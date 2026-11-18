Egyelőre nem tér vissza a brazil csirke az EU-ba, decemberben tárgyalhatnak újra az importról
Az uniós tagállamok képviselői november 17-én elhalasztották a szavazást arról, hogy Brazília visszakerülhet-e a baromfihús és a méz behozatalára jogosult országok listájára. Több tagállam részletesebb tájékoztatást kért a brazil ellenőrzési rendszerről, ezért az Európai Bizottság a december 7–8-i ülésen folytatná az egyeztetést. A szeptember 3-án életbe lépett barzil importtilalom így legalább további három hétig érvényben marad – írta az ESM Magazine az elhalasztott importszavazásról, a Reuters hírügynökség közlése alapján.
Az Európai Unió szeptemberben függesztette fel több brazil állati termék behozatalát, miután Brazília nem tudta kellően igazolni, hogy az uniós piacra szánt termékek előállításakor betartják egyes antimikrobiális szerek használatára vonatkozó előírásokat. Az uniós szabályok egyebek mellett tiltják e szerek növekedésserkentési és hozamnövelési célú alkalmazását. A brazil importtilalom előzményeivel a Világgazdaság szeptemberi cikkében foglalkoztunk.
Mikor tárgyal újra az EU a brazil baromfihús és méz importjáról?
Az uniós auditorok később kedvezően értékelték a brazil baromfi- és mézágazat ellenőrzési rendszerét. Az ellenőrök azt is vizsgálták, hogy nyomon követhető és elkülöníthető-e az uniós piacra szánt brazil termelés. Az Európai Bizottság októberben jelezte, hogy javasolni fogja a két termékcsoport behozatalának újbóli engedélyezését. A piacnyitási javaslat a baromfihúsra és a mézre terjed ki, a brazil marhahúsra vonatkozó korlátozásról külön kell dönteni. A brazil agrárminisztérium november 17-i közleménye szerint Brazília átadta a kért dokumentumokat, és teljesítette az uniós műszaki követelményeket. A tárca aggodalmát fejezte ki a halasztás miatt, és a hivatalos uniós tájékoztatást várja. A mostani halasztás után, december 7-8. az új egyezetés időpontja. A szállítások újraindításához Brazíliát hivatalosan is vissza kell venni az engedélyezett beszállítók listájára.
Miért kérnek további garanciákat a tagállamok?
Az ellenőrzés középpontjában az állt, hogy a brazil hatósági rendszer képes-e garantálni az állatgyógyászati antimikrobiális szerekre vonatkozó uniós szabályok betartását. Az EU egyebek mellett tiltja a növekedésserkentési vagy hozamnövelési célú antibiotikum-használatot, valamint korlátozza az emberi gyógyászat számára fenntartott készítmények alkalmazását.
Az ügy előzméye, hogy az Európai Uniós és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák. Az Európai Unió viszont alíg két héttel később úgy döntött, szeptember 3-tól kizárja Brazíliát azon harmadik országok jegyzékéből, amelyek bizonyos állatokat és állati eredetű termékeket szállíthatnak az uniós piacra.
Az európai baromfiipari szervezet, az AVEC szerint szeptemberben 43 500 tonna brazil csirkehúst szállítottak az EU-ba. A szeptember 3-i határidő előtt kiállított állategészségügyi bizonyítvánnyal rendelkező szállítmányok a határidő után is jogszerűen érkezhettek. Az AVEC külön kérte a szavazás elhalasztását addig, amíg a tagállamok további, függetlenül ellenőrzött garanciákat kapnak. Ez egy bekezdésben összeköti az importadatot, az ágazati álláspontot és a mostani döntést.
Mit jelent a halasztás a magyar csirke- és pulykatermelőknek?
Brazília az EU egyik legnagyobb külső baromfihús-beszállítója. Az Európai Bizottság adatai szerint 2025-ben mintegy 265 ezer tonna brazil baromfihús érkezett az unióba. A magyar ágazat szempontjából azért fontos a döntés, mert az uniós import a szeptemberi korlátozás előtt is nőtt. Január és május között az EU baromfihús-behozatala 6 százalékkal emelkedett éves összevetésben, miközben Magyarországon csökkent a vágócsirke termelői ára és több csirkehústermék feldolgozói ára – derült ki a Világgazdaság korábbi baromfipiaci elemzéséből.
A halasztás rövid távon mérsékli a magyar csirke- és pulykaágazatra nehezedő importversenyt. Ha az EU visszaállítja az engedélyt, a brazil kínálat elsősorban a feldolgozók beszerzésein keresztül gyakorolhat árnyomást, amely idővel a termelői árakban is megjelenhet. A hatás attól függ, milyen gyorsan, milyen mennyiségben és milyen áron térnek vissza a brazil szállítmányok. A hatás azonban összetettebb, mert az uniós nem cak a Mercosur-megállapodást léptette életbe az utóbbi időben, hanem más szabadkereskedelmi egyezményeket is kötött, így például az Ukrajnának adott lehetőség kiemelten fontos, hiszen keleti szomszédunk elárasztja termkeivel az uniós piacot.