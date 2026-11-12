Földtörvény: sok gazdának későn jöhet a könnyítés, nagyobb segítséget követel a Magosz

A haszonbérfizetés bejelentett könnyítése fontos problémát kezelne, de számos gazdálkodónak továbbra sem jelentene megoldást – közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A Magosz szerint a bérleti szerződések jelentős része már októberi vagy novemberi fizetési határidőt tartalmaz, miközben az agrárminiszter által november 11-én este ismertetett törvénymódosítás ezekig az időpontokig nem lép hatályba.

Fontos dolgokat érint a földtörvény-módosítása, de nagyobb segítség kellene a gazdáknak és vesézlyeket is hordoz magában Fotó: Szendi Péter

Az érdekképviselet pozitívan értékeli, hogy a minisztérium figyelembe vette egyes javaslatait, ám álláspontja szerint az aszály okozta veszteségek jóval jelentősebb beavatkozást indokolnak. A szervezet közel ezermilliárd forintra becsüli a hazai mezőgazdaság idei kárait, és közleményében az évszázad eddigi legszárazabb évének nevezi 2026-ot.

A földtörvény-módosítás egy fontos változást hozna, de ez kevés

A haszonbér-fizetési kedvezmény lehetősége eddig is szerepelt a szabályozásban. A MAGOSZ szerint azonban idén először veszik tömegesen igénybe a termelők, és a gyakorlat olyan problémákat hozott felszínre, amelyek miatt a bérlő önhibáján kívül is eleshet a könnyítéstől. Ilyen helyzet állhat elő, ha a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges hatósági határozat a szerződéses fizetési határidőig nem érkezik meg. A termelőnek ilyenkor úgy kellene rendeznie a bérleti díjat, hogy még nem ismert, mekkora mérséklésre jogosult.

Mint a Világgazdaság megírta, a miniszteri bejelentés szerint amennyiben december 31-ig nem állapítható meg a haszonbérmérséklés pontos mértéke, elegendő lenne a szerződéses éves díj felét megfizetni. A felek később, a tényleges kedvezmény ismeretében számolnának el. Ez nem jelentene automatikus, 50 százalékos díjcsökkentést: a meglévő jogosultsági feltételek helyett a fizetés és az elszámolás rendje változna.

A Magosz két ponton is elégtelennek tartja ezt a megoldást. Egyrészt a korábbi szerződéses határidőkkel érintett gazdák problémáját is rendezni kellene, másrészt a szervezet szerint a határozatok sok esetben az év végéig sem érkeznek meg. Ezért fenntartják a minisztériumnak már hónapokkal korábban elküldött javaslatukat:

a gazdálkodónak a határozat kézhezvételéig ne kelljen megfizetnie a teljes bérleti díjat, akkor sem, ha az eljárás áthúzódik a következő évre.

Az érdekképviselet szerint néhány hónapnyi fizetési haladék egyes gazdaságok fennmaradását is eldöntheti.