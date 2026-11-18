Az uniós tagállamok képviselői november 17-én elhalasztották a szavazást arról, hogy Brazília visszakerülhet-e a baromfihús és a méz behozatalára jogosult országok listájára. Több tagállam részletesebb tájékoztatást kért a brazil ellenőrzési rendszerről, ezért az Európai Bizottság a december 7–8-i ülésen folytatná az egyeztetést. A szeptember 3-án életbe lépett barzil importtilalom így legalább további három hétig érvényben marad – írta az ESM Magazine az elhalasztott importszavazásról, a Reuters hírügynökség közlése alapján.

Marad a brazil baromfihús és méz importtilalma az EU-ban Fotó: Alf Ribeiro

Az Európai Unió szeptemberben függesztette fel több brazil állati termék behozatalát, miután Brazília nem tudta kellően igazolni, hogy az uniós piacra szánt termékek előállításakor betartják egyes antimikrobiális szerek használatára vonatkozó előírásokat. Az uniós szabályok egyebek mellett tiltják e szerek növekedésserkentési és hozamnövelési célú alkalmazását. A brazil importtilalom előzményeivel a Világgazdaság szeptemberi cikkében foglalkoztunk.

Mikor tárgyal újra az EU a brazil baromfihús és méz importjáról?

Az uniós auditorok később kedvezően értékelték a brazil baromfi- és mézágazat ellenőrzési rendszerét. Az ellenőrök azt is vizsgálták, hogy nyomon követhető és elkülöníthető-e az uniós piacra szánt brazil termelés. Az Európai Bizottság októberben jelezte, hogy javasolni fogja a két termékcsoport behozatalának újbóli engedélyezését. A piacnyitási javaslat a baromfihúsra és a mézre terjed ki, a brazil marhahúsra vonatkozó korlátozásról külön kell dönteni. A brazil agrárminisztérium november 17-i közleménye szerint Brazília átadta a kért dokumentumokat, és teljesítette az uniós műszaki követelményeket. A tárca aggodalmát fejezte ki a halasztás miatt, és a hivatalos uniós tájékoztatást várja. A mostani halasztás után, december 7-8. az új egyezetés időpontja. A szállítások újraindításához Brazíliát hivatalosan is vissza kell venni az engedélyezett beszállítók listájára.

Miért kérnek további garanciákat a tagállamok?

Az ellenőrzés középpontjában az állt, hogy a brazil hatósági rendszer képes-e garantálni az állatgyógyászati antimikrobiális szerekre vonatkozó uniós szabályok betartását. Az EU egyebek mellett tiltja a növekedésserkentési vagy hozamnövelési célú antibiotikum-használatot, valamint korlátozza az emberi gyógyászat számára fenntartott készítmények alkalmazását.