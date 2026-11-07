Jogsértéssel vádolják az Agrárminisztériumot az agrárérdekképviseletek – a Magosz és a MOSZ is nekiment a tárcának
Újabb front nyílt az agrártámogatások körül kialakult vitában: immár a két legnagyobb országos agrárérdekképviseleti szervezet, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) is jogsértéssel vádolja az Agrárminisztériumot a mezőgazdasági beruházási pályázatok elbírálása miatt. A Magosz főtitkára, Cseh Tibor a szervezet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében és az ahhoz kapcsolódó videóban követelte a forráshiányra hivatkozva meghozott elutasító döntések megváltoztatását.
Az érdekképviseleti vezető szerint a minisztérium eljárása sérti az egyenlő elbírálás uniós alapelvét, és több száz mezőgazdasági vállalkozást foszthatott meg a fejlesztési lehetőségektől. A Magosz fellépése azért is figyelemre méltó, mert a szervezet most ugyanabban az ügyben fogalmazott meg súlyos jogi kifogásokat, amelyben néhány nappal korábban a MOSZ is fellépett.
A két érdekképviselet érvelése több ponton megegyezik, mindenekelőtt abban, hogy a rendelkezésre álló források kimerülése önmagában nem indokolhatja az azonos feltételekkel pályázó gazdálkodók eltérő elbírálását.
Meg kell változtatni beruházási pályázatokat elutasító jogsértő döntéseket
Cseh Tibor szerint három kiemelten fontos mezőgazdasági beruházási pályázat esetében is olyan kérelmeket utasítottak el forráshiányra hivatkozva, amelyek egyébként jóval meghaladták a korábban meghatározott támogatási ponthatárokat. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a döntések komoly elégedetlenséget váltottak ki a gazdálkodók körében. Állítása szerint az elutasítások több száz pályázót érintenek, akik nemcsak az elnyerhető támogatás lehetőségét veszítették el, hanem a pályázatok előkészítésére fordított saját pénzüket is.
A Magosz főtitkára szerint a döntés egyértelműen ellentétes az uniós jogszabályokkal, mert sérti az egyenlő elbírálás elvét.
A szervezet ugyanakkor nem kizárólag a pályázatok elbírálásának módját kifogásolja, hanem azt is megkérdőjelezi, hogy valóban indokolt-e a forráshiányra történő hivatkozás. Cseh Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi uniós agrártámogatási ciklus a kifizetések szempontjából még csak nagyjából a felénél tart. Véleménye szerint ezért nem lehet általános forráshiányról beszélni, még akkor sem, ha egy-egy pályázati konstrukció kerete időközben kimerült.
A pénzek átcsoportosítását is számon kéri a tárcán
A Magosz álláspontja szerint az Agrárminisztériumnak lenne lehetősége arra, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének módosításával további pénzeket irányítson azokra a beruházási programokra, amelyeknél a támogatási igények meghaladják az eredetileg rendelkezésre álló keretet. Cseh Tibor szerint a stratégiai terv módosítására évente két alkalommal is lehetőség van, és a korábbi években rendszeresen éltek is a forrásátcsoportosítás eszközével.
Az érdekképviseleti vezető szerint korábban bevett gyakorlattá vált, hogy az irányító hatóság a tényleges pályázati igényekhez igazította az egyes támogatási konstrukciók pénzügyi kereteit. A főtitkár ezért azt is kifogásolta, hogy a minisztérium nem élt ezzel a lehetőséggel, miközben a forráshiányra hivatkozó döntések következtében gazdálkodók százai maradhattak támogatás nélkül.
Cseh Tibor szerint a tárca döntése nem szakmai megfontolásokon alapult. Ezt az értékelést azonban a minisztérium részéről nem ismertetett, az állítást alátámasztó dokumentumokkal a Magosz közleménye nem támasztotta alá. A szervezet követelése egyértelmű: az Agrárminisztérium vizsgálja felül és változtassa meg a kifogásolt elutasító döntéseket.
A MOSZ is a jogszabálysértésre hívta fel a figyelmet
A Magosz mostani állásfoglalása szorosan kapcsolódik ahhoz a vitához, amelyről a Világgazdaság részletesen beszámolt. A MOSZ elnöke, Koncz Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy azonos pályázati felhívásra, azonos elbírálási szakaszban jelentkező gazdálkodók kérelmeit eltérő módon kezelhették. A MOSZ információi szerint egyes vállalkozások már 2026 februárjában és márciusában megkapták a támogatói okiratokat, miközben más, ugyanabban az időszakban benyújtott pályázatokat csak hónapokkal később, forráshiányra hivatkozva utasítottak el.
A szövetség különösen azt kifogásolta, hogy az utóbbi kérelmek egy részét állítása szerint nem is pontozták, így nem állapítható meg, hogy a rendelkezésre álló támogatási összegeket valóban a legjobb szakmai értékelést elérő beruházások kapták-e meg. A MOSZ szerint ez sértheti a közös agrárpolitikai támogatások eljárási rendjét szabályozó 2022. évi LXV. törvényt, valamint az 54/2023. (IX. 13.) AM rendeletnek a támogatási kérelmek értékelésére vonatkozó rendelkezéseit.
Utóbbi rendelet 76. paragrafusa alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmeket az előírt tartalmi értékelési szempontok szerint kell pontozni. A vitának ugyanakkor fontos jogi sajátossága, hogy a támogatási feltételek teljesítése önmagában nem jelent automatikus jogosultságot a pénzre. A kérdés az, hogy az elérhető forrásokat az előírt eljárási és kiválasztási szabályok betartásával osztották-e el.
Milliárdokat ítéltek meg, majd forráshiányra hivatkoztak
A MOSZ korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy információi szerint az irányító hatóság október első két hetében még 19 támogató döntéssel összesen mintegy 19 milliárd forintot ítélt meg. Ezt követően azonban más pályázóknak már forráshiányra hivatkozva küldtek elutasító határozatokat.
Az irányító hatóság október 15-én jelentette be, hogy három jelentős beruházási támogatási konstrukció keretét teljes egészében lekötötték. Az érintett programok az állattartó telepek fejlesztését, a terménytisztítók, tárolók, szárítók és vetőmagüzemek korszerűsítését, valamint a feldolgozóüzemek komplex fejlesztését szolgálták.
A hatóság álláspontja szerint a rendelkezésre álló pénzügyi kereteket meghaladó támogatási igények miatt a további kérelmeket el kellett utasítani. A MOSZ azonban azt is kifogásolta, hogy az október végén bejelentett, mintegy 36 milliárd forintos agrárválság-támogatási konstrukcióhoz információi szerint részben fejlesztési forrásokat csoportosítottak át. A szervezet szerint ezért tisztázni kellene, hogy pontosan milyen döntések vezettek a beruházási támogatásoknál kialakult forráshiányhoz.
Már két érdekképviselet követeli a döntések felülvizsgálatát
A két országos agrárérdekképviselet fellépésével az Agrárminisztériumnak immár két irányból kell szembenéznie a beruházási pályázatok elbírálásával kapcsolatos jogi kifogásokkal. Miközben a MOSZ elsősorban a pályázatok kötelező szakmai pontozásának és a kiválasztási sorrendnek a kérdését emeli ki, a Magosz az egyenlő elbírálás követelményén túl a forrásátcsoportosítás elmulasztását is kifogásolja.
A két szervezet ugyanakkor ugyanarra az alapvető problémára figyelmeztet: a forráshiány miatt olyan mezőgazdasági fejlesztések is meghiúsulhatnak, amelyek megfeleltek a támogatási feltételeknek, és amelyek előkészítésére a gazdálkodók már jelentős összegeket fordítottak. A MOSZ korábban az elutasító döntések visszavonását, az elbírálások felülvizsgálatát és a KAP Monitoring Bizottságának összehívását kezdeményezte. Ehhez csatlakozik most a Magosz követelése is, amely szerint a minisztériumnak korrigálnia kell a kifogásolt döntéseket.