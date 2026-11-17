Brüsszel lép a fekete-tengeri dróntámadások miatt: 50 millió eurós biztonsági központtal mentenék meg a gabonaexportot
Az Európai Unió felgyorsítja a fekete-tengeri tengeri biztonsági központ létrehozását, amely két egymást kiegészítő helyszínen, a romániai Konstancában és a bulgáriai Várnában működik majd. Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a beruházásra, amelynek célja a kereskedelmi hajózás biztonságának javítása, a dróntámadások jelentette fenyegetések korai felismerése és a térség kritikus infrastruktúrájának védelme. A Latifundist ukrán agrárportál beszámolója szerint a központ kiépítésének felgyorsítását a Fekete-tengeren kialakult, egyre súlyosabb biztonsági helyzet indokolja.
A rendszernek nemcsak a kikötők és a hajózási útvonalak védelmében lesz szerepe, hanem a tenger alatti vezetékeket, kommunikációs kábeleket és energetikai létesítményeket érintő fenyegetések felismerésében is. A kezdeményezés ugyan már korábban szerepelt az Európai Unió fekete-tengeri stratégiájában, a megvalósítás most új lendületet kapott. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke november 9–10-i romániai és bulgáriai látogatásán jelentette be a finanszírozást. A bizottság hivatalos tájékoztatása szerint a cél, hogy a központ 2027-ben megkezdhesse működését.
A hétvégi dróntámadások miatt is sürgeti Brüsszel a központ létrehozását
A bejelentés jelentőségét különösen jól mutatják a hétvégi események. A Világgazdaság november 16-i részletes beszámolója szerint november 14-én késő este három kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Duna fekete-tengeri torkolatánál, a romániai Sulina-csatorna közelében. A megtámadott hajók közül kettőt már román felségvizeken ért találat. Ez azért különösen aggasztó fejlemény, mert a háborús kockázatok már nem korlátozódnak az ukrán kikötőkre vagy azok közvetlen környezetére, hanem a NATO-tagállamokhoz tartozó tengeri útvonalakat is érintik.
A Sulina-csatorna a Duna és a Fekete-tenger közötti kereskedelmi forgalom egyik legfontosabb összeköttetése. Az ukrán gabonaexport számára is kulcsfontosságú, különösen olyan időszakokban, amikor az odesszai kikötők működését orosz támadások akadályozzák. A Fekete-tenger a világ egyik legveszélyesebb kereskedelmi hajózási térségévé vált. Az októberi támadássorozat során számos teherhajót ért találat, és több tengerész is életét vesztette vagy eltűnt. A támadások ráadásul nemcsak az ukrán gabonakereskedelmet veszélyeztetik. A folyamatos bizonytalanság növelheti a hajóbiztosítási díjakat, a fuvarköltségeket és a kereskedelmi szállítmányok késésének kockázatát.
Nemcsak katonai, hanem gazdasági biztonsági központ is épül
A tervezett fekete-tengeri biztonsági központ alapvető feladata a tengeri helyzetkép javítása és a fenyegetések korai azonosítása lesz. A rendszer
- a hajózási útvonalak megfigyelését,
- a kikötői infrastruktúra védelmét,
- a hibrid fenyegetések felismerését
- és a kibertámadások elleni együttműködést
is támogatja majd. A központ működését európai és regionális információmegosztási rendszerek segíthetik, köztük az uniós tengeri megfigyelési hálózatok, a Frontex, az EU műholdközpontja és a NATO kapcsolódó struktúrái. A tervek szerint a romániai és bulgáriai tengeri létesítmények mellett egy romániai légibázis képességeit is bevonják. A központ létrehozásának részleteit, a feladatmegosztást és a végrehajtási ütemtervet közös munkacsoport dolgozza ki. Az Európai Bizottság a központ felállítására szánt 50 millió euró mellett külön-külön további 10 millió eurót biztosít Romániának és Bulgáriának tengeri kutatási és mentési kapacitásaik fejlesztésére.
A beruházás egyik legfontosabb gazdasági célja, hogy a kereskedelmi szereplők számára ismét kiszámíthatóbbá váljon a fekete-tengeri hajózás.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a központ önmagában megszüntetheti a dróntámadásokat. Az információmegosztás, a gyorsabb riasztás és a jobb megfigyelés mérsékelheti a kockázatokat, a hajózási útvonalak tartós biztonságához azonban a támadások megszüntetésére is szükség lenne.
Brüsszel már a gabonaexport megmentéséről tárgyal
A kezdeményezés jelentőségét erősíti, hogy az Európai Bizottság november 16-i hivatalos közleménye szerint az uniós, fekete-tengeri, dél-kaukázusi és közép-ázsiai partnerek miniszteri egyeztetésén is kiemelt témaként szerepelt a hajózás biztonsága. A résztvevők a korai veszélyjelző rendszerek, az infrastruktúra-védelem, az aknamentesítés és a hibrid fenyegetések elleni fellépés mellett az ukrán export alternatív útvonalainak megerősítéséről is tárgyaltak.
A közlemény külön kiemelte, hogy véget kell vetni a fekete-tengeri halálos támadásoknak annak érdekében, hogy az élelmiszer-szállítmányok eljuthassanak a világpiacokra. A kérdés súlyát az is mutatja, hogy Ursula von der Leyen már november 9-én, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetését követően hangsúlyozta: helyre kell állítani és meg kell őrizni a hajózás szabadságát a Fekete-tengeren. Az Európai Bizottság elnöke támogatásáról biztosította az élelmiszer- és energetikai infrastruktúrára kiterjedő tűzszünet kezdeményezését.
A Világgazdaság hétfői elemzésében bemutatott adatok szerint az orosz tengeri gabonaexport októberben csaknem 56 százalékkal esett vissza, miközben a fekete-tengeri terminálok forgalma drasztikusan csökkent. Ukrajna gabonakivitele szintén jelentősen elmarad az egy évvel korábbitól. Lapunk tegnap arról is beszámolt, hogy újabb jelentős pénzügyi segítséghez juthat Kijev, miután az Európai Tanács elfogadta a következő támogatási részlet folyósításához szükséges döntést. A csaknem 8 milliárd eurós összeg minden korábbinál nagyobb egyszeri kifizetés lesz az Ukrajna-eszköz történetében.