Aláírta az EU az indonéz kereskedelmi egyezményt, a magyar élelmiszeripar is nyerhet vele
Az Európai Unió és Indonézia szombaton Brüsszelben írta alá az átfogó gazdasági partnerségi megállapodást (CEPA) és a külön beruházásvédelmi egyezményt. A több mint kilenc évig tartó tárgyalásokat 2025 szeptemberében zárták le. Az Európai Bizottság szerint a kereskedelmi egyezmény az Indonéziába irányuló uniós árukivitel esetében a vámtarifasorok 98,5 százalékán vezet a vámok eltörléséhez. A vámleépítés ütemezése alapján öt év után a kereskedelem 96 százalékára terjedhet ki a liberalizáció.
Tejpor, sajt és édesség is könnyebben juthat az indonéz piacra
Az EU 2025-ben 960 millió euró értékben exportált agrár- és élelmiszeripari termékeket Indonéziába. A megállapodás a legtöbb tejterméknél eltörli a jelenleg legfeljebb 10 százalékos indonéz vámot. Számos húsipari terméknél 5–20 százalékos vám szűnhet meg, a feldolgozott élelmiszereknél pedig több olyan vámtétel is eltűnik, amely ma eléri a 30 százalékot. A kedvezmények egy része az alkalmazás kezdetétől érvényesülhet, más termékeknél fokozatosan csökken a vám.
A magyar élelmiszeripar számára a tejpor, a sajt, az édességek és a zöldségkonzervek jelenthetnek lehetőséget. Egyes baromfi- és marhahústermékek kivitelét szintén segítheti a vámcsökkentés, a piacra jutás azonban az adott termékre vonatkozó indonéz behozatali és állategészségügyi feltételektől is függ. Indonézia emellett 221 uniós élelmiszer- és italelnevezésnek biztosít földrajziárujelző-oltalmat.
Az állati termékek exportőreinek különösen fontos a regionalizáció. Egy állatjárvány esetén a behozatali korlátozás az érintett körzetekre szűkíthető. Így például egy másik uniós térségben észlelt madárinfluenza miatt a betegségmentes magyar körzetekből az indonéz feltételek teljesülése esetén folytatódhat a kivitel.
A cukor, a tojás és a legtöbb baromfitermék védelme megmarad
Az uniós importoldalon a rizs, a cukor, a tojás, a legtöbb baromfitermék, a friss banán, az etanol, valamint egyes keményítők és albuminok megőrzik a védelmüket. Az indonéz fokhagyma, gomba, csemegekukorica, maniókakeményítő és egyes magas cukortartalmú termékek korlátozott vámkvótát kapnak. A kivételek a magyar cukor-, tojás- és baromfiágazat, valamint a hazai etanol- és keményítőgyártók számára is fontosak.
Az indonéz oldalon a pálmaolaj a megállapodás egyik nyertese lehet. A kedvezőbb uniós piacra jutás azokban az élelmiszeripari felhasználásokban erősítheti a versenyt az európai repce- és napraforgóolajjal, amelyekben ezek az alapanyagok helyettesíthetők. Az egyezmény külön jegyzőkönyvben foglalkozik a pálmaolajjal és a fenntarthatósági együttműködéssel.
Mikortól vehetők igénybe a vámkedvezmények?
A november 21-i aláírást további eljárási lépések követik. Az EU Tanácsa már jóváhagyta az ideiglenes alkalmazást, amely a szükséges belső eljárások lezárása után indulhat meg. Az egyezmények hivatalos megkötéséhez az Európai Parlament hozzájárulása is kell. Az exportőrök számára így az alkalmazás kezdőnapja és az adott termékre vonatkozó vámleépítési ütemezés lesz döntő.