Eltűnhet az európai burgonyatermés negyede – Magyarországon is drágulhat a krumpli
Alig néhány hónap alatt teljesen megfordult az európai burgonyapiac helyzete. Míg 2025-ben a túltermelés és a felhalmozódott készletek miatt sok gazdálkodó önköltség alatt volt kénytelen értékesíteni a termését, idén már a kínálat jelentős visszaesése okoz aggodalmat. Az UkrAgroConsult-beszámolója szerint az európai burgonyatermés, a becslések szerint, 15–25 százalékkal maradhat el a tavalyitól. A visszaesés mögött két egymást erősítő folyamat áll: a gazdálkodók a tavalyi árzuhanás után jelentősen csökkentették a termőterületet, majd a nyári hőség és aszály a megmaradt állományok hozamát is visszavetette.
A terméskiesés ráadásul nemcsak mennyiségi probléma. A kisebb méretű gumók és a tárolási minőség romlása különösen a hasábburgonyát és más feldolgozott burgonyatermékeket előállító vállalkozásoknak okozhat nehézséget.
Burgonya: Belgiumban a legnagyobb a baj, Németországban már elszálltak az árak
A legnagyobb visszaesés az egyik legfontosabb európai burgonyatermelő és -feldolgozó országban, Belgiumban következhet be. A vetésterület 17 százalékkal csökkent, miközben számos gazdaságban 25–30 százalékos hozamveszteségről számoltak be. Franciaországban ugyancsak gyengébb termést takarítottak be, és a kisebb méretű burgonyák mellett a tárolhatósággal kapcsolatban is aggályok merültek fel. Spanyolországban a nyári szárazság és hőség okozott komoly károkat: Baszkföldön 25–30 százalékos terméscsökkenést jeleztek, Castilla y León térségében pedig kilogrammonként 21 eurócentről 37 centre emelkedett a burgonya ára.
Németországban a tárolt burgonya termelői ára az AMI piaci információs szolgálat adatai szerint több mint kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest. A drágulás már a fogyasztói árakban is megjelent: szeptemberben 11,3 százalékkal került többe a burgonya, mint egy évvel korábban – derül ki az EastFruit november 8-i piaci összefoglalójából.
A helyzet ugyanakkor korántsem egységes. Hollandiában a feldolgozók egyelőre megfelelő készletekkel rendelkeznek, a gazdálkodók által kért árakat pedig az exportpiacok nem minden esetben hajlandók megfizetni. Olaszországban ezzel szemben az európai átlagnál kedvezőbb termés segíti az értékesítést. Mindez azt mutatja, hogy a szűkülő európai kínálat nem vezet automatikusan minden országban és minden piaci szegmensben azonos mértékű áremelkedéshez.
Több millió tonna burgonya hiányozhat a piacról
A jelenlegi helyzet súlyosságát már a korábbi ágazati előrejelzések is jelezték. Az északnyugat-európai burgonyatermelőket tömörítő NEPG szeptemberi becslése szerint
- Németország,
- Franciaország,
- Belgium
- és Hollandia
együttes étkezési és feldolgozási célú burgonyatermése 20,7 millió tonnára csökkenhet az előző évi 27,75 millió tonnáról. Ez 25,4 százalékos visszaesést jelentene. A négy országban a termőterület 13,7 százalékkal, 521,5 ezer hektárra zsugorodott, az átlaghozam pedig a tavalyi hektáronként 47 tonnáról 40,5 tonnára eshet. Az NEPG adatai az említett négy országra vonatkoznak, ezért nem azonosak a teljes európai termésre vonatkozó becsléssel. A Világgazdaság már szeptember közepén beszámolt arról, hogy a rendkívüli hőség és az aszály miatt több mint 3,5 millió tonnányi burgonya eshet ki az északnyugat-európai és brit termelésből az időjárási károk következtében.
Az Energy and Climate Intelligence Unit elemzése alapján az öt országban a kiesés értéke elérheti a 818 millió eurót. A feldolgozóipari alapanyagok piacán már akkor rendkívüli áringadozásokat regisztráltak: Németországban a júniusi mélyponthoz képest tizenhatszorosára emelkedett egyes feldolgozóipari burgonyák ára. Ez azonban rendkívül alacsony kiinduló árszintről bekövetkezett emelkedés volt, nem a bolti burgonya hasonló mértékű drágulása.
Magyarország különösen kiszolgáltatott
A nemzetközi piaci fordulat Magyarország számára azért lehet különösen kedvezőtlen, mert a hazai burgonyatermesztés az elmúlt évtizedekben drasztikusan visszaszorult. A Világgazdaság októberi elemzése rámutatott: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-ben még 46,7 ezer hektáron takarítottak be burgonyát Magyarországon, 2015-ben már csak 18,7 ezer, 2025-ben pedig 7719 hektáron. A 2026-os szántóföldi vetésterület az ágazati adatok alapján már mindössze ötezer hektár körül alakult. A különböző módszertannal készült vetés- és betakarítottterület-adatok közvetlenül nem összehasonlíthatók, de a visszaesés egyértelmű.
A magyar gazdálkodók helyzetét az is nehezíti, hogy az európai túltermelés az elmúlt idényben rendkívül alacsony árakat eredményezett. A nyugat-európai felesleg Lengyelországon keresztül a magyar piacra is eljutott, tovább rontva a hazai termelők értékesítési lehetőségeit.
A korábbi árcsökkenéshez képest, most éppen az ellenkező irányú mozgás jelenthet kockázatot. Amennyiben a nyugat-európai terméskiesés miatt csökken az exportra rendelkezésre álló burgonya mennyisége, a magyar importőrök drágábban juthatnak áruhoz. Ez különösen a téli hónapokban válhat meghatározóvá, amikor a hazai tárolt készletek fokozatosan fogynak. A hazai termelés bővítését ugyanakkor a vízhiány, az öntözés magas költsége, a korszerű tárolókapacitások korlátozott rendelkezésre állása és a külföldi beszállítókkal folytatott árverseny is akadályozza.
A tél második felében jöhet az igazi drágulás
Az európai burgonyapiac szempontjából a következő hónapok egyik legfontosabb kérdése, hogy a betakarított termés mekkora hányada őrizhető meg megfelelő minőségben a tél végéig. A kisebb gumóméret, a nyári hőstressz és a kedvezőtlen tárolási tulajdonságok miatt ugyanis a ténylegesen értékesíthető mennyiség tovább csökkenhet. A feldolgozóipar számára különösen fontos a megfelelő méretű és minőségű alapanyag biztosítása, ezért a hiány egyes piaci szegmensekben hamarabb jelentkezhet.
Az EastFruit értékelése szerint 2027 januárja és februárja lehet a burgonyapiac következő kritikus időszaka. Addigra világosabbá válhat, hogy mekkorák a tényleges készletek, milyen minőségű áru maradt a tárolókban, és mennyit hajlandók fizetni a feldolgozók, valamint az exportőrök.
Magyarországon ezért a jelenlegi nemzetközi folyamatok elsősorban a téli és kora tavaszi burgonyaellátás szempontjából jelenthetnek kockázatokat. Bár az európai termés visszaesése önmagában nem jelent automatikus bolti áremelkedést, a hazai termelés folyamatos zsugorodása és az import jelentős szerepe miatt a magyar piac erősen kiszolgáltatottá vált a külföldi kínálatnak.