közös Agrárpolitika (KAP) beruházási támogatásaira pályázó mezőgazdasági vállalkozásokhoz. Egyes gazdálkodók közel két év várakozás után szembesültek azzal, hogy beruházási terveikhez nem kapnak támogatást, hiába felelhetnek meg a szakmai követelményeknek. A KAP Nemzeti Irányító Hatósága október 15-én hivatalosan is bejelentette, hogy három beruházási konstrukció támogatási keretét teljes egészében lekötötték. A döntés

az állattartó telepek fejlesztését,

a terménytisztítók, tárolók, szárítók

és vetőmagüzemek korszerűsítését,

valamint a feldolgozóüzemek komplex fejlesztését érinti.

A hatóság szerint a támogatási igények meghaladták a rendelkezésre álló pénzügyi kereteket, ezért a további kérelmeket akkor is el kell utasítani, ha azok egyébként megfelelnek az előírásoknak.

A beruházások támogatásakor a pontozás helyett a döntések sorrendje számíthatott

Koncz Máté ugyanakkor nem önmagában a forráshiányt kifogásolja. A MOSZ szerint a probléma abból fakad, hogy a rendelkezésre álló összegek elosztásakor nem feltétlenül érvényesült az azonos szakaszban benyújtott pályázatok összehasonlítható értékelése. A szervezet információi szerint egyes gazdálkodók már 2026 februárjában és márciusában megkapták a támogató döntést, amely a szükséges ponthatárt is tartalmazta. Ugyanakkor más, ugyanabban a benyújtási időszakban jelentkező termelők kérelmeit csak az elmúlt hetekben bírálták el, és a MOSZ szerint szakmai pontozás nélkül, forráshiányra hivatkozva utasították el őket.

Ez azt jelenti, hogy akár olyan beruházások is támogatás nélkül maradhattak, amelyek magasabb pontszámot érhettek volna el, mint egy korábban már finanszírozásban részesített fejlesztés.

A szövetség különösen visszásnak tartja, hogy értesülései szerint az irányító hatóság október első két hetében még 19 támogató döntéssel mintegy 19 milliárd forintot ítélt meg. Ezt követően viszont olyan pályázók is elutasító határozatot kaptak, akiknek a kérelmét korábban többször hiánypótlásra küldték vissza, végül azonban nem végezték el annak szakmai pontozását. A MOSZ érvelése szerint a döntések időbeli sorrendje nem helyettesítheti a jogszabályokban előírt kiválasztási szempontokat. A gazdálkodók nem kerülhetnek hátrányba pusztán azért, mert azonos beadási szakaszba tartozó kérelmüket a hatóság később dolgozta fel.