Karácsonyfaárak 2026: ötezer forintnál indulnak az árak, tovább tarthat a fák frissessége
Jól indult az év a dél-dunántúli karácsonyfa-ültetvényeken. Tavasszal még elegendő eső esett, az újonnan ültetett fenyőcsemeték szépen megeredtek. A nyári csapadékhiány azonban megfordította a helyzetet. Fodor János, a Somogy és Zala vármegyében termesztő Fenyő Farm Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta, hogy tapasztalataik szerint a tavasszal már megeredt csemeték legalább fele elpusztult.
A szárazság és az erős napsugárzás a nagyobb fákat is megviselte. Akadtak olyan idősebb fenyők, amelyek szokatlan módon lehullatták a tűleveleiket, ez azonban kisebb kárt okozott. Több ültetvényt tavasszal enyhe fagy is ért. Fodor szerint a nordmann fenyő érzékenyebb a fagyra, a szárazságot viszont mélyebbre hatoló karógyökere miatt jobban viseli, mint a luc- és az ezüstfenyő. A vásárlóknak jó hír, hogy a vágás idejére a fák felfrissültek. Fodor arra számít, hogy jó nedvességtartalmuk miatt a kivágott fenyők később kezdik hullatni a tűleveleiket.
Ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő
A Fenyő Farm ügyvezetőjének becslése szerint az idei szezonban a lucfenyő métere 5–6 ezer forintba, az ezüstfenyőé 7–8 ezer forintba, a nordmann fenyőé 12–14 ezer forintba kerülhet. A tényleges árat
- az értékesítés helye,
- az árus által fizetett helypénz
- és mindenekelőtt a fa minősége
határozza meg. Fodor szerint a termelői ár a fogyasztói ár 35–50 százaléka lehet. Egy nagyjából tíz évig nevelt karácsonyfáért 7–10 ezer forintot kaphat a termelő. A Fenyő Farm élénkebb keresletet tapasztal a szűkösebb kínálat mellett. Az ügyvezető szerint a karácsonyfa-vásárlás válságálló, mert évente egyszeri kiadásról van szó, és sok család számára a valódi fenyő az ünnep része.
Kitért műfenyő kérdésére is, szerencsésnek mondva, hogy azok eladása megtorpant.
Meglátása szerint, a vásárlók lassan megértették, hogy mennyire környezetszennyezőek ezek a műanyag termékek.
Mint mondta, Magyarországon a karácsonyfa-termelés, nem erdészeti melléktermék, nem erőket "írtunk ki“, hiszen kultúrnövényként termeljük szántóföldeken. Kivágás után pedig újratelepítjük. Tíz éven keresztül oxigént termel, karácsony után pedig hőerőművekben hőként hasznosul.
Az európai túltermelés után hiány alakult ki a nordmann fenyőből
A mostani kínálati helyzethez az elmúlt évek termelői döntései is hozzájárultak. A munkaerő, a növényvédelem, a műtrágya és a szállítás költsége jelentősen emelkedett, miközben a termelői árak a magyarországi és az európai túltermelés miatt alig mozdultak. Ahogy romlott a termesztés jövedelmezősége, egyes gazdák felhagytak a termeléssel, mások kisebb területen telepítettek új fákat. Több gazdaságban a generációváltás is elmaradt.
Fodor szerint ez a nagy nordmanntermelő országokat, köztük Dániát, Németországot és Lengyelországot is érintette. Az európai piacon most elsősorban ebből a fenyőből van hiány, és a termelői árak kezdenek elérni arra a szintre, amelyen ismét érdemes karácsonyfát termeszteni.
Évente akár kétmillió vágott karácsonyfa is gazdára talál itthon
Fodor becslése szerint Magyarországon évente 1,5–2 millió vágott karácsonyfát értékesítenek. A hazai termelők a kereslet 50–60 százalékát tudják fedezni. Behozatalra főként nordmann fenyőből van szükség. Magyar lucfenyőt ugyanakkor külföldre is szállítanak, elsősorban Olaszországba, de Horvátországba és más piacokra is. A magyar termesztésű nordmann fenyőnek szintén vannak külföldi vevői.
A hazai karácsonyfa-termesztés Fodor adatai szerint mintegy 600–700 családi gazdaságnak és kistermelőnek ad munkát, az ültetvények 3500–3800 hektárt foglalnak el. A termelés mintegy 90 százaléka a Dunántúlra koncentrálódik, főként Zala és Somogy vármegyébe. A karácsonyfákat erre a célra telepített ültetvényeken nevelik, a kivágott fák helyére új csemeték kerülnek.
A több mint harminc éve működő Fenyő Farm munkájába már a család harmadik generációja is bekapcsolódott. Fodor a hazai termesztésben bővülési lehetőséget lát. Az idén megalakult Magyar Karácsonyfa-termelők Egyesületének elnökeként azon dolgozik, hogy a termelők összefogásával közös márkát építsenek a minőségi magyar karácsonyfának.