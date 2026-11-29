November 27-én egy felső-ausztriai háztáji baromfiállományban igazolták a magas patogenitású madárinfluenzát. A Perg járásban történt az őszi szezon első igazolt osztrák esete tartott baromfiban. A 45 madárból álló állomány egy része elhullott, a megmaradt állatokat leölték. A hatóság szerint a vírust feltehetően vadmadarak hurcolták be. A kis létszámú állomány körül eltekintettek a védő- és megfigyelési körzet kijelölésétől. Ausztriában már november elején kimutatták a vírust vadmadárból, először egy alsó-ausztriai hattyúban. Az Enns és a Duna találkozásának térségében több felső- és alsó-ausztriai települést a legmagasabb kockázati kategóriába soroltak.

Egy osztrák baormfiállományban igazolták a madárinfluenza vírusát Fotó: Nemeth Andras Peter

Madárinfluenza: december 1-jétől egész Ausztriában szigorítanak

December 1-jétől az osztrák járványvédelmi szabályok a háztáji és az üzemi állományokra egyaránt vonatkoznak. A kacsákat és a libákat el kell különíteni a többi baromfitól, az állatokat pedig istállóban vagy fedett helyen kell etetni és itatni. A legmagasabb kockázatú településeken zárt tartást írnak elő. Az 50-nél kevesebb madarat tartó gazdaságok a járványvédelmi feltételek teljesítésével mentesülhetnek ez alól.

Nyolc új kitörés miatt módosította a körzeteket az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság 2026/2637 végrehajtási határozata két németországi, egy franciaországi, négy hollandiai és egy észak-írországi madárinfluenza-kitörés miatt módosította a védő- és megfigyelési körzeteket. A november 26-án közzétett határozat egy korábbi, Plovdiv térségében azonosított bolgár kitörés körül is meghosszabbítja a korlátozásokat, mert az érintett telep takarítása és fertőtlenítése a vártnál később fejeződött be. A határozat nem jelöl ki új magyar körzetet. A Világgazdaság már október végén beszámolt a hollandiai szigorításról. Ott az akkori kitörések után országos zárási és elkerítési kötelezettséget rendeltek el.

Milyen előírások érvényesek Nyugat-Magyarországon?

A pergi eset miatt november 29-ig nem jelentettek be új magyar tartási vagy kereskedelmi korlátozást. Az októberi főállatorvosi határozat alapján a magas kockázatúnak minősített járásokban a kereskedelmi célú állományokat zártan kell tartani, a háztáji baromfit pedig fedett helyen kell etetni és itatni. Győr-Moson-Sopron vármegyéből a csornai, a győri, a kapuvári és a soproni járás szerepel a magas kockázatú járások listáján. A védekezés része a telepi járműforgalom korlátozása és a járművek fertőtlenítése be- és kilépéskor.