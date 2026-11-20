Több mint egy évvel az adásvételi megállapodás bejelentése után a Bonafarm és a FrieslandCampina úgy döntött, hogy nem viszi végig a romániai felvásárlást. A két vállalat november 19-én a Ziarul Financiar megkeresésére erősítette meg a döntést. Csányi Sándor cége, a Bonafarm lezártnak tekinti az ügyet.

Elállt az erdélyi teipari cég megvásárlásától a Bonafarm Fotó: Havrán Zoltán

A cégek a Profit.ro-nak küldött válaszukban azt is közölték, hogy a romániai üzletág a megszokott módon működik tovább. A FrieslandCampina akkor ad újabb tájékoztatást, ha konkrét fejleményről tud beszámolni.

Két erdélyi tejüzemmel bővült volna a Bonafarm

A Bonafarm 2025. július 31-én jelentette be, hogy megállapodott a Royal FrieslandCampinával a holland csoport romániai leányvállalatának megvásárlásáról. A Világgazdaság akkori cikke szerint a magyar vállalat a közép- és kelet-európai tejpiaci terjeszkedés fontos lépésének szánta az akvizíciót. A Napolact több termékkategóriában piacvezetőnek számított Romániában, a kolozsvári és a marosvásárhelyi üzemben pedig a bejelentés idején összesen több mint négyszázan dolgoztak.

A Bonafarm a hatósági jóváhagyások birtokában fejlesztette volna a két üzemet, és fenntartotta volna a beszállítói és kereskedelmi együttműködéseket. A vállalat eredetileg 2025 végére várta a tranzakció lezárását, az engedélyezési eljárás azonban 2026 őszén is tartott.

A mintegy 75 millió euró értékű tranzakciót a Versenytanács tavaly szeptember óta kezdte elemezni – áll az intézmény akkori közleményében. A 2 millió eurós küszöbértéket meghaladó külföldi közvetlen befektetéseket (beleértve a tranzakciókat is) azonban a Külföldi Közvetlen Befektetések Felülvizsgálati Bizottsága (CEISD) is elemzi. Ezt a vizsgálatot megelőzően a tranzakció áthalad a Nemzetvédelmi Legfelsőbb Tanács (CSAT) szűrőjén is, amely idén augusztusban fejezte be az elemzést.

A román hatóságok a tejbeszerzésre gyakorolt hatást is vizsgálták

A román versenytanács szerint a felvásárlás befolyásolhatta volna a sokszereplős román tejtermékpiac szerkezetét. A vizsgálat kiterjedt a nyerstejbeszerzésre, a helyi tejtermelőkre gyakorolt hatásra, valamint a termékkínálatra és a kereskedelmi saját márkákra is. Az ügyletet a külföldi befektetéseket vizsgáló román bizottság szintén átvilágította. A Bonafarm október végén még haladékot kért és kapott a román hatóságtól, hogy benyújtsa végleges álláspontját. Arról a felek nem adtak tájékoztatást, hogy a hatósági eljárás milyen szerepet játszott az adásvétel feladásában.