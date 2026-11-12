Ez az uniós terv több tízezer magyar nőt érinthet: külön agrártámogatást szánnak nekik
Kifejezetten a női gazdálkodók számára biztosíthatnának többlettámogatást az Európai Unió tagállamai a 2028-ban kezdődő új közös agrárpolitikai (KAP) időszakban. Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmezésért felelős biztosa november 11-én, a Women in Farming Platform brüsszeli rendezvényén ismertette az elképzelést. Mint mondta, a közös agrárpolitika átalakításakor a cél a nők mezőgazdasági szerepének erősítése és az elöregedő európai gazdatársadalom megújítása mellett, az agrárvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítása.
Az agrárbiztos beszédében hangsúlyozta: a következő KAP-ra vonatkozó bizottsági javaslat nagyobb mozgásteret adna a tagállamoknak a sajátos szükségletekkel rendelkező gazdálkodók támogatására. Ebbe a körbe a fiatal termelők mellett a női gazdaságvezetők is beletartoznának. Az országok célzott kifizetéseket vagy a meglévő támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő összegeket biztosíthatnának számukra. A lehetőség azonban egyelőre csak szakpolitikai javaslat. Konkrét uniós jogszabályokat ezzel kapcsolatban nem mutattak be.
Magyarországon minden harmadik gazdaságot nő vezet
A magyar mezőgazdaságban is jelentős szerepük van a női gazdaságvezetőknek. A KSH által közzétett, Agrárium 2026 című összeírásának előzetes adatai szerint Magyarországon 2026. június 1-jén 163 ezer mezőgazdasági gazdaság működött, amelyeknek hozzávetőleg egyharmadát nő irányította. Ez nagyságrendileg 54 ezer női gazdaságvezetőt jelent, ami érzékelteti, milyen széles termelői kört érinthetne egy új támogatási konstrukció. A szám azonban statisztikai becslés, nem az esetleges támogatásra jogosultak száma: utóbbit a később kialakítandó feltételek határozzák majd meg.
A magyarországi arány lényegében megegyezik az unió egészére jellemző helyzettel, ahol ugyancsak minden harmadik gazdaságot irányít nő. Miként a Világgazdaság is megírta, a KSH adataiból az is kiderül, hogy a női gazdálkodók súlya fokozatosan emelkedik. Az Agrárium 2023 végleges eredményei szerint 2013 és 2023 között a férfiak által irányított gazdaságok száma 38 százalékkal csökkent, miközben a női vezetésű gazdaságoké csak 18 százalékkal esett vissza. A különbség nem feltétlenül azt jelenti, hogy a nők tömegesen vették át a gazdaságokat. Sokkal inkább arra világít rá, hogy a magyar agrárgazdaság szerkezeti átalakulása, a kisebb üzemek megszűnése és a birtokkoncentráció eltérően érintette a két csoportot. A KSH szerint ugyanis a gazdaságok számának is folyamatosan csökkent: míg 2023-ban még csaknem 198 ezer mezőgazdasági gazdaság működött, 2026-ra számuk 163 ezerre mérséklődött.
A női gazdálkodók idősebbek a férfiaknál
A női gazdaságvezetők támogatásának jelentőségét tovább növeli a magyar gazdatársadalom kedvezőtlen korösszetétele. A KSH 2023-as végleges adatai szerint a magyar gazdaságirányítók átlagéletkora 58,2 év volt, ám jelentős különbség mutatkozott a férfiak és a nők között.
A magyar gazdaságirányítók átlagéletkora, 2023
- Férfiak 57,5 év
- Nők 59,9 év
- Összesen 58,2 év
A női gazdaságvezetők tehát átlagosan 2,4 évvel idősebbek férfi társaiknál. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a mezőgazdaságban az egyik legsúlyosabb problémát a generációváltás elmaradása jelenti. A 2026-os előzetes összeírás szerint a magyar gazdaságirányítók 37 százaléka már betöltötte 65. életévét, miközben a 40 év alattiak aránya mindössze 10 százalék. A fiatal gazdálkodók belépését segítő intézkedések mellett ezért egyre fontosabbá válhat a fiatal női termelők gazdaságalapításának és gazdaságátvételének támogatása.
Nemcsak a támogatásokhoz, a hitelekhez is könnyebben juthatnának hozzá
Az Európai Bizottság nem csak a mezőgazdasági támogatások rendszerének átalakításával kívánja javítani a női gazdálkodók helyzetét. Christophe Hansen szerint az európai mezőgazdaság finanszírozási hiányát 2022-ben 62 milliárd euróra becsülték. Ez az összeg a teljes agrárágazatra vonatkozik, nem kizárólag a női gazdálkodókra. Az agrárbiztos ugyanakkor rámutatott arra, hogy a nők sok esetben további akadályokba ütköznek, amikor bankhitelhez vagy beruházási forrásokhoz szeretnének hozzájutni.
A jelenlegi KAP keretében már működnek olyan pénzügyi eszközök, amelyek a bankok és a gazdálkodók kockázatainak csökkentését szolgálják. Hansen ismertetése szerint ezek mintegy egymilliárd euró értékben több mint 5200 mezőgazdasági vállalkozás finanszírozását segítik.
A következő támogatási ciklusban a Bizottság azt szeretné elérni, hogy a tagállamok a közvetlen jövedelemtámogatások mellett a hitelhez jutás feltételeinek javítására is nagyobb hangsúlyt helyezzenek. Ennek része lehet a gazdaságok működéséhez igazodó törlesztési konstrukciók kialakítása, valamint a bankok és az agrárvállalkozások közötti együttműködés erősítése.
A gazdálkodók helyettesítését is támogathatná Brüsszel
A november 11-én ismertetett elképzelések egyik újdonsága, hogy az új KAP lehetőséget teremtene a mezőgazdasági helyettesítő szolgáltatások támogatására is. Ez azt jelentené, hogy a gazdaságok vezetői betegség, gyermekvállalás vagy családtag ápolása esetén könnyebben biztosíthatnák a mezőgazdasági munka folyamatosságát. Az agrárbiztos szerint a gazdaság működése ugyanis nem állhat le azért, mert a termelő átmenetileg nem tud személyesen dolgozni.
Az ilyen szolgáltatások finanszírozása különösen a családi gazdaságokban jelenthetne segítséget, ahol gyakran néhány ember munkáján múlik a termelés. A támogatás ugyanakkor nem kizárólag a nőknek szólna, hanem a férfi gazdálkodók számára is elérhető lehetne.
Van azonban fontosabb kérdés is a közs agrárpolitika terén
Az Európai Unió most készíti elő a következő hétéves költségvetésének legújabb tervezetét. A bemutatott javaslat szerint több mint 20 százalékkal csökkenhetnek a közös agrárpolitika forrásai, miközben a támogatások jövőjével kapcsolatos bizonytalanság a magyar gazdálkodókat is súlyosan érintheti. A támogatáscsökkentés reálértéken akár 41 százalékkal is visszaeshet a következő pénzügyi ciklusban.
Az Európai Bizottság 2025 júliusában bemutatott eredeti költségvetési javaslata a 2028–2034-es időszakra mintegy 300 milliárd eurónyi, vagyis nagyságrendileg 117 ezermilliárd forintnyi elkülönített agrárforrással számolt. Világgazdaság korábbi elemzésében már bemutatta, hogy az európai gazdaszervezetek nemcsak a támogatási összeg csökkenésétől tartanak. Legalább ilyen súlyos problémának tekintik a KAP önállóságának meggyengítését.