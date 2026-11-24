Megszavazta az Európai Parlament november 24-én az uniós ökológiai rendelet módosítását. A képviselők arról a csomagról döntöttek, amelyről a Parlament és a tagállamokat képviselő Tanács tárgyalói október 20-án állapodtak meg. A közösségen belül előállított biotermékeket jobban védő új intézkedések célja, hogy közelítsék az európai és az Európai Unión kívüli termelők versenyfeltételeit, miközben csökkentik a kisebb kereskedők adminisztrációját. Azokból az országokból, amelyek ökológiai termelési rendszerét az EU egyenértékűnek ismeri el, továbbra is érkezhetnek biotermékként forgalmazott élelmiszerek, és ezek viselhetik a származási ország biojelölését.

A kisebb tételben árusítók esetében megemelték a biotermék tanusítás alóli mentesség mennyiségi küszöbét Fotó: Ioannis7

Az EU csillagokból kirakott zöld levelének használatához azonban további termelési és ellenőrzési előírásokat kell teljesíteni. Ezek egyebek mellett a talajhoz kötött termesztésre, az állatjólétre és a feldolgozási módszerekre vonatkoznak. A korábbi szabályok szerint már felcímkézett termékek a készletek kimerüléséig forgalomban maradhatnak.

Lédig biotermék: kevesebb adminisztráció jut a kisebb árusoknak

A közvetlenül a fogyasztóknak kínált, csomagolatlan biotermékeket, például kimért zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kisvállalkozásoknál, megemelték a tanúsítás alóli mentesség mennyiségi küszöbeit. Az éves forgalmi határ 20 ezerről 40 ezer euróra, az értékesített mennyiség határa 5 tonnáról 10 tonnára nő. A forgalmat az előző öt év átlaga alapján számítják. A mentesség meghatározott feltételekkel az előrecsomagolt biotermékeket árusító kisebb webáruházakra is kiterjed.

Külföldön talál vevőre a magyar biotermék

A magyar biogazdáknak az export miatt is fontos, hogy milyen feltételekkel kerülhet uniós biojelölés az EU-n kívülről érkező versenytársak termékeire. Szólláth Tibor a Világgazdaság Agrokép podcastjában úgy becsülte, hogy a Magyarországon előállított ökológiai termékek mintegy 90 százaléka külföldre, elsősorban Nyugat-Európába kerül. Szerinte a hazai keresletet az is növelhetné, ha a bölcsődék, az iskolák és más intézmények több magyar ökológiai alapanyagot vásárolnának. Becslése szerint naponta 2–2,5 millióan esznek közétkeztetésben készült ételt Magyarországon, így az intézményi beszerzés kiszámíthatóbb piacot teremthetne a gazdáknak.