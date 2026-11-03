Ez egy rémálom: ne gondoljuk, hogy a magyarok nem éhezhetnek – napok alatt jöhet az összeomlás

Az európai élelmiszer-ellátást már nem egyetlen rossz termés vagy átmeneti piaci zavar veszélyezteti. Az aszály, a műtrágya- és energiaárak emelkedése, a kereskedelmi útvonalak lezárása, az áramkimaradások és a kibertámadások együttesen idézhetnek elő olyan válságot, amelynek hatása gyorsan végigfut a mezőgazdaságon, az élelmiszeriparon és a bolthálózatokon. Az élelmiszerválság kialakulásának lehetőségére figyelmeztet a Council on Strategic Risks október részletes elemzése is, amely szerint az Európai Unió élelmiszerrendszere normál körülmények között ellenálló, de a több, egymással összekapcsolódó sokk kezelésére a tagállamok rendkívül eltérő mértékben készültek fel.

A jelentés szerint, Magyarország már csak egy-két lépésre van az élelmiszerválság kialakulásától. Asázly és alacsony vízállás már pipa, kivédendő az energiahiány és a kibertámadás Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kutatás Finnországot, Franciaországot, Hollandiát és Svédországot sorolja az élelmiszer- és klímabiztonság európai vezetői közé.

Élelmiszerválság: Magyarország a felzárkózó országok között

Magyarország Ausztriával, Németországgal, Olaszországgal és Lengyelországgal együtt a „feltörekvő reziliencia-vezetők” csoportjába került. A kedvező értékelés egyik oka, hogy Magyarország képes az állam és a magánszektor együttműködésével stratégiai élelmiszerkészleteket létrehozni, valamint rendelkezik az alkalmazkodást támogató jogszabályi háttérrel. A jelentés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy nincs egységes, átfogó nemzeti élelmiszer-biztonsági terv, amely együtt kezelné a termelési, feldolgozási, logisztikai és fogyasztói kockázatokat.

Ez nem jelenti azt, hogy Magyarországon ne létezne válságkezelési szabályozás. A kritikus szervezetek ellenálló képességéről szóló törvényhez elkészült a nemzeti kockázatértékelés és stratégia, az élelmezést és a vízellátást pedig a kiemelten védendő alapvető szolgáltatások közé sorolták. A hiány inkább az, hogy ezek az intézkedések nem állnak össze nyilvánosan megismerhető, teljes élelmiszer-ellátási forgatókönyvvé - olvasható a jelentésben.

Hatvanmilliárd forint felett már kritikus lehet egy vállalat

A magyar végrehajtási rendelet pontos határértékeket állapít meg. Kritikus szervezetté jelölhető ki az az élelmiszer-termelő, -feldolgozó vagy -kereskedő vállalkozás, amelynek élelmiszerlánc-felügyeleti díjköteles nettó árbevétele eléri a 60 milliárd forintot. A jogszabályi kritériumok alapján azonban ennél kisebb vállalatok egy-egy nagy kapacitású üzeme is kritikus infrastruktúrává válhat. Ide tartozhat például:

a naponta legalább 100 tonna tejet feldolgozó üzem;

az évi legalább 60 ezer tonna terméket előállító malom;

az 50 ezer tonnás éves kapacitást elérő zöldség- vagy gyümölcsfeldolgozó;

a naponta legalább 75 ezer brojlercsirkét levágó baromfiüzem;

a napi 200 tonnás kapacitást elérő hús- vagy baromfihús-készítménygyár;

a napi tízezer adagnál többet készítő főzőkonyha.

A szabályozás az alapanyag-termelőkre is kiterjedhet. Kritikus infrastruktúrának minősülhet egy legalább 3500 szarvasmarhát tartó telep, egy tízezer férőhelynél nagyobb sertéstelep, illetve egy olyan baromfitartó létesítmény, amely évente hárommilliónál több brojlercsirkét bocsát ki. A nagy takarmánygyártók és élelmiszer-logisztikai vállalatok esetében ugyancsak megjelenik a 60 milliárd forintos árbevételi küszöb.