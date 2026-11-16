Dróntámadás a Fekete-tengeren, román felségvizeken ért találat több hajót: összeomlóban a gabonaexport, ezt Magyarország is megérezheti
Újabb veszélyes szakaszába lépett a fekete-tengeri kereskedelmi hajózás elleni támadássorozat. November 14-én, szombaton késő este három kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Duna fekete-tengeri torkolatánál, a Romániához tartozó Sulina-csatorna közelében. Az eset miatt, ismét kérdésessé vált a fekete-tengeri gabonaexport biztonsága. Egy ma közzétet tstatisztika szerint, a teljes orosz tengeri export 55,8 százalékka, a fekete-tengeri terminálforgalom pedig 94 százalékkal esett vissza.
A Reuters november 15-i tudósítása szerint az incidenseket Luca Niculescu román miniszterelnök jelentette be, hozzátéve, hogy a román légierőnek két alkalommal is vadászgépeket kellett riasztania. A támadásban az Evia Petrol V görög zászló alatt közlekedő olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajó, valamint a Saint Kitts és Nevis lobogója alatt hajózó Marsol ömlesztettáru-szállító és az Ali Najafov olajtermék-szállító tartályhajó sérült meg. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az első két hajót a Sulina-csatornától délkeletre, négy, illetve öt tengeri mérföldre, vagyis mintegy 7,4 és 9,3 kilométerre érte találat.
A helyszínek már Románia felségvizein találhatók, így az incidens közvetlenül egy NATO-tagállam területét érintette.
Stefan Radu Oprea román védelmi miniszter közlése szerint a támadásokban senki nem sérült meg, a hajók legénységei pedig megfékezték a fedélzeteken keletkezett tüzeket. A román hatóságok nem nevezték meg a drónok indítóját, ugyanakkor az incidenseket az orosz–ukrán háború következményének minősítették. A román kormány elfogadhatatlannak és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Bukarest egyúttal a NATO-szövetségesek fokozott támogatását, különösen a légi felderítési és drónelhárítási képességek megerősítését sürgeti.
A dróntámadások miatt, a fekete-tengeri gabonaexport kulcsfontosságú útvonala került veszélybe
A támadás azért is különösen súlyos, mert a Sulina-csatorna a Duna és a Fekete-tenger közötti kereskedelmi kapcsolat egyik legfontosabb útvonala. A román vízi folyosó az ukrán gabonaexport szempontjából is stratégiai jelentőségű, különösen akkor, amikor az odesszai kikötők működését háborús támadások korlátozzák.
A Világgazdaság már októberben beszámolt arról, hogy a román és bolgár vizek közelében végrehajtott dróntámadások nyomán újabb területek váltak kockázatossá a kereskedelmi hajók számára. Akkor a tengeri fuvarozási adatokkal foglalkozó Kpler szakértője arra figyelmeztetett, hogy a veszélyzóna kiterjedése miatt a hajók számára már nem kizárólag az ukrán kikötők megközelítése jelenthet kockázatot. A mostani incidensek ezt az aggodalmat erősítik. Bár a megtámadott hajók közül nem mindegyik szállított gabonát, a kereskedelmi hajózás egészének biztonsági kockázata emelkedhet, ami a gabonaszállító hajók működésére is hatással lehet. A növekvő veszély a biztosítási díjakban, a fuvarköltségekben és a hajótulajdonosok útvonalválasztásában is megjelenhet. Ez akkor is drágíthatja a gabonakereskedelmet, ha egy adott szállítmány közvetlenül nem érintett a támadásokban.
Összeomlott a fekete-tengeri orosz gabonakivitel
A biztonsági helyzet romlásával párhuzamosan rendkívül súlyos visszaesés következett be az orosz gabonaexportban is. A Grain Central november 16-i, a Lachstock Consulting által összeállított piaci jelentése szerint Oroszország tengeri gabonakivitele októberben mindössze 2,8 millió tonnát ért el, ami 55,8 százalékos csökkenés az előző év azonos hónapjához képest. A legsúlyosabb veszteség a fekete-tengeri terminálokon jelentkezett, ahol mindössze 339 ezer tonna gabonát mozgattak meg. Ez 94 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A visszaesés már nem egyszerűen a szállítások átmeneti akadozását jelzi, hanem a térség exportlogisztikájának súlyos zavarát.
A helyzet így az, hogy bár az orosz exportőröknek a gabona rendelkezésre állhat, de a termés kijuttatása a nemzetközi piacokra egyre nehezebbé válik. Ez növelheti a belföldön felhalmozódó készleteket és nyomást gyakorolhat az orosz termelői árakra, miközben a világpiacon az exportkínálat kiesése okoz bizonytalanságot.
