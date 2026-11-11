Újabb rossz hírek érkeztek Amerikából: orosz és dél-amerikai harapófogóban a magyar termelők

Jelentősen módosította a világ búza- és kukoricapiacára vonatkozó előrejelzését az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) november 10-én közzétett két jelentésében. A World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), valamint a Grain: World Markets and Trade adatai szerint a búzánál növekvő készletek és csökkenő exportárak, a kukoricánál pedig a mérséklődő termés ellenére erősödő nemzetközi verseny határozza meg a 2026/2027-es gazdasági év kilátásait. A gabonapiacon a két termény piacán közös tényező, hogy a fekete-tengeri térség háborús és logisztikai nehézségei jelentősen átalakítják a nemzetközi kereskedelmet.

Gabonapiac: a gyengébb termés önmagában már nem jelent garanciát a magasabb gabonaárakra Fotó: Havrán Zoltán

Oroszország és Ukrajna kivitele elmarad a korábbi várakozásoktól, miközben Argentína és Brazília egyre fontosabb szereplővé válik.

Több búza teremhet, mint korábban várták

Az USDA novemberi előrejelzése szerint a világ búzatermése a 2026/2027-es gazdasági évben 827,5 millió tonna lehet, ami 5,1 millió tonnával haladja meg az októberi becslést. A kedvezőbb kilátások elsősorban Argentínának, Ausztráliának, Kazahsztánnak és Ukrajnának köszönhetők. Argentínában 23 millió tonnára, Ausztráliában 32,5 millió tonnára emelték a várható termés nagyságát. Mindkét ország esetében 1,5 millió tonnás pozitív korrekció történt, amit a kedvező időjárási feltételek indokolnak.

Ukrajnában a korábban becsült 26 millió helyett 26,5 millió tonna búza teremhet, Kazahsztánban pedig 15,8 millió tonnára nőtt a terméskilátás. A javuló kilátások ellenére a globális termés elmaradhat az előző gazdasági év 844 millió tonnás mennyiségétől. A piacot azonban a korábban felhalmozott jelentős készletek is ellátják. A világ búzakészletei a gazdasági év végére 280,8 millió tonnára emelkedhetnek, ami csaknem 4,8 millió tonnával több az októberben vártnál. A globális búzafelhasználás 829,6 millió tonna lehet, vagyis valamivel meghaladhatja az idei termést. A világkereskedelem volumene ugyanakkor 208,7 millió tonnára csökkenhet. A növekvő készletek és a mérséklődő kereskedelmi kereslet együttesen jelentős nyomást helyeznek az árakra.