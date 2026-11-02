Költségvetés 2027: kivégzi a Tisza-kormány a vidékfejlesztési programokat, a Magyar Falu Program is megy a levesbe
A magyar mezőgazdaság és a vidéki települések finanszírozásában egyaránt érdemi változásokat jelez a 2027-es költségvetési törvényjavaslat, amelyet október 30-án nyújtott be a kormány az Országgyűlésnek. A tervezet alapján a mezőgazdaság támogatása nem szűkül általánosan, bizonyos területeken növekvő kiadásokkal számolnak. A korábbi években meghatározó, hazai költségvetésből finanszírozott településfejlesztési programok ugyanakkor elveszítik önálló helyüket a büdzsében. A változások mögött a kormány gazdaságpolitikai koncepciója állhat. A költségvetés tervezete szerint a vállalkozásfejlesztési támogatások egy részét a jövőben az európai uniós forrásokból kívánják finanszírozni, a felszabaduló hazai költségvetési pénzeket pedig elsősorban a közszolgáltatások megerősítésére és a lakossági juttatásokra fordítanák.
Az uniós források azonban nem feltétlenül helyettesítik azokat a rugalmasabb hazai programokat, amelyekből korábban a kisebb települések és helyi közösségek valósíthatták meg fejlesztéseiket.
Nincs külön pénz a 2027-es költségvetésben a Magyar Falu Programra és a Versenyképes Járásokra
A költségvetési javaslat egyik legfontosabb vidékpolitikai változása, hogy sem a Magyar Falu Program, sem a Versenyképes Járások Program nem szerepel önálló, ezen a néven azonosítható támogatási előirányzatként. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a Magyar Falu Program 2026-ban még többek között települési utak és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztését, valamint falusi civil szervezetek támogatását finanszírozta. A közlekedési és vízelvezetési pályázat keretösszege 11 milliárd, a Falusi Civil Alapé 5 milliárd forint volt. A Versenyképes Járások Program ezzel szemben térségi együttműködésre épült: a cél több települést érintő közös fejlesztések finanszírozása volt.
A 2027-es költségvetési javaslatban egyik konstrukciónak sem különítettek el önálló, nevesített keretet. Ez azonban önmagában még nem bizonyítja, hogy minden korábban támogatott fejlesztési tevékenység megszűnik. Egy részük más költségvetési sorokból vagy uniós programokból folytatódhat. A települési önkormányzatok számára mégis lényeges különbség, hogy a korábban ismert pályázati rendszerek és támogatási feltételek helyett új finanszírozási csatornákhoz kell alkalmazkodniuk.
Kérdéses a Szent István Terv országos kiterjesztése
A korábbi programokkal eltünésével egy időben megjelenik a költségvetésben a Szent István Fejlesztési Alap. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium fejezetében 15,8 milliárd forint működési és 54,2 milliárd forint felhalmozási kiadást terveznek, vagyis összesen 70 milliárd forintot. Ugyanezen a soron 30 milliárd forint bevétel is szerepel. Az még nem derült ki, hogy a a 70 milliárd forintos kiadási előirányzatból milyen fejlesztésekre, mely településeknek és milyen ütemezésben jut támogatás.
A kormány szeptemberben még azt közölte, hogy a Szent István Vidékfejlesztési Program kísérleti szakaszában tíz mikrotérség részesül egyenként egymilliárd forintos fejlesztési keretben. A cél a hagyományos, különálló települési pályázatok helyett a térségi együttműködésre és a helyi fejlesztési stratégiákra épülő rendszer kialakítása volt.
Az új költségvetési terv nem ad részletes választ arra, hogy a teljes országos kiterjesztés milyen támogatási feltételek mellett valósulna meg, és az előirányzatból mekkora rész jutna közvetlenül a települési fejlesztésekre. Különösen érdekes, hogy a programot a kormány eredetileg nem a Magyar Falu Program helyettesítésére szánta. A szeptemberi tájékoztatás kifejezetten a korábbi támogatási rendszerekkel párhuzamos működést ígérte. A 2027-es költségvetésben azonban már nem látható külön a két korábbi hazai konstrukció.
Több pénz jut az uniós vidékfejlesztésre
A mezőgazdasági vállalkozások számára a költségvetés egyik legfontosabb száma a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének vidékfejlesztési intézkedéseire előirányzott 650 milliárd forint. A 2026-os költségvetés eredetileg 550 milliárd forintnyi vidékfejlesztési kiadással számolt. Ehhez képest az új összeg 100 milliárd forintos, mintegy 18 százalékos növekedést jelent. A 2027-es előirányzatból 345 milliárd forint működési, 305 milliárd forint pedig felhalmozási jellegű kiadásként szerepel.
A kormány indokolása szerint a 2026-os várható teljesítéshez viszonyítva a KAP Stratégiai Terv felhalmozási kiadásai 278,1 milliárdról 305 milliárd forintra emelkednek. Ez 26,9 milliárd forintos növekedés. A két összehasonlítás eltérő bázist használ: az egyik a teljes programkiadást, a másik kizárólag a beruházási jellegű felhasználást mutatja. A forrásokból továbbra is finanszírozhatók lehetnek a mezőgazdasági üzemek korszerűsítését, az élelmiszeripari fejlesztéseket, a környezetvédelmi vállalásokat és a vidéki gazdaság szerkezetváltását szolgáló támogatások.
Az ágazat szempontjából azonban fontos különbség van a költségvetési előirányzat, az új pályázati lehetőség és a ténylegesen kifizetett támogatás között. A 650 milliárd forint nem jelenti automatikusan azt, hogy ugyanekkora összegben jelennek meg új beruházási pályázatok: a keretből korábbi támogatási döntések alapján esedékes kifizetéseket is teljesíthetnek. A közvetlen termelői támogatások eközben változatlanul az agrárfinanszírozás meghatározó elemei maradnak. A költségvetés indokolásának melléklete 485,1 milliárd forint közvetlen termelői támogatással és 20,7 milliárd forint agrárpiaci támogatással számol. Ezek a költségvetésen kívül elszámolt uniós támogatások, ezért nem jelennek meg az agrártárca fejezeti kiadásainak részeként.
A termelési kockázatok kezelésére is jut pénz
Az aszályok, a növény- és állatbetegségek, valamint a termelési bizonytalanságok miatt különös jelentőségük van azoknak az előirányzatoknak, amelyek a mezőgazdasági károk enyhítésére szolgálnak. A 2027-es tervezetben 22 milliárd forintot különítenek el állat-, növény- és GMO-kártalanításra. A nemzeti agrárkár-enyhítés kiadási előirányzata 17,36 milliárd forint, miközben 7,68 milliárd forint kapcsolódó bevétellel is számolnak. A kiemelt nemzeti agrártámogatási feladatokra 66 milliárd forintot terveznek.
A kiemelt nemzeti agrártámogatások 2026-os eredeti kerete 62,5 milliárd forint volt, míg a 2027-es előirányzat 66 milliárd forint. A két évben alkalmazott jogcímek pontos megfeleltetése ugyanakkor szükséges ahhoz, hogy az egyes állattenyésztési támogatások változásáról biztos következtetést lehessen levonni. A törvényjavaslat azt is kimondja, hogy a nemzeti agrártámogatási előirányzatokból a korábbi években vállalt, 2027-re áthúzódó kötelezettségeket is finanszírozni kell. Ez tovább szűkítheti az új támogatási intézkedésekre ténylegesen rendelkezésre álló összeget.
Felértékelődik a vízgazdálkodás és a vidéki klímaalkalmazkodás
Az aszályokkal és a szélsőséges időjárással szembeni alkalmazkodás több költségvetési soron is megjelenik. A 2027-es tervezetben az öntözésfejlesztésekre összesen 9,6 milliárd forint jutna, ezen belül 9,2 milliárd forint beruházási kiadásként. A klímavédelmi és vízvisszatartási feladatokra további 40 milliárd forintot terveznek, amelyből 35 milliárd forint felhalmozási célú forrás. Ehhez járul a víziközművekkel és vízgazdálkodással összefüggő térségi fejlesztések több mint 36 milliárd forintos felhalmozási előirányzata. Az agrártárca saját költségvetésében a mezőgazdasági vízgazdálkodás támogatása ugyanakkor mindössze 400 millió forintot tesz ki. Az előirányzatok alapján a vízzel kapcsolatos beruházások több minisztérium és fejlesztési terület között oszlanak meg.
A 2027-es büdzsében új, önálló előirányzatként jelenik meg a vidéki klímaalkalmazkodás és innováció támogatása. Erre egymilliárd forintot terveznek, amelyből 944 millió forint felhalmozási célú kiadás. Ez a forrás elsősorban a támogatási cél megjelenése miatt figyelemre méltó, nagyságrendjét tekintve azonban lényegesen kisebb a korábbi országos településfejlesztési programok kereteinél. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium költségvetésében a fejlesztési tanácsok működésére 864 millió, fejlesztési forrásaira pedig mindössze 220 millió forint szerepel. A területfejlesztési programok és szakmai feladatok további 150 millió forinthoz jutnának.
Ezek az összegek önmagukban nem alkalmasak a korábbi, több tízmilliárdos hazai településfejlesztési konstrukciók kiváltására. A térségi beruházások súlypontja ezért a Szent István Fejlesztési Alapra és az uniós fejlesztési programokra helyeződhet át. Utóbbiak közül különösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz lehet meghatározó. A TOP Plusz felhalmozási kiadásai a 2026-ra várt 162,5 milliárdról 273,5 milliárd forintra emelkedhetnek. Ez 111 milliárd forintos növekedés, amely azonban nem kizárólag a vidéki kistelepüléseket érinti.
Háttérbe szorulnak a kistelepülések
Nagy István volt agrárminiszter már korábban jelezte, hogy egyre nagyobb a különbség a Tisza Párt választási ígéretei és a kormány vidékpolitikájának gyakorlata között. A politikus úgy látja, több, az elmúlt hónapokban elhangzott kormányzati kijelentés és intézkedés is arra utal, hogy a kistelepülések támogatása háttérbe szorulhat. Emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter és pártja a kampányban nemcsak a Magyar Falu Program folytatását ígérte, hanem annak kibővítéséről is beszélt. A volt agrárminiszter úgy látja, hogy a kistelepülésekről érkező „segélykiáltások egyre hangosabbak”, és a következő időszakban válik világossá, milyen szerepet szán a kormány hosszabb távon a magyar falvaknak.