Hiába akart a gazdatüntetés elébe menni az Európai Tanács elnöke, gyors válasz érkezett: ez kevés lesz
António Costa, az Európai Tanács elnöke november 21-én mutatta be a következő hétéves uniós költségvetés módosított tárgyalási javaslatát. A cél, hogy az állam- és kormányfők még karácsony előtt megállapodjanak. A 2028–2034-es uniós költségvetés új tervezete lesz a november 26–27-i rendkívüli uniós csúcs tárgyalási alapja. Costa szerint a közös agrárpolitikát és a kohéziós politikát finanszírozó új alap továbbra is az uniós költségvetés legnagyobb alapja lenne.
A legkedvezőbb forgatókönyv szerint is jelentősen csökkenne a KAP kerete
A Copa–Cogeca szombati közleményében kedvező változásnak nevezte, hogy az új szöveg egyértelműbben kapcsolja a közös agrárpolitika (KAP) intézkedéseihez a nemzeti és regionális partnerségi tervek teljes keretének 10 százalékára vonatkozó vidékfejlesztési célt. A szervezet szerint azonban kötelező garanciák híján továbbra is a tagállamok dönthetnének arról, hogy ebből mennyi jut ténylegesen a mezőgazdaságnak.
Az érdekképviselet friss számítása alapján a KAP költségvetése akkor is közel 15 százalékkal zsugorodna nominálisan, ha ezt a forrást teljes egészében agrárcélokra különítenék el. Ebben a becslésben az infláció hatása még nem szerepel, vagyis reálértékben enné nagyobb lenne a megszórítás. A Copa–Cogeca korábban több mint 20 százalékos KAP-forráscsökkenésre figyelmeztetett. A most közölt, közel 15 százalékos becslés tehát ahhoz a feltételhez kötődik, hogy a vitatott keret egésze a mezőgazdasághoz kerüljön. A Copa-Cogega szerint a változás még messze van attól, amit a gazdák el tudnának fogadni.
Érdekességként jegyezhető meg, hogy a francia kormány is szinte azonnal úgy reagált, hogy számára az agrárköltségvetés ilyen szintű visszavágása továbbra is elfogadhatatlan.
A zöldség-gyümölcs ágazat finanszírozása is változhat
A vita arról is szól, hogy ki dönthet az agrárpénzek felhasználásáról. A tervezet a mezőgazdasági támogatásokat egy olyan közös finanszírozási rendszerbe vonná be, amely többek között a kohéziós politikát is magában foglalná. A Copa–Cogeca szerint ezzel több döntés kerülne tagállami kézbe, és nagyobb különbségek alakulhatnának ki az egyes országok gazdálkodóinak támogatása között.
A érdekvédők példaként a közös piacszervezés keretében működő operatív programokat emelték ki. Ezek segítik a termelőket az együttműködésben és az alkupozíciójuk erősítésében. Ha a finanszírozásuk évente meghozott nemzeti döntésektől függne, a termelői szervezetek nehezebben tudnának több évre előre tervezni. A Copa–Cogeca ezért a zöldség-gyümölcs ágazat külön közös uniós keretének visszaállítását is szorgalmazza.
Az érdekképviselet ellenzi a kifizetések kötelező plafonját és a nagyobb összegű támogatások fokozatos csökkentését is. Emellett kifogásolja a válságkezelésre szolgáló biztonsági háló tervezett szűkítését, és azt kéri, hogy az uniós „jelentős károkozás elkerülését” előíró környezeti elvet egyetlen KAP-intézkedésre se alkalmazzák.
Mikor és hol lesz a brüsszeli gazdatüntetés?
Az európai gazdák és mezőgazdasági szövetkezetek számára a módosított szöveg ugyanazt a kedvezőtlen üzenetet hordozza, mint az ír elnökség javaslata - közölte a Copa-Cogeca. A szöveg továbbra sem nyújt kellően hiteles garanciákat a KAP elkülönített finanszírozására, önállóságára és közös jellegére. Mivel a KAP tervezett megvágása továbbra is napirenden van, a Copa és a Cogeca minden eddiginél elszántabban mozgósítja az európai gazdákat és mezőgazdasági szövetkezeteket a következő napokban és hetekben, elsőként a november 26-i brüsszeli felvonulásra - szögezték le. A brüsszeli felvonulást a Copa–Cogeca a november 13-i dublini gazdatüntetésen jelentette be. A november 26-i akciót az FWA és a Copa–Cogeca szervezi a Boerenbond támogatásával. A résztvevők csütörtökön 14 órától gyülekeznek a Place du Luxembourg téren, a menet 14.30-kor indul, a villámakciót és a beszédeket pedig 15.30 és 16.30 között tartják a Rue de la Loi kijelölt szakaszán.
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a Magosz is részt vesz a brüsszeli gazdatüntetésen, és csatlakozásra hívta a magyar termelőket. A magyar gazdák szempontjából az uniós keret és a hazai társfinanszírozás együtt határozza majd meg, mennyi pénz juthat például öntözésfejlesztésre, technológiai korszerűsítésre vagy az állattartó telepek fejlesztésére. Megkerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy támogatja-e a demonstrálükat és segítik-e a gazdák részvételét a tüntetésen, de válaszokat nem kaptunk.
A Copa–Cogeca megfelelően finanszírozott közös agrárpolitikát, egyszerűbb szabályokat, jogbiztonságot és méltányos jövedelmet követel a gazdáknak. A szervezet az uniós vezetők védelmi prioritásaira is reagált: álláspontja szerint Európa biztonságának része, hogy naponta 450 millió ember élelmezéséről tudjon gondoskodni.