Újabb sokk Európában: Brüsszel már másodszor közöl rossz hírt, még a korábbi előrejelzés is túl optimista volt – Magyarország különösen érintett

Újabb kedvezőtlen fordulat következett be az Európai Unió gabonapiacán. Az Európai Bizottság október végén közzétett, 2026/2027-es gazdasági évre vonatkozó termésmérlege szerint a közösségben mindössze 47 millió tonna felhasználható kukorica teremhet, szemben a szeptemberben még várt 48,3 millió tonnával. Ez egyetlen hónap alatt 1,3 millió tonnás, közel 2,7 százalékos visszavágást jelent. A Reuters által ismertetett friss brüsszeli adatok szerint, a romló terméskilátások nem korlátozódnak a kukoricára. Az Európai Bizottság a lágybúza várható termését is csökkentette, 124,2 millióról 123,7 millió tonnára. Eközben a búza zárókészlete a korábban jelzett 11,4 millió helyett mindössze 10,6 millió tonna lehet.

Elszáradt a kukorica az unió több országában is, a furcsa, hogy az Európai Bizottság ezt hónapról-hónapra romló termésbecsléssel mutatja ki, noha már nyár végén látható volt a baj mértéke Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A gabonapiaci kilátások romlása különösen azért figyelemre méltó, mert a kukorica esetében már hónapok óta tart a termésbecslések lefelé módosítása. A Világgazdaság szeptember elején már arról számolt be, hogy az Európai Bizottság augusztus végi előrejelzése mindössze 50,1 millió tonnás uniós kukoricaterméssel számolt, ami közel húszéves mélypontot jelenthetett. Ehhez képest a mostani, 47 millió tonnás prognózis további 3,1 millió tonnás visszaesést jelez. A korábban közölt, 60,2 millió tonnás előző évi terméshez viszonyítva az uniós kukoricakibocsátás mintegy 22 százalékkal csökkenhet.

Kukoricaválság: egyre nagyobb importra szorulhat Európa

Az Európai Unió kukoricapiaci problémáinak hátterében elsősorban a nyári hőhullámok és az elhúzódó aszály állnak. A szélsőséges időjárás különösen a közép- és délkelet-európai termőterületeken okozott súlyos károkat, ahol a kukoricatermesztés hagyományosan jelentős szerepet játszik a mezőgazdaságban. Az Európai Bizottság októberi rövid távú agrárpiaci előrejelzése szerint már a korábbi, 48,5 millió tonnás kukoricatermés mellett is 25 millió tonnára emelkedhetett volna az unió kukoricaimportja a 2026/2027-es gazdasági évben. Ez 5,7 millió tonnával haladná meg az előző szezon behozatalát.

A mostani termésbecslés még ennél is kedvezőtlenebb helyzetet vetít előre, bár a frissített importigény alakulásáról a Reuters beszámolója nem közölt új számot. Az importfüggőség erősödése az uniós takarmány- és élelmiszeripar szempontjából is komoly kockázat. A kukorica alapvető alapanyag