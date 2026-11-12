Ez az uniós terv több tízezer magyar nőt érinthet: külön agrártámogatást szánnak nekik

Kifejezetten a női gazdálkodók számára biztosíthatnának többlettámogatást az Európai Unió tagállamai a 2028-ban kezdődő új közös agrárpolitikai (KAP) időszakban. Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmezésért felelős biztosa november 11-én, a Women in Farming Platform brüsszeli rendezvényén ismertette az elképzelést. Mint mondta, a közös agrárpolitika átalakításakor a cél a nők mezőgazdasági szerepének erősítése és az elöregedő európai gazdatársadalom megújítása mellett, az agrárvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítása.

Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdasági és élelmiszerügyi biztosa elhúzta a női gazdák orra előtt a mézesmadzagot amikor plusz forrást ígért nekik a közös agrárpolitika átalakításakor Fotó: NurPhoto via AFP

Az agrárbiztos beszédében hangsúlyozta: a következő KAP-ra vonatkozó bizottsági javaslat nagyobb mozgásteret adna a tagállamoknak a sajátos szükségletekkel rendelkező gazdálkodók támogatására. Ebbe a körbe a fiatal termelők mellett a női gazdaságvezetők is beletartoznának. Az országok célzott kifizetéseket vagy a meglévő támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő összegeket biztosíthatnának számukra. A lehetőség azonban egyelőre csak szakpolitikai javaslat. Konkrét uniós jogszabályokat ezzel kapcsolatban nem mutattak be.

Magyarországon minden harmadik gazdaságot nő vezet

A magyar mezőgazdaságban is jelentős szerepük van a női gazdaságvezetőknek. A KSH által közzétett, Agrárium 2026 című összeírásának előzetes adatai szerint Magyarországon 2026. június 1-jén 163 ezer mezőgazdasági gazdaság működött, amelyeknek hozzávetőleg egyharmadát nő irányította. Ez nagyságrendileg 54 ezer női gazdaságvezetőt jelent, ami érzékelteti, milyen széles termelői kört érinthetne egy új támogatási konstrukció. A szám azonban statisztikai becslés, nem az esetleges támogatásra jogosultak száma: utóbbit a később kialakítandó feltételek határozzák majd meg.

A magyarországi arány lényegében megegyezik az unió egészére jellemző helyzettel, ahol ugyancsak minden harmadik gazdaságot irányít nő. Miként a Világgazdaság is megírta, a KSH adataiból az is kiderül, hogy a női gazdálkodók súlya fokozatosan emelkedik. Az Agrárium 2023 végleges eredményei szerint 2013 és 2023 között a férfiak által irányított gazdaságok száma 38 százalékkal csökkent, miközben a női vezetésű gazdaságoké csak 18 százalékkal esett vissza. A különbség nem feltétlenül azt jelenti, hogy a nők tömegesen vették át a gazdaságokat. Sokkal inkább arra világít rá, hogy a magyar agrárgazdaság szerkezeti átalakulása, a kisebb üzemek megszűnése és a birtokkoncentráció eltérően érintette a két csoportot. A KSH szerint ugyanis a gazdaságok számának is folyamatosan csökkent: míg 2023-ban még csaknem 198 ezer mezőgazdasági gazdaság működött, 2026-ra számuk 163 ezerre mérséklődött.