Itt vannak a friss számok: zuhan a vörösbor ára, tartja magát a fehér és összességében megroppant a magyar borexport

Egyre kedvezőtlenebb képet mutat a magyar borágazat külpiaci teljesítménye. Az Agrárközgazdasági Intézet november 10-én közzétett jelentése szerint 2026 januárja és szeptembere között összesen 688,9 ezer hektoliter magyar bort értékesítettek külföldön, szemben az egy évvel korábbi 861,2 ezer hektoliterrel. Ez 172,2 ezer hektoliteres, vagyis pontosan 20 százalékos visszaesést jelent.

A fehérbor ára tartotta magát, a vörös- és rozéborok ára viszont mintegy tíz százalékkal csökkent Fotó: Pál Anna Viktória

Folytatodott a korábbi tendencia is, a kivitel értéke ennél valamivel kisebb mértékben, 18,9 százalékkal csökkent: a tavalyi 34,85 milliárd forintról 28,26 milliárd forintra esett. A magyar borágazat tehát kilenc hónap alatt csaknem 6,6 milliárd forintnyi exportbevételt veszített az előző év azonos időszakához képest.

A lédig borok rántották magukkal az exportot

A visszaesés legnagyobb részéért az ömlesztve, vagyis lédig kiszerelésben értékesített borok felelősek. Ezekből tavaly az első kilenc hónapban még 550,1 ezer hektolitert exportáltak a magyar vállalkozások, idén azonban már csak 386,1 ezer hektolitert. A mennyiség közel 30 százalékkal csökkent, miközben az exportérték 15,98 milliárd forintról 11,32 milliárdra zuhant.

Ez azt jelenti, hogy a teljes magyar borexport mennyiségi visszaesésének mintegy 95 százaléka a lédig borok piacán következett be.

A palackos borok kivitele ennél jóval ellenállóbbnak bizonyult. A kiszállított mennyiség mindössze 2,6 százalékkal, 302,8 ezer hektoliterre mérséklődött. Ugyanakkor ezek exportértéke is közel 10 százalékkal, 16,93 milliárd forintra esett. Az adatok arra utalnak, hogy a magyar borágazat külpiaci problémái elsősorban a nagy mennyiségben értékesített, alacsonyabb egységértékű borokat érintik. A palackos értékesítés ugyanakkor egyelőre nem tudta ellensúlyozni az ömlesztett borok piacának visszaesését.

A fehérborok tartják magukat, a vörös- és rozéborok ára esik

A belföldi borpiacon valamivel kedvezőbb az összkép, de jelentős eltérések mutatkoznak a különböző bortípusok között. Az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a Magyarországon termelt és belföldön értékesített, földrajzi jelzés nélküli és oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borok átlagos feldolgozói értékesítési ára 2026 első tíz hónapjában 39 202 forint volt hektoliterenként. Ez mindössze 0,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.