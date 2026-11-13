Vészjelzést küldtek a gazdák: hitelmoratóriumot követelnek, és a magyar földet is féltik

Egyszerre több fronton is veszélybe került a magyar mezőgazdaság működőképessége – ez rajzolódik ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) legutóbbi vezetőségi ülésén tárgyalt kérdésekből. A gazdaszervezet tájékoztatása szerint a hitelmoratóriumtól, a vízgazdálkodástól a kárenyhítésen és az állattenyésztés finanszírozásán át egészen a földtulajdon szabályozásáig számos olyan ügy került napirendre, amely alapvetően meghatározhatja a magyar gazdálkodók következő éveit.

Hitelmoratórium: a tejágazatban ráadásul az alacsony árakkal párhuzamosan a takarmányellátás bizonytalansága és az aszály következményei is növelik a termelők terheit Fotó: AFP

A legfontosabb üzenet azonban az, hogy a termelők egy része már nem csak jövedelmezőségi gondokkal küzd, hanem a gazdálkodás folytatásához szükséges pénzügyi források előteremtése is nehézséget okoz számukra. A Világgazdaság korábbi beszámolója is rávilágított arra, hogy az idei aszály több mint 1,6 millió hektár mezőgazdasági területet érintett, a növénytermesztés vesztesége pedig meghaladhatta a 800 milliárd forintot. A terméskiesés mellett a magas költségek és az alacsony felvásárlási árak is rontották a gazdaságok pénzügyi helyzetét.

Hitelmoratóriumot és állami garanciát kérnek az állattartóknak

A Magosz vezetősége szerint különösen súlyos finanszírozási és piaci problémákkal szembesülnek a sertés- és tejágazat szereplői. Az érdekképviselet ezért hitelmoratóriumot és központi garanciavállalást tartana szükségesnek, hogy a termelők megfelelő finanszírozáshoz juthassanak. A javaslat arra utal, hogy az ágazatban már a hitelek törlesztése és a következő termelési ciklus finanszírozása is komoly kihívást jelenthet. A moratórium

átmenetileg csökkenthetné az adósságszolgálati terheket,

az állami garancia pedig mérsékelhetné a bankok hitelezési kockázatát.

A tejtermelők nehézségeit piaci adatok is alátámasztják. Mint a Világgazdaság megírta, az Európai Bizottság adatai szerint augusztusban az uniós nyerstej átlagos termelői ára éves összevetésben 19,7 százalékkal csökkent. A hazai termelők ennél is nagyobb áreséssel szembesültek. A magyar tejágazatban eközben már megindult az állomány csökkenése. Az MBH Bank és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács októberi helyzetértékelése szerint az ellenőrzött tehénállomány 2026 első háromnegyed évében 4,2 százalékkal mérséklődött. Az egy tehénre jutó tejtermelés ugyanakkor közel 8 százalékkal emelkedett, vagyis a gazdaságok termelékenysége javult. Ez azonban nem tudta ellensúlyozni a felvásárlási árak zuhanását. Az egy tehénre jutó tejárbevétel mintegy 20 százalékkal csökkent, miközben számos gazdaságban a termelői ár már nem fedezte az önköltséget.