A Balti-tenger sem jelent biztos menekülőutat
Moszkva a fekete-tengeri szállítási nehézségeket részben az északi és balti-tengeri kikötők fokozott igénybevételével próbálja ellensúlyozni. A Grain Central adatai szerint októberben a balti és sarkvidéki útvonalakon összesen 1,72 millió tonna gabonát szállítottak. Önmagában a balti-tengeri Uszty-Luga kikötője 684 ezer tonnát kezelt, azonban a jelentés szerint ezt a létesítményt is ukrán támadás érte.
Az alternatív útvonalaknak két lényeges korlátjuk van. Egyrészt az északi kikötők és a gabonatermelő térségek közötti nagyobb szállítási távolság emelheti a logisztikai költségeket. Másrészt a közelgő tél a kikötői és hajózási műveleteket is nehezítheti.
A Világgazdaság a novemberi USDA-adatokat feldolgozó cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz búza exportára továbbra is jelentősen elmarad a nyugat-európai versenytársakétól. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium által közölt exportajánlatok alapján az orosz búza tonnánként 202 dollárba, míg a francia 259 dollárba került. Az orosz búza tehát jelentős árelőnyben van, a fekete-tengeri kikötők kiesése azonban megnehezíti ennek az előnynek a kihasználását.
Az ukrán gabonaexport is egyharmadával csökkent
A háborús szállítási válság nem csupán Oroszországot érinti. Ukrajna gabonaexportja ugyancsak súlyos veszteségeket szenvedett el az idei kereskedelmi szezonban. A Grain Central november 16-i adatai alapján az ukrán gabonakivitel a szezon kezdetétől számítva 7,13 millió tonnát tett ki, ami 33 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezen belül a búzaexport 39 százalékkal, 4,1 millió tonnára esett vissza.
A csökkenés azért jelent különösen nagy problémát, mert Ukrajna mezőgazdasági exportjának működése jelentős részben a tengeri szállítástól függ. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a kikötők elleni támadások következtében már nyáron jelentős mennyiségű gabona torlódott fel, miközben a vasúti és dunai alternatív útvonalak kapacitása, valamint a Duna alacsony vízállása tovább nehezítette a kivitel fenntartását.
A mostani, Sulina közelében történt dróntámadások éppen az egyik olyan szállítási folyosó biztonságát kérdőjelezik meg, amely az ukrán export részleges fenntartásában fontos szerepet tölt be.
A mostani támadások után fontos kérdés, hogy a biztosítótársaságok és a hajózási vállalatok milyen új feltételeket szabnak a térségben közlekedő hajóknak. Korábban már jelentősen megugrottak ezek a költségek éppen a folyamatos veszély miatt. A dráguló szállítás két irányban is hat:
- csökkentheti a kikötőkben értékesített gabona után a termelőknél maradó bevételt,
- miközben növelheti az importőrök által fizetendő végső árat.
Mit jelent a válság a magyar gabonatermelőknek?
A fekete-tengeri szállítások nehézségei első pillantásra kedvező fejleménynek tűnhetnek a magyar termelők számára. Ha az orosz és ukrán gabona nehezebben jut el a hagyományos felvevőpiacaira, az javíthatja a közép-európai exportőrök versenyhelyzetét. A valóság azonban ennél összetettebb. A Világgazdaság november 11-i, az USDA adatait feldolgozó elemzése szerint a világ búzatermése az idei gazdasági évben elérheti a 827,5 millió tonnát, a zárókészletek pedig 280,8 millió tonnára növekedhetnek. Ez azt jelenti, hogy a fekete-tengeri szállítási zavarok ellenére a világpiacon jelentős gabonatartalékok állnak rendelkezésre.
Ráadásul Argentína és Ausztrália növekvő kínálata részben ellensúlyozhatja az orosz és ukrán exportkiesést. A Grain Central november 16-i jelentése már 24,3 millió tonnás argentin búzatermés-becslésről számolt be, ami tovább fokozhatja a versenyt a világpiacon. Magyarország szempontjából különösen fontos, hogy a búzánál és a kukoricánál eltérőek a piaci feltételek. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint az Európai Bizottság 47 millió tonnára csökkentette az uniós kukoricatermésre vonatkozó előrejelzését. Az idei aszály következtében Magyarországon is jelentősen visszaesett a kukoricatermelés, ami növelte az import jelentőségét. Az ukrán kukoricaexport akadozása ezért a magyar takarmánygyártók és állattenyésztők számára akár kedvezőtlen is lehet, különösen akkor, ha a szállítási költségek tovább emelkednek. A búza esetében ugyanakkor a fekete-tengeri exportkorlátozások javíthatják a magyar termények értékesítési esélyeit, de a bőségesebb globális készletek és az erős nemzetközi árverseny korlátozhatják az áremelkedést.