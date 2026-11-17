Az Európai Unió felgyorsítja a fekete-tengeri tengeri biztonsági központ létrehozását, amely két egymást kiegészítő helyszínen, a romániai Konstancában és a bulgáriai Várnában működik majd. Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a beruházásra, amelynek célja a kereskedelmi hajózás biztonságának javítása, a dróntámadások jelentette fenyegetések korai felismerése és a térség kritikus infrastruktúrájának védelme. A Latifundist ukrán agrárportál beszámolója szerint a központ kiépítésének felgyorsítását a Fekete-tengeren kialakult, egyre súlyosabb biztonsági helyzet indokolja.

A dróntámadások hatékonyabb kivédését célozza az újabb uniós bejelentés Fotó: AFP

A rendszernek nemcsak a kikötők és a hajózási útvonalak védelmében lesz szerepe, hanem a tenger alatti vezetékeket, kommunikációs kábeleket és energetikai létesítményeket érintő fenyegetések felismerésében is. A kezdeményezés ugyan már korábban szerepelt az Európai Unió fekete-tengeri stratégiájában, a megvalósítás most új lendületet kapott. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke november 9–10-i romániai és bulgáriai látogatásán jelentette be a finanszírozást. A bizottság hivatalos tájékoztatása szerint a cél, hogy a központ 2027-ben megkezdhesse működését.

A hétvégi dróntámadások miatt is sürgeti Brüsszel a központ létrehozását

A bejelentés jelentőségét különösen jól mutatják a hétvégi események. A Világgazdaság november 16-i részletes beszámolója szerint november 14-én késő este három kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Duna fekete-tengeri torkolatánál, a romániai Sulina-csatorna közelében. A megtámadott hajók közül kettőt már román felségvizeken ért találat. Ez azért különösen aggasztó fejlemény, mert a háborús kockázatok már nem korlátozódnak az ukrán kikötőkre vagy azok közvetlen környezetére, hanem a NATO-tagállamokhoz tartozó tengeri útvonalakat is érintik.

A Sulina-csatorna a Duna és a Fekete-tenger közötti kereskedelmi forgalom egyik legfontosabb összeköttetése. Az ukrán gabonaexport számára is kulcsfontosságú, különösen olyan időszakokban, amikor az odesszai kikötők működését orosz támadások akadályozzák. A Fekete-tenger a világ egyik legveszélyesebb kereskedelmi hajózási térségévé vált. Az októberi támadássorozat során számos teherhajót ért találat, és több tengerész is életét vesztette vagy eltűnt. A támadások ráadásul nemcsak az ukrán gabonakereskedelmet veszélyeztetik. A folyamatos bizonytalanság növelheti a hajóbiztosítási díjakat, a fuvarköltségeket és a kereskedelmi szállítmányok késésének kockázatát.