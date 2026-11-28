A tejpiaci válság közepén veszítik el a Cserpest a rábaközi gazdák, egyikük szerint az agrárminiszter cége happolta el tőlük a lehetőséget
Nyolc-tíz rábaközi tejtermelőt érint a Cserpes Sajtműhely beszerzési döntése – írta a Kisalföld. A feldolgozó új tulajdonosa levélben tájékoztatta a gazdákat arról, hogy 2027. január 1-jétől nem köt velük új szerződést, mindenki mehet amere lát. A kapuvári Kiss-Mihály család a Cserpes indulása óta szállított az üzemnek, az utóbbi években napi ezer-kétezer litert. Mint mondta, több feldolgozóval tárgyaltak, de a megkeresett cégeknek már megvan a beszállítói körük. A tejtermelők egyébként is súlyos válságos időket élnek a tejárak zuhanása miatt. Egy másik érintett gazdálkodó, közösségi oldalán számolt be arról, hogy a helyi kistermelőket Bóna Szabolcs agrárminiszter cége ütötte el a beszállítási lehetőségtől.
Megkerestük az agrártárcát, hogy erősítse meg, szállít-e januártól a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. a Cserpesnek. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Negyedével alacsonyabb áron, szűkülő piacon kell vevőt találni
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint októberben már emelkedett a magyar nyerstej ára, de az egy évvel korábbi szinttől még mindig messze elmaradt. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a kilogrammonkénti 144,49 forintos országos termelői átlagár szeptemberhez képest 5,5 százalékos emelkedést, éves összevetésben viszont 27,3 százalékos esést jelentett. A felvásárolt mennyiség októberben 7,4 százalékkal maradt el a tavalyitól. Az év során végig jelentős áresést regiszráltak az előző év azonos időszakához képest a tejtermelők.
Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója már szeptemberben arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy az alacsony árak, az erős importverseny és az aszály miatt romló takarmányhelyzet egyszerre nehezíti a tehenészetek működését. A kisebb gazdaságok közül többen már felhagytak a tejtermeléssel. Harcz szerint az aszály teljes költséghatása később jelentkezhet azoknál a termelőknél, amelyek addig a korábbi takarmánykészleteiket használják.
Az egyik gazda szerint a miniszter cége szállíthat januártól
Ebben a helyzetben a rábaközi gazdáknak néhány hét alatt kell új vevőt találniuk a naponta megtermelt tejre. A vásárosfalui Molnár Balázs gazdaságában naponta mintegy 1500 liter tej keletkezik. A termelő szerint
az egész ügylet mögött a miniszterünk, Bóna Szabolcs áll!
Tájékoztatása szerint, november 20-án közölték velük, hogy december 31-én viszik el utoljára a tejet. Az érintettek közösen is próbálnak új felvásárlót találni, eddig nem jártak sikerrel. A Cserpes Sajtműhely teljes üzletrészét augusztusban a Domokos Zsolt és Domokosné Nagy Edit tulajdonában álló Profood Flexum Kft. vásárolta meg. A cégcsoporthoz tartozik a tejtermeléssel is foglalkozó Dunakiliti Agrár Zrt. A Kisalföldnek nyilatkozó gazdák szerint az új tulajdonos a saját tejforrására hivatkozva indokolta a beszerzés átalakítását. Molnár Balázs ugyanakkor a Facebookon azt állítja, hogy januártól Bóna Szabolcs cégétől, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-től érkezik majd a tej. A rábapordányi vállalkozás beszállítói szerepére egyelőre nincs miniszteri megerősítés.
Tavaly 1,1 milliárd forint részkártalanítást kapott a rábapordányi vállalkozás
Molnár Balázs bejegyzésében arra is kitért, hogy Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. több milliárd forintot vettek fel a száj- és körömfájás kártalanítására, majd júliusban 0 százalékos ingyenhitelt jelentettek be. Tény, hogy a Nébih 2025 áprilisában mutatta ki a ragadós száj- és körömfájás vírusát a rábapordányi telep szarvasmarha-állományában. A cég beszámolóját ismertető HVG szerint az állomány felszámolásakor 9972 sertést, 875 szarvasmarhát és 1802 szopós malacot öltek le. Bóna Szabolcs 2025 júliusában legalább kétmilliárd forintra becsülte a vállalkozás kárát. Szeptemberben a Telexnek azt mondta, hogy a cég a leölt állatok értéke után nettó 1,1 milliárd forint részkártalanítást kapott, és megkezdte a szarvasmarhák visszatelepítését.
A jelentős sertésállomány utáni kártalanítás csak ezután következet. Az agrártárca, már Bóna Szabolcs minisztersége ideján, 2026 júniusában külön rendelettel vissza nem térítendő rendkívüli támogatást nyitott meg azoknak a juh- és sertéstartóknak, akik a 2025-ös járványügyi korlátozások miatt gazdasági veszteséget szenvedtek. A rendelet a jogosultsági feltételeket rögzíti, a kedvezményezetteket nem nevezi meg. Arról nincs adat, hogy ebben a körben mennyi pénzhez jutott a cég. Ez utóbbi rendelet azért is fontos, mert nemrég maga Bóna Szabolcs jelentette ki, hogy lejárt az az időszak amikor az állam mindenkit mindenért kárpótol (ezt az aszálykárra értette), úgy tűnik ezt saját cégének kártalanítására nem értette.
A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. 2000 óta működő részvénytársaság, főtevékenysége sertéstenyésztés, 89 fős létszámmal, középvállalkozási besorolással. Kockázati besorolása minimális kockázat, válságállósága átlagos. Az Opten cégnyilvántartó adatai szerint, a pénzügyi kép erős vagyoni alapot és visszaeső jövedelmezőséget mutat a társaság esetében. Az árbevétel a 2022-es 4,89 milliárd Ft-os csúcsról folyamatosan csökkent: 2024-ben 4,14 milliárd Ft, 2025-ben 3,04 milliárd Ft. Az adózott eredmény ezzel párhuzamosan a 2024-es 550,3 millió Ft-ról 129,8 millió Ft-ra esett 2025-ben, az árbevétel-arányos eredmény 13,3%-ról 4,27%-ra. A saját tőke ugyanakkor évek óta nő, 2025-ben 6,32 milliárd Ft, a kötelezettségek 1,57 milliárd Ft-ra csökkentek; az eladósodottság foka 0,2, a likviditási gyorsráta 4,55 — vagyis a mérleg tehermentes és likvid.
A cég a „Csukás Zoltán" Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Értékesítő Szövetkezet (cégjegyzékszám: 08 02 000894, adószám: 10059115-2-08) részleges átalakulásával jött létre: az alapító okirat 2000-12-04-i, a bejegyzés 2001-01-31-én történt. A jogelőd szövetkezet ma is működik, a cégjegyzékben jogutód cég nincs bejegyezve.
A vezetés: igazgatóság elnöke Bónáné Pócza Veronika (2026-05-21-től cégjegyzésre jogosult), igazgatósági tagok Németh Lajos (2014-től), Bónáné Takács Nikoletta (2023-tól) és Románné Fodor Erzsébet (2001-től), emellett Németh András munkavállalóként jogosult a cégjegyzésre (2025-től). A társaságban Bóna Szabolcs János cégjegyzési jogosultsága 2026-05-21-én megszűnt, nyilván a miniszteri állás elvállalása okán.