Több pénzt termel az európai mezőgazdaság, de Magyarország egyre jobban lemarad – van egy különösen aggasztó adat
Az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásának értéke 2025-ben 562,5 milliárd euróra emelkedett, ami 5,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A bruttó hozzáadott érték ennél is gyorsabban, 10,5 százalékkal, 251,8 milliárd euróra nőtt – derül ki az Eurostat mezőgazdasági teljesítményt bemutató jelentéséből. A kedvező eredmények mögött elsősorban a mezőgazdasági termelés bővülése, a termelői árak emelkedése, valamint a felhasznált termékek és szolgáltatások értékének ennél lassabb növekedése állt. A teljes mezőgazdasági kibocsátás volumene 3,1 százalékkal, árszínvonala pedig 2,6 százalékkal emelkedett.
A bruttó hozzáadott érték növekedését az is segítette, hogy a folyó termelőfelhasználás értéke mindössze 2,3 százalékkal nőtt. Az Eurostat számításai szerint az uniós mezőgazdaság minden egyes, termelési inputokra fordított euró után 81 eurócent hozzáadott értéket állított elő. Ez az arány a 2017-ben mért korábbi csúcsot is meghaladta. A kedvező uniós átlag ugyanakkor jelentős különbségeket takar a tagállamok között.
Magyarországon lassabban nőttek a mezőgazdasági jövedelmek
Az Eurostat által alkalmazott, egy éves munkaerőegységre jutó reáljövedelmet mérő mutató szerint az EU mezőgazdasági jövedelmi indexe 9,2 százalékkal javult 2025-ben. Magyarországon ezzel szemben 5,7 százalékos növekedést regisztráltak, vagyis a hazai javulás 3,5 százalékponttal elmaradt az uniós átlagtól. A különbség különösen a közép-kelet-európai országok teljesítményével összevetve szembetűnő:
- Romániában 28,5 százalékkal,
- Lengyelországban 27,8 százalékkal,
- Csehországban pedig mintegy 24 százalékkal emelkedett
az egy munkaerőegységre jutó reáljövedelem. Szlovákiában ugyanakkor visszaesést mértek. Az uniós átlagot leginkább Észtország teljesítménye húzta felfelé, ahol 41 százalékos növekedést regisztráltak. Luxemburgban 29,5 százalékos volt a javulás, miközben Görögországban 9,7, Cipruson 5,9, Bulgáriában pedig 5,1 százalékos csökkenést mértek.
Fontos ugyanakkor, hogy az Eurostat által közölt jövedelmi mutató a termelési tényezők – köztük a munka, a föld és a tőke – rendelkezésére álló reáljövedelmet viszonyítja a teljes munkaidős egyenértékben számított munkaerő-ráfordításhoz. Ez azt is jelenti, hogy a mutató akkor is emelkedhet, ha a mezőgazdaságban végzett munka mennyisége csökken. Magyarország esetében ezért különösen fontos a jövedelmi és foglalkoztatási adatok együttes értékelése.
Egyre kevesebben dolgoznak a magyar mezőgazdaságban
Az Eurostat adatai szerint a magyar mezőgazdasági munkaerő-ráfordítás 2025-ben újabb 1,7 százalékkal csökkent. Ez azonban csak egyetlen év adata, a hosszabb távú folyamat ennél jóval aggasztóbb. Magyarországon 2010 és 2025 között évente átlagosan 3,9 százalékkal mérséklődött a mezőgazdaságban felhasznált munka mennyisége. Ez az egyik leggyorsabb visszaesés az Európai Unióban, amelyet csak Bulgária 6,3 százalékos éves átlagos csökkenése haladt meg.
Uniós szinten ugyanezen időszak alatt évente átlagosan 2,3 százalékkal mérséklődött a mezőgazdasági munkaerő-ráfordítás. Az EU agráriuma 2025-ben 7,4 millió teljes munkaidős egyenértéknek megfelelő munkaerőt használt fel, mintegy hárommillióval kevesebbet, mint 2010-ben. A foglalkoztatás csökkenése részben a gépesítés, a technológiai fejlődés és a hatékonyságjavulás következménye. Ugyanakkor az is szerepet játszik benne, hogy a munkavállalók más nemzetgazdasági ágazatokban kedvezőbb kereseti és foglalkoztatási lehetőségeket találhatnak.
A magyar mezőgazdaság számára ezért kettős kihívás jelentkezik: egyre kevesebb munkaerővel kellene fenntartani vagy növelni a termelést, miközben a gazdaságok jelentős részében a korszerűsítéshez szükséges beruházási források is korlátozottak. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint 2026 első fél évében a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 563 457 forint volt, miközben a nemzetgazdasági átlag elérte a 772 751 forintot. A közel 27 százalékos bérhátrány nehezíti a képzett munkaerő megtartását és a fiatal szakemberek bevonzását.
A magyar mezőgazdaságban az árak növekedése elfedte a termelés visszaesését
A magyar agrárium helyzetét az is árnyalja, hogy miközben uniós szinten a mezőgazdasági kibocsátás volumene 3,1 százalékkal bővült, Magyarországon csökkenést mértek. A KSH adatait feldolgozó korábbi cikkünk szerint a hazai mezőgazdaság teljes kibocsátásának volumene 2025-ben 2,6 százalékkal mérséklődött. Ezzel párhuzamosan az agrártermékek és szolgáltatások árszínvonala 8,9 százalékkal nőtt. Ennek eredményeként a mezőgazdaság teljes kibocsátásának folyó áras értéke 6,1 százalékkal, 4428 milliárd forintra emelkedett.
A kedvezőnek tűnő értékadat tehát nem a megtermelt termékek mennyiségének növekedéséből, hanem elsősorban az árak emelkedéséből származott. A hazai mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke folyó áron 1687 milliárd forintot tett ki, volumene ugyanakkor 6 százalékkal csökkent a mezőgazdasági számlák előzetes adatai szerint. Ez azért lényeges különbség, mert a jövedelmi mutatók javulása önmagában még nem jelenti azt, hogy a magyar agrárium termelési teljesítménye, hatékonysága vagy nemzetközi versenyképessége is erősödött volna. A növénytermesztés visszaesése különösen kedvezőtlenül érintette a hazai eredményeket, amit az állattenyésztés bővülése csak részben tudott ellensúlyozni.
A műtrágya drágult, az energia és a takarmány olcsóbb lett
Az európai mezőgