Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap terhére elszámolt magyar kiadásokból pontosan 918 039,07 eurót zárt ki az Európai Bizottság a november 17-én elfogadott, 2026/2584-es végrehajtási határozatával. A melléklet mind az öt magyar tételnél a közbeszerzési előírások megsértését jelöli meg indokként. A közzétett dokumentum az érintett beszerzéseket és a szabálytalanságok részleteit nem nevezi meg.

Az iskolagyümölcs- és iskolatejprogram finanszírozásából közbeszerzési szabálytalanságok miatt zártak ki jelentős forrásokat (a kép illusztráció) Fotó: MW

Gyümölcs és iskolatejprogram: a 25 százalékos korrekció adja a kizárt összeg nagyobb részét

A bizottság két, a 2023-as és a 2024-es pénzügyi évhez tartozó tételnél 100 százalékos korrekciót alkalmazott. Ezzel összesen 155 563 eurónyi kiadást zárt ki. A további három tételnél 25 százalékos korrekciót állapított meg, ezek együtt 762 476 eurót tesznek ki. A legnagyobb egyedi tétel a 2023-as pénzügyi évhez kapcsolódik, összege meghaladja az 503 ezer eurót. A 2025-ös korrekció a májusig terjedő időszakot érinti.

Közel 5,9 millió euró a jelenlegi tanév magyar kerete

A döntés a korábbi kiadások elszámolását érinti. A kizárt összegre Magyarország nem számolhat el uniós finanszírozást, így a kiadás terhe a magyar költségvetésnél maradhat. A határozat önmagában nem csökkenti a gazdák közvetlen támogatását, és az iskolai kiosztások módosításáról sem rendelkezik.

A 2026/2027-es tanév támogatási keretét a bizottság külön, áprilisban elfogadott határozatban állapította meg. Magyarország számára az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programra 2,89 millió euró, az iskolatejprogramra 2,97 millió euró uniós támogatást irányoztak elő.