Szomorú, hogy valótlan állításokkal próbálják összefüggésbe hozni a nevemet a Cserpes Sajtműhely tulajdonosváltásával és beszállítói döntéseivel kapcsolatban - reagált egy helyi gazda vádjaira Bóna Szabolcs agrárminiszter a közösségi oldalán. Mint írta, egy szó sem igaz abból, amivel öt ebben az ügyben összekapcsolták. Hozzátette:

Sem nekem, sem a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt-nek nincs köze a Cserpes tulajdonosváltásához, a beszállítói rendszer átalakításához vagy az érintett tejtermelőkkel kialakult helyzethez.

A Világgazdaság is megírta, hogy januártól nem köt új szerződést eddigi rábaközi tejbeszállítóival a Cserpes Sajtműhely. A gazdáknak akkor kell új vevőt találniuk, amikor a hazai nyerstej termelői ára 27 százalékkal, a felvásárolt mennyiség pedig több mint 7 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az egyik érintett termelő pedig azt állította, hogy januártól Bóna Szabolcs agrárminiszterhez kötődő vállalkozás is szállíthat a kapuvári üzemnek.

Bóna Szabolcs cáfolja, hogy köze lenne a Cserpes Sajtműhely beszállítói döntéséhezr (a kép illusztráció) Fotó: Meszaros Matyas

Bóna Szabolcs vasárnapi posztja szerint, miniszterként semmilyen módon nem avatkozott be a Cserpes vagy más piaci szereplő üzleti döntéseibe. Hozzátette, hogy a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) kapcsán a minisztériumban sem történt olyan intézkedés, amely ne a korábban hatályban lévő szabályok és intézkedések alapján történt volna. Mint írta, az elmúlt 16 évben a magyar közéletben túlságosan is megszokottá vált, hogy a politikai küzdelmekben a valótlan állítások és a lejáratás is eszközzé válik, amin változtatni akarnak. Véleménye szerint, a politikai vitákban is a tisztességnek, a tényeknek és az emberi méltóságnak kell érvényesülnie.

A miniszter kitért arra is, hogy az érintett tejtermelők nehéz helyzetét megérti, és sajnálatosnak tartja, hogy a beszállítói kapcsolatok átalakítása ilyen nehézségeket okoz számukra. Az ő problémáik - tette hozzá - azonban nem szolgálhatnak alapul valótlan politikai állítások megfogalmazásához.

A Kisalföld írta meg, hogy nyolc-tíz rábaközi tejtermelőt érint a Cserpes Sajtműhely beszerzési döntése. A feldolgozó új tulajdonosa levélben tájékoztatta a gazdákat arról, hogy 2027. január 1-jétől nem köt velük új szerződést, mindenki mehet amere lát. A kapuvári Kiss-Mihály család a Cserpes indulása óta szállított az üzemnek, az utóbbi években napi ezer-kétezer litert. Mint mondta, több feldolgozóval tárgyaltak, de a megkeresett cégeknek már megvan a beszállítói körük. A tejtermelők egyébként is súlyos válságos időket élnek a tejárak zuhanása miatt.