„Dízeláru-hiány van. Ez az oka a magasabb árnak” – mondta Bóna Szabolcs agrárminiszter az Országgyűlésben, a 2027-es költségvetés vitájában. A miniszter szerint egy újabb árstop mellett nem állna rendelkezésre elegendő gázolaj a mezőgazdasági munkákhoz. Érvelésében arra hivatkozott, hogy az üzemanyag több mint egyharmada importból származik, és a folyamatos ellátás az élelmiszer-biztonság egyik alapfeltétele (feltételezhetően az élelmiszer-előállítás biztonságára gondolt).

Bóna Szabolcs az élelmiszer-biztonsággal indokolta az árstop elutasítását Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Az agrárminiszter felszólalásából nem derült ki, hogy országos fizikai hiányról, regionális kínálati szűkösségről vagy egy új árplafon várható következményéről beszél. A felszólalásban készletadatok és az árstop ellátási hatását alátámasztó számítások sem hangzottak el.

A korábbi védett ár a magyar rendszámú járművekre szólt

A tavaly március 10-én bevezetett védett ár literenként 615 forintban maximálta a gázolaj árát a jogosult tankolásoknál. A kedvezmény főszabály szerint a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozott, és a kúton közvetlenül a jármű tankjába töltött üzemanyagra járt. A külföldi járművek kizárása mérsékelhete az olcsóbb tankolás miatt jelentkező többletkeresletet. A kínálat oldalán közben a biztonsági készletek felhasználásáról is intézkedett a kormány. Igaz, ezzel vállata a konfliktusaz az Európai Bizottsággal, mivel az unió elvárta volna, hogy a kedvezményes árral ne tegyenek különbséget a közösségen belüli felhasználók között. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a nemzeti érdeket képviselve, lehetne megoldás az árréstop bevezetésére is.

A jelenlegi kormány kivezette az árstopot, majd miután az üzemanyagárak ismét elszálltak, úgy döntött, szeptember 19-től az év végéig beszerzett, mezőgazdasági felhasználású gázolaj után a termelők a törvényi mennyiséghatárig a teljes jövedéki adót visszaigényelhetik. Mivel korábban is járt részleges visszatérítés, a szeptemberi döntés tényleges többlete literenként mintegy 14 forint volt. Ez az intézkedés bevezetésekor mért 709 forintos átlagár nagyjából két százaléka. A gazdának a teljes vételárat előre ki kell fizetnie, a könnyítést az adó visszaigénylésekor érvényesítheti. A Magosz annak idején azt is kifogásolta, hogy a jövedékiadó-visszatérítés többek között a belterületi földek művelésére és az állattartó telepek üzemanyag-fogyasztására sem terjed ki.