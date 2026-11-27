Magyar Péter mniszterelnök kevesebb mint egy hónapja még visszautasította a parlamentben, hogy a kormány beengedné az ukrán kukoricát a magyar piacra. A Voldimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója után viszont már kétmillió tonna behozatalának lehetőségéről beszélt. Mit gondol erről?

– Megkezdődött az a folyamat, amiről az elmúlt hónapokban beszéltünk. A Tisza-kormány elkezdte megnyitni a magyar piacot a külföldi, unión kívüli termelők előtt. Ebben az évben a súlyos aszály miatt valóban kevesebb kukorica termett, így nehezebb fedezni a belföldi igényeket. De a szükséges mennyiséget más uniós országokból is be lehetett volna szerezni.

Dömötör Csaba szerint a Tisza-párt a ukrán gabona beengedésével hátba szúrta a régiós roszágokat is Fotó: Szakony Attila

Adódik a kérdés, hogy kinek állt ez érdekében az ukránokon kívül. Azt is érdemes megnézni, kik kampányoltak az elmúlt hetekben interjúnak álcázott fizetett hirdetésekben az ukrán kukorica mellett. A külföldi multik kezében lévő kukoricafeldolgozók és a gabonakereskedők. Az ő érdekük, hogy most lenyomják az árakat. Ezzel súlyos veszteséget okoznak a gazdáknak. A családok számára viszont az élelmiszer nem lesz olcsóbb, mert a különbözetet a feldolgozók és a kereskedők lenyelik.

Hogyan hathat az ukrán kukorica behozatala a magyar termelőkre?

– Katasztrofálisan. A kukoricatermés jóval kisebb a megszokottnál, de így is termett 1,4 millió tonna. Ennek java része a magtárakban áll, most kezdenék értékesíteni a gazdák. A termelőktől kapott információk szerint azonban a hírre befagyott a piac. A gabonakereskedők nem hajlandók átvenni a magyar terményt.

Milyen élelmiszer-biztonsági aggályokat lát az ukrán kukorica behozatalával kapcsolatban?

– Ukrajnára nem vonatkoznak azok a szigorú európai környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági előírások, amelyek betartása jelentős többletköltséget okoz az európai, így a magyar gazdáknak is. Ukrajnában jelenleg is 68 olyan növényvédőszer-hatóanyagot használnak a több százezer hektáros birtokokon, amelyeket az Európai Unióban betiltottak.

Ha a kormány beengedi az ukrán kukoricát, ön szerint később visszaállítható az importtilalom?