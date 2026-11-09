Eltűnhet az európai burgonyatermés negyede – Magyarországon is drágulhat a krumpli

Alig néhány hónap alatt teljesen megfordult az európai burgonyapiac helyzete. Míg 2025-ben a túltermelés és a felhalmozódott készletek miatt sok gazdálkodó önköltség alatt volt kénytelen értékesíteni a termését, idén már a kínálat jelentős visszaesése okoz aggodalmat. Az UkrAgroConsult-beszámolója szerint az európai burgonyatermés, a becslések szerint, 15–25 százalékkal maradhat el a tavalyitól. A visszaesés mögött két egymást erősítő folyamat áll: a gazdálkodók a tavalyi árzuhanás után jelentősen csökkentették a termőterületet, majd a nyári hőség és aszály a megmaradt állományok hozamát is visszavetette.

A túltermelés okozta áresés után, idén jelentősen terméskiesés volt, ami hiányt okoz egyes piacok, az ára azonban még nem biztos, hogy emelekedik Fotó: Vendel Lajos

A terméskiesés ráadásul nemcsak mennyiségi probléma. A kisebb méretű gumók és a tárolási minőség romlása különösen a hasábburgonyát és más feldolgozott burgonyatermékeket előállító vállalkozásoknak okozhat nehézséget.

Burgonya: Belgiumban a legnagyobb a baj, Németországban már elszálltak az árak

A legnagyobb visszaesés az egyik legfontosabb európai burgonyatermelő és -feldolgozó országban, Belgiumban következhet be. A vetésterület 17 százalékkal csökkent, miközben számos gazdaságban 25–30 százalékos hozamveszteségről számoltak be. Franciaországban ugyancsak gyengébb termést takarítottak be, és a kisebb méretű burgonyák mellett a tárolhatósággal kapcsolatban is aggályok merültek fel. Spanyolországban a nyári szárazság és hőség okozott komoly károkat: Baszkföldön 25–30 százalékos terméscsökkenést jeleztek, Castilla y León térségében pedig kilogrammonként 21 eurócentről 37 centre emelkedett a burgonya ára.

Németországban a tárolt burgonya termelői ára az AMI piaci információs szolgálat adatai szerint több mint kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest. A drágulás már a fogyasztói árakban is megjelent: szeptemberben 11,3 százalékkal került többe a burgonya, mint egy évvel korábban – derül ki az EastFruit november 8-i piaci összefoglalójából.

A helyzet ugyanakkor korántsem egységes. Hollandiában a feldolgozók egyelőre megfelelő készletekkel rendelkeznek, a gazdálkodók által kért árakat pedig az exportpiacok nem minden esetben hajlandók megfizetni. Olaszországban ezzel szemben az európai átlagnál kedvezőbb termés segíti az értékesítést. Mindez azt mutatja, hogy a szűkülő európai kínálat nem vezet automatikusan minden országban és minden piaci szegmensben azonos mértékű áremelkedéshez.