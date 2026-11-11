Mesterséges intelligencia áll a magyar gazdák szolgálatába – fontos újítást jelentett be a magyar nagybank

A mezőgazdasági termelők számára egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy gyorsan hozzájussanak a gazdálkodásukat befolyásoló piaci információkhoz, és minél kevesebb időt kelljen adminisztratív feladatokra fordítaniuk. Különösen igaz ez a jelenlegi, jelentős termelési és piaci bizonytalanságokkal terhelt időszakban, amikor a terményárak változása, az időjárási kockázatok és a finanszírozási igények egyaránt komoly kihívások elé állítják a mezőgazdasági vállalkozásokat . Ezekre a problémákra kíván választ adni az MBH Bank az AgrárPartner Platform új fejlesztéseivel. A pénzintézet közleménye szerint két fontos újítással bővült a gazdálkodók számára elérhető digitális szolgáltatások köre: a mesterséges intelligencia által támogatott dokumentumfeldolgozással és egy új vezetői döntéstámogató felülettel.

A korszerű termelőeszközök mellett, a gazdáknak a piaci információkhoz való hozzáférés is fontos, ebben segít a mesterséges intelligencia és az MFB új fejlesztése Fotó: Mészáros János

Az egyik legfontosabb fejlesztés az Egységes Kérelmek adatainak automatikus feldolgozása, amely az MBH Agrártámogatások Faktoring termék igénylését egyszerűsítheti. A mezőgazdasági vállalkozások működésében az agrártámogatások jelentős finanszírozási szerepet töltenek be. A támogatási összegek tényleges kifizetéséig azonban a gazdálkodóknak sok esetben saját forrásból vagy külső finanszírozással kell fedezniük a termelés költségeit. A támogatások előfinanszírozását szolgáló faktoringkonstrukció éppen ebben nyújthat segítséget.

Mesterséges intelligencia gyorsíthatja az agrártámogatások előfinanszírozását

Az új digitális megoldás révén a gazdálkodóknak elegendő feltölteniük az Egységes Kérelmüket az MBH AgrárPartner Platformra. Ezt követően a mesterséges intelligencia automatikusan azonosítja és kinyeri a dokumentumban szereplő releváns adatokat, ellenőrzi azok helyességét, majd előtölti a faktoringigényléshez szükséges adatlapot.

A fejlesztés az MBH eFin Technologies generatív mesterséges intelligenciára épülő, több AI-ügynök együttműködését alkalmazó technológiáját használja. A bank várakozásai szerint az automatizálás mérsékelheti az adatbeviteli hibák számát, csökkentheti a hiánypótlások szükségességét, és gyorsabbá teheti az ügyintézést. Ez különösen azokban az időszakokban lehet fontos, amikor a termelőknek rövid időn belül kell finanszírozási forráshoz jutniuk.