Jogsértéssel vádolják az Agrárminisztériumot az agrárérdekképviseletek – a Magosz és a MOSZ is nekiment a tárcának

Újabb front nyílt az agrártámogatások körül kialakult vitában: immár a két legnagyobb országos agrárérdekképviseleti szervezet, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) is jogsértéssel vádolja az Agrárminisztériumot a mezőgazdasági beruházási pályázatok elbírálása miatt. A Magosz főtitkára, Cseh Tibor a szervezet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében és az ahhoz kapcsolódó videóban követelte a forráshiányra hivatkozva meghozott elutasító döntések megváltoztatását.

Rengeteg gazda reménykedett hiába, s költött arra, hogy tökéletesen megfeleljen, a beruházási pályázatát egyszer csak forráshiányra hivatkozva visszautasították Fotó: Dusan Petkovic

Az érdekképviseleti vezető szerint a minisztérium eljárása sérti az egyenlő elbírálás uniós alapelvét, és több száz mezőgazdasági vállalkozást foszthatott meg a fejlesztési lehetőségektől. A Magosz fellépése azért is figyelemre méltó, mert a szervezet most ugyanabban az ügyben fogalmazott meg súlyos jogi kifogásokat, amelyben néhány nappal korábban a MOSZ is fellépett.

A két érdekképviselet érvelése több ponton megegyezik, mindenekelőtt abban, hogy a rendelkezésre álló források kimerülése önmagában nem indokolhatja az azonos feltételekkel pályázó gazdálkodók eltérő elbírálását.

Meg kell változtatni beruházási pályázatokat elutasító jogsértő döntéseket

Cseh Tibor szerint három kiemelten fontos mezőgazdasági beruházási pályázat esetében is olyan kérelmeket utasítottak el forráshiányra hivatkozva, amelyek egyébként jóval meghaladták a korábban meghatározott támogatási ponthatárokat. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a döntések komoly elégedetlenséget váltottak ki a gazdálkodók körében. Állítása szerint az elutasítások több száz pályázót érintenek, akik nemcsak az elnyerhető támogatás lehetőségét veszítették el, hanem a pályázatok előkészítésére fordított saját pénzüket is.

A Magosz főtitkára szerint a döntés egyértelműen ellentétes az uniós jogszabályokkal, mert sérti az egyenlő elbírálás elvét.

A szervezet ugyanakkor nem kizárólag a pályázatok elbírálásának módját kifogásolja, hanem azt is megkérdőjelezi, hogy valóban indokolt-e a forráshiányra történő hivatkozás. Cseh Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi uniós agrártámogatási ciklus a kifizetések szempontjából még csak nagyjából a felénél tart. Véleménye szerint ezért nem lehet általános forráshiányról beszélni, még akkor sem, ha egy-egy pályázati konstrukció kerete időközben kimerült.