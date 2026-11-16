A magyar bor nemzetközi hírneve korántsem olyan erős, mint azt idehaza sokan gondolják. Bár Magyarország számos kiváló borvidékkel, nemzetközileg is versenyképes pincészettel és különleges szőlőfajtával rendelkezik, ezek egyelőre nem állnak össze olyan egységes országmárkává, amely komoly versenyelőnyt biztosítana a világpiacon. Erre hívta fel a figyelmet a Világgazdaságnak nyilatkozó Ősi L. Bulcsú, A Vidék Szövetsége elnöke. A szakember szerint az ágazat legnagyobb problémája ma már nem a borok minősége, hanem az, hogy a magyar pincészetek jelentős része nem képes tartós és gazdaságilag eredményes jelenlétet kialakítani a nemzetközi piacokon, vagyis nem sikerült megfelelő mértékben növelni a magyar borexportot.

Olyan időszakban számolnák fel a Magyar Bormarketing Ügynökséget, amikor a legnagyobb szükség lenne rá a magyar borexport szempontjából Fotó: Székelyhidi Balázs

A probléma súlyát jól mutatják a magyar borexport legfrissebb adatai. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2026 első kilenc hónapjában 688,9 ezer hektoliter magyar bort értékesítettek külföldön, ami húszszázalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kivitel értéke 18,9 százalékkal, 28,26 milliárd forintra csökkent.

A magyar borágazat ezzel mindössze kilenc hónap alatt közel 6,6 milliárd forintnyi exportbevételt veszített.

A visszaesés különösen az ömlesztett borokat sújtotta, amelyekből csaknem harminc százalékkal kevesebbet szállítottak külföldre. A palackozott borok kivitele ennél jóval ellenállóbbnak bizonyult, de a magasabb hozzáadott értékű termékek sem tudták ellensúlyozni az export egészének gyengülését. A magasabb hozzáadott értékkel bíró palackozott borexport adatai viszont jól mutatják, hogy a korábbi erőfeszítések valamelyest mégiscsak eredményt hoztak.

A hazai piac már nem jelent biztos menedéket a magyar bornak

Ősi L. Bulcsú szerint téves az a megközelítés, amely az exportot csak az egyik lehetséges növekedési iránynak tekinti. A magyar borágazatban rendelkezésre álló jelentős termelési kapacitások és a belföldi fogyasztás hosszabb távú csökkenése miatt a külpiaci értékesítés egyre inkább stratégiai szükségszerűség.

A magyar borászatok helyzetét tovább nehezíti a hazai kereskedelem koncentrációja. A kiskereskedelmi láncok és meghatározó nagykereskedelmi szereplők jelentős befolyást gyakorolnak az értékesítési feltételekre, miközben számos termelő alkupozíciója gyenge. A szakember szerint ilyen körülmények között a belföldi piac önmagában hosszú távon nem képes biztosítani a teljes magyar bortermelés gazdaságos értékesítését.