Több pénzt termel az európai mezőgazdaság, de Magyarország egyre jobban lemarad – van egy különösen aggasztó adat

Az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásának értéke 2025-ben 562,5 milliárd euróra emelkedett, ami 5,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A bruttó hozzáadott érték ennél is gyorsabban, 10,5 százalékkal, 251,8 milliárd euróra nőtt – derül ki az Eurostat mezőgazdasági teljesítményt bemutató jelentéséből. A kedvező eredmények mögött elsősorban a mezőgazdasági termelés bővülése, a termelői árak emelkedése, valamint a felhasznált termékek és szolgáltatások értékének ennél lassabb növekedése állt. A teljes mezőgazdasági kibocsátás volumene 3,1 százalékkal, árszínvonala pedig 2,6 százalékkal emelkedett.

A magyar mezőgazdaság versenyképességét kedvezőtlenül érinti, hogy a munkaerő csökkenésével párhuzamosan a fejlesztések is visszaestek. Fotó: Imre György

A bruttó hozzáadott érték növekedését az is segítette, hogy a folyó termelőfelhasználás értéke mindössze 2,3 százalékkal nőtt. Az Eurostat számításai szerint az uniós mezőgazdaság minden egyes, termelési inputokra fordított euró után 81 eurócent hozzáadott értéket állított elő. Ez az arány a 2017-ben mért korábbi csúcsot is meghaladta. A kedvező uniós átlag ugyanakkor jelentős különbségeket takar a tagállamok között.

Magyarországon lassabban nőttek a mezőgazdasági jövedelmek

Az Eurostat által alkalmazott, egy éves munkaerőegységre jutó reáljövedelmet mérő mutató szerint az EU mezőgazdasági jövedelmi indexe 9,2 százalékkal javult 2025-ben. Magyarországon ezzel szemben 5,7 százalékos növekedést regisztráltak, vagyis a hazai javulás 3,5 százalékponttal elmaradt az uniós átlagtól. A különbség különösen a közép-kelet-európai országok teljesítményével összevetve szembetűnő:

Romániában 28,5 százalékkal,

Lengyelországban 27,8 százalékkal,

Csehországban pedig mintegy 24 százalékkal emelkedett

az egy munkaerőegységre jutó reáljövedelem. Szlovákiában ugyanakkor visszaesést mértek. Az uniós átlagot leginkább Észtország teljesítménye húzta felfelé, ahol 41 százalékos növekedést regisztráltak. Luxemburgban 29,5 százalékos volt a javulás, miközben Görögországban 9,7, Cipruson 5,9, Bulgáriában pedig 5,1 százalékos csökkenést mértek.

Fontos ugyanakkor, hogy az Eurostat által közölt jövedelmi mutató a termelési tényezők – köztük a munka, a föld és a tőke – rendelkezésére álló reáljövedelmet viszonyítja a teljes munkaidős egyenértékben számított munkaerő-ráfordításhoz. Ez azt is jelenti, hogy a mutató akkor is emelkedhet, ha a mezőgazdaságban végzett munka mennyisége csökken. Magyarország esetében ezért különösen fontos a jövedelmi és foglalkoztatási adatok együttes értékelése.