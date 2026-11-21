Jól indult az év a dél-dunántúli karácsonyfa-ültetvényeken. Tavasszal még elegendő eső esett, az újonnan ültetett fenyőcsemeték szépen megeredtek. A nyári csapadékhiány azonban megfordította a helyzetet. Fodor János, a Somogy és Zala vármegyében termesztő Fenyő Farm Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta, hogy tapasztalataik szerint a tavasszal már megeredt csemeték legalább fele elpusztult.

A fenyőfa vásárlóknak jó hír, hogy a vágás idejére megérkezett eső miatt, a fák felfrissültek Fotó: Kallus György/VG

A szárazság és az erős napsugárzás a nagyobb fákat is megviselte. Akadtak olyan idősebb fenyők, amelyek szokatlan módon lehullatták a tűleveleiket, ez azonban kisebb kárt okozott. Több ültetvényt tavasszal enyhe fagy is ért. Fodor szerint a nordmann fenyő érzékenyebb a fagyra, a szárazságot viszont mélyebbre hatoló karógyökere miatt jobban viseli, mint a luc- és az ezüstfenyő. A vásárlóknak jó hír, hogy a vágás idejére a fák felfrissültek. Fodor arra számít, hogy jó nedvességtartalmuk miatt a kivágott fenyők később kezdik hullatni a tűleveleiket.

Ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő

A Fenyő Farm ügyvezetőjének becslése szerint az idei szezonban a lucfenyő métere 5–6 ezer forintba, az ezüstfenyőé 7–8 ezer forintba, a nordmann fenyőé 12–14 ezer forintba kerülhet. A tényleges árat

az értékesítés helye,

az árus által fizetett helypénz

és mindenekelőtt a fa minősége

határozza meg. Fodor szerint a termelői ár a fogyasztói ár 35–50 százaléka lehet. Egy nagyjából tíz évig nevelt karácsonyfáért 7–10 ezer forintot kaphat a termelő. A Fenyő Farm élénkebb keresletet tapasztal a szűkösebb kínálat mellett. Az ügyvezető szerint a karácsonyfa-vásárlás válságálló, mert évente egyszeri kiadásról van szó, és sok család számára a valódi fenyő az ünnep része.

Kitért műfenyő kérdésére is, szerencsésnek mondva, hogy azok eladása megtorpant.

Meglátása szerint, a vásárlók lassan megértették, hogy mennyire környezetszennyezőek ezek a műanyag termékek.

Mint mondta, Magyarországon a karácsonyfa-termelés, nem erdészeti melléktermék, nem erőket "írtunk ki“, hiszen kultúrnövényként termeljük szántóföldeken. Kivágás után pedig újratelepítjük. Tíz éven keresztül oxigént termel, karácsony után pedig hőerőművekben hőként hasznosul.