Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a gazdák érdekében nem vezettek be árstopot az üzemanyagra
„Dízeláru-hiány van. Ez az oka a magasabb árnak” – mondta Bóna Szabolcs agrárminiszter az Országgyűlésben, a 2027-es költségvetés vitájában. A miniszter szerint egy újabb árstop mellett nem állna rendelkezésre elegendő gázolaj a mezőgazdasági munkákhoz. Érvelésében arra hivatkozott, hogy az üzemanyag több mint egyharmada importból származik, és a folyamatos ellátás az élelmiszer-biztonság egyik alapfeltétele (feltételezhetően az élelmiszer-előállítás biztonságára gondolt).
Az agrárminiszter felszólalásából nem derült ki, hogy országos fizikai hiányról, regionális kínálati szűkösségről vagy egy új árplafon várható következményéről beszél. A felszólalásban készletadatok és az árstop ellátási hatását alátámasztó számítások sem hangzottak el.
A korábbi védett ár a magyar rendszámú járművekre szólt
A tavaly március 10-én bevezetett védett ár literenként 615 forintban maximálta a gázolaj árát a jogosult tankolásoknál. A kedvezmény főszabály szerint a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozott, és a kúton közvetlenül a jármű tankjába töltött üzemanyagra járt. A külföldi járművek kizárása mérsékelhete az olcsóbb tankolás miatt jelentkező többletkeresletet. A kínálat oldalán közben a biztonsági készletek felhasználásáról is intézkedett a kormány. Igaz, ezzel vállata a konfliktusaz az Európai Bizottsággal, mivel az unió elvárta volna, hogy a kedvezményes árral ne tegyenek különbséget a közösségen belüli felhasználók között. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a nemzeti érdeket képviselve, lehetne megoldás az árréstop bevezetésére is.
A jelenlegi kormány kivezette az árstopot, majd miután az üzemanyagárak ismét elszálltak, úgy döntött, szeptember 19-től az év végéig beszerzett, mezőgazdasági felhasználású gázolaj után a termelők a törvényi mennyiséghatárig a teljes jövedéki adót visszaigényelhetik. Mivel korábban is járt részleges visszatérítés, a szeptemberi döntés tényleges többlete literenként mintegy 14 forint volt. Ez az intézkedés bevezetésekor mért 709 forintos átlagár nagyjából két százaléka. A gazdának a teljes vételárat előre ki kell fizetnie, a könnyítést az adó visszaigénylésekor érvényesítheti. A Magosz annak idején azt is kifogásolta, hogy a jövedékiadó-visszatérítés többek között a belterületi földek művelésére és az állattartó telepek üzemanyag-fogyasztására sem terjed ki.
A Magosz korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az üzemanyag mellett, a földgáz ára is a február végi szint több mint háromszorosára emelkedett. A drágább energia a gépek üzemeltetése mellett az öntözés, a terményszárítás és az állattartás költségeit is növeli, a földgáz pedig a nitrogénműtrágya gyártásának költségében is meghatározó. A Magosz szerint e többletterhek egy része később a bolti árakban is megjelenhet.
Akár 50 millió euró is juthat a gazdáknak, de a hazai szabályok még csak most készülnek
A Magosz sürgeti az uniós mezőgazdasági tartalékból Magyarországnak elkülönített 16,68 millió euró felhasználását és a lehető legnagyobb hazai kiegészítést. Az agrártárca november 12-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rendelettervezetet. Ebben legfeljebb 33,37 millió eurónak megfelelő hazai forintösszeggel számol, így a csomag a teljes kiegészítéssel meghaladhatná az 50 millió eurót. A tervezet hektáralapú kifizetést irányoz elő a meghatározott feltételeknek megfelelő gazdáknak. Ez újra felveti, milyen segítség jut azoknak az energiaigényes állattartó gazdaságoknak, amelyeknek nincs a tervezet szerint támogatható területük.
Az erre a támogatásra vonatkozó uniós rendelet szerint a tervezett intézkedésekről 2026. szeptember 30-ig kellett értesíteni az Európai Bizottságot, az uniós pénzből finanszírozott kifizetéseket 2027. február 28-ig, a hazai kiegészítés kifizetését pedig 2027. május 31-ig kell teljesíteni. A nyilvános hazai tervezetből nem derül ki, mikor küldte meg Magyarország az értesítést Brüsszelnek.
Összességében tehát Bóna Szabolcs az élelmiszer-ellátás biztonságával indokolta az árstop elutasítását. Ugyanakkor éppen ugyanez a szempont teszi fontossá a felszólalásban nyitva maradt kérdéseket is, hiszen az import fenntartása biztosíthatja, hogy legyen gázolaj a kutakon. A gazdaságok működéséhez viszont az is kell, hogy a gazdálkodók ki tudják fizetni az üzemanyagot, a szárítást és a következő szezon műtrágyáját. A kérdés azért is különösen fontos, mert idén közel ezer milliárdos kár keletkezett az agráriumban a fagy, aszály és hőség miatt.