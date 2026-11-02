Költségvetés 2027: kivégzi a Tisza-kormány a vidékfejlesztési programokat, a Magyar Falu Program is megy a levesbe

A magyar mezőgazdaság és a vidéki települések finanszírozásában egyaránt érdemi változásokat jelez a 2027-es költségvetési törvényjavaslat, amelyet október 30-án nyújtott be a kormány az Országgyűlésnek. A tervezet alapján a mezőgazdaság támogatása nem szűkül általánosan, bizonyos területeken növekvő kiadásokkal számolnak. A korábbi években meghatározó, hazai költségvetésből finanszírozott településfejlesztési programok ugyanakkor elveszítik önálló helyüket a büdzsében. A változások mögött a kormány gazdaságpolitikai koncepciója állhat. A költségvetés tervezete szerint a vállalkozásfejlesztési támogatások egy részét a jövőben az európai uniós forrásokból kívánják finanszírozni, a felszabaduló hazai költségvetési pénzeket pedig elsősorban a közszolgáltatások megerősítésére és a lakossági juttatásokra fordítanák.

A jövő évi költségvetésben már nem szerepel a Magyar Falu Progrma, ez az ajtó bezárult Fotó: Lorko David

Az uniós források azonban nem feltétlenül helyettesítik azokat a rugalmasabb hazai programokat, amelyekből korábban a kisebb települések és helyi közösségek valósíthatták meg fejlesztéseiket.

Nincs külön pénz a 2027-es költségvetésben a Magyar Falu Programra és a Versenyképes Járásokra

A költségvetési javaslat egyik legfontosabb vidékpolitikai változása, hogy sem a Magyar Falu Program, sem a Versenyképes Járások Program nem szerepel önálló, ezen a néven azonosítható támogatási előirányzatként. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a Magyar Falu Program 2026-ban még többek között települési utak és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztését, valamint falusi civil szervezetek támogatását finanszírozta. A közlekedési és vízelvezetési pályázat keretösszege 11 milliárd, a Falusi Civil Alapé 5 milliárd forint volt. A Versenyképes Járások Program ezzel szemben térségi együttműködésre épült: a cél több települést érintő közös fejlesztések finanszírozása volt.

A 2027-es költségvetési javaslatban egyik konstrukciónak sem különítettek el önálló, nevesített keretet. Ez azonban önmagában még nem bizonyítja, hogy minden korábban támogatott fejlesztési tevékenység megszűnik. Egy részük más költségvetési sorokból vagy uniós programokból folytatódhat. A települési önkormányzatok számára mégis lényeges különbség, hogy a korábban ismert pályázati rendszerek és támogatási feltételek helyett új finanszírozási csatornákhoz kell alkalmazkodniuk.