Egyre nagyobb nyomás alatt az európai borászok: tele a pince, fogy a vevő: – két tűz közé kerültek Európa borászai

Az európai borágazat, a Copa-Cogega által közzétett becslése szerint a 2026/27-es borpiaci évben 133,6 millió hektoliter bor és must készülhet. Ez mintegy 4 százalékkal marad el az előző szüret eredményétől, és körülbelül 8 százalékkal az előző öt borpiaci év átlagától. Az adatok az európai bortermelés fokozatos visszaesésének folytatódását jelzik, amely mögött az időjárás növekvő változékonysága és a piac mélyreható alkalmazkodása egyaránt meghúzódik. Olaszország, Spanyolország és Franciaország továbbra is meghatározó termelő: együttesen az uniós bor- és musttermelés hozzávetőleg 82 százalékát adják, részesedésük rendre 30, 27 és 25 százalék.

Az adatok az európai bortermelés fokozatos visszaesésének folytatódását jelzik Fotó: Andrzej Lisowski Travel

A gadák legnagyobb európai érdekvédelmi szervezete, a Copa-Cogeca szerint, az idei szüret ismét megmutatta, hogy a kedvezőtlen időjárás egyre nagyobb hatással van az európai szőlőültetvényekre.

Az unió számos térségéből visszatérő aszályról, elhúzódó hőhullámokról, tavaszi fagyokról és jégverésről számoltak be a termelők, ami sok borvidéken csökkentette a hozamokat. Eközben a gyenge kereslet, a csökkenő árak és a tartósan magas készletek továbbra is erősen rontják az ágazat gazdasági kilátásait.

A termelés visszaesését a hosszabb távú piaci változások összefüggésében is vizsgálni kell. A közlemény szerint 2020 és 2025 között az EU éves bortermelése átlagosan mintegy 157 millió hektoliter volt, miközben a termelés a 2020/21-es szüret óta összességében csökkenő pályán halad. Az időjárási bizonytalanság az európai szőlőtermesztés egyik meghatározó tényezőjévé vált, jelentősen növelve az egyes évjáratok közötti ingadozást.

Tovább csökken a borfogyasztás

A világ borfogyasztása a becslések szerint 221 millió hektoliterre, több mint három évtizedes mélypontra süllyedt. Az 1996 és 2007 közötti tartós növekedést követően a fogyasztás 2017-ig viszonylag stabil maradt, majd folyamatos csökkenés kezdődött. Ez a tendencia 2022 óta jelentősen felgyorsult az Európai Unióban és a legfontosabb unión kívüli piacokon is.

Míg 2000-ben az EU a világ borfogyasztásának közel 60 százalékát adta, mára ez az arány körülbelül 48 százalékra mérséklődött.

A kereslet szűkülése az értéklánc egészére közvetlen hatást gyakorol. Az értékesített mennyiségek és az árak tovább csökkennek, különösen a vörös- és rozéborok esetében. A legnagyobb áresések közül több az alapborokat érintette. Bár új piacokon továbbra is nyílnak lehetőségek, az ottani növekedés egyelőre nem ellensúlyozza a hagyományos borfogyasztó országokban tapasztalt visszaesést - mutatott rá a Copa-Cogeca.