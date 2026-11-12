Földtörvény: sok gazdának későn jöhet a könnyítés, nagyobb segítséget követel a Magosz
A haszonbérfizetés bejelentett könnyítése fontos problémát kezelne, de számos gazdálkodónak továbbra sem jelentene megoldást – közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A Magosz szerint a bérleti szerződések jelentős része már októberi vagy novemberi fizetési határidőt tartalmaz, miközben az agrárminiszter által november 11-én este ismertetett törvénymódosítás ezekig az időpontokig nem lép hatályba.
Az érdekképviselet pozitívan értékeli, hogy a minisztérium figyelembe vette egyes javaslatait, ám álláspontja szerint az aszály okozta veszteségek jóval jelentősebb beavatkozást indokolnak. A szervezet közel ezermilliárd forintra becsüli a hazai mezőgazdaság idei kárait, és közleményében az évszázad eddigi legszárazabb évének nevezi 2026-ot.
A földtörvény-módosítás egy fontos változást hozna, de ez kevés
A haszonbér-fizetési kedvezmény lehetősége eddig is szerepelt a szabályozásban. A MAGOSZ szerint azonban idén először veszik tömegesen igénybe a termelők, és a gyakorlat olyan problémákat hozott felszínre, amelyek miatt a bérlő önhibáján kívül is eleshet a könnyítéstől. Ilyen helyzet állhat elő, ha a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges hatósági határozat a szerződéses fizetési határidőig nem érkezik meg. A termelőnek ilyenkor úgy kellene rendeznie a bérleti díjat, hogy még nem ismert, mekkora mérséklésre jogosult.
Mint a Világgazdaság megírta, a miniszteri bejelentés szerint amennyiben december 31-ig nem állapítható meg a haszonbérmérséklés pontos mértéke, elegendő lenne a szerződéses éves díj felét megfizetni. A felek később, a tényleges kedvezmény ismeretében számolnának el. Ez nem jelentene automatikus, 50 százalékos díjcsökkentést: a meglévő jogosultsági feltételek helyett a fizetés és az elszámolás rendje változna.
A Magosz két ponton is elégtelennek tartja ezt a megoldást. Egyrészt a korábbi szerződéses határidőkkel érintett gazdák problémáját is rendezni kellene, másrészt a szervezet szerint a határozatok sok esetben az év végéig sem érkeznek meg. Ezért fenntartják a minisztériumnak már hónapokkal korábban elküldött javaslatukat:
a gazdálkodónak a határozat kézhezvételéig ne kelljen megfizetnie a teljes bérleti díjat, akkor sem, ha az eljárás áthúzódik a következő évre.
Az érdekképviselet szerint néhány hónapnyi fizetési haladék egyes gazdaságok fennmaradását is eldöntheti.
Az állattartóknak további könnyítéseket kérnek
A közlemény a bejelentésből kimaradt intézkedéseket is felsorolja. A Magosz továbbra is szükségesnek tartja a nemzeti parki legelők bérleti díjának csökkentését, amely a nehéz helyzetben lévő állattartóknak jelenthetne segítséget.Emellett azokat a termelési és kaszálási előírásokat is enyhítené, amelyek teljesítését az aszály ellehetetleníti. A szervezet szerint ezekre a könnyítésekre a következő időszak gazdálkodási feltételeinek rendezéséhez is szükség lenne.
A vita emelkedő földhasználati költségek mellett zajlik. Korábbi cikkünk szerint egy hektár szántó éves átlagos bérleti díja 2025-ben 91 100 forintra nőtt, ami 4,9 százalékos emelkedés. Hajdú-Biharban 119 200, Tolnában 111 700, Békésben 105 900 forint volt az átlagos hektáronkénti díj. A kérdés széles termelői kört érint: a KSH 2023-as gazdaságszerkezeti adatai szerint a szántóterületek 52 százalékát bérlők művelik.
A helyi gazdák földpiaci beleszólását is féltik
A Magosz egy másik, már benyújtott törvényjavaslat miatt is bírálja a kormányzati terveket. A szervezet értékelése szerint a kamarai megyei elnökségek megszüntetése, valamint a települési gazdálkodói bizottságok információik szerinti felszámolása kiüresítheti a helyi földbizottságok működését.
Az érdekképviselet ezeket a testületeket a földárak felverésével és a spekulatív tőkével szembeni fontos szűrőnek tartja. Attól tartanak, hogy a helyi kontroll gyengítése egyes térségekben jelentősen megváltoztatná a földpiaci erőviszonyokat, és rövid időn belül kedvezőtlen társadalmi következményekkel járna.
A helyi véleményezés jövője hónapok óta vitatott. A Világgazdaság szeptember 23-i cikke szerint az AGRYA–Pannon Vidék Szövetség szakmai egyeztetésén a kamarai biztos arról beszélt, hogy a helyi földbizottságok megmaradnak. Ugyanakkor már akkor kérdéses volt, hogyan biztosítják a helyben gazdálkodók tényleges beleszólását a földügyletekbe. A kamarai átalakításról szóló későbbi tervek alapján a törvényjavaslat az alapszabályra bízná annak meghatározását, mely területi szervezeti egység járjon el helyi földbizottsági feladatkörben. A megyei választott testületek megszüntetésének terve tehát önmagában nem azonos a földbizottsági feladatok eltörlésével; a nyitott kérdés a helyi gazdálkodók szerepe és az új szervezeti rend működése.
A földszabályozási vita közben a kormány hosszabb távú szerkezetváltást is előkészít. A Világgazdaság november 6-án arról számolt be, hogy legalább egymillió hektáron változhat a termelés szerkezete. Ugyanebben a beszámolóban mintegy 1,6 millió hektárnyi idei aszálykár-bejelentés szerepelt. A MAGOSZ mostani közleménye azt jelzi: az érdekképviselet az alkalmazkodás hosszabb távú kérdései mellett a gazdaságok azonnali pénzügyi terheinek enyhítését is sürgeti.