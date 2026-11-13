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Vészjelzést küldtek a gazdák: hitelmoratóriumot követelnek, és a magyar földet is féltik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Súlyos finanszírozási problémák, egyre nagyobb termelési kockázatok és bizonytalan agrártámogatások fenyegetik a magyar mezőgazdaságot. A MAGOSZ vezetőségi ülésén egyértelművé tették: a sertés- és tejtermelőknek hitelmoratóriumra és állami garanciavállalásra lenne szükségük, az aszálykárosult gazdák számára pedig több kárenyhítési forrást kellene biztosítani. Az érdekképviselet ragaszkodik az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali tilalmának fenntartásához, és vörös vonalnak tekintené, ha a jogi személyek előtt is megnyitnák a magyar termőföld tulajdonjogának megszerzését.
Dénes Zoltán
2026.11.13, 20:00
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Egyszerre több fronton is veszélybe került a magyar mezőgazdaság működőképessége – ez rajzolódik ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) legutóbbi vezetőségi ülésén tárgyalt kérdésekből. A gazdaszervezet tájékoztatása szerint a hitelmoratóriumtól, a vízgazdálkodástól a kárenyhítésen és az állattenyésztés finanszírozásán át egészen a földtulajdon szabályozásáig számos olyan ügy került napirendre, amely alapvetően meghatározhatja a magyar gazdálkodók következő éveit.

föld, termőföld, mezőgazdaság, agrár, aszály, hitelmoratórium, Magosz
Hitelmoratórium: a tejágazatban ráadásul az alacsony árakkal párhuzamosan a takarmányellátás bizonytalansága és az aszály következményei is növelik a termelők terheit Fotó: AFP

A legfontosabb üzenet azonban az, hogy a termelők egy része már nem csak jövedelmezőségi gondokkal küzd, hanem a gazdálkodás folytatásához szükséges pénzügyi források előteremtése is nehézséget okoz számukra. A Világgazdaság korábbi beszámolója is rávilágított arra, hogy az idei aszály több mint 1,6 millió hektár mezőgazdasági területet érintett, a növénytermesztés vesztesége pedig meghaladhatta a 800 milliárd forintot. A terméskiesés mellett a magas költségek és az alacsony felvásárlási árak is rontották a gazdaságok pénzügyi helyzetét.

Hitelmoratóriumot és állami garanciát kérnek az állattartóknak

A Magosz vezetősége szerint különösen súlyos finanszírozási és piaci problémákkal szembesülnek a sertés- és tejágazat szereplői. Az érdekképviselet ezért hitelmoratóriumot és központi garanciavállalást tartana szükségesnek, hogy a termelők megfelelő finanszírozáshoz juthassanak. A javaslat arra utal, hogy az ágazatban már a hitelek törlesztése és a következő termelési ciklus finanszírozása is komoly kihívást jelenthet. A moratórium 

  • átmenetileg csökkenthetné az adósságszolgálati terheket, 
  • az állami garancia pedig mérsékelhetné a bankok hitelezési kockázatát. 

A tejtermelők nehézségeit piaci adatok is alátámasztják. Mint a Világgazdaság megírta, az Európai Bizottság adatai szerint augusztusban az uniós nyerstej átlagos termelői ára éves összevetésben 19,7 százalékkal csökkent. A hazai termelők ennél is nagyobb áreséssel szembesültek. A magyar tejágazatban eközben már megindult az állomány csökkenése. Az MBH Bank és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács októberi helyzetértékelése szerint az ellenőrzött tehénállomány 2026 első háromnegyed évében 4,2 százalékkal mérséklődött. Az egy tehénre jutó tejtermelés ugyanakkor közel 8 százalékkal emelkedett, vagyis a gazdaságok termelékenysége javult. Ez azonban nem tudta ellensúlyozni a felvásárlási árak zuhanását. Az egy tehénre jutó tejárbevétel mintegy 20 százalékkal csökkent, miközben számos gazdaságban a termelői ár már nem fedezte az önköltséget.

A tejágazatban ráadásul az alacsony árakkal párhuzamosan a takarmányellátás bizonytalansága és az aszály következményei is növelik a termelők terheit. A sertéstartók esetében ugyancsak a piaci árak, a termelési költségek és a finanszírozási feltételek együttes alakulása határozza meg, hogy mely gazdaságok képesek átvészelni a kedvezőtlen időszakot.

A vízvisszatartás már nem halogatható

A vezetőségi ülés másik kiemelt témája a vízgazdálkodás volt. A Magosz szerint az ősszel és télen érkező csapadékot a lehető legnagyobb mértékben helyben kellene tartani, elsősorban a csatornákban és a mélyfekvésű területeken. Ehhez az érdekképviselet a vízügyi szervek fokozott együttműködését sürgeti, hangsúlyozva, hogy a gazdálkodók készek részt venni a közös munkában.

A kezdeményezésnek különös jelentőséget ad az idei rendkívüli szárazság. A magyar mezőgazdaság egyik legsúlyosabb szerkezeti problémája ugyanis az, hogy a csapadékos időszakokban rendelkezésre álló víz jelentős részét nem sikerül a későbbi száraz hónapokra megőrizni. A kormány hosszabb távon akár egymillió hektáron is megváltoztatná a gazdálkodás szerkezetét, és a vízvisszatartást külön támogatási ösztönzőkkel, egy új vízprémiummal is elősegítené.

A Magosz mostani felvetése ugyanakkor az azonnali cselekvés fontosságát helyezi előtérbe. A téli csapadék visszatartása ugyanis már a következő tenyészidőszak talajnedvességi viszonyait is befolyásolhatja. Ehhez azonban a vízügyi létesítmények összehangolt üzemeltetésére, megfelelő műszaki feltételekre, valamint a belvízvédelmi és természetvédelmi szempontok figyelembevételére is szükség van. Az idei aszálykárok nyomán a kárenyhítési rendszer átalakítása is elkerülhetetlenné válhat. A Magosz álláspontja szerint rövid távon több pénzt kellene biztosítani a termelőknek, hosszabb távon pedig átfogó reformra van szükség. A témában korábban Pócs János fideszes országgyűlési képviselő, dinnyetermelő is megszólalt

A forráshiány már a 2027-es költségvetés tervezetében is látható. 

A 2027-es költségvetésen is múlhat a beruházások sorsa

A Magosz vezetőségi ülésén külön hangsúlyt kapott a hazai agrártámogatások jövője. A gazdaszervezet szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a kormány fenntartja-e a vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó, akár 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást. Ennek esetleges csökkentése ugyanis alapvetően befolyásolná a gazdálkodók számára elérhető fejlesztési forrásokat.

A Világgazdaság a 2027-es költségvetési javaslat elemzésekor már rámutatott, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének vidékfejlesztési intézkedéseire 650 milliárd forintot irányoztak elő. Ez ugyan 100 milliárd forinttal meghaladja a 2026-os eredeti előirányzatot, de nem jelenti automatikusan ugyanekkora összegű új pályázati lehetőség megnyitását. A keretből ugyanis a korábban megítélt támogatások kifizetését is finanszírozni kell.

A nemzeti társfinanszírozás jelentősége éppen abban áll, hogy az uniós pénzek mellé rendelt hazai költségvetési források érdemben növelhetik a beruházásokhoz rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. Ennek szűkítése ezért különösen érzékenyen érinthetné a korszerűsítésre, öntözésfejlesztésre vagy technológiaváltásra készülő gazdaságokat. 

A bizonytalanságot tovább növeli a 2028–2034 közötti uniós költségvetés előkészítése. A Magosz mintegy 20 százalékos agrárforrás-csökkenéssel számol, ami összhangban áll az európai gazdaszervezetek által megfogalmazott aggodalmakkal.

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az Európai Bizottság eredeti javaslata mintegy 300 milliárd euró elkülönített agrárforrást tartalmazott a következő hétéves időszakra. A gazdaszervezetek attól tartanak, hogy a támogatások csökkentése mellett a KAP önállósága is meggyengülhet. A végleges uniós költségvetésről azonban még nem született döntés. A magyar gazdák szempontjából ezért két kérdés marad nyitott: mennyi agrárforrás marad Brüsszelben, és ehhez mennyit tud hozzátenni Budapest.

Nem engednék be az ukrán gabonát

A Magosz továbbra is ragaszkodik az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali tilalmának fenntartásához. A vezetőségi ülésen arra figyelmeztettek, hogy az ukrán import ismételt megnyitása nem feltétlenül jelentene könnyen visszafordítható döntést. Az érdekképviselet szerint kérdéses lenne, hogy egy későbbi időpontban a tagállamok ismét bevezethetnének-e önálló korlátozásokat. A gazdaszervezet arra is hivatkozik, hogy a szomszédos országok közül többen változatlanul fenntartják saját korlátozásaikat, ezért Magyarországnak sem lenne indokolt feladnia a jelenlegi védelmet.

A Világgazdaság korábban részletesen bemutatta, hogy a magyar és lengyel behozatali korlátozások mellett a tranzitszállítások továbbra is lehetségesek. Sőt, az ukrán gabona tonnaszám őmlik át a határon. A tilalom ráadásul nem szünteti meg az ukrán termények jelentette versenyt: a magyar gabona a hagyományos nyugat- és dél-európai exportpiacokon így is találkozhat az ukrán áruval. Ez különösen azét okozhat gondot, mert az alacsony terményárak és a magas önköltség miatt a magyar növénytermesztők jövedelmezősége már eleve meggyengült.

Vörös vonal a magyar termőföld tulajdonjoga

A vezetőségi ülés egyik legfontosabb birtokpolitikai üzenete a földtulajdon szabályozására vonatkozott. A Magosz szerint elfogadhatatlan lenne, ha a jogalkotó a jövőben általánosan lehetővé tenné a jogi személyek számára a magyar termőföld tulajdonjogának megszerzését.

A szervezet ezt vörös vonalnak tekinti, mert álláspontja szerint a változtatás a jelenlegi földforgalmi rendszer egyik alapvető korlátját bontaná le. A kérdés nem előzmények nélküli. Mint a Világgazdaság megírta, a Magosz már a készülő agrárstratégia kapcsán is azt sürgette, hogy a kormány egyértelműen garantálja a jogi személyek földszerzésére vonatkozó korlátozások, a birtokmaximumok és a helyi földbizottságok szerepének fenntartását.

A mostani figyelmeztetés különös aktualitását adja a földtörvény tervezett átfogó felülvizsgálata.

A kormány november 11-én ismertetett módosításai a haszonbérfizetési kedvezményeket, az elővásárlási sorrendet és a beruházásokhoz kapcsolódó földhasználati szabályokat érintik. A 2027-re tervezett átfogó felülvizsgálat tartalma azonban még nem ismert. A Világgazdaság november 12-i cikke szerint a gazdaszervezet a helyi földbizottságok tényleges beleszólási jogának gyengítésétől is tart. A MAGOSZ attól fél, hogy a helyi kontroll visszaszorítása felgyorsíthatná a birtokkoncentrációt. Fontos ugyanakkor, hogy a földtörvény felülvizsgálatának bejelentése önmagában nem jelenti a jogi személyekre vonatkozó földszerzési korlátozások megszüntetését.

Vadkár: csökkenteni kellene a vadállományt

Az érdekképviselet szerint az ország jelentős részén a túlszaporodott vadállomány már olyan mértékű mezőgazdasági károkat okoz, amelyek indokolttá teszik az állományszabályozás szigorítását. A Magosz ezért konkrét és mielőbbi intézkedéseket sürget. A vadkár problémája különösen érzékeny a rendkívüli aszállyal sújtott termelők számára. A csapadékhiány miatt eleve meggyengült növényállományban a vadak által okozott veszteség tovább ronthatja a terméseredményeket.

Az állomány csökkentésének szükségességét ugyanakkor térségenként, a vadlétszám és a tényleges károk alapján lehet megítélni. A vadgazdálkodási beavatkozások mellett ezért a károk megelőzésének és megtérítésének szabályai is meghatározóak. A vezetőségi ülésen mindezeken túl a vagyonadó, az elmaradt áfacsökkentés és a kistermelői rendelet kérdése is napirendre került, ezekről azonban a közzétett beszámoló nem tartalmaz részletes állásfoglalást.

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agrárválság
Magosz
mezőgazdaság
növénytermesztés
állattartás
hitelmoratórium

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