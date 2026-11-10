Papíron már tiltják a GMO-t, a földeken mégis termesztik: újabb ukrán versenyelőny az uniós gazdákkal szemben
Újabb részletek derültek ki arról, miért nem sikerül Ukrajnában érvényt szerezni a génmódosított növények termesztését és forgalmazását szabályozó előírásoknak. A Latifundist ukrán agrárportál beszámolója szerint Vadim Csajkovszkij, az ukrán Állami Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat helyettes vezetője elismerte, hogy a hatóságok egyelőre nem alkalmazzák a nem regisztrált génmódosított (GMO) szója miatt kiszabható szankciókat. Pedig az ukrán parlament még 2023 augusztusában elfogadta az ország GMO-szabályozását az európai normákhoz közelítő új törvényt, amely 2026. szeptember 16-án teljes egészében hatályba is lépett.
A jogszabály kötelező nyilvántartásba vételt, kockázatértékelést, ellenőrzési és jelölési követelményeket ír elő. A cél az, hogy a génmódosított szervezetek termesztése és forgalmazása átláthatóvá, ellenőrizhetővé váljon. A gyakorlatban azonban a rendszer még nem működik teljeskörűen.
GMO: van törvény, csak éppen nem tudják betartatni
Az ukrán hatóság helyettes vezetője szerint a probléma elsősorban az, hogy hiányzik több olyan végrehajtási rendelet, amely nélkül az ellenőrök nem tudnak megfelelően eljárni. Rendezni kell többek között
- a mintavétel szabályait,
- a vizsgálati eredmények dokumentálását,
- valamint a jogszabályoknak nem megfelelő termények lefoglalásának és megsemmisítésének eljárásrendjét.
Emellett az ukrán szabálysértési kódex módosítása is szükséges.
A helyzetet tovább nehezíti a háborús jogrend. A hadiállapot idején a tervezett hatósági ellenőrzések tilalom alá esnek, a rendkívüli vizsgálatokhoz pedig külön jogalapra van szükség. Egy ellenőr így nem jelenhet meg egyszerűen egy szójaföldön, hogy mintát vegyen a termesztett növényekből. Az illetékes hatóság ugyan foglalkozik a nem regisztrált GMO-szója termesztésével kapcsolatos bejelentésekkel, de a szükséges eljárási szabályok hiánya korlátozott intézkedésekre ad lehetőséget. Egyébként a törvény a GMO-termékek jogellenes forgalomba hozatala esetén jogi személyeknek 15–20 havi minimálbérnek, egyéni vállalkozóknak pedig 7–10 havi minimálbérnek megfelelő bírságot helyez kilátásba. Azonban a mostani hatósági tájékoztatás szerint, ez a nagyon visszafogott szankciórendszer sem működik megfelelően.
A szabályozási különbség legfontosabb gazdasági következménye a termesztési költségeknél jelentkezhet. Az Európai Unióban a polgárok többségi akaratának megfelelően, a GMO-növények termesztése engedélyhez kötött, génmódosított szójafajták termesztésére pedig jelenleg nincs uniós engedély. Ezzel szemben Ukrajnában a hatósági ellenőrzés hiányosságai lehetővé tehetik, hogy a gazdálkodók egy része továbbra is nem regisztrált GMO-fajtákat használjon. Ez egyértelműen rontja az uniós gazdák versenyhelyzetét.
Már az amerikai agrárminisztérium is figyelmeztetett
A probléma egyáltalán nem új. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) 2025 decemberében közzétett ukrajnai biotechnológiai jelentése már figyelmeztetett arra, hogy az ország GMO-szabályozási rendszere fejletlen, és egyetlen génmódosított növényváltozat sem rendelkezett hivatalos termesztési engedéllyel. Az amerikai szakértők ennek ellenére nem regisztrált génmódosított növények termesztéséről szóló beszámolókat azonosítottak. Vagyis az ukrán mezőgazdaságban már a mostani törvény hatálybalépése előtt is eltérés mutatkozott a jogszabályok és a tényleges gyakorlat között.
A Világgazdaság korábban részletesen foglalkozott az ukrán GMO-termesztés ellenőrizetlenségével. Akkor arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az ukrán agrártárca már 2022-ben elismerte: a hivatalosan nem engedélyezett génmódosított terményeknek ellenőrizetlen piaca alakult ki az országban. A magyar hatóságoknak is volt dolguk az ukrán importtal. A Nébih 2023-as vizsgálatai során több, Ukrajnából származó gabonatételben mutattak ki GMO-érintettséget, illetve más élelmiszer-biztonsági problémákat. A mostani fejlemény tehát arra utal, hogy a három évvel ezelőtt elfogadott új szabályozás önmagában még nem oldotta meg az ellenőrizetlen termesztés problémáját.
A kereskedelmi és termelési szabályok ilyen különbsége sajátos versenyhelyzetet teremt. Az uniós állattenyésztők hozzájuthatnak engedélyezett génmódosított szójából készült takarmányhoz, a közösség szójatermesztői viszont nem alkalmazhatják ugyanazokat a génmódosított fajtákat. Ezért az ukrán ellenőrzési hiányosságokból nem következik automatikusan, hogy a nem engedélyezett GMO-k jogszerűen bekerülhetnek az EU piacára. Az viszont nyilvánvaló, hogy a származás és az alkalmazott technológia megbízható ellenőrizhetősége nélkül nehezebb fenntartani az uniós nyomonkövetési rendszer hitelességét.
Közben az UkrAgroConsult szeptemberi piaci elemzése szerint az Európai Unió az ukrán szójatermékek meghatározó exportpiacává vált, miközben az ukrán feldolgozók egyre nagyobb mennyiségű terményt dolgoznak fel belföldön. Ez azt jelenti, hogy az ukrán termelési költségek és szabályozási feltételek közvetlenül befolyásolhatják az európai szója- és takarmánypiac versenyviszonyait.
Nem csak a GMO-k miatt van költségkülönbség
A GMO-termesztés ellenőrzésének hiányosságai ráadásul nem elszigetelt problémát jelentenek. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az ukrán agrárszereplők tízéves átmeneti időszakot szeretnének elérni az uniós növényvédelmi szabályok teljes átvételére. Az ágazati szereplők szerint ugyanis több mint száz hatóanyag és akár mintegy ezer növényvédő készítmény alkalmazását érintheti az európai előírásokhoz történő igazodás.
A nagy ukrán agrárvállalatok várható alkalmazkodási költségeivel kapcsolatban is megjelentek konkrét számok. A mintegy 120 ezer hektáron gazdálkodó IMC esetében az uniós növényvédelmi követelmények teljesítésének többletköltségét évi hárommillió dollárra becsülték. Ez az összeg nem a GMO-technológia használatából eredő előnyt méri, hanem a növényvédelmi szabályokhoz való alkalmazkodás költségét. Arra azonban rávilágít, hogy a termelési előírások különbsége jelentős pénzügyi következményekkel járhat. Az ukrán mezőgazdaság versenyképességét tehát egyszerre befolyásolhatja a birtokméret, a termelési technológia, a növényvédőszer-használat és az ellenőrzési követelmények eltérése.
A szabályok átvétele még nem jelent azonos versenyfeltételeket
A GMO-törvény végrehajtásának elakadása nem csak a szójatermesztésről szól. Ukrajna európai integrációjának egyik alapvető feltétele, hogy mezőgazdasági termelése és élelmiszeripara fokozatosan alkalmazkodjon az uniós előírásokhoz. A mostani hatósági nyilatkozat azonban azt mutatja, hogy a jogharmonizáció és a tényleges jogalkalmazás között jelentős különbség lehet.
Az uniós gazdálkodók számára pedig éppen ez a legfontosabb versenyképességi kérdés. A közösségi termelőknek már most teljesíteniük kell a GMO-kra, a növényvédő szerekre és a nyomonkövethetőségre vonatkozó előírásokat, miközben az ukrán gazdálkodók egy részénél ezek betartását a hatóságok egyelőre nem tudják maradéktalanul kikényszeríteni.