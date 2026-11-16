Dróntámadás a Fekete-tengeren, román felségvizeken ért találat több hajót: összeomlóban a gabonaexport, ezt Magyarország is megérezheti

Újabb veszélyes szakaszába lépett a fekete-tengeri kereskedelmi hajózás elleni támadássorozat. November 14-én, szombaton késő este három kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Duna fekete-tengeri torkolatánál, a Romániához tartozó Sulina-csatorna közelében. Az eset miatt, ismét kérdésessé vált a fekete-tengeri gabonaexport biztonsága. Egy ma közzétet tstatisztika szerint, a teljes orosz tengeri export 55,8 százalékka, a fekete-tengeri terminálforgalom pedig 94 százalékkal esett vissza.

A Román Tengeri Emberi Életek Megmentéséért Felelős Ügynökség (ARSVOM) által közzétett képen egy kereskedelmi hajó látható Románia felségvizein, Sulina közelében, 2026. október 15-én. Nicusor Dan román elnök „elfogadhatatlannak” nevezte a Fekete-tengeren hajók elleni dróntámadásokat Fotó: AFP

A Reuters november 15-i tudósítása szerint az incidenseket Luca Niculescu román miniszterelnök jelentette be, hozzátéve, hogy a román légierőnek két alkalommal is vadászgépeket kellett riasztania. A támadásban az Evia Petrol V görög zászló alatt közlekedő olaj- és vegyianyag-szállító tartályhajó, valamint a Saint Kitts és Nevis lobogója alatt hajózó Marsol ömlesztettáru-szállító és az Ali Najafov olajtermék-szállító tartályhajó sérült meg. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az első két hajót a Sulina-csatornától délkeletre, négy, illetve öt tengeri mérföldre, vagyis mintegy 7,4 és 9,3 kilométerre érte találat.

A helyszínek már Románia felségvizein találhatók, így az incidens közvetlenül egy NATO-tagállam területét érintette.

Stefan Radu Oprea román védelmi miniszter közlése szerint a támadásokban senki nem sérült meg, a hajók legénységei pedig megfékezték a fedélzeteken keletkezett tüzeket. A román hatóságok nem nevezték meg a drónok indítóját, ugyanakkor az incidenseket az orosz–ukrán háború következményének minősítették. A román kormány elfogadhatatlannak és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Bukarest egyúttal a NATO-szövetségesek fokozott támogatását, különösen a légi felderítési és drónelhárítási képességek megerősítését sürgeti.

A dróntámadások miatt, a fekete-tengeri gabonaexport kulcsfontosságú útvonala került veszélybe

A támadás azért is különösen súlyos, mert a Sulina-csatorna a Duna és a Fekete-tenger közötti kereskedelmi kapcsolat egyik legfontosabb útvonala. A román vízi folyosó az ukrán gabonaexport szempontjából is stratégiai jelentőségű, különösen akkor, amikor az odesszai kikötők működését háborús támadások korlátozzák.