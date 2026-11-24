Máris itt a fordulat az utolsó magyar cukorgyár bezárása ügyében: megszólalt az osztrák anyacég, világos nyilatkozatot tett a jövőről – külföldi cukorrépa kerülhet az üzembe
„A kaposvári cukorgyár bezárása jelenleg nincs napirenden” – írta lapunknak Markus Simak, az Agrana vállalati szóvivője, miután a Magyar Hang cikke felvetette az ország utolsó működő cukorgyárának leállását. A Magyar Cukor Zrt. kaposvári cukorgyárát az osztrák Agrana ellenőrzi. Simak válasza a gyár jelenlegi helyzetére vonatkozik. Az idei feldolgozási kampány zajlik, a Rail Cargo Hungaria október 22-én indította el az első cukorrépavonatot Kaposvárra. A vasúttársaság két hónap alatt mintegy 195 ezer tonna cukorrépa fuvarozását tervezte.
Az aszály a földeken és a kaposvári cukorgyárban is érezteti a hatását
Marcus Simak tájékoztatása szerint az idei aszály súlyosan érintette a magyarországi cukorrépa-termesztést. A hektáronkénti hozam 30–35 tonna körül alakult, a hazai össztermés pedig megközelítőleg 330 ezer tonna volt. A gyenge termés miatt a kaposvári üzem az idei kampányban nem működik teljes kapacitással.
A gazdáknál a kisebb termés hektáronként kevesebb értékesíthető cukorrépát jelent, miközben a vetőmag, a növényvédelem és a talajmunka költségeinek jelentős része már a betakarítás előtt felmerül. A termelési kedvet az átvételi ár is befolyásolja. A Világgazdaskág korábban megírta, hogy uniós szinten, az előző szezon 16,58 millió tonnájáról 12,90 millió tonnára, vagyis 22,2 százalékkal eshet vissza az uniós cukortermelés a 2026 októberétől 2027 szeptemberéig tartó gazdasági évben.
Az Európai Bizottság cukorpiaci áttekintése szerrint, a kisebb cukorrépa-vetésterülethez gyengébb hozamok társultak a nyári hőség és aszály miatt. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy az amerikai agrártárca brüsszeli képviselete szerint az uniós termelés a cukorkvóták 2017-es kivezetése óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet.
Külföldi cukorrépa is kerülhet a kaposvári üzembe
Kaposvár alapanyag-ellátása túlér a magyar határon. A gyár az aszály sújtotta 2022-es kampányban például szlovákiai termőterületekről is szerzett be cukorrépát a Rail Cargo Hungaria akkori közlése szerint.
A külföldi beszerzés mozgásteret adhat egy gyenge hazai termésű évben, ugyanakkor mint írtuk idén összeurópai szinten gondot okozott a szárazság. A 330 ezer tonna az idei magyarországi termésre vonatkozik, a lapunknak küldött vállalati válasz a gyár teljes feldolgozási volumenét és az import arányát nem részletezte.