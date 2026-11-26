Az európai gazdák és agrárszövetkezetek érdekképviselete, a Copa-Cogeca arra a napra időzítette a felvonulást, amikor az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben tárgyalnak a következő hétéves költségvetésről. A november 26–27-i rendkívüli EU-csúcson António Costa, az Európai Tanács elnöke november 21-én bemutatott javaslata lesz a tárgyalások alapja. Az agrártámogatások 2028 utáni keretéről egyelőre nincs megállapodás, a gazdatüntetés ezt igyekszik jobb irányba terelni.

A 2026. január 20-ai strasbourgi gazdatüntetés légi képe, amelyen egy masszív sárga transzparensen látható a Von der Leyen Go Home felirat, amelyet a Coldiretti gazdák tartanak az uniós intézmény közelében Fotó: Hadrian

Fél háromkor indul a brüsszeli gazdatüntetés

A helyi idő szerint 14 órakor kezdődő gyülekezőt az Európai Parlament előtti Place du Luxembourg térre hirdették meg. A szimbolikus menet 14.30-kor indul az uniós negyeden át, a Rue de la Loi kijelölt demonstrációs zónájában pedig 15.30 és 16.30 között tartanak figyelemfelhívó akciót és beszédeket. A rendezvényt a Copa–Cogeca a vallon gazdaszövetséggel (FWA) közösen szervezi, a flamand Boerenbond támogatásával. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) előre bejelentette részvételét, és a magyar termelőket is csatlakozásra hívta. A Magosz bejelentéséről a Világgazdaság korábban beszámolt.

A gazdaszervezetek szerint Costa terve is megvágná a KAP keretét

A Copa–Cogeca korábban 20 százalékot meghaladó forráscsökkenésre figyelmeztetett. Costa módosított javaslata szorosabban kapcsolja a vidékfejlesztési célra szánt összeget a közös agrárpolitika (KAP) intézkedéseihez. Az érdekképviselet számítása szerint azonban még akkor is közel 15 százalékkal csökkenne nominálisan a KAP kerete, ha a vitatott vidékfejlesztési források teljes egészében a mezőgazdasághoz kerülnének. A Világgazdaság cikke a Copa–Cogeca számításáról.

A vita arról is szól, ki dönthet a pénzek felhasználásáról. Costa terve közös alapból finanszírozná az agrár- és a kohéziós politikát. A Copa–Cogeca attól tart, hogy az összevonással a tagállamok nagyobb mozgásteret kapnának az agrárforrások elosztásában, és országonként eltérőbbé válhatna a támogatási rendszer. Ezért elkülönített agrárforrásokat és az uniós szinten közös szabályok megőrzését kérik. A csúcson születő esetleges politikai megállapodás a költségvetési rendelet alapjául szolgálhat. A 2028–2034-es pénzügyi keret elfogadásához az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges.