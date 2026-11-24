„A kaposvári cukorgyár bezárása jelenleg nincs napirenden” – írta lapunknak Markus Simak, az Agrana vállalati szóvivője, miután a Magyar Hang cikke felvetette az ország utolsó működő cukorgyárának leállását. A Magyar Cukor Zrt. kaposvári cukorgyárát az osztrák Agrana ellenőrzi. Simak válasza a gyár jelenlegi helyzetére vonatkozik. Az idei feldolgozási kampány zajlik, a Rail Cargo Hungaria október 22-én indította el az első cukorrépavonatot Kaposvárra. A vasúttársaság két hónap alatt mintegy 195 ezer tonna cukorrépa fuvarozását tervezte.

A hagyományos mészkemence-begyújtással 2026. 09. 25-én indult a kaposvári cukorgyár 133. kampánya / Fotó: Lang Róbert

Az aszály a földeken és a kaposvári cukorgyárban is érezteti a hatását

Marcus Simak tájékoztatása szerint az idei aszály súlyosan érintette a magyarországi cukorrépa-termesztést. A hektáronkénti hozam 30–35 tonna körül alakult, a hazai össztermés pedig megközelítőleg 330 ezer tonna volt. A gyenge termés miatt a kaposvári üzem az idei kampányban nem működik teljes kapacitással.

A gazdáknál a kisebb termés hektáronként kevesebb értékesíthető cukorrépát jelent, miközben a vetőmag, a növényvédelem és a talajmunka költségeinek jelentős része már a betakarítás előtt felmerül. A termelési kedvet az átvételi ár is befolyásolja. A Világgazdaskág korábban megírta, hogy uniós szinten, az előző szezon 16,58 millió tonnájáról 12,90 millió tonnára, vagyis 22,2 százalékkal eshet vissza az uniós cukortermelés a 2026 októberétől 2027 szeptemberéig tartó gazdasági évben.

Az Európai Bizottság cukorpiaci áttekintése szerrint, a kisebb cukorrépa-vetésterülethez gyengébb hozamok társultak a nyári hőség és aszály miatt. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy az amerikai agrártárca brüsszeli képviselete szerint az uniós termelés a cukorkvóták 2017-es kivezetése óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet.

Külföldi cukorrépa is kerülhet a kaposvári üzembe

Kaposvár alapanyag-ellátása túlér a magyar határon. A gyár az aszály sújtotta 2022-es kampányban például szlovákiai termőterületekről is szerzett be cukorrépát a Rail Cargo Hungaria akkori közlése szerint.