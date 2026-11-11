Mesterséges intelligencia áll a magyar gazdák szolgálatába – fontos újítást jelentett be a magyar nagybank
A mezőgazdasági termelők számára egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy gyorsan hozzájussanak a gazdálkodásukat befolyásoló piaci információkhoz, és minél kevesebb időt kelljen adminisztratív feladatokra fordítaniuk. Különösen igaz ez a jelenlegi, jelentős termelési és piaci bizonytalanságokkal terhelt időszakban, amikor a terményárak változása, az időjárási kockázatok és a finanszírozási igények egyaránt komoly kihívások elé állítják a mezőgazdasági vállalkozásokat . Ezekre a problémákra kíván választ adni az MBH Bank az AgrárPartner Platform új fejlesztéseivel. A pénzintézet közleménye szerint két fontos újítással bővült a gazdálkodók számára elérhető digitális szolgáltatások köre: a mesterséges intelligencia által támogatott dokumentumfeldolgozással és egy új vezetői döntéstámogató felülettel.
Az egyik legfontosabb fejlesztés az Egységes Kérelmek adatainak automatikus feldolgozása, amely az MBH Agrártámogatások Faktoring termék igénylését egyszerűsítheti. A mezőgazdasági vállalkozások működésében az agrártámogatások jelentős finanszírozási szerepet töltenek be. A támogatási összegek tényleges kifizetéséig azonban a gazdálkodóknak sok esetben saját forrásból vagy külső finanszírozással kell fedezniük a termelés költségeit. A támogatások előfinanszírozását szolgáló faktoringkonstrukció éppen ebben nyújthat segítséget.
Mesterséges intelligencia gyorsíthatja az agrártámogatások előfinanszírozását
Az új digitális megoldás révén a gazdálkodóknak elegendő feltölteniük az Egységes Kérelmüket az MBH AgrárPartner Platformra. Ezt követően a mesterséges intelligencia automatikusan azonosítja és kinyeri a dokumentumban szereplő releváns adatokat, ellenőrzi azok helyességét, majd előtölti a faktoringigényléshez szükséges adatlapot.
A fejlesztés az MBH eFin Technologies generatív mesterséges intelligenciára épülő, több AI-ügynök együttműködését alkalmazó technológiáját használja. A bank várakozásai szerint az automatizálás mérsékelheti az adatbeviteli hibák számát, csökkentheti a hiánypótlások szükségességét, és gyorsabbá teheti az ügyintézést. Ez különösen azokban az időszakokban lehet fontos, amikor a termelőknek rövid időn belül kell finanszírozási forráshoz jutniuk.
Egyetlen felületen követhetők a terményárak és a devizaárfolyamok
A másik jelentős újdonság a vezetői döntéstámogató dashboard, amely a gazdálkodást befolyásoló legfontosabb piaci és időjárási információkat gyűjti össze. A rendszerbe bejelentkező felhasználók egyetlen áttekinthető felületen láthatják a telephelyükhöz kapcsolódó aktuális időjárást, a legjelentősebb heti ármozgásokat, valamint a fontosabb mezőgazdasági termények, állati termékek és devizák árait.
A platformon többek között a malmi búza, a takarmánybúza, az árpa, a kukorica, a napraforgó és a repce árának alakulása követhető nyomon. A rendszer nem csupán az aktuális árakat jeleníti meg, hanem lehetőséget biztosít a heti, havi, év elejétől számított és éves árváltozások összehasonlítására is. Emellett a korábbi árak alakulása is vizsgálható, ami segítséget jelenthet a terményértékesítési döntések előkészítésében.
A piaci árakat a bank saját felvásárlásiár-felmérései alapján teszik közzé, a tíz devizára kiterjedő árfolyamadatok a Magyar Nemzeti Bank hivatalos statisztikáiból származnak. A mezőgazdasági vállalkozások számára az árfolyamok követése különösen fontos lehet, hiszen a terménykereskedelemben, valamint a műtrágyák, növényvédő szerek és gépek beszerzésénél is jelentős szerepet játszanak a nemzetközi árak és a forint árfolyamának változásai.
Az időjárási kockázatok kezelésében is segítséget nyújthat
A platform fejlesztése nem korlátozódik a pénzügyi és terménypiaci információkra. A gazdálkodók részletes időjárási előrejelzéseket, csapadékadatokat és agrometeorológiai térképeket is elérhetnek. Az időjárási információkat a HungaroMet szolgáltatja.
A 2026-os aszály ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a meteorológiai információk megfelelő felhasználása egyre fontosabb a mezőgazdasági termelésben. A csapadékhiány, a tartósan magas hőmérséklet és a szélsőséges időjárási események nemcsak a várható termés mennyiségére, hanem a gazdaságok jövedelmezőségére és likviditási helyzetére is hatással vannak.
A részletes előrejelzések ezért a vetési, növényvédelmi és betakarítási munkák megtervezésében is hasznosak lehetnek. A terménypiaci adatokkal együtt pedig átfogóbb képet adhatnak a gazdálkodóknak arról, hogy milyen gazdasági környezetben kell meghozniuk döntéseiket.
A banki ügyintézésen túlmutató szolgáltatásokat fejlesztenek
Az MBH Bank célja, hogy az AgrárPartner Platform ne csupán a pénzügyi ügyintézés eszköze legyen, hanem a mezőgazdasági vállalkozások mindennapi működését támogató információs felületként is szolgáljon. Szabó István, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyfélkapcsolati igazgatója szerint a fejlesztések középpontjában az adminisztráció csökkentése és a gazdálkodói döntések támogatása áll.
Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink ne csak egyszerűbben intézhessék banki ügyeiket, hanem a munkájukat és döntéseiket támogató információkhoz is gyorsabban hozzáférjenek, különösen a kihívásokkal teli piaci és termelési környezetben.
A szakember hangsúlyozta, hogy a platform további fejlesztéseit a gazdálkodói igények és a gyakorlati tapasztalatok alapján tervezik.