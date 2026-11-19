Tej, hús, kenyér – elmondta az Erste szakértője, milyen árak jöhetnek 2027-ben
Fokozatos bolti drágulásra számít 2027-ben Fórián Zoltán. Az Erste Bank vezető agrárszakértője szerint újabb élelmiszerár-robbanást kiváltó mezőgazdasági alapanyagár-emelkedésre kevés az esély, több terméknél azonban véget érhet az árcsökkenés. A vásárlók ezt eltérő időpontokban érezhetik meg. A nyerstej ára már elindulhatott felfelé, a sertéspiacon február közepétől szűkülhet a kínálat, a kenyér árát pedig az energia, a bérek és a fuvarozás költsége alakíthatja.
Az Agrokép podcastjében az alábbi főbb témákat érintettük:
- 01:17 Élelmiszerárak 2027-ben: árrobbanás vagy árcsökkenés?
- 04:38 Miért nem jut el a termelői árcsökkenés a vásárlókhoz?
- 15:00 Fordulat közeleg: mely tejtermékek drágulhatnak?
- 18:14 Sertés- és baromfihús: mikor indulhat áremelkedés?
- 23:41 Kenyér és búza: mitől függ a bolti ár?
- 27:27 Élelmiszer-infláció és az árrésstop kivezetésének hatása
A tej, a tejföl és a sajt tavasztól drágulhat
A nyerstej piacán Fórián Zoltán már a lassú áremelkedés jeleit látja. A korábbi magas felvásárlási árak világszerte ösztönözték a termelést, a növekvő kínálat később lenyomta az árakat. A gyengébb jövedelmezőség miatt a termelők visszafoghatják a kibocsátást, ami idővel ismét emelheti a nyerstej árát.
Ennek hatása a boltokban a szakértő szerint 2027 tavaszától jelenhet meg. A dobozos tej, a tejföl és a túró mellett különösen a sajt drágulhat. A magyar sajtpiacon jelentős az import szerepe, így a külföldi ármozgások a hazai kínálatot és a bolti árakat is befolyásolják.
A vaj világpiacán felhalmozódott készletek egyelőre fékezhetik az áremelkedést. Fórián Zoltán rövid távon stabil vajárra számít.
A sertéshúsnál február közepétől jöhet fordulat a termelői piacon
Az európai sertéspiacon a túlkínálat és az export nehézségei tartják alacsonyan a felvásárlási árakat. A karácsonyi kereslet apaszthatja a készleteket, a tartósan alacsony árak pedig a termelés visszafogására késztethetik a gazdaságokat. Ennek hatása a húsvét előtti időszakban válhat érzékelhetővé.
Fórián Zoltán 2027 februárjának közepétől szűkösebb európai sertéshúskínálatot és emelkedő felvásárlási árakat valószínűsít. A hazai felvásárlási árak szorosan követik a németországi mozgásokat, így a fordulat a magyar termelőket is érintheti. A húspultokban később jelenhet meg az áremelkedés. A szakértő szerint rendkívüli piaci esemény hiányában általában hat–nyolc hónap is eltelhet, mire a nemzetközi árváltozások elérik a magyar fogyasztókat.
A baromfihúsnál az importverseny fékezheti az árakat
A baromfihús iránt nő a kereslet, de az erős kínálat korlátozhatja a drágulást. Fórián Zoltán szerint a brazil és az ukrán szállítók versenye továbbra is nyomás alatt tarthatja az európai, köztük a magyar termelőket. Ha a többi húsféle drágulása a baromfihús árára is átterjed, a szakértő mérsékelt emelkedésre számít. A 2026-os év végéig érdemi változást nem vár, a karácsonyi akciók pedig átmenetileg lejjebb vihetik az átlagárakat.
Mitől drágulhat a kenyér, ha olcsóbb a búza?
Fórián Zoltán a gabonapiacon 2027-ben sem vár általános áremelkedést. A bőséges nemzetközi kínálat fékezheti a tömegtermékként értékesített búza drágulását. Ugyanez magyarázza, miért szembesülhet egy aszálykáros magyar gazda egyszerre kisebb terméssel és alacsony felvásárlási árral. A jobb minőségű búzáért ugyanakkor felárat kaphatnak azok a termelők, akik nagyobb, egységes tételeket tudnak kínálni.
A búza és a liszt korábbi áresése csak részben jelent meg a kenyér fogyasztói árában. A pékségek energia- és bérköltsége, a fuvarozás és a kereskedelmi árazás egyaránt befolyásolja, mennyit fizetünk a boltban. Ha 2027-ben drágul a kenyér, a szakértő szerint elsősorban ezeknek a költségeknek az emelkedése állhat mögötte.
Az árréskorlátozás kivezetése megemelheti egyes termékek árát
Az árréskorlátozás megszüntetése Fórián Zoltán szerint átmeneti árugrást okozhat az érintett termékeknél. A teljes élelmiszerkosárra gyakorolt hatás attól is függ, hogy a kereskedelmi láncok hogyan alakítják az árréseiket az egyes termékkörökben. Az országos élelmiszer-inflációt így az is meghatározza, hogy az egyes termékek árváltozásai milyen súllyal jelennek meg a fogyasztói kosárban.