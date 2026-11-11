Újabb rossz hírek érkeztek Amerikából: orosz és dél-amerikai harapófogóban a magyar termelők
Jelentősen módosította a világ búza- és kukoricapiacára vonatkozó előrejelzését az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) november 10-én közzétett két jelentésében. A World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), valamint a Grain: World Markets and Trade adatai szerint a búzánál növekvő készletek és csökkenő exportárak, a kukoricánál pedig a mérséklődő termés ellenére erősödő nemzetközi verseny határozza meg a 2026/2027-es gazdasági év kilátásait. A gabonapiacon a két termény piacán közös tényező, hogy a fekete-tengeri térség háborús és logisztikai nehézségei jelentősen átalakítják a nemzetközi kereskedelmet.
Oroszország és Ukrajna kivitele elmarad a korábbi várakozásoktól, miközben Argentína és Brazília egyre fontosabb szereplővé válik.
Több búza teremhet, mint korábban várták
Az USDA novemberi előrejelzése szerint a világ búzatermése a 2026/2027-es gazdasági évben 827,5 millió tonna lehet, ami 5,1 millió tonnával haladja meg az októberi becslést. A kedvezőbb kilátások elsősorban Argentínának, Ausztráliának, Kazahsztánnak és Ukrajnának köszönhetők. Argentínában 23 millió tonnára, Ausztráliában 32,5 millió tonnára emelték a várható termés nagyságát. Mindkét ország esetében 1,5 millió tonnás pozitív korrekció történt, amit a kedvező időjárási feltételek indokolnak.
Ukrajnában a korábban becsült 26 millió helyett 26,5 millió tonna búza teremhet, Kazahsztánban pedig 15,8 millió tonnára nőtt a terméskilátás. A javuló kilátások ellenére a globális termés elmaradhat az előző gazdasági év 844 millió tonnás mennyiségétől. A piacot azonban a korábban felhalmozott jelentős készletek is ellátják. A világ búzakészletei a gazdasági év végére 280,8 millió tonnára emelkedhetnek, ami csaknem 4,8 millió tonnával több az októberben vártnál. A globális búzafelhasználás 829,6 millió tonna lehet, vagyis valamivel meghaladhatja az idei termést. A világkereskedelem volumene ugyanakkor 208,7 millió tonnára csökkenhet. A növekvő készletek és a mérséklődő kereskedelmi kereslet együttesen jelentős nyomást helyeznek az árakra.
Bezuhantak a búza exportárai
A második USDA-jelentés szerint október óta valamennyi jelentős búzaexportőr ajánlati árai csökkentek. Az amerikai búza exportára tonnánként 48 dollárral, a kanadai 28 dollárral, az európai uniós 25 dollárral, az argentin 16 dollárral, az orosz pedig 10 dollárral mérséklődött. Az USDA által közölt, az International Grains Council adatain alapuló legfrissebb FOB-ajánlatok alapján az orosz búza jelentős árelőnnyel rendelkezik.
Az orosz búza így tonnánként 57 dollárral olcsóbb a francia búzánál, ami komoly versenyhátrányt jelenthet az európai exportőrök számára. Az árak csökkenését az USDA részben azzal magyarázza, hogy Oroszország növekvő mennyiségben használ alternatív, köztük balti-tengeri exportútvonalakat. A fekete-tengeri szállítások nehézségeit ugyanakkor ezek sem képesek teljes egészében ellensúlyozni.
Visszaszorul az orosz és az ukrán gabonaexport
A WASDE jelentése szerint Oroszország búzaexportja a korábban vártnál egymillió tonnával kevesebb, 39 millió tonna lehet a 2026/2027-es gazdasági évben. Ez jelentős visszaesés a megelőző időszak 48 millió tonnájához képest. Ukrajna esetében ugyancsak egymillió tonnával, 11,5 millió tonnára csökkentették a kivitelre vonatkozó prognózist. Az USDA szerint a fekete-tengeri konfliktus továbbra is akadályozza a szállításokat. A háborús kockázatok miatt a két ország kivitele a rendelkezésre álló terméshez képest alacsony marad.
A kieső mennyiség egy részét Argentína és Ausztrália pótolhatja. Az argentin búzaexport a WASDE helyi gazdasági éves mérlege alapján 16,5 millió, az ausztrál pedig 24,5 millió tonna lehet. Az USDA külkereskedelmi jelentése ugyanakkor eltérő, júliustól júniusig tartó kereskedelmi évben 17 millió tonnás argentin búzaexporttal számol. A két adat közötti különbség tehát elsősorban az eltérő elszámolási időszakból adódik.
Az importfüggő piacokon is komoly változás történik
A gabonapiac számára különösen fontos fejlemény, hogy jelentősen visszaeshet a Közel-Kelet és Észak-Afrika búzaimportja. Az USDA szerint a térség országai a 2026/2027-es kereskedelmi évben mindössze 51,1 millió tonna búzát importálhatnak, ami 14,1 millió tonnával kevesebb az előző évinél. Ez a legalacsonyabb mennyiség a 2012/2013-as időszak óta. A visszaesés hátterében elsősorban a kedvező terméseredmények állnak.
A térség búzatermése 73,7 millió tonnára emelkedhet, ami rekordnak számít. Törökországban például a tavalyi 16,8 millió tonna után 23,5 millió tonnás búzaterméssel számolnak. Észak-Afrikában ugyancsak kedvezően alakult az időjárás, Egyiptomban és Algériában rekordtermést jeleznek előre. Mindez az európai gabonapiac szempontjából is meghatározó, hiszen Észak-Afrika hagyományosan fontos felvevőpiaca az uniós búzának. Ha a térség kevesebb gabonát vásárol, miközben az orosz és a dél-amerikai exportőrök agresszív árversenyt folytatnak, az tartósan nehezítheti az európai búza értékesítését.
Kukoricából viszont kevesebb teremhet a világon
A búzával ellentétben a kukorica globális terméskilátásait lefelé módosította az USDA. A 2026/2027-es gazdasági évre vonatkozó prognózis szerint a világ kukoricatermése 1291,6 millió tonna lehet, ami 2,2 millió tonnával marad el az októberi előrejelzéstől. Az amerikai termés várható nagyságát 403,7 millió tonnára csökkentették a korábbi 407,3 millió tonnáról. A visszafogás oka a hektáronkénti hozamnak megfelelő termésátlag csökkenése, miközben a betakarított terület nagysága nem változott.
Az Egyesült Államokban a kukorica átlaghozama 179,6 bushel/acre lehet, ami 1,6 bushellel alacsonyabb az előző havi várakozásnál. A csökkenést részben ellensúlyozhatja a dél-amerikai termelés bővülése. Argentínában 55 millióról 57 millió tonnára, Brazíliában pedig 139 millióról 141 millió tonnára emelték a várható kukoricatermést. A két ország együttesen tehát négymillió tonnával több kukoricát termelhet a korábban becsültnél.
Az Európai Unióban különösen gyenge a kukoricatermés
Az európai termelők számára a jelentés egyik legfontosabb adata, hogy az USDA tovább csökkentette az uniós kukoricatermésre vonatkozó előrejelzését. Az uniós kukoricatermés a tavalyi 56,9 millió tonnáról 47,5 millió tonnára csökkenhet. Ez megközelítőleg 16,5 százalékos visszaesést jelent.
Az USDA az unió kukoricaimportjára vonatkozó várakozását ugyanakkor 23,5 millióról 22,5 millió tonnára mérsékelte. Ennek egyik oka, hogy a közeli exportőrök, elsősorban a fekete-tengeri térség országai, korlátozottabb mennyiségben tudnak szállítani. Az uniós kukoricafelhasználás előrejelzését 71 millióról 69,5 millió tonnára csökkentették. Ezen belül a takarmánycélú felhasználás 51,2 millióról 50 millió tonnára eshet. Ez arra utal, hogy a gyengébb európai termés nem feltétlenül vezet automatikusan növekvő behozatalhoz. A felhasználás mérséklődése és az importforrások elérhetősége egyaránt befolyásolja a piacot.
Rekordot döntött az amerikai kukoricaexport
A USDA külkereskedelmi jelentése szerint az Egyesült Államok kukoricaexportja a 2025/2026-os, októbertől szeptemberig tartó kereskedelmi évben történelmi rekordot ért el. A kivitel 87,1 millió tonna volt, ami 15 százalékkal haladta meg a korábbi rekordot.
A jelentés szerint az amerikai kukorica versenyképes ára, a jelentős termés és a dél-amerikai exportőrök átmenetileg korlátozottabb kínálata egyaránt hozzájárult a kivitel növekedéséhez. Az amerikai szállítók több nagy importpiacon is növelték részesedésüket, köztük Mexikóban, Japánban, Dél-Koreában, Kolumbiában, Vietnámban és az Európai Unióban. A következő időszakban azonban a dél-amerikai verseny erősödhet.
Az USDA a 2026/2027-es, október–szeptemberi kereskedelmi évre 82 millió tonnás amerikai kukoricaexporttal számol. Argentína a márciustól februárig tartó saját kereskedelmi évében 43 millió tonna kukoricát exportálhat, ami kétmillió tonnával több az előző előrejelzésnél. Ukrajna kivitelét ezzel szemben 22 millióról 20 millió tonnára mérsékelték.
A kukorica ára is csökken
A kukorica világpiacán szintén erőteljes árcsökkenés történt október óta. Az USDA külkereskedelmi jelentésének november 5-i FOB-árai szerint az argentin kukorica tonnánként 201 dollárért, a brazil 213 dollárért, az amerikai pedig 216 dollárért volt elérhető. Az előző hónaphoz képest az amerikai kukorica ára 17, az argentiné 13, a brazilé pedig 12 dollárral csökkent.Az ukrán kukoricára szeptember 1. óta nem jelent meg az International Grains Council adatbázisában összehasonlítható exportárjegyzés. Az USDA ezt az exportinfrastruktúrát érő támadásokkal és a tengeri szállítás akadályaival hozza összefüggésbe.
A dél-amerikai kukorica versenyképességének javulása az európai termelők számára is figyelmeztető jel. Bár az Európai Unióban kisebb termés várható, a nemzetközi piacon rendelkezésre álló olcsó importkukorica korlátozhatja a belföldi árak emelkedését. Ugyanakkor a fekete-tengeri szállítások zavarai időszakosan szűkíthetik az Európába irányuló kínálatot.
Mit jelent mindez a magyar gazdáknak?
A két USDA-jelentés alapján a magyar gabonatermelők számára eltérő piaci környezet rajzolódik ki a búzánál és a kukoricánál. A búzapiacon a nemzetközi kínálat bővülése, az exportárak csökkenése és a hagyományos importpiacok keresletének visszaesése egyaránt kedvezőtlen. Magyarország szempontjából különösen fontos, hogy az európai búzaexportőrök egyre erősebb árversenyre kényszerülhetnek, ami közvetetten a hazai felvásárlási árakra is nyomást gyakorolhat.
A kukoricánál ennél összetettebb a helyzet. Az uniós termés jelentős visszaesése elvileg javíthatná a magyar termelők értékesítési lehetőségeit. Ugyanakkor az argentin és brazil termelés növekedése, valamint a csökkenő világpiaci árak ezt részben ellensúlyozhatják. A magyar piac alakulása szempontjából ezért a következő hónapokban három tényező lehet meghatározó: az ukrán gabonaszállítások helyzete, a dél-amerikai kukorica betakarításának eredménye és az uniós takarmányipar keresletének alakulása.