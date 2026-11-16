Brüsszelbe vonulnak az európai gazdák: újabb tüntetés jön az uniós agrártámogatások megvágása miatt

Az európai gazdák nem fogadják el a közös agrárpolitika (KAP) költségvetésének csökkentését, és készek újabb brüsszeli demonstrációkkal nyomást gyakorolni az uniós döntéshozókra. A november 13-án Dublinban megtartott gazdatüntetésen több száz ír termelő tiltakozott az agrártámogatások megvágása ellen, miközben az európai vezetők a városban tanácskoztak. Az Ír Gazdaszövetség (IFA) és az európai mezőgazdasági termelőket, illetve szövetkezeteket képviselő Copa-Cogeca által szervezett rendezvényen az olasz, svéd, cseh, francia és spanyol gazdaszervezetek képviselői is részt vettek.

Dulinban demonstráltak a gazdák a közös agrárpolitika átalakítása ellen. A következő gazdademonstráció Brüsszelben lesz Fotó: x.com/farmersjournal

A demonstráció központi üzenete egyértelmű volt: „NO CAP CUTS”, vagyis ne csökkentsék a közös agrárpolitika támogatásait. Az üzenetet Írország legészakibb pontjánál helyezték el.

At Malin Head, Ireland’s most northerly point, the EIRE 80 sign has told the world where Ireland stands since the Second World War. IFA Donegal members placed a message beside it for EU leaders: No CAP Cuts. Tomorrow, EU Heads of State meet in Dublin. Farmers cannot do more with less. CAP needs at least €500bn, not a 24% cut. #ProtectCAP #NoCAPCuts — Irish Farmers' Association (@IFAmedia) November 12, 2026

A tiltakozókhoz csatlakozott Massimiliano Giansanti, a Copa, valamint Lennart Nilsson, a Cogeca elnöke is. A gazdák Írország-szerte látványos akciókkal készültek az eseményre: a tiltakozás jelmondatát szántóföldeken, gazdasági épületeken és pajtákon is megjelenítették. A dublini repülőtér közelében például egy mintegy 16 hektáros területen szántották a földbe az üzenetet.

November végén Brüsszelben lesz gazdademonstráció

A Copa-Cogeca a dublini demonstráción jelentette be, hogy az európai gazdatársadalom következő közös megmozdulását november 26-án Brüsszelben tartják meg. A tervek szerint a gazdálkodók jelképes felvonulást és figyelemfelhívó akciót szerveznek az uniós intézményeknek otthont adó európai negyedben. Az időzítés korántsem véletlen. Az Európai Tanács hivatalos menetrendje szerint november 26–27-én rendkívüli uniós csúcstalálkozót rendeznek Brüsszelben, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keret lesz.

A szervezet az új mozgósítási kampányának a „The CAP grows our defence”, azaz „A közös agrárpolitika erősíti a védelmünket” jelmondatot választotta. Ezzel arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az európai mezőgazdaság finanszírozása nem csak ágazati támogatási kérdés, hanem az élelmezésbiztonság és az Európai Unió stratégiai önállóságának egyik alapfeltétele is.