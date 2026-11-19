A Magosz is ott lesz a brüsszeli össznépi gazdatüntetésen, az uniós agrárpénzekért vonulnak utcára
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) részt vesz a november 26-i brüsszeli gazdatüntetésen, és csatlakozásra hívja a magyar termelőket. A szövetség közleménye szerint a demonstrációt csütörtökön 14 és 17 óra között tartják a brüsszeli Place du Luxembourgon, az Európai Parlament előtt. A megmozdulást az európai gazdálkodókat és mezőgazdasági szövetkezeteket képviselő Copa-Cogeca szervezi az uniós agrártámogatások védelmében.
Az uniós csúcsra időzítették a brüsszeli gazdatüntetést
Az Európai Tanács november 26–27-i rendkívüli ülésének előzetes napirendjén szerepel a 2028–2034-es uniós költségvetés. A MAgosz szerint a csúcson az agrárforrások jövője is eldőlhet. A hivatalos napirend a következő többéves pénzügyi keret tárgyalását jelzi. A brüsszeli akciót november 13-án Dublinban jelentették be, ahol több száz ír termelő tiltakozott az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az európai gazdaszervezetek több mint 20 százalékos forráscsökkenéstől tartanak. Az ír gazdaszövetség számítása 24 százalékos vágással számol.
A vita a támogatások szerkezetéről is szól. Az Európai Bizottság terve alapján az agrárforrások egy szélesebb, nemzeti és regionális tervekre épülő finanszírozási rendszerbe kerülnének. Az érdekképviseletek attól tartanak, hogy emiatt a gazdálkodóknak jutó támogatás nagyobb mértékben függne az egyes tagállamok költségvetési mozgásterétől. Magyarországon a következő ciklus uniós kerete és a hazai társfinanszírozás együtt határozza meg, mennyi pénz juthat például öntözésfejlesztésre, technológiai korszerűsítésre és állattartó telepek fejlesztésére.
Strasbourgban a NAK és Bóna Szabolcs is ott volt
A 2026. január 20-i strasbourgi gazdatüntetésen a Magosz mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) képviselői is részt vettek. A termelők az Európai Parlament előtt egyebek mellett az EU és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás, valamint az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen tiltakoztak.
A megmozduláson Bóna Szabolcs jelenlegi agrárminiszter is részt vett, akkor még a Tisza Párt agrárpolitikai munkacsoportjának vezetőjeként. Magyar Péterrel együtt vonult, és a demonstrációt követő strasbourgi sajtótájékoztatón is megszólalt.
A kamara tüntetéseken vállalt szerepét időközben bírálták a NAK átvilágítása során. Zoltán Péter miniszteri biztos szeptemberben azt mondta, hogy a kamara öt külföldi demonstrációra összesen mintegy 30 millió forintot fordított. A strasbourgi útnál a kiutazó magyar résztvevők utazását és szállását is fizette, emellett napidíjat adott nekik. Árvay Nikolett november 5-én az Országgyűlésben politikai célúnak nevezte a kamara által szervezett utaztatást és a napidíjfizetést.
A gazdálkodók elsősorban attól tartanak, hogy a közös agrárpolitika (KAP) forrásainak csökkentése tartósan rontaná az európai mezőgazdaság jövedelmezőségét és versenyképességét. Az elégedetlenséget tovább fokozza, hogy az uniós tagállamok nem csak a korábban ismertetett agrárpolitikai reformról tárgyalnak, hanem a teljes közösségi költségvetés mérsékléséről is. Így a mezőgazdaságnak szánt támogatásokra egyszerre két irányból nehezedik nyomás – indokolták az újabb gazdatüntetés szükségességét az érdekképviseletek.
A feszültség közvetlen előzménye, hogy az uniós költségvetési tárgyalásokat irányító ír elnökség október 10-én olyan javaslatot terjesztett elő, amely az Európai Bizottság eredeti elképzeléséhez képest mintegy 8 százalékkal csökkentené a következő hétéves költségvetés egészét.
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az európai gazdaszervezetek már a bizottsági reformtervezetet is elfogadhatatlannak tartották. A Copa-Cogeca arra figyelmeztetett, hogy a közös agrárpolitika finanszírozása több mint 20 százalékkal is visszaeshet, miközben az infláció miatt a támogatások vásárlóereje ennél is nagyobb mértékben csökkenhet. A megkurtított források mellett a gazdák azt is kifogásolják, hogy Európai Bizottság elképzelései alapvetően átalakítanák a támogatási rendszert is. Az eddig elkülönített mezőgazdasági források egy szélesebb, nemzeti és regionális terveken alapuló finanszírozási keretbe kerülnének. A termelői érdekképviseletek szerint ezzel meggyengülhetne a közös agrárpolitika önállósága, és az egyes tagállamok gazdálkodói között jelentősebb különbségek alakulhatnának ki.
Megkerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát is, hogy terveznek-e részt venni a jövő heti gazdatüntetésen és hogy egyetértenek-e a Copa-Cogeca által megfogalmazott követelésekkel. A cikk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat, amit megérkeznek, frissítjük a cikket.