Fokozatos bolti drágulásra számít 2027-ben Fórián Zoltán. Az Erste Bank vezető agrárszakértője szerint újabb élelmiszerár-robbanást kiváltó mezőgazdasági alapanyagár-emelkedésre kevés az esély, több terméknél azonban véget érhet az árcsökkenés. A vásárlók ezt eltérő időpontokban érezhetik meg. A nyerstej ára már elindulhatott felfelé, a sertéspiacon február közepétől szűkülhet a kínálat, a kenyér árát pedig az energia, a bérek és a fuvarozás költsége alakíthatja.

Az Agrokép podcastjében az alábbi főbb témákat érintettük:

01:17 Élelmiszerárak 2027-ben: árrobbanás vagy árcsökkenés?

04:38 Miért nem jut el a termelői árcsökkenés a vásárlókhoz?

15:00 Fordulat közeleg: mely tejtermékek drágulhatnak?

18:14 Sertés- és baromfihús: mikor indulhat áremelkedés?

23:41 Kenyér és búza: mitől függ a bolti ár?

27:27 Élelmiszer-infláció és az árrésstop kivezetésének hatása

A tej, a tejföl és a sajt tavasztól drágulhat

A nyerstej piacán Fórián Zoltán már a lassú áremelkedés jeleit látja. A korábbi magas felvásárlási árak világszerte ösztönözték a termelést, a növekvő kínálat később lenyomta az árakat. A gyengébb jövedelmezőség miatt a termelők visszafoghatják a kibocsátást, ami idővel ismét emelheti a nyerstej árát.

Ennek hatása a boltokban a szakértő szerint 2027 tavaszától jelenhet meg. A dobozos tej, a tejföl és a túró mellett különösen a sajt drágulhat. A magyar sajtpiacon jelentős az import szerepe, így a külföldi ármozgások a hazai kínálatot és a bolti árakat is befolyásolják.

A vaj világpiacán felhalmozódott készletek egyelőre fékezhetik az áremelkedést. Fórián Zoltán rövid távon stabil vajárra számít.

A sertéshúsnál február közepétől jöhet fordulat a termelői piacon

Az európai sertéspiacon a túlkínálat és az export nehézségei tartják alacsonyan a felvásárlási árakat. A karácsonyi kereslet apaszthatja a készleteket, a tartósan alacsony árak pedig a termelés visszafogására késztethetik a gazdaságokat. Ennek hatása a húsvét előtti időszakban válhat érzékelhetővé.

Fórián Zoltán 2027 februárjának közepétől szűkösebb európai sertéshúskínálatot és emelkedő felvásárlási árakat valószínűsít. A hazai felvásárlási árak szorosan követik a németországi mozgásokat, így a fordulat a magyar termelőket is érintheti. A húspultokban később jelenhet meg az áremelkedés. A szakértő szerint rendkívüli piaci esemény hiányában általában hat–nyolc hónap is eltelhet, mire a nemzetközi árváltozások elérik a magyar fogyasztókat.