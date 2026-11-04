Törvényt sérthetett az állam az agrártámogatások elosztásakor – a MOSZ szerint nem a legjobb pályázatok kaptak pénzt
Akár a hazai és az uniós jogszabályokat is sérthette a mezőgazdasági beruházási támogatások elosztása a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szerint. Koncz Máté, az érdekképviselet elnöke a Népszabadságnak adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy azonos pályázati felhívásra, azonos elbírálási szakaszban jelentkező gazdálkodók között úgy tehettek különbséget, hogy nem minden kérelmet értékeltek az előírt szakmai szempontok szerint. A szövetség álláspontja szerint ezzel a támogatások elosztásának egyik legalapvetőbb követelménye sérülhetett: nem feltétlenül azok a fejlesztések, beruházások jutottak forráshoz, amelyek a pályázati feltételek alapján a legjobb értékelést érdemelték volna.
A Világgazdaság már október 24-én beszámolt arról, hogy tömegesen érkeznek az elutasító határozatok a Közös Agrárpolitika (KAP) beruházási támogatásaira pályázó mezőgazdasági vállalkozásokhoz. Egyes gazdálkodók közel két év várakozás után szembesültek azzal, hogy beruházási terveikhez nem kapnak támogatást, hiába felelhetnek meg a szakmai követelményeknek. A KAP Nemzeti Irányító Hatósága október 15-én hivatalosan is bejelentette, hogy három beruházási konstrukció támogatási keretét teljes egészében lekötötték. A döntés
- az állattartó telepek fejlesztését,
- a terménytisztítók, tárolók, szárítók
- és vetőmagüzemek korszerűsítését,
- valamint a feldolgozóüzemek komplex fejlesztését érinti.
A hatóság szerint a támogatási igények meghaladták a rendelkezésre álló pénzügyi kereteket, ezért a további kérelmeket akkor is el kell utasítani, ha azok egyébként megfelelnek az előírásoknak.
A beruházások támogatásakor a pontozás helyett a döntések sorrendje számíthatott
Koncz Máté ugyanakkor nem önmagában a forráshiányt kifogásolja. A MOSZ szerint a probléma abból fakad, hogy a rendelkezésre álló összegek elosztásakor nem feltétlenül érvényesült az azonos szakaszban benyújtott pályázatok összehasonlítható értékelése. A szervezet információi szerint egyes gazdálkodók már 2026 februárjában és márciusában megkapták a támogató döntést, amely a szükséges ponthatárt is tartalmazta. Ugyanakkor más, ugyanabban a benyújtási időszakban jelentkező termelők kérelmeit csak az elmúlt hetekben bírálták el, és a MOSZ szerint szakmai pontozás nélkül, forráshiányra hivatkozva utasították el őket.
Ez azt jelenti, hogy akár olyan beruházások is támogatás nélkül maradhattak, amelyek magasabb pontszámot érhettek volna el, mint egy korábban már finanszírozásban részesített fejlesztés.
A szövetség különösen visszásnak tartja, hogy értesülései szerint az irányító hatóság október első két hetében még 19 támogató döntéssel mintegy 19 milliárd forintot ítélt meg. Ezt követően viszont olyan pályázók is elutasító határozatot kaptak, akiknek a kérelmét korábban többször hiánypótlásra küldték vissza, végül azonban nem végezték el annak szakmai pontozását. A MOSZ érvelése szerint a döntések időbeli sorrendje nem helyettesítheti a jogszabályokban előírt kiválasztási szempontokat. A gazdálkodók nem kerülhetnek hátrányba pusztán azért, mert azonos beadási szakaszba tartozó kérelmüket a hatóság később dolgozta fel.
Jogszabályokat is sérthettek a pályázatok elbírálásakor
A MOSZ jogi kifogásainak alapját két magyar jogszabály adja. Az egyik a 2022. évi LXV. törvény, amely a közös agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatások eljárási rendjét szabályozza. A törvény 2. paragrafusa előírja, hogy a támogató megkülönböztetés nélkül, az uniós és nemzeti rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni. A 3. paragrafus pedig tilt minden olyan különbségtételt, kizárást vagy korlátozást, amely sérti a törvény előtti egyenlő bánásmódot vagy csorbítja az eljárásban részt vevők jogait.
A másik, az ügy szempontjából különösen fontos jogszabály az 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet. Ennek 76. paragrafusa kifejezetten rendelkezik a támogatási kérelmek értékeléséről. A rendelet szerint a jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmeket a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi szempontok alapján pontozni kell. Az így kialakult pontozási sorrend képezi a támogatási döntések alapját.
A MOSZ jogi érvelésének lényege, hogy a forráshiány önmagában nem jogosítja fel az irányító hatóságot az előírt értékelési eljárás mellőzésére. Ha ugyanis az azonos elbírálási szakaszhoz tartozó kérelmek közül egyeseket lepontoztak, másokat pedig nem, megkérdőjelezhető, hogy valóban a szakmai rangsor alapján osztották-e el a támogatásokat. Ez a gyakorlat a szövetség álláspontja szerint egyszerre vetheti fel a kötelező pontozási eljárás megsértését és a megkülönböztetésmentes elbírálás követelményének sérelmét.
A jogi helyzet ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden megfelelő pályázatot kötelező finanszírozni. A 2022. évi LXV. törvény 28. paragrafusa kimondja, hogy a kérelem benyújtása és a jogosultsági feltételek teljesítése önmagában nem keletkeztet alanyi jogosultságot támogatásra. A jogvita tehát nem arról szól, hogy az állam köteles lett volna valamennyi megfelelő beruházást támogatni, hanem arról, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a jogszerűen kialakított rangsor alapján osztotta-e el.
Az uniós támogatások szabályossága is kérdésessé válhat
A MOSZ szerint az eljárás nemcsak a hazai, hanem az uniós előírásokkal is ellentétes lehet. A közös agrárpolitikai támogatások felhasználására ugyanis európai uniós szabályok is vonatkoznak, amelyek alapján a tagállamoknak megfelelő kiválasztási és ellenőrzési rendszert kell működtetniük. Amennyiben bebizonyosodna, hogy a támogatási döntések nem az előírt értékelési szempontok szerint születtek meg, az a támogatások szabályszerű felhasználásának kérdését is felvetheti. A szövetség a jogorvoslati lehetőségek korlátozását is aggályosnak tartja. Az érintett gazdálkodók számára ugyanis különösen fontos, hogy vitathassák a támogatási kérelmükről hozott döntéseket, és megismerhessék az elutasítás pontos indokait.
Kérdéseket vet fel a 36 milliárdos forrásátcsoportosítás is
A MOSZ szerint a forráshiányra történő hivatkozást ráadásul új megvilágításba helyezi, hogy október végén mintegy 36 milliárd forintos válságtámogatási konstrukciót jelentettek be a kárenyhítési kifizetések bővítésére. Koncz Máté a Népszabadságnak elmondta: a szövetség támogatja az aszálykárok enyhítését, ugyanakkor kifogásolja, hogy információi szerint ehhez nem új forrásokat biztosítottak, hanem fejlesztési pénzeket csoportosítottak át. A szervezet szerint ezért azt is tisztázni kell, hogy az érintett beruházási támogatásoknál ténylegesen mekkora összeg állt rendelkezésre, és milyen döntések eredményeként alakult ki a mostani forráshiány.
A MOSZ az elutasítások visszavonását és a döntések felülvizsgálatát követeli
Az érdekképviselet az illetékes minisztériumnál kezdeményezte a forráshiány miatt meghozott elutasító döntések visszavonását és a pályázatok értékelésének felülvizsgálatát. A szövetség szerint fel kell mérni azt is, mekkora támogatási összeg szabadulhat fel olyan fejlesztésekből, amelyek végül nem valósulnak meg. A korábban megítélt támogatások egy részének visszakerülése ugyanis lehetőséget teremthetne további beruházások finanszírozására.
A MOSZ emellett a KAP Monitoring Bizottságának összehívását is indokoltnak tartja, hogy az érintettek áttekintsék a támogatási rendszerben kialakult helyzetet.
A beruházási támogatások körüli bizonytalanság különösen kedvezőtlen időszakban sújtja a magyar mezőgazdaságot. Ahogyan arra a Világgazdaság korábbi cikke is rámutatott, az aszály, a magas termelési költségek, az alacsony terményárak, valamint a tej- és sertéspiaci nehézségek már korábban jelentősen korlátozták a gazdálkodók fejlesztési lehetőségeit. Sok vállalkozás ráadásul jelentős összegeket fordított a pályázatok előkészítésére, műszaki tervek, engedélyek és pénzügyi dokumentációk elkészítésére. A támogatás elmaradása ezért nemcsak egy tervezett fejlesztés meghiúsulását jelentheti, hanem ténylegesen felmerült költségeket és elhalasztott beruházásokat is.