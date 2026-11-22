Az Európai Unió és Indonézia szombaton Brüsszelben írta alá az átfogó gazdasági partnerségi megállapodást (CEPA) és a külön beruházásvédelmi egyezményt. A több mint kilenc évig tartó tárgyalásokat 2025 szeptemberében zárták le. Az Európai Bizottság szerint a kereskedelmi egyezmény az Indonéziába irányuló uniós árukivitel esetében a vámtarifasorok 98,5 százalékán vezet a vámok eltörléséhez. A vámleépítés ütemezése alapján öt év után a kereskedelem 96 százalékára terjedhet ki a liberalizáció.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa, Airlangga Hartarto, Indonézia gazdasági koordinációs minisztere (középen), Budi Santoso kereskedelmi miniszter (3. balra), valamint Todotua Pasaribu, a beruházásokért és a downstream iparért felelős miniszterhelyettes (2. balra) az EU és Indonézia közötti átfogó gazdasági partnerségi megállapodás (CEPA) és beruházásvédelmi megállapodás aláírását követően, 2026. november 21-én

Fotó: Anadolu via AFP

Tejpor, sajt és édesség is könnyebben juthat az indonéz piacra

Az EU 2025-ben 960 millió euró értékben exportált agrár- és élelmiszeripari termékeket Indonéziába. A megállapodás a legtöbb tejterméknél eltörli a jelenleg legfeljebb 10 százalékos indonéz vámot. Számos húsipari terméknél 5–20 százalékos vám szűnhet meg, a feldolgozott élelmiszereknél pedig több olyan vámtétel is eltűnik, amely ma eléri a 30 százalékot. A kedvezmények egy része az alkalmazás kezdetétől érvényesülhet, más termékeknél fokozatosan csökken a vám.

A magyar élelmiszeripar számára a tejpor, a sajt, az édességek és a zöldségkonzervek jelenthetnek lehetőséget. Egyes baromfi- és marhahústermékek kivitelét szintén segítheti a vámcsökkentés, a piacra jutás azonban az adott termékre vonatkozó indonéz behozatali és állategészségügyi feltételektől is függ. Indonézia emellett 221 uniós élelmiszer- és italelnevezésnek biztosít földrajziárujelző-oltalmat.

Az állati termékek exportőreinek különösen fontos a regionalizáció. Egy állatjárvány esetén a behozatali korlátozás az érintett körzetekre szűkíthető. Így például egy másik uniós térségben észlelt madárinfluenza miatt a betegségmentes magyar körzetekből az indonéz feltételek teljesülése esetén folytatódhat a kivitel.

A cukor, a tojás és a legtöbb baromfitermék védelme megmarad

Az uniós importoldalon a rizs, a cukor, a tojás, a legtöbb baromfitermék, a friss banán, az etanol, valamint egyes keményítők és albuminok megőrzik a védelmüket. Az indonéz fokhagyma, gomba, csemegekukorica, maniókakeményítő és egyes magas cukortartalmú termékek korlátozott vámkvótát kapnak. A kivételek a magyar cukor-, tojás- és baromfiágazat, valamint a hazai etanol- és keményítőgyártók számára is fontosak.