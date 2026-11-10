Papíron már tiltják a GMO-t, a földeken mégis termesztik: újabb ukrán versenyelőny az uniós gazdákkal szemben

Újabb részletek derültek ki arról, miért nem sikerül Ukrajnában érvényt szerezni a génmódosított növények termesztését és forgalmazását szabályozó előírásoknak. A Latifundist ukrán agrárportál beszámolója szerint Vadim Csajkovszkij, az ukrán Állami Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat helyettes vezetője elismerte, hogy a hatóságok egyelőre nem alkalmazzák a nem regisztrált génmódosított (GMO) szója miatt kiszabható szankciókat. Pedig az ukrán parlament még 2023 augusztusában elfogadta az ország GMO-szabályozását az európai normákhoz közelítő új törvényt, amely 2026. szeptember 16-án teljes egészében hatályba is lépett.

Bolgár gazda egy „GMO-, növényvédőszer-maradvány- és sugárzásmentes” feliratú transzparenst tart a Duna-hídon átkelő teherautók blokkolására irányuló akció során, amely a Bulgária és Románia közötti határt jelöli, tiltakozva az Ukrajnából az EU-ba érkező gabona vámmentes behozatala ellen, Rusze-ban, 2023. március 29-én Fotó: AFP

A jogszabály kötelező nyilvántartásba vételt, kockázatértékelést, ellenőrzési és jelölési követelményeket ír elő. A cél az, hogy a génmódosított szervezetek termesztése és forgalmazása átláthatóvá, ellenőrizhetővé váljon. A gyakorlatban azonban a rendszer még nem működik teljeskörűen.

GMO: van törvény, csak éppen nem tudják betartatni

Az ukrán hatóság helyettes vezetője szerint a probléma elsősorban az, hogy hiányzik több olyan végrehajtási rendelet, amely nélkül az ellenőrök nem tudnak megfelelően eljárni. Rendezni kell többek között

a mintavétel szabályait,

a vizsgálati eredmények dokumentálását,

valamint a jogszabályoknak nem megfelelő termények lefoglalásának és megsemmisítésének eljárásrendjét.

Emellett az ukrán szabálysértési kódex módosítása is szükséges.

A helyzetet tovább nehezíti a háborús jogrend. A hadiállapot idején a tervezett hatósági ellenőrzések tilalom alá esnek, a rendkívüli vizsgálatokhoz pedig külön jogalapra van szükség. Egy ellenőr így nem jelenhet meg egyszerűen egy szójaföldön, hogy mintát vegyen a termesztett növényekből. Az illetékes hatóság ugyan foglalkozik a nem regisztrált GMO-szója termesztésével kapcsolatos bejelentésekkel, de a szükséges eljárási szabályok hiánya korlátozott intézkedésekre ad lehetőséget. Egyébként a törvény a GMO-termékek jogellenes forgalomba hozatala esetén jogi személyeknek 15–20 havi minimálbérnek, egyéni vállalkozóknak pedig 7–10 havi minimálbérnek megfelelő bírságot helyez kilátásba. Azonban a mostani hatósági tájékoztatás szerint, ez a nagyon visszafogott szankciórendszer sem működik megfelelően.