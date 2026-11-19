Az egymást átfedő előírások, az elhúzódó eljárások és a jogbizonytalanság miatt egyes mezőgazdasági beruházások engedélyére évekig várhatnak a kérelmezők a Copa-Cogeca szerint. A szervezet 2025-ben két felmérést végzett, hogy azonosítsa az agrárfejlesztések fő akadályait. A vizsgálatok alapján készült mostani közlemény szerint, több mint húsz uniós tagállam különböző méretű és ágazatban működő gazdaságai, illetve agrárszövetkezetei messze az összetett szabályokat és az engedélyek megszerzésének nehézségeit jelölték meg a fejlődés, a beruházások legnagyobb akadályaként.

A gazdálkodók az engedélyek megszerzésének nehézségeit jelölték meg a fejlődés és a beruházások legnagyobb akadályaként Fotó: Stock-Asso

Az állatjóléti és kibocsátáscsökkentő beruházások is csúszhatnak

A Copa-Cogeca szerint az elhúzódó engedélyezés miatt elhalaszthatnak vagy feladhatnak olyan beruházásokat, amelyek javítanák az állatjólétet, mérsékelnék a kibocsátást, korszerűsítenék a gazdaságokat, hatékonyabbá tennék az erőforrások felhasználását vagy bővítenék a gazdaságok tevékenységét. A szervezet szerint a gazdák készek fenntarthatóbb termelési módszerekbe beruházni, ehhez azonban hosszú távú jogbiztonságra van szükségük. Számolniuk kell azzal, hogy a fejlesztés megtérül, és addig kiszámíthatók maradnak a rá vonatkozó szabályok.

Az érdekképviselet arra hívta fel a figyelmet, hogy így éppen azok a beruházások akadhatnak el az engedélyezésen, amelyek az EU saját környezetvédelmi és korszerűsítési céljainak elérését segítenék.

Kötelező határidőket kérnek a hatósági döntésekhez

A Copa-Cogeca azt kéri az uniós intézményektől és a tagállamoktól, hogy egyszerűsítsék és jobban hangolják össze az engedélyezési eljárásokat, szüntessék meg a felesleges párhuzamosságokat és az átfedő követelményeket. A szervezet kötelező határidőket vezetne be a hatósági döntésekre, és kezelné a bírósági eljárások rendszeres elhúzódását, miközben megőrizné a jogorvoslathoz való hozzáférést.

Az érdekképviselet emellett felülvizsgálná és egyszerűsítené a víz-keretirányelvet, az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvet, valamint a nitrátirányelvet és az ipari kibocsátásokról szóló irányelvet. A cél a Copa-Cogeca szerint az, hogy a környezetvédelmi előírások egymással összhangban álljanak, a gyakorlatban is alkalmazhatók legyenek, és lehetővé tegyék a felelős agrárberuházásokat. Az érdekképviselet üdvözölte a már folyamatban lévő egyszerűsítési munkát, és azt várja, hogy az a gazdák számára is érezhetően csökkentse az adminisztratív terheket.