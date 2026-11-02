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Újabb sokk Európában: Brüsszel már másodszor közöl rossz hírt, még a korábbi előrejelzés is túl optimista volt – Magyarország különösen érintett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tovább romlottak az európai gabonatermés kilátásai: az Európai Bizottság ismét csökkentette az idei kukorica- és búzatermésre vonatkozó előrejelzését, miközben a búzakészletek is a korábban vártnál alacsonyabb szintre süllyedhetnek. A kukoricahiány különösen érzékenyen érintheti Magyarországot, ahol az aszály következtében az ország korábbi exportőri szerepe is elveszett, az import növekedése pedig a takarmánygyártók és az állattenyésztők költségeit is nőveli.
Dénes Zoltán
2026.11.02, 08:50
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Újabb kedvezőtlen fordulat következett be az Európai Unió gabonapiacán. Az Európai Bizottság október végén közzétett, 2026/2027-es gazdasági évre vonatkozó termésmérlege szerint a közösségben mindössze 47 millió tonna felhasználható kukorica teremhet, szemben a szeptemberben még várt 48,3 millió tonnával. Ez egyetlen hónap alatt 1,3 millió tonnás, közel 2,7 százalékos visszavágást jelent. A Reuters által ismertetett friss brüsszeli adatok szerint, a romló terméskilátások nem korlátozódnak a kukoricára. Az Európai Bizottság a lágybúza várható termését is csökkentette, 124,2 millióról 123,7 millió tonnára. Eközben a búza zárókészlete a korábban jelzett 11,4 millió helyett mindössze 10,6 millió tonna lehet.

kukorica, Európai Bizottság termésbecslés, búza, takarmány
Elszáradt a kukorica az unió több országában is, a furcsa, hogy az Európai Bizottság ezt hónapról-hónapra romló termésbecsléssel mutatja ki, noha már nyár végén látható volt a baj mértéke Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A gabonapiaci kilátások romlása különösen azért figyelemre méltó, mert a kukorica esetében már hónapok óta tart a termésbecslések lefelé módosítása. A Világgazdaság szeptember elején már arról számolt be, hogy az Európai Bizottság augusztus végi előrejelzése mindössze 50,1 millió tonnás uniós kukoricaterméssel számolt, ami közel húszéves mélypontot jelenthetett. Ehhez képest a mostani, 47 millió tonnás prognózis további 3,1 millió tonnás visszaesést jelez. A korábban közölt, 60,2 millió tonnás előző évi terméshez viszonyítva az uniós kukoricakibocsátás mintegy 22 százalékkal csökkenhet.

Kukoricaválság: egyre nagyobb importra szorulhat Európa

Az Európai Unió kukoricapiaci problémáinak hátterében elsősorban a nyári hőhullámok és az elhúzódó aszály állnak. A szélsőséges időjárás különösen a közép- és délkelet-európai termőterületeken okozott súlyos károkat, ahol a kukoricatermesztés hagyományosan jelentős szerepet játszik a mezőgazdaságban. Az Európai Bizottság októberi rövid távú agrárpiaci előrejelzése szerint már a korábbi, 48,5 millió tonnás kukoricatermés mellett is 25 millió tonnára emelkedhetett volna az unió kukoricaimportja a 2026/2027-es gazdasági évben. Ez 5,7 millió tonnával haladná meg az előző szezon behozatalát.

A mostani termésbecslés még ennél is kedvezőtlenebb helyzetet vetít előre, bár a frissített importigény alakulásáról a Reuters beszámolója nem közölt új számot. Az importfüggőség erősödése az uniós takarmány- és élelmiszeripar szempontjából is komoly kockázat. A kukorica alapvető alapanyag 

a sertés- és 

  • baromfitartásban, 
  • illetve a keményítőgyártás és a bioetanol-előállítás

számára is meghatározó jelentőségű. Minél nagyobb mennyiséget kell az unión kívülről beszerezni, annál érzékenyebbé válhat az európai piac a nemzetközi gabonaárak, a tengeri fuvardíjak és a kereskedelmi útvonalak esetleges zavarai iránt.

Magyarországon már a takarmányárakban is megjelent a terméskiesés

A magyar gabonapiac szempontjából különösen kedvezőtlen, hogy éppen a kukorica az a növény, amelynél az uniós terméskilátások a legnagyobb mértékben romlottak. Magyarország korábban jelentős kukoricaexportőrnek számított, az elmúlt évek aszályai azonban fokozatosan átalakították ezt a helyzetet. Az idei terméskiesés következtében már az is felmerült, hogy az ország tartósabban nettó importőri pozícióba kerülhet.

A Világgazdaság korábbi , az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján írt cikke szerint, a a takarmánykukorica termelői ára október első hetében tonnánként 88,2 ezer forint volt, ami 20 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. A drágulás a takarmánykeverőkön keresztül az állattenyésztés költségeire is hatással lehet. Ez különösen a sertés- és baromfiágazatban jelenthet nehézséget, ahol a takarmány az előállítási költségek egyik legnagyobb tétele. A magyar feldolgozóipar számára további kihívás, hogy a hazai termelés visszaesése miatt a szükséges alapanyag egy részét nagyobb távolságból kell beszerezni. A kukorica pótlása így nemcsak a beszerzési árakon, hanem a szállítási költségeken keresztül is ronthatja az érintett vállalkozások versenyképességét.

Búza: csökkenő készletek mellett sem mérsékelték az exporttervet

A búzapiacon a kukoricához képest kisebb mértékű a termésbecslés romlása, ám a készletek várható csökkenése figyelmeztető jel. Az Európai Bizottság a lágybúza termését 500 ezer tonnával csökkentette, miközben a gazdasági év végére várható készletet 800 ezer tonnával, 10,6 millió tonnára mérsékelte. Utóbbi közel 7 százalékos csökkenést jelent a szeptemberi előrejelzéshez képest. A készletbecslés romlását ugyanakkor nem kizárólag a kisebb termés okozza: az Európai Bizottság a szezon eleji készletekre vonatkozó adatokat is lefelé módosította.

Figyelemre méltó, hogy Brüsszel mindezek ellenére változatlanul 29 millió tonnás uniós lágybúzaexporttal számol a 2026/2027-es gazdasági évben.

A szűkülő készletek és a változatlan exportcél együttesen azt jelzik, hogy az uniós búzapiacon csökkenhet a kínálati tartalék. Ez ugyan önmagában nem feltétlenül vezet áremelkedéshez, de növelheti a piac érzékenységét a további terméskiesésekre vagy a nemzetközi kereskedelmi zavarokra.

A Világgazdaság korábbi gabonapiaci körképe már felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon a búza és a kukorica piacán eltérő folyamatok zajlanak. Miközben a kukoricahiány az árakat felfelé hajtja, a búza esetében a viszonylag kedvezőbb kínálati helyzet és a nemzetközi verseny visszafogta az árakat. Magyarországon az idén mintegy 4,1–4,2 millió tonna búzát takarítottak be, ami a belföldi szükségletek fedezésén túl exportra is lehetőséget teremthet. Az értékesítési kilátásokat ugyanakkor meghatározza, hogy az európai búza milyen áron tud versenyezni az orosz, az ukrán és más nagy exportőrök kínálatával.

A friss uniós készletbecslés csökkenése így a magyar búzatermelők szempontjából akár kedvezőbb árkilátásokat is teremthet, a tényleges áralakulás azonban továbbra is nagymértékben függ a világpiaci kereslettől.

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termésbecslés
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kukorica
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