Nyolc-tíz rábaközi tejtermelőt érint a Cserpes Sajtműhely beszerzési döntése – írta a Kisalföld. A feldolgozó új tulajdonosa levélben tájékoztatta a gazdákat arról, hogy 2027. január 1-jétől nem köt velük új szerződést, mindenki mehet amere lát. A kapuvári Kiss-Mihály család a Cserpes indulása óta szállított az üzemnek, az utóbbi években napi ezer-kétezer litert. Mint mondta, több feldolgozóval tárgyaltak, de a megkeresett cégeknek már megvan a beszállítói körük. A tejtermelők egyébként is súlyos válságos időket élnek a tejárak zuhanása miatt. Egy másik érintett gazdálkodó, közösségi oldalán számolt be arról, hogy a helyi kistermelőket Bóna Szabolcs agrárminiszter cége ütötte el a beszállítási lehetőségtől.

Felmondta a szerződést a helyi beszállító tejtermelőkkel a Cserpes Sajtműhely, a nyertes Bóna Szabolcs cége lehet Fotó: MW

Megkerestük az agrártárcát, hogy erősítse meg, szállít-e januártól a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. a Cserpesnek. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Negyedével alacsonyabb áron, szűkülő piacon kell vevőt találni

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint októberben már emelkedett a magyar nyerstej ára, de az egy évvel korábbi szinttől még mindig messze elmaradt. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a kilogrammonkénti 144,49 forintos országos termelői átlagár szeptemberhez képest 5,5 százalékos emelkedést, éves összevetésben viszont 27,3 százalékos esést jelentett. A felvásárolt mennyiség októberben 7,4 százalékkal maradt el a tavalyitól. Az év során végig jelentős áresést regiszráltak az előző év azonos időszakához képest a tejtermelők.

Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója már szeptemberben arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy az alacsony árak, az erős importverseny és az aszály miatt romló takarmányhelyzet egyszerre nehezíti a tehenészetek működését. A kisebb gazdaságok közül többen már felhagytak a tejtermeléssel. Harcz szerint az aszály teljes költséghatása később jelentkezhet azoknál a termelőknél, amelyek addig a korábbi takarmánykészleteiket használják.

Az egyik gazda szerint a miniszter cége szállíthat januártól

Ebben a helyzetben a rábaközi gazdáknak néhány hét alatt kell új vevőt találniuk a naponta megtermelt tejre. A vásárosfalui Molnár Balázs gazdaságában naponta mintegy 1500 liter tej keletkezik. A termelő szerint

az egész ügylet mögött a miniszterünk, Bóna Szabolcs áll!

Tájékoztatása szerint, november 20-án közölték velük, hogy december 31-én viszik el utoljára a tejet. Az érintettek közösen is próbálnak új felvásárlót találni, eddig nem jártak sikerrel. A Cserpes Sajtműhely teljes üzletrészét augusztusban a Domokos Zsolt és Domokosné Nagy Edit tulajdonában álló Profood Flexum Kft. vásárolta meg. A cégcsoporthoz tartozik a tejtermeléssel is foglalkozó Dunakiliti Agrár Zrt. A Kisalföldnek nyilatkozó gazdák szerint az új tulajdonos a saját tejforrására hivatkozva indokolta a beszerzés átalakítását. Molnár Balázs ugyanakkor a Facebookon azt állítja, hogy januártól Bóna Szabolcs cégétől, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-től érkezik majd a tej. A rábapordányi vállalkozás beszállítói szerepére egyelőre nincs miniszteri megerősítés.