A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) részt vesz a november 26-i brüsszeli gazdatüntetésen, és csatlakozásra hívja a magyar termelőket. A szövetség közleménye szerint a demonstrációt csütörtökön 14 és 17 óra között tartják a brüsszeli Place du Luxembourgon, az Európai Parlament előtt. A megmozdulást az európai gazdálkodókat és mezőgazdasági szövetkezeteket képviselő Copa-Cogeca szervezi az uniós agrártámogatások védelmében.

Gazdák tüntetnek az Európai Parlament előtt Strasbourgban, 2026. január 20-án. November 26-án Brüsszelben lesz gazdatüntetés Fotó: Facebook/Magosz

Az uniós csúcsra időzítették a brüsszeli gazdatüntetést

Az Európai Tanács november 26–27-i rendkívüli ülésének előzetes napirendjén szerepel a 2028–2034-es uniós költségvetés. A MAgosz szerint a csúcson az agrárforrások jövője is eldőlhet. A hivatalos napirend a következő többéves pénzügyi keret tárgyalását jelzi. A brüsszeli akciót november 13-án Dublinban jelentették be, ahol több száz ír termelő tiltakozott az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az európai gazdaszervezetek több mint 20 százalékos forráscsökkenéstől tartanak. Az ír gazdaszövetség számítása 24 százalékos vágással számol.

A vita a támogatások szerkezetéről is szól. Az Európai Bizottság terve alapján az agrárforrások egy szélesebb, nemzeti és regionális tervekre épülő finanszírozási rendszerbe kerülnének. Az érdekképviseletek attól tartanak, hogy emiatt a gazdálkodóknak jutó támogatás nagyobb mértékben függne az egyes tagállamok költségvetési mozgásterétől. Magyarországon a következő ciklus uniós kerete és a hazai társfinanszírozás együtt határozza meg, mennyi pénz juthat például öntözésfejlesztésre, technológiai korszerűsítésre és állattartó telepek fejlesztésére.

Strasbourgban a NAK és Bóna Szabolcs is ott volt

A 2026. január 20-i strasbourgi gazdatüntetésen a Magosz mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) képviselői is részt vettek. A termelők az Európai Parlament előtt egyebek mellett az EU és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás, valamint az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen tiltakoztak.