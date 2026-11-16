Brüsszelbe vonulnak az európai gazdák: újabb tüntetés jön az uniós agrártámogatások megvágása miatt
Az európai gazdák nem fogadják el a közös agrárpolitika (KAP) költségvetésének csökkentését, és készek újabb brüsszeli demonstrációkkal nyomást gyakorolni az uniós döntéshozókra. A november 13-án Dublinban megtartott gazdatüntetésen több száz ír termelő tiltakozott az agrártámogatások megvágása ellen, miközben az európai vezetők a városban tanácskoztak. Az Ír Gazdaszövetség (IFA) és az európai mezőgazdasági termelőket, illetve szövetkezeteket képviselő Copa-Cogeca által szervezett rendezvényen az olasz, svéd, cseh, francia és spanyol gazdaszervezetek képviselői is részt vettek.
A demonstráció központi üzenete egyértelmű volt: „NO CAP CUTS”, vagyis ne csökkentsék a közös agrárpolitika támogatásait. Az üzenetet Írország legészakibb pontjánál helyezték el.
A tiltakozókhoz csatlakozott Massimiliano Giansanti, a Copa, valamint Lennart Nilsson, a Cogeca elnöke is. A gazdák Írország-szerte látványos akciókkal készültek az eseményre: a tiltakozás jelmondatát szántóföldeken, gazdasági épületeken és pajtákon is megjelenítették. A dublini repülőtér közelében például egy mintegy 16 hektáros területen szántották a földbe az üzenetet.
November végén Brüsszelben lesz gazdademonstráció
A Copa-Cogeca a dublini demonstráción jelentette be, hogy az európai gazdatársadalom következő közös megmozdulását november 26-án Brüsszelben tartják meg. A tervek szerint a gazdálkodók jelképes felvonulást és figyelemfelhívó akciót szerveznek az uniós intézményeknek otthont adó európai negyedben. Az időzítés korántsem véletlen. Az Európai Tanács hivatalos menetrendje szerint november 26–27-én rendkívüli uniós csúcstalálkozót rendeznek Brüsszelben, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keret lesz.
A szervezet az új mozgósítási kampányának a „The CAP grows our defence”, azaz „A közös agrárpolitika erősíti a védelmünket” jelmondatot választotta. Ezzel arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az európai mezőgazdaság finanszírozása nem csak ágazati támogatási kérdés, hanem az élelmezésbiztonság és az Európai Unió stratégiai önállóságának egyik alapfeltétele is.
Az érdekképviselet álláspontja szerint a több mint hat évtizede működő közös agrárpolitika alapvető szerepet játszott a mintegy 450 millió európai polgár élelmiszer-ellátásának biztosításában, valamint a vidéki térségek gazdasági és társadalmi stabilitásának megőrzésében. A gazdaszervezetek ezért azt követelik, hogy a következő költségvetési ciklusban a KAP továbbra is önálló, valóban közös európai szakpolitika maradjon, és finanszírozását legalább az inflációval korrigált jelenlegi szinten biztosítsák.
Több mint 20 százalékos agrárforrás-csökkentéstől tartanak
A mostani tiltakozások hátterében az Európai Bizottság következő hétéves költségvetésre vonatkozó elképzelései állnak. A Világgazdaság októberi beszámolója már felhívta a figyelmet arra, hogy az európai gazdaszervezetek több mint 20 százalékos agrárforrás-csökkenéstől tartanak. A helyzetet tovább súlyosbíthatja, hogy a támogatások reálértékét az elmúlt évek inflációja is jelentősen csökkentette.
Az ír gazdaszervezet ennél is konkrétabb számot említett: az IFA szerint a tervezett változtatások 24 százalékos csökkentést jelentenének a KAP költségvetésében. A gazdák ráadásul nem kizárólag a rendelkezésre álló pénz nagyságát kifogásolják. Az Európai Bizottság tervezett reformja alapján a mezőgazdasági támogatások egy szélesebb, nemzeti és regionális tervekre épülő finanszírozási rendszerbe kerülnének.
Az agrár-érdekképviseletek attól tartanak, hogy ezzel gyengülne a közös agrárpolitika önállósága, és a gazdálkodók támogatása egyre inkább az egyes tagállamok költségvetési mozgásterétől függene.
Ez különösen a kisebb gazdasági teljesítményű vagy szűkebb költségvetési lehetőségekkel rendelkező tagállamok termelőit hozhatná hátrányos helyzetbe, miközben az európai egységes piacon valamennyi gazdálkodónak ugyanazokkal a versenytársakkal kellene megküzdenie.
Magyarországon is fájna a gazdáknak az átalakítás
A közös agrárpolitika finanszírozásának átalakítása közvetlenül érintené a magyar mezőgazdaságot is. A Világgazdaság novemberi cikke a magyar agrárágazat válságáról szerint a MAGOSZ vezetőségi ülésén is kiemelt kérdésként szerepelt a következő uniós támogatási ciklus finanszírozása. A magyar gazdaszervezet szintén mintegy 20 százalékos agrárforrás-csökkenés lehetőségével számol.
A hazai gazdálkodók számára ugyanakkor nemcsak az uniós források nagysága meghatározó, hanem az is, hogy a magyar költségvetés mekkora nemzeti társfinanszírozást biztosít a vidékfejlesztési beruházásokhoz. A jelenlegi rendszerben az akár 80 százalékos hazai társfinanszírozás jelentősen növelheti a beruházási támogatások keretét. Ennek esetleges visszafogása, valamint az uniós pénzek csökkentése egyszerre szűkíthetné a mezőgazdasági üzemek fejlesztési lehetőségeit.
A kérdés különösen érzékeny egy olyan időszakban, amikor a magyar mezőgazdaságot az aszálykárok, a magas termelési költségek, a kedvezőtlen piaci árak és a növekvő finanszírozási nehézségek is terhelik. A támogatási rendszer kiszámíthatósága ezért nemcsak a gazdák jövedelme, hanem az öntözésfejlesztések, a technológiai korszerűsítések és az állattenyésztési beruházások megvalósítása szempontjából is meghatározó lehet.
Két éve tiltakoznak, de most új szakaszba lép a gazdák mozgalma
A Copa-Cogeca szerint a november végi brüsszeli akció az elmúlt két év európai agrármegmozdulásainak folytatása. A szervezet korábban az európai közös agrárpolitika védelmében petíciót indított, amelyet több mint nyolcezer szervezet írt alá. Tavaly decemberben mintegy tízezer gazdálkodó vonult Brüsszel utcáira, októberben pedig az európai gazdaszervezetek elfogadták az úgynevezett Stockholmi Nyilatkozatot.
Ahogyan arról a Világgazdaság a Stockholmi Nyilatkozat kapcsán beszámolt , a dokumentum az európai mezőgazdaság stratégiai jelentőségét hangsúlyozza, és elutasítja a közös agrárpolitika pénzügyi, valamint intézményi meggyengítését. Az október közepén elfogadott nyilatkozat egyik legfontosabb követelése, hogy az uniós agrártámogatások költségvetését legalább a jelenlegi szinten őrizzék meg, és az infláció hatásait is vegyék figyelembe. A november 26-i demonstráció így egy hosszabb tiltakozássorozat újabb állomása lesz.