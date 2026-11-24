Hitelmoratórium a gazdáknak: az állomány kétharmada kimaradt, az előlegből pedig sokszor a bankot fizetik
A kormány által a nyáron bejelentett hitelmoratórium keretében a tőketörlesztés átütemezése időt adhat az aszály és a kedvezőtlen piaci helyzet miatt pénzszűkébe került gazdaságoknak, de akad vele jó pár probléma. A Magosz szerint például éppen azok közül maradhatnak ki sokan, akik támogatott hitelből finanszírozzák a működésüket. Az érdekképviselet közlése szerint a mezőgazdaság hitelállományának mintegy 57 százaléka támogatott, 43 százaléka pedig piaci hitel. A tárca augusztusban állapodott meg a Magyar Bankszövetséggel az önkéntes hitelmoratóriumról, mely önkéntesség a bankok részvételére vonatkozik.
Bóna Szabolcs agrárminiszter akkori becslése szerint a könnyítés akár 500 milliárd forintnyi hitelt, a mezőgazdasági és élelmiszeripari hitelállomány nagyjából harmadát érintheti. Ez a program lehetséges hatókörét mutatja. Az igénybevételhez banki jóváhagyás kell, a kamatokat pedig a haladék idején is fizetni kell – erről a Világgazdaság augusztusban beszámolt.
Hitelmoratórium: az Agrár Széchenyi-hitelekre sem jár haladék
A Magosz kifogása szerint a korábbi, jogszabályban elrendelt moratóriumokkal szemben a mostani könnyítés a bankok önkéntes részvételére és egyedi döntésére épül. Az agrártárca ajánlásának egyik feltétele, hogy az átütemezés ne növelje a hitel állami támogatástartalmát. A Magosz szerint emiatt maradnak ki az Agrár Széchenyi-hitelek is.
A programhoz csatlakozó CIB Bank feltételei ezt a gyakorlatban is megmutatják. A bank az állami támogatást nem tartalmazó beruházási és forgóeszközhiteleknél adhat haladékot a 2027. december 31-ig esedékes tőketörlesztésre, a Széchenyi Kártya Program finanszírozásait pedig kizárja. A kérelmeket egyedileg bírálja el, a haladék a szerződésmódosítás hatálybalépésével indul.
A Magosz szerint a gazdák számolnak azzal, hogy az átütemezés ronthatja későbbi banki ügyfélminősítésüket. Sok gazdaságnál azonban most a működés fenntartása a tét. Az érdekképviselet már november közepén hitelmoratóriumot sürgetett a sertés- és tejtermelőknek, és állami garanciavállalást is kért.
A támogatási előlegből sokszor a bankot fizetik
Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke a Népszabadságnak arról beszélt, hogy a gazdák egyre nehezebben juthatnak hozzá a termeléshez szükséges hitelhez. A fizetési nehézségek miatt átütemezett kölcsön ronthatja az ügyfél banki megítélését, a következő hitel pedig drágábbá vagy nehezebben elérhetővé válhat.
Az előrehozott agrártámogatás mozgástere is szűkebb ott, ahol a termelő már tavasszal hitelt vett fel a várható kifizetésre. Koncz szerint ezekben a gazdaságokban a beérkező előlegből először a bankot fizetik ki. A korábbi törlesztés csökkentheti a kamatterhet, de a gazdánál így is kevés pénz maradhat vetőmagra, műtrágyára vagy takarmányra.