Vészjelzést küldtek a gazdák: hitelmoratóriumot követelnek, és a magyar földet is féltik
Egyszerre több fronton is veszélybe került a magyar mezőgazdaság működőképessége – ez rajzolódik ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) legutóbbi vezetőségi ülésén tárgyalt kérdésekből. A gazdaszervezet tájékoztatása szerint a hitelmoratóriumtól, a vízgazdálkodástól a kárenyhítésen és az állattenyésztés finanszírozásán át egészen a földtulajdon szabályozásáig számos olyan ügy került napirendre, amely alapvetően meghatározhatja a magyar gazdálkodók következő éveit.
A legfontosabb üzenet azonban az, hogy a termelők egy része már nem csak jövedelmezőségi gondokkal küzd, hanem a gazdálkodás folytatásához szükséges pénzügyi források előteremtése is nehézséget okoz számukra. A Világgazdaság korábbi beszámolója is rávilágított arra, hogy az idei aszály több mint 1,6 millió hektár mezőgazdasági területet érintett, a növénytermesztés vesztesége pedig meghaladhatta a 800 milliárd forintot. A terméskiesés mellett a magas költségek és az alacsony felvásárlási árak is rontották a gazdaságok pénzügyi helyzetét.
Hitelmoratóriumot és állami garanciát kérnek az állattartóknak
A Magosz vezetősége szerint különösen súlyos finanszírozási és piaci problémákkal szembesülnek a sertés- és tejágazat szereplői. Az érdekképviselet ezért hitelmoratóriumot és központi garanciavállalást tartana szükségesnek, hogy a termelők megfelelő finanszírozáshoz juthassanak. A javaslat arra utal, hogy az ágazatban már a hitelek törlesztése és a következő termelési ciklus finanszírozása is komoly kihívást jelenthet. A moratórium
- átmenetileg csökkenthetné az adósságszolgálati terheket,
- az állami garancia pedig mérsékelhetné a bankok hitelezési kockázatát.
A tejtermelők nehézségeit piaci adatok is alátámasztják. Mint a Világgazdaság megírta, az Európai Bizottság adatai szerint augusztusban az uniós nyerstej átlagos termelői ára éves összevetésben 19,7 százalékkal csökkent. A hazai termelők ennél is nagyobb áreséssel szembesültek. A magyar tejágazatban eközben már megindult az állomány csökkenése. Az MBH Bank és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács októberi helyzetértékelése szerint az ellenőrzött tehénállomány 2026 első háromnegyed évében 4,2 százalékkal mérséklődött. Az egy tehénre jutó tejtermelés ugyanakkor közel 8 százalékkal emelkedett, vagyis a gazdaságok termelékenysége javult. Ez azonban nem tudta ellensúlyozni a felvásárlási árak zuhanását. Az egy tehénre jutó tejárbevétel mintegy 20 százalékkal csökkent, miközben számos gazdaságban a termelői ár már nem fedezte az önköltséget.
A tejágazatban ráadásul az alacsony árakkal párhuzamosan a takarmányellátás bizonytalansága és az aszály következményei is növelik a termelők terheit. A sertéstartók esetében ugyancsak a piaci árak, a termelési költségek és a finanszírozási feltételek együttes alakulása határozza meg, hogy mely gazdaságok képesek átvészelni a kedvezőtlen időszakot.
A vízvisszatartás már nem halogatható
A vezetőségi ülés másik kiemelt témája a vízgazdálkodás volt. A Magosz szerint az ősszel és télen érkező csapadékot a lehető legnagyobb mértékben helyben kellene tartani, elsősorban a csatornákban és a mélyfekvésű területeken. Ehhez az érdekképviselet a vízügyi szervek fokozott együttműködését sürgeti, hangsúlyozva, hogy a gazdálkodók készek részt venni a közös munkában.
A kezdeményezésnek különös jelentőséget ad az idei rendkívüli szárazság. A magyar mezőgazdaság egyik legsúlyosabb szerkezeti problémája ugyanis az, hogy a csapadékos időszakokban rendelkezésre álló víz jelentős részét nem sikerül a későbbi száraz hónapokra megőrizni. A kormány hosszabb távon akár egymillió hektáron is megváltoztatná a gazdálkodás szerkezetét, és a vízvisszatartást külön támogatási ösztönzőkkel, egy új vízprémiummal is elősegítené.
A Magosz mostani felvetése ugyanakkor az azonnali cselekvés fontosságát helyezi előtérbe. A téli csapadék visszatartása ugyanis már a következő tenyészidőszak talajnedvességi viszonyait is befolyásolhatja. Ehhez azonban a vízügyi létesítmények összehangolt üzemeltetésére, megfelelő műszaki feltételekre, valamint a belvízvédelmi és természetvédelmi szempontok figyelembevételére is szükség van. Az idei aszálykárok nyomán a kárenyhítési rendszer átalakítása is elkerülhetetlenné válhat. A Magosz álláspontja szerint rövid távon több pénzt kellene biztosítani a termelőknek, hosszabb távon pedig átfogó reformra van szükség. A témában korábban Pócs János fideszes országgyűlési képviselő, dinnyetermelő is megszólalt:
A forráshiány már a 2027-es költségvetés tervezetében is látható.
A 2027-es költségvetésen is múlhat a beruházások sorsa
A Magosz vezetőségi ülésén külön hangsúlyt kapott a hazai agrártámogatások jövője. A gazdaszervezet szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a kormány fenntartja-e a vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó, akár 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást. Ennek esetleges csökkentése ugyanis alapvetően befolyásolná a gazdálkodók számára elérhető fejlesztési forrásokat.
A Világgazdaság a 2027-es költségvetési javaslat elemzésekor már rámutatott, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének vidékfejlesztési intézkedéseire 650 milliárd forintot irányoztak elő. Ez ugyan 100 milliárd forinttal meghaladja a 2026-os eredeti előirányzatot, de nem jelenti automatikusan ugyanekkora összegű új pályázati lehetőség megnyitását. A keretből ugyanis a korábban megítélt támogatások kifizetését is finanszírozni kell.
A nemzeti társfinanszírozás jelentősége éppen abban áll, hogy az uniós pénzek mellé rendelt hazai költségvetési források érdemben növelhetik a beruházásokhoz rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. Ennek szűkítése ezért különösen érzékenyen érinthetné a korszerűsítésre, öntözésfejlesztésre vagy technológiaváltásra készülő gazdaságokat.
A bizonytalanságot tovább növeli a 2028–2034 közötti uniós költségvetés előkészítése. A Magosz mintegy 20 százalékos agrárforrás-csökkenéssel számol, ami összhangban áll az európai gazdaszervezetek által megfogalmazott aggodalmakkal.
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az Európai Bizottság eredeti javaslata mintegy 300 milliárd euró elkülönített agrárforrást tartalmazott a következő hétéves időszakra. A gazdaszervezetek attól tartanak, hogy a támogatások csökkentése mellett a KAP önállósága is meggyengülhet. A végleges uniós költségvetésről azonban még nem született döntés. A magyar gazdák szempontjából ezért két kérdés marad nyitott: mennyi agrárforrás marad Brüsszelben, és ehhez mennyit tud hozzátenni Budapest.
Nem engednék be az ukrán gabonát
A Magosz továbbra is ragaszkodik az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali tilalmának fenntartásához. A vezetőségi ülésen arra figyelmeztettek, hogy az ukrán import ismételt megnyitása nem feltétlenül jelentene könnyen visszafordítható döntést. Az érdekképviselet szerint kérdéses lenne, hogy egy későbbi időpontban a tagállamok ismét bevezethetnének-e önálló korlátozásokat. A gazdaszervezet arra is hivatkozik, hogy a szomszédos országok közül többen változatlanul fenntartják saját korlátozásaikat, ezért Magyarországnak sem lenne indokolt feladnia a jelenlegi védelmet.
A Világgazdaság korábban részletesen bemutatta, hogy a magyar és lengyel behozatali korlátozások mellett a tranzitszállítások továbbra is lehetségesek. Sőt, az ukrán gabona tonnaszám őmlik át a határon. A tilalom ráadásul nem szünteti meg az ukrán termények jelentette versenyt: a magyar gabona a hagyományos nyugat- és dél-európai exportpiacokon így is találkozhat az ukrán áruval. Ez különösen azét okozhat gondot, mert az alacsony terményárak és a magas önköltség miatt a magyar növénytermesztők jövedelmezősége már eleve meggyengült.
Vörös vonal a magyar termőföld tulajdonjoga
A vezetőségi ülés egyik legfontosabb birtokpolitikai üzenete a földtulajdon szabályozására vonatkozott. A Magosz szerint elfogadhatatlan lenne, ha a jogalkotó a jövőben általánosan lehetővé tenné a jogi személyek számára a magyar termőföld tulajdonjogának megszerzését.
A szervezet ezt vörös vonalnak tekinti, mert álláspontja szerint a változtatás a jelenlegi földforgalmi rendszer egyik alapvető korlátját bontaná le. A kérdés nem előzmények nélküli. Mint a Világgazdaság megírta, a Magosz már a készülő agrárstratégia kapcsán is azt sürgette, hogy a kormány egyértelműen garantálja a jogi személyek földszerzésére vonatkozó korlátozások, a birtokmaximumok és a helyi földbizottságok szerepének fenntartását.
A mostani figyelmeztetés különös aktualitását adja a földtörvény tervezett átfogó felülvizsgálata.
A kormány november 11-én ismertetett módosításai a haszonbérfizetési kedvezményeket, az elővásárlási sorrendet és a beruházásokhoz kapcsolódó földhasználati szabályokat érintik. A 2027-re tervezett átfogó felülvizsgálat tartalma azonban még nem ismert. A Világgazdaság november 12-i cikke szerint a gazdaszervezet a helyi földbizottságok tényleges beleszólási jogának gyengítésétől is tart. A MAGOSZ attól fél, hogy a helyi kontroll visszaszorítása felgyorsíthatná a birtokkoncentrációt. Fontos ugyanakkor, hogy a földtörvény felülvizsgálatának bejelentése önmagában nem jelenti a jogi személyekre vonatkozó földszerzési korlátozások megszüntetését.
Vadkár: csökkenteni kellene a vadállományt
Az érdekképviselet szerint az ország jelentős részén a túlszaporodott vadállomány már olyan mértékű mezőgazdasági károkat okoz, amelyek indokolttá teszik az állományszabályozás szigorítását. A Magosz ezért konkrét és mielőbbi intézkedéseket sürget. A vadkár problémája különösen érzékeny a rendkívüli aszállyal sújtott termelők számára. A csapadékhiány miatt eleve meggyengült növényállományban a vadak által okozott veszteség tovább ronthatja a terméseredményeket.
Az állomány csökkentésének szükségességét ugyanakkor térségenként, a vadlétszám és a tényleges károk alapján lehet megítélni. A vadgazdálkodási beavatkozások mellett ezért a károk megelőzésének és megtérítésének szabályai is meghatározóak. A vezetőségi ülésen mindezeken túl a vagyonadó, az elmaradt áfacsökkentés és a kistermelői rendelet kérdése is napirendre került, ezekről azonban a közzétett beszámoló nem tartalmaz részletes állásfoglalást.