Zuhan a magyar borexport, most újabb veszély fenyegeti a borászatokat
A magyar bor nemzetközi hírneve korántsem olyan erős, mint azt idehaza sokan gondolják. Bár Magyarország számos kiváló borvidékkel, nemzetközileg is versenyképes pincészettel és különleges szőlőfajtával rendelkezik, ezek egyelőre nem állnak össze olyan egységes országmárkává, amely komoly versenyelőnyt biztosítana a világpiacon. Erre hívta fel a figyelmet a Világgazdaságnak nyilatkozó Ősi L. Bulcsú, A Vidék Szövetsége elnöke. A szakember szerint az ágazat legnagyobb problémája ma már nem a borok minősége, hanem az, hogy a magyar pincészetek jelentős része nem képes tartós és gazdaságilag eredményes jelenlétet kialakítani a nemzetközi piacokon, vagyis nem sikerült megfelelő mértékben növelni a magyar borexportot.
A probléma súlyát jól mutatják a magyar borexport legfrissebb adatai. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2026 első kilenc hónapjában 688,9 ezer hektoliter magyar bort értékesítettek külföldön, ami húszszázalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kivitel értéke 18,9 százalékkal, 28,26 milliárd forintra csökkent.
A magyar borágazat ezzel mindössze kilenc hónap alatt közel 6,6 milliárd forintnyi exportbevételt veszített.
A visszaesés különösen az ömlesztett borokat sújtotta, amelyekből csaknem harminc százalékkal kevesebbet szállítottak külföldre. A palackozott borok kivitele ennél jóval ellenállóbbnak bizonyult, de a magasabb hozzáadott értékű termékek sem tudták ellensúlyozni az export egészének gyengülését. A magasabb hozzáadott értékkel bíró palackozott borexport adatai viszont jól mutatják, hogy a korábbi erőfeszítések valamelyest mégiscsak eredményt hoztak.
A hazai piac már nem jelent biztos menedéket a magyar bornak
Ősi L. Bulcsú szerint téves az a megközelítés, amely az exportot csak az egyik lehetséges növekedési iránynak tekinti. A magyar borágazatban rendelkezésre álló jelentős termelési kapacitások és a belföldi fogyasztás hosszabb távú csökkenése miatt a külpiaci értékesítés egyre inkább stratégiai szükségszerűség.
A magyar borászatok helyzetét tovább nehezíti a hazai kereskedelem koncentrációja. A kiskereskedelmi láncok és meghatározó nagykereskedelmi szereplők jelentős befolyást gyakorolnak az értékesítési feltételekre, miközben számos termelő alkupozíciója gyenge. A szakember szerint ilyen körülmények között a belföldi piac önmagában hosszú távon nem képes biztosítani a teljes magyar bortermelés gazdaságos értékesítését.
Ráadásul a külpiaci környezet sem kedvező. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az európai borágazat egyszerre küzd a fogyasztás visszaesésével, a magas készletekkel, az árnyomással és az időjárási szélsőségek következményeivel. A világ borfogyasztása több mint három évtizedes mélypontra süllyedt, az uniós bortermelés pedig a 2026/27-es borpiaci évben várhatóan 133,6 millió hektoliterre mérséklődik. Mindez azt jelenti, hogy a magyar borászatoknak egy szűkülő és egyre élesebb versennyel jellemezhető piacon kellene növelniük részesedésüket.
Éppen egy válság szélén szűnhet meg az önálló bormarketing-szervezet
Ebben a helyzetben különösen súlyos kockázatot lát Ősi L. Bulcsú a Magyar Bormarketing Ügynökség tervezett átszervezésében. A szakember tájékoztatása szerint az intézmény 2026 végével beolvadna az Agrármarketing Centrum szervezetébe, és ezzel megszűnne a magyar bor nemzetközi népszerűsítésére létrehozott önálló szervezeti keret.
A Magyar Bormarketing Ügynökség 2023-as létrehozása a magyar bor nemzetközi márkaépítésének egyik első jelentős, intézményesített kísérlete volt. A szervezet a Wines of Hungary ernyőmárka fejlesztése mellett nemzetközi szakvásárokon való részvétellel, kereskedelmi kapcsolatépítéssel és külpiaci programokkal támogatta a borászatokat. Ősi L. Bulcsú szerint
az elmúlt évek eredményeit nem szabad elveszíteni. A márkaépítésre fordított erőforrások, az exportpiaci kapcsolatok és a felhalmozott szakmai tudás ugyanis csak hosszabb idő alatt térülhetnek meg.
A szakember ugyanakkor nem egyszerűen a korábbi intézményi struktúra változatlan fenntartását sürgeti.
A Vidék Szövetsége szerint a magyar bormarketingnek átláthatóbb, mérhetőbb és mindenekelőtt exportorientált működésre lenne szüksége. A szervezet programterve ezért a korábbi rendszer auditált megújítását, nem pedig az eddig felépített szakmai infrastruktúra felszámolását javasolja. Az átszervezés legfontosabb kérdése így nem pusztán az, hogy melyik intézmény látja el a jövőben a bormarketing-feladatokat, hanem az is, hogy megmaradnak-e a célzott exportfejlesztéshez szükséges szakemberek, kapcsolatok és források.
