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Ez az uniós terv több tízezer magyar nőt érinthet: külön agrártámogatást szánnak nekik

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Új támogatási lehetőség nyílhat a női gazdálkodók előtt a következő uniós költségvetési időszakban. Az Európai Bizottság tervei szerint a 2028 utáni közös agrárpolitika célzott kifizetésekkel és támogatási többletekkel segíthetné a gazdaságokat vezető nőket. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján Magyarországon minden harmadik mezőgazdasági gazdaságot nő irányít, így a brüsszeli elképzelés több tízezer hazai gazdálkodót érinthet.
Dénes Zoltán
2026.11.12, 10:02
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Kifejezetten a női gazdálkodók számára biztosíthatnának többlettámogatást az Európai Unió tagállamai a 2028-ban kezdődő új közös agrárpolitikai (KAP) időszakban. Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmezésért felelős biztosa november 11-én, a Women in Farming Platform brüsszeli rendezvényén ismertette az elképzelést. Mint mondta, a közös agrárpolitika átalakításakor a cél a nők mezőgazdasági szerepének erősítése és az elöregedő európai gazdatársadalom megújítása mellett, az agrárvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítása.

közös agrárpolitika, női gazdák, fiatal gazdák, támogatás
Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdasági és élelmiszerügyi biztosa elhúzta a női gazdák orra előtt a mézesmadzagot amikor plusz forrást ígért nekik a közös agrárpolitika átalakításakor Fotó: NurPhoto via AFP

Az agrárbiztos beszédében hangsúlyozta: a következő KAP-ra vonatkozó bizottsági javaslat nagyobb mozgásteret adna a tagállamoknak a sajátos szükségletekkel rendelkező gazdálkodók támogatására. Ebbe a körbe a fiatal termelők mellett a női gazdaságvezetők is beletartoznának. Az országok célzott kifizetéseket vagy a meglévő támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő összegeket biztosíthatnának számukra. A lehetőség azonban egyelőre csak szakpolitikai javaslat. Konkrét uniós jogszabályokat ezzel kapcsolatban nem mutattak be. 

Magyarországon minden harmadik gazdaságot nő vezet

A magyar mezőgazdaságban is jelentős szerepük van a női gazdaságvezetőknek. A KSH által közzétett, Agrárium 2026 című összeírásának előzetes adatai szerint Magyarországon 2026. június 1-jén 163 ezer mezőgazdasági gazdaság működött, amelyeknek hozzávetőleg egyharmadát nő irányította. Ez nagyságrendileg 54 ezer női gazdaságvezetőt jelent, ami érzékelteti, milyen széles termelői kört érinthetne egy új támogatási konstrukció. A szám azonban statisztikai becslés, nem az esetleges támogatásra jogosultak száma: utóbbit a később kialakítandó feltételek határozzák majd meg.

A magyarországi arány lényegében megegyezik az unió egészére jellemző helyzettel, ahol ugyancsak minden harmadik gazdaságot irányít nő. Miként a Világgazdaság is megírta, a KSH adataiból az is kiderül, hogy a női gazdálkodók súlya fokozatosan emelkedik. Az Agrárium 2023 végleges eredményei szerint 2013 és 2023 között a férfiak által irányított gazdaságok száma 38 százalékkal csökkent, miközben a női vezetésű gazdaságoké csak 18 százalékkal esett vissza. A különbség nem feltétlenül azt jelenti, hogy a nők tömegesen vették át a gazdaságokat. Sokkal inkább arra világít rá, hogy a magyar agrárgazdaság szerkezeti átalakulása, a kisebb üzemek megszűnése és a birtokkoncentráció eltérően érintette a két csoportot. A KSH szerint ugyanis a gazdaságok számának is folyamatosan csökkent: míg 2023-ban még csaknem 198 ezer mezőgazdasági gazdaság működött, 2026-ra számuk 163 ezerre mérséklődött.

A női gazdálkodók idősebbek a férfiaknál

A női gazdaságvezetők támogatásának jelentőségét tovább növeli a magyar gazdatársadalom kedvezőtlen korösszetétele. A KSH 2023-as végleges adatai szerint a magyar gazdaságirányítók átlagéletkora 58,2 év volt, ám jelentős különbség mutatkozott a férfiak és a nők között.

A magyar gazdaságirányítók átlagéletkora, 2023

  • Férfiak 57,5 év
  • Nők 59,9 év
  • Összesen 58,2 év

A női gazdaságvezetők tehát átlagosan 2,4 évvel idősebbek férfi társaiknál. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a mezőgazdaságban az egyik legsúlyosabb problémát a generációváltás elmaradása jelenti. A 2026-os előzetes összeírás szerint a magyar gazdaságirányítók 37 százaléka már betöltötte 65. életévét, miközben a 40 év alattiak aránya mindössze 10 százalék. A fiatal gazdálkodók belépését segítő intézkedések mellett ezért egyre fontosabbá válhat a fiatal női termelők gazdaságalapításának és gazdaságátvételének támogatása.

Nemcsak a támogatásokhoz, a hitelekhez is könnyebben juthatnának hozzá

Az Európai Bizottság nem csak a mezőgazdasági támogatások rendszerének átalakításával kívánja javítani a női gazdálkodók helyzetét. Christophe Hansen szerint az európai mezőgazdaság finanszírozási hiányát 2022-ben 62 milliárd euróra becsülték. Ez az összeg a teljes agrárágazatra vonatkozik, nem kizárólag a női gazdálkodókra. Az agrárbiztos ugyanakkor rámutatott arra, hogy a nők sok esetben további akadályokba ütköznek, amikor bankhitelhez vagy beruházási forrásokhoz szeretnének hozzájutni.

A jelenlegi KAP keretében már működnek olyan pénzügyi eszközök, amelyek a bankok és a gazdálkodók kockázatainak csökkentését szolgálják. Hansen ismertetése szerint ezek mintegy egymilliárd euró értékben több mint 5200 mezőgazdasági vállalkozás finanszírozását segítik.

A következő támogatási ciklusban a Bizottság azt szeretné elérni, hogy a tagállamok a közvetlen jövedelemtámogatások mellett a hitelhez jutás feltételeinek javítására is nagyobb hangsúlyt helyezzenek. Ennek része lehet a gazdaságok működéséhez igazodó törlesztési konstrukciók kialakítása, valamint a bankok és az agrárvállalkozások közötti együttműködés erősítése.

A gazdálkodók helyettesítését is támogathatná Brüsszel

A november 11-én ismertetett elképzelések egyik újdonsága, hogy az új KAP lehetőséget teremtene a mezőgazdasági helyettesítő szolgáltatások támogatására is. Ez azt jelentené, hogy a gazdaságok vezetői betegség, gyermekvállalás vagy családtag ápolása esetén könnyebben biztosíthatnák a mezőgazdasági munka folyamatosságát. Az agrárbiztos szerint a gazdaság működése ugyanis nem állhat le azért, mert a termelő átmenetileg nem tud személyesen dolgozni.

Az ilyen szolgáltatások finanszírozása különösen a családi gazdaságokban jelenthetne segítséget, ahol gyakran néhány ember munkáján múlik a termelés. A támogatás ugyanakkor nem kizárólag a nőknek szólna, hanem a férfi gazdálkodók számára is elérhető lehetne.

Van azonban fontosabb kérdés is a közs agrárpolitika terén

Az Európai Unió most készíti elő a következő hétéves költségvetésének legújabb tervezetét. A bemutatott javaslat szerint több mint 20 százalékkal csökkenhetnek a közös agrárpolitika forrásai, miközben a támogatások jövőjével kapcsolatos bizonytalanság a magyar gazdálkodókat is súlyosan érintheti. A támogatáscsökkentés reálértéken akár 41 százalékkal is visszaeshet a következő pénzügyi ciklusban.

Az Európai Bizottság 2025 júliusában bemutatott eredeti költségvetési javaslata a 2028–2034-es időszakra mintegy 300 milliárd eurónyi, vagyis nagyságrendileg 117 ezermilliárd forintnyi elkülönített agrárforrással számolt. Világgazdaság korábbi elemzésében már bemutatta, hogy az európai gazdaszervezetek nemcsak a támogatási összeg csökkenésétől tartanak. Legalább ilyen súlyos problémának tekintik a KAP önállóságának meggyengítését.

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Christophe Hansen
közös agrárpolitika (KAP)
nők
mezőgazdaság
gazdálkodó

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