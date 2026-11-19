Az előző szezon 16,58 millió tonnájáról 12,90 millió tonnára, vagyis 22,2 százalékkal eshet vissza az uniós cukortermelés a 2026 októberétől 2027 szeptemberéig tartó gazdasági évben. Az Európai Bizottság cukorpiaci áttekintése szerrint, a kisebb cukorrépa-vetésterülethez gyengébb hozamok társultak a nyári hőség és aszály miatt. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy az amerikai agrártárca brüsszeli képviselete szerint az uniós termelés a cukorkvóták 2017-es kivezetése óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet.

Az európai kínálat szűkülése a magyar piacon is a cukor áremelkedését hozhatja (a kép illusztráció) Fotó: Vémi Zoltán

Cukor: csaknem megduplázódhat az import

Az uniós mérleg szerint az EU-n kívülről érkező teljes cukorimport 1,76 millióról 2,60 millió tonnára nőhet. A 840 ezer tonnás többlet teljes egészében a közvetlen cukorbehozatalból adódhat, amely 910 ezer tonnáról 1,75 millió tonnára emelkedhet. A feldolgozott termékekben behozott cukor mennyiségét mindkét szezonban 850 ezer tonnára becsülte a Bizottság.

A kivitel eközben az ellenkező irányba mozdulhat. A feldolgozott termékek cukortartalmát is beszámítva az export 4,19 millióról 3,05 millió tonnára, 27 százalékkal csökkenhet. A közvetlen cukorkexport ennél jóval nagyobb mértékben, 1,64 millióról 600 ezer tonnára eshet. Az uniós felhasználás eközben alig változik, 13,29 millió tonna körül alakulhat, a szezon végére pedig 2,22 millió tonna maradhat készleten, szemben az előző idény becsült 3,06 millió tonnájával.

Magyarországon a beszerzési áraknál érezhetik meg a fordulatot

A Bizottság előzetes becslése szerint Magyarországon 10,9 ezer hektáron termesztettek cukorrépát, a hazai cukortermelés pedig mintegy 58,5 ezer tonna lehet a szezonban. Az egyetlen működő magyar cukorgyár Kaposváron van. A Világgazdaság korábbi összesítése szerint a hazai szükséglet legalább kétharmadát behozatal fedezi, így az európai kínálat szűkülése a magyar vevők számára is megdrágíthatja a beszerzést.

Az uniós fehércukor átlagára szeptemberben tonnánként 503 euró volt, három euróval magasabb az augusztusinál és 26 euróval alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A világpiacon októberben már erősebb drágulást mért a FAO, amelynek cukorárindexe egy hónap alatt 6,7 százalékkal emelkedett. Az európai kínálat szűkülése az új szezonra szóló szerződések megkötésekor válhat igazán érezhetővé. A magyar bolti áraknál az lesz a kérdés, hogy a kereskedők a beszerzési költségek esetleges emelkedéséből mennyit és mikor hárítanak át a vásárlókra.