Nem elég kivinni a bort egy nemzetközi vásárra
A problémákra válaszul A Vidék Szövetsége létrehozta a Magyar Bor Szekciót, amelynek részletes szakmai programja már nyilvánosan is elérhető. A program egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyar borexport fejlesztése nem merülhet ki a külföldi szakvásárokon való megjelenésben. A nemzetközi piacon való sikeres jelenléthez
- előzetes piackutatásra,
- célpiaconként eltérő értékesítési stratégiára,
- megfelelő exportárképzésre,
- importőri kapcsolatokra
- és folyamatos kereskedelmi utánkövetésre
van szükség. A Magyar Bor Szekció ezért olyan együttműködési rendszer kialakítását javasolja, amely a külpiacra lépés teljes folyamatában támogatná a pincészeteket. Ennek része lenne a borászatok exportfelkészültségének felmérése, a megfelelő célpiacok kiválasztása, az importőrök és disztribútorok felkutatása, az idegen nyelvű értékesítési anyagok elkészítése, valamint az árképzési, csomagolási és márkaépítési tanácsadás.
Külön hangsúlyt kapna a személyes üzleti találkozók megszervezése, a borminták eljuttatása a lehetséges vevőkhöz és a tárgyalásokat követő kereskedelmi kapcsolattartás. A szervezet szerint a siker valódi mércéje nem az, hogy hány vásáron jelent meg a magyar bor, hanem hogy hány új importőri kapcsolat, első megrendelés és ismétlődő üzlet született, illetve mennyivel nőtt az exportáló pincészetek száma és bevétele.
Elkészült a magyar borászatok új exportplatformja
A Magyar Bor Szekció már gyakorlati lépéseket is tett elképzeléseinek megvalósítására. Ősi L. Bulcsú tájékoztatása szerint elkészült a magyarboraszatok.hu digitális platform, amelynek célja, hogy strukturált formában tegye elérhetővé a magyar pincészeteket, boraikat és kereskedelmi ajánlataikat a nemzetközi importőrök és üzleti partnerek számára.
A honlapon borászati adatbázis, térképes kereső, borokkal kapcsolatos információk, piaci hírek és beszerzési felhívások is helyet kaptak. A felület magyarul, angolul és németül is elérhető.
A kezdeményezés célja, hogy csökkentse a kisebb és közepes pincészetek külpiaci megjelenésének költségeit, és olyan importőrökhöz is eljuttassa ajánlataikat, akiket önállóan nehezen tudnának megszólítani.
A szövetség elnöke szerint különösen fontos lenne, hogy a magyar borászatok ne egymástól elszigetelten próbáljanak nemzetközi piacokat építeni. Egy-egy pincészet saját márkája sikeres lehet Németországban, Lengyelországban, az Egyesült Államokban vagy az ázsiai piacokon, a magyar bor mint egységes országmárka felépítése azonban már közös ágazati feladat.
Több tízezer vidéki család megélhetése is érintett
A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a magyar borágazat problémáit nem lehet kizárólag a pincészetek szempontjából értékelni. A szőlőtermesztés, a borászat, a vendéglátás, a turizmus, a logisztika és a kapcsolódó szolgáltatások révén több tízezer vidéki család megélhetése kötődik közvetlenül vagy közvetve az ágazathoz.
A Magyar Bor Szekció programja ezért a bort nem egyszerű mezőgazdasági terméknek, hanem nemzetgazdasági és országimázs-építő értéknek tekinti. Ennek megfelelően olyan, több szakpolitikai területet összekapcsoló együttműködést szorgalmaz, amelyben az agrárpolitika mellett a külgazdaság, a turizmus, a vállalkozásfejlesztés és a digitalizáció is szerepet kapna.
Ősi L. Bulcsú elmondása szerint a szervezet megkezdte programtervének megismertetését a hazai borászatokkal és az ágazat meghatározó szereplőivel. Az eddigi egyeztetések alapján több pincészet támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és a szövetség szerint egyre erősebb az igény a hosszú távú, közös exportfejlesztési munkára.
A jelenlegi helyzetben fontos kérdés, hogy képes lesz-e a magyar borágazat az alacsonyabb hozzáadott értékű tömegértékesítéstől a tudatos márkaépítésre és a tartós, jövedelmező külpiaci jelenlétre épülő modell felé elmozdulni.
A Vidék Szövetsége szerint ehhez a korábbinál jóval szervezettebb szakmai együttműködésre, következetes nemzetközi kommunikációra és mérhető eredményeket felmutató exportfejlesztésre van szükség. Mint a szövetség elnöke mondta, a magyar bor jövője ugyanis nem kizárólag azon múlik, milyen bor kerül a palackokba, hanem azon is, hogy sikerül-e azt megfelelő áron, megfelelő piacokon és megfelelő vevőkhöz eljuttatni.