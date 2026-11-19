A német bioélelmiszer-ágazatot képviselő BÖLW és a francia biogazdálkodók szövetsége, az FNAB november 16-án közös felhívásban sürgette a biogazdálkodás támogatásának megerősítését a 2028–2034-es közös agrárpolitikában (KAP). A két szervezet a biotermelés további terjedése érdekében, azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy állítsa vissza a rendelettervezet 10. cikkében a két támogatási forma kötelező biztosítását. Emellett elkülönített keretet akarnak a környezetvédelmi kifizetésekre, legalább a jelenlegi finanszírozási szinten.

A biotermelés során előállított termékek, a közhiedellemmel szemben már korántsem sokkal drágábbak a tömegtermékeknél Fotó: Németh András Péter

Az átállás és a biotermelés fenntartásának támogatása a tét

Az Európai Bizottság 2025 júliusában közzétett javaslata minden tagállam számára előírná, hogy mind az ökológiai gazdálkodásra átálló, mind az azt fenntartó termelők számára biztosítson támogatást. Az agrárminiszterek október 26-án elfogadott részleges tárgyalási álláspontjából kikerült ez a külön előírás. A tanácsi szöveg továbbra is környezetvédelmi prioritásként kezeli a biogazdálkodás fejlesztését. Az a tagállam azonban, amely a tervében igazolja, hogy nemzeti szabályokkal vagy eszközökkel már foglalkozik ezzel a területtel, mentesülhet a KAP keretében nyújtandó támogatás kötelezettsége alól. A rendelet még nincs elfogadva, az uniós jogalkotás még folyamatan van.

A két érdekképviselet Franciaország példájával érvel. A szervezetek adatai szerint a fenntartási támogatás 2018-as megszüntetése után az átállás alatt álló terület a 2018-as 275 ezer hektárról 2025-re 105 ezer hektárra csökkent. Az EU célja, hogy 2030-ra mezőgazdasági területének legalább negyedét ökológiai művelésbe vonják. Az Eurostat szerint 2024-ben a már átállt és az átállás alatt álló területek együtt az uniós mezőgazdasági terület 10,6 százalékát tették ki.

Magyarországon az átállás húzta a növekedést

A KSH adatai szerint Magyarországon 2025-ben 384 742 hektárt vontak be az ökológiai gazdálkodásba, 25 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül az átállás alatt álló terület 36,9 ezerről 122,7 ezer hektárra nőtt, miközben a már átállt terület 271,2 ezerről 262,1 ezer hektárra csökkent. Az ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők száma 5452-ről 6664-re emelkedett.