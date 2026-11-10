Itt vannak a friss számok: zuhan a vörösbor ára, tartja magát a fehér és összességében megroppant a magyar borexport
Egyre kedvezőtlenebb képet mutat a magyar borágazat külpiaci teljesítménye. Az Agrárközgazdasági Intézet november 10-én közzétett jelentése szerint 2026 januárja és szeptembere között összesen 688,9 ezer hektoliter magyar bort értékesítettek külföldön, szemben az egy évvel korábbi 861,2 ezer hektoliterrel. Ez 172,2 ezer hektoliteres, vagyis pontosan 20 százalékos visszaesést jelent.
Folytatodott a korábbi tendencia is, a kivitel értéke ennél valamivel kisebb mértékben, 18,9 százalékkal csökkent: a tavalyi 34,85 milliárd forintról 28,26 milliárd forintra esett. A magyar borágazat tehát kilenc hónap alatt csaknem 6,6 milliárd forintnyi exportbevételt veszített az előző év azonos időszakához képest.
A lédig borok rántották magukkal az exportot
A visszaesés legnagyobb részéért az ömlesztve, vagyis lédig kiszerelésben értékesített borok felelősek. Ezekből tavaly az első kilenc hónapban még 550,1 ezer hektolitert exportáltak a magyar vállalkozások, idén azonban már csak 386,1 ezer hektolitert. A mennyiség közel 30 százalékkal csökkent, miközben az exportérték 15,98 milliárd forintról 11,32 milliárdra zuhant.
Ez azt jelenti, hogy a teljes magyar borexport mennyiségi visszaesésének mintegy 95 százaléka a lédig borok piacán következett be.
A palackos borok kivitele ennél jóval ellenállóbbnak bizonyult. A kiszállított mennyiség mindössze 2,6 százalékkal, 302,8 ezer hektoliterre mérséklődött. Ugyanakkor ezek exportértéke is közel 10 százalékkal, 16,93 milliárd forintra esett. Az adatok arra utalnak, hogy a magyar borágazat külpiaci problémái elsősorban a nagy mennyiségben értékesített, alacsonyabb egységértékű borokat érintik. A palackos értékesítés ugyanakkor egyelőre nem tudta ellensúlyozni az ömlesztett borok piacának visszaesését.
A fehérborok tartják magukat, a vörös- és rozéborok ára esik
A belföldi borpiacon valamivel kedvezőbb az összkép, de jelentős eltérések mutatkoznak a különböző bortípusok között. Az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a Magyarországon termelt és belföldön értékesített, földrajzi jelzés nélküli és oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borok átlagos feldolgozói értékesítési ára 2026 első tíz hónapjában 39 202 forint volt hektoliterenként. Ez mindössze 0,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A részletes adatok azonban kettészakadó piacot mutatnak. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzésű fehérborok átlagára 4,3 százalékkal, 38 059 forintra emelkedett hektoliterenként. Ezzel szemben az ugyanebbe a kategóriába tartozó vörös- és rozéborok átlagára 10,4 százalékkal, 35 822 forintra esett. Különösen figyelemre méltó, hogy a vörös- és rozéborok belföldi értékesített mennyisége eközben 19 százalékkal emelkedett. Vagyis a nagyobb forgalomhoz lényegesen alacsonyabb átlagár társult, ami nyomást gyakorolhat a termelők és feldolgozók jövedelmezőségére.
A tokaji borok drágábban kelnek el, de jóval kevesebbet adnak el belőlük
Az eredetvédett borok között is jelentős piaci különbségek rajzolódnak ki. A külföldön értékesített tokaji, oltalom alatt álló eredetmegjelölésű fehérborok feldolgozói átlagára 14 százalékkal emelkedett, és elérte a 100 801 forintot hektoliterenként. Ugyanakkor az értékesített mennyiség 18 060 hektoliterről 8577 hektoliterre, vagyis 52,5 százalékkal csökkent. A magasabb értékesítési ár tehát nem ellensúlyozta a mennyiségi visszaesést. Az adatokból számolva a jelentésben szereplő tokaji exportértékesítés árbevétele mintegy 45,9 százalékkal maradhatott el az előző évitől.
Az egri eredetvédett vörös- és rozéborok külföldi feldolgozói értékesítési átlagára 65 515 forint volt hektoliterenként, ami 3,3 százalékos csökkenést jelent. Ezzel szemben a kivitt mennyiség 4,5 százalékkal emelkedett. A belföldön értékesített egri eredetvédett vörös- és rozéborok átlagára 64 649 forintot tett ki, ami az AKI táblázatos adatai alapján kismértékű, 0,8 százalékos mérséklődés.
Egyre több külföldi bor kerül a magyar piacra
Miközben a magyar borexport jelentősen visszaesett, az import növekedett. A KSH adatai szerint 2026 első kilenc hónapjában 51,4 ezer hektoliter bort hoztak be Magyarországra, ami 14 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A behozatal értéke ugyanakkor csak 1,3 százalékkal, 3,44 milliárd forintra nőtt. Ez arra utal, hogy az importált borok átlagos egységértéke csökkent. A behozatal döntő része palackos bor volt, amelyből 46,1 ezer hektoliter érkezett az országba, 5,2 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az ömlesztett borok importja ugyanakkor több mint négyszeresére emelkedett, igaz, viszonylag alacsony bázisról, 5,24 ezer hektoliterre.
A magyar bor-külkereskedelmi mérleg továbbra is jelentős többletet mutat: a kivitel értéke 28,26 milliárd, a behozatalé 3,44 milliárd forint volt.
A külkereskedelmi aktívum azonban mintegy 24,8 milliárd forintra szűkült, szemben az előző év azonos időszakának hozzávetőleg 31,5 milliárd forintjával. Ez közel 21 százalékos romlást jelent, miközben a mennyiségi többlet is csaknem 22 százalékkal csökkent.
Egyre sürgetőbb a magasabb hozzáadott értékű értékesítés
Az AKI adatai alapján a magyar borágazat egyik legnagyobb kihívása továbbra is az export szerkezete. Bár a palackos borok értékesítése viszonylag stabilabbnak bizonyult, a külföldön eladott magyar bor több mint fele még mindig lédig formában hagyja el az országot.
Az export értékét tekintve azonban már fordított a helyzet: a palackos borok adták a bevétel mintegy 60 százalékát.
A számokból jól látható, mekkora különbség van a két értékesítési forma között. A külkereskedelmi adatok alapján a palackos borok átlagos exportegységértéke mintegy 559 forint volt literenként, míg az ömlesztett boroké hozzávetőleg 293 forint. Ez nem azonos a bolti fogyasztói árral, és a két termékkör összetétele is eltér, mégis érzékelteti a magasabb hozzáadott értékű értékesítés jelentőségét.