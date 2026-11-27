Exkluzív: Ursula von der Leyen és társasága elárulja az európai gazdákat és ebben jó partnere Magyar Péter – mondja az EP-képviselő
Magyar Péter mniszterelnök kevesebb mint egy hónapja még visszautasította a parlamentben, hogy a kormány beengedné az ukrán kukoricát a magyar piacra. A Voldimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója után viszont már kétmillió tonna behozatalának lehetőségéről beszélt. Mit gondol erről?
– Megkezdődött az a folyamat, amiről az elmúlt hónapokban beszéltünk. A Tisza-kormány elkezdte megnyitni a magyar piacot a külföldi, unión kívüli termelők előtt. Ebben az évben a súlyos aszály miatt valóban kevesebb kukorica termett, így nehezebb fedezni a belföldi igényeket. De a szükséges mennyiséget más uniós országokból is be lehetett volna szerezni.
Adódik a kérdés, hogy kinek állt ez érdekében az ukránokon kívül. Azt is érdemes megnézni, kik kampányoltak az elmúlt hetekben interjúnak álcázott fizetett hirdetésekben az ukrán kukorica mellett. A külföldi multik kezében lévő kukoricafeldolgozók és a gabonakereskedők. Az ő érdekük, hogy most lenyomják az árakat. Ezzel súlyos veszteséget okoznak a gazdáknak. A családok számára viszont az élelmiszer nem lesz olcsóbb, mert a különbözetet a feldolgozók és a kereskedők lenyelik.
Hogyan hathat az ukrán kukorica behozatala a magyar termelőkre?
– Katasztrofálisan. A kukoricatermés jóval kisebb a megszokottnál, de így is termett 1,4 millió tonna. Ennek java része a magtárakban áll, most kezdenék értékesíteni a gazdák. A termelőktől kapott információk szerint azonban a hírre befagyott a piac. A gabonakereskedők nem hajlandók átvenni a magyar terményt.
Milyen élelmiszer-biztonsági aggályokat lát az ukrán kukorica behozatalával kapcsolatban?
– Ukrajnára nem vonatkoznak azok a szigorú európai környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági előírások, amelyek betartása jelentős többletköltséget okoz az európai, így a magyar gazdáknak is. Ukrajnában jelenleg is 68 olyan növényvédőszer-hatóanyagot használnak a több százezer hektáros birtokokon, amelyeket az Európai Unióban betiltottak.
Ha a kormány beengedi az ukrán kukoricát, ön szerint később visszaállítható az importtilalom?
– Nem, ez visszafordíthatatlan folyamat lesz. Ezek után a többi mezőgazdasági termék, például a búza, a liszt, a baromfihús és a tojás előtt is meg kell majd nyitnunk a piacot. A magyar termelőknek ezekben az ágazatokban is az ottani óriásüzemekkel kellene felvenniük a versenyt. Európa legnagyobb tojáscsomagoló üzemei és baromfivágóhídjai Ukrajnában találhatók.
Mit üzen Magyar Péter bejelentése azoknak a szomszédos országoknak, amelyek korábban Magyarországgal együtt léptek fel az ukrán import korlátozásáért?
– Egyértelműen azt, hogy a Tisza-kormány cserben hagyta őket.
Az EU évek óta támogatja a gazdákat az állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások teljesítésében. Az EU–Mercosur-megállapodás kapcsán is felmerül, hogy milyen feltételek mellett állítják elő az importált élelmiszereket. Milyen felelőssége van ebben az Európai Bizottságnak?
– Ursula von der Leyen és társasága elárulja az európai gazdákat. Miközben a világ legszigorúbb környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági követelményeit írja elő számukra, egyre több olyan mezőgazdasági terméket és élelmiszert enged be harmadik országokból, amelyeket nem terhelnek ugyanezek a szabályok. Ezzel az európai családokat is elárulják. Őket senki sem kérdezte meg arról, hogy szeretnének-e a jövőben több ezer kilométerről ideutaztatott, megbízhatatlan minőségű élelmiszert fogyasztani.
Mindezt súlyosbítja, hogy az új uniós költségvetésben legalább 20 százalékkal csökkenhet a gazdák támogatása. Ezzel az európai és a magyar termelők a jelenleginél is nehezebb helyzetbe kerülhetnek, a helyüket pedig harmadik országok termelői vehetik át. Lehet, hogy ez az Európai Bizottságot nem érdekli, de minket nagyon is. A mezőgazdaság az európai együttműködés szívtájéka. Annak, ami most zajlik, mindenkit érintő következménye lehet: tartós élelmiszer-áremelkedés jöhet.