Az Országgyűlés november 24-én 135 igen szavazattal, 49 ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta az agrárkamarai törvény módosítását. Ezzel parlamenti jóváhagyást kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vezetési és képviseleti rendszerének átalakítása. A januári dátum egyelőre tervezett időpont, a kamarai tájékoztató a választási menetrendet a törvénymódosítás államfői aláírásához és közlönybeli kihirdetéséhez köti.

Jövő év elején dől el kik fogják kéviselni a gazdákat. Januárban választ az agrárkamara Fotó: Tatevosian Yana

Agrárkamara választás: ötven ajánlás kell az induláshoz

A tervek szerint december első napjaitól december 15-ig lehet jelöltet állítani. Aki indulni szeretne, annak legalább 50 érvényes tagi ajánlást kell összegyűjtenie a kamara által közzétett jelölőíven. Jelölt és ajánló is csak kamarai tag lehet. A jelöltek bemutatkozása és az induláshoz szükséges nyomtatványok a kamara választási aloldalán lesznek elérhetők.

Az ajánlási és szavazási jogosultságot a kereshető választási tagjegyzékben lehet majd ellenőrizni. A tervezet szerint azok a személyek és szervezetek kerülnek a jegyzékbe, amelyek 2026. augusztus 31-én kamarai tagsággal rendelkeztek. A kamara minden vármegyében és Budapesten több szavazóhelyszínt jelöl ki. A tervek szerint az egyes helyszíneken a négynapos időszak egy-egy kijelölt napján lehet voksolni. A pontos helyszíneket és időpontokat, valamint a később megalakuló Országos Kamarai Választási Bizottság jegyzőkönyveit és határozatait a választási aloldalon teszik közzé.

A közvetlenül választott küldöttek kisebbségbe kerülhetnek

A 19 vármegyében és Budapesten a kamarai tagok területenként legfeljebb három küldöttet választanak. Így összesen legfeljebb 60 mandátumról döntenek közvetlenül a tagok. A delegálásra jogosult agrárszakmai szervezetek méretüktől függően egy–három küldöttet jelölhetnek ki, együttesen legfeljebb 140-et. Ha mind a 200 hely betelik, a közvetlenül választott küldöttek a mandátumok 30 százalékát adják. Az országos küldöttgyűlés fogadja el a kamara költségvetését és választja meg az elnökséget.

A mandátumok elosztása azért is fontos, mert az átalakítással megszűnnek a vármegyei választott elnökségek és küldöttgyűlések. Ahogy a Világgazdaság októberben megírta, ezek a testületek eddig fórumot adtak a helyi gazdálkodók sajátos ügyeinek. Az új rendszerben a területi érdekek képviseletében nagyobb súly jut annak a három küldöttnek, akit egy-egy vármegye vagy Budapest közvetlenül az országos testületbe küldhet. A Világgazdaság cikke a megyei testületek átalakításáról.