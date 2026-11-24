A kormány által a nyáron bejelentett hitelmoratórium keretében a tőketörlesztés átütemezése időt adhat az aszály és a kedvezőtlen piaci helyzet miatt pénzszűkébe került gazdaságoknak, de akad vele jó pár probléma. A Magosz szerint például éppen azok közül maradhatnak ki sokan, akik támogatott hitelből finanszírozzák a működésüket. Az érdekképviselet közlése szerint a mezőgazdaság hitelállományának mintegy 57 százaléka támogatott, 43 százaléka pedig piaci hitel. A tárca augusztusban állapodott meg a Magyar Bankszövetséggel az önkéntes hitelmoratóriumról, mely önkéntesség a bankok részvételére vonatkozik.

Az önkéntes hitelmoratórium a tőketörlesztésre adhat haladékot, miközben a gazdaságoknak a következő szezon kiadásait is fedezniük kell (a kép illusztráció) Fotó: Cseh Gábor

Bóna Szabolcs agrárminiszter akkori becslése szerint a könnyítés akár 500 milliárd forintnyi hitelt, a mezőgazdasági és élelmiszeripari hitelállomány nagyjából harmadát érintheti. Ez a program lehetséges hatókörét mutatja. Az igénybevételhez banki jóváhagyás kell, a kamatokat pedig a haladék idején is fizetni kell – erről a Világgazdaság augusztusban beszámolt.

Hitelmoratórium: az Agrár Széchenyi-hitelekre sem jár haladék

A Magosz kifogása szerint a korábbi, jogszabályban elrendelt moratóriumokkal szemben a mostani könnyítés a bankok önkéntes részvételére és egyedi döntésére épül. Az agrártárca ajánlásának egyik feltétele, hogy az átütemezés ne növelje a hitel állami támogatástartalmát. A Magosz szerint emiatt maradnak ki az Agrár Széchenyi-hitelek is.

A programhoz csatlakozó CIB Bank feltételei ezt a gyakorlatban is megmutatják. A bank az állami támogatást nem tartalmazó beruházási és forgóeszközhiteleknél adhat haladékot a 2027. december 31-ig esedékes tőketörlesztésre, a Széchenyi Kártya Program finanszírozásait pedig kizárja. A kérelmeket egyedileg bírálja el, a haladék a szerződésmódosítás hatálybalépésével indul.

A Magosz szerint a gazdák számolnak azzal, hogy az átütemezés ronthatja későbbi banki ügyfélminősítésüket. Sok gazdaságnál azonban most a működés fenntartása a tét. Az érdekképviselet már november közepén hitelmoratóriumot sürgetett a sertés- és tejtermelőknek, és állami garanciavállalást is kért.