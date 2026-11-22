António Costa, az Európai Tanács elnöke november 21-én mutatta be a következő hétéves uniós költségvetés módosított tárgyalási javaslatát. A cél, hogy az állam- és kormányfők még karácsony előtt megállapodjanak. A 2028–2034-es uniós költségvetés új tervezete lesz a november 26–27-i rendkívüli uniós csúcs tárgyalási alapja. Costa szerint a közös agrárpolitikát és a kohéziós politikát finanszírozó új alap továbbra is az uniós költségvetés legnagyobb alapja lenne.

Gazdák tiltakoznak az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése ellen Dublinban 2026. november 13-án. A Copa–Cogeca itt jelentette be a november 26-i brüsszeli felvonulást Fotó: Copa-Cogeca

A legkedvezőbb forgatókönyv szerint is jelentősen csökkenne a KAP kerete

A Copa–Cogeca szombati közleményében kedvező változásnak nevezte, hogy az új szöveg egyértelműbben kapcsolja a közös agrárpolitika (KAP) intézkedéseihez a nemzeti és regionális partnerségi tervek teljes keretének 10 százalékára vonatkozó vidékfejlesztési célt. A szervezet szerint azonban kötelező garanciák híján továbbra is a tagállamok dönthetnének arról, hogy ebből mennyi jut ténylegesen a mezőgazdaságnak.

Az érdekképviselet friss számítása alapján a KAP költségvetése akkor is közel 15 százalékkal zsugorodna nominálisan, ha ezt a forrást teljes egészében agrárcélokra különítenék el. Ebben a becslésben az infláció hatása még nem szerepel, vagyis reálértékben enné nagyobb lenne a megszórítás. A Copa–Cogeca korábban több mint 20 százalékos KAP-forráscsökkenésre figyelmeztetett. A most közölt, közel 15 százalékos becslés tehát ahhoz a feltételhez kötődik, hogy a vitatott keret egésze a mezőgazdasághoz kerüljön. A Copa-Cogega szerint a változás még messze van attól, amit a gazdák el tudnának fogadni.

Érdekességként jegyezhető meg, hogy a francia kormány is szinte azonnal úgy reagált, hogy számára az agrárköltségvetés ilyen szintű visszavágása továbbra is elfogadhatatlan.

A zöldség-gyümölcs ágazat finanszírozása is változhat

A vita arról is szól, hogy ki dönthet az agrárpénzek felhasználásáról. A tervezet a mezőgazdasági támogatásokat egy olyan közös finanszírozási rendszerbe vonná be, amely többek között a kohéziós politikát is magában foglalná. A Copa–Cogeca szerint ezzel több döntés kerülne tagállami kézbe, és nagyobb különbségek alakulhatnának ki az egyes országok gazdálkodóinak támogatása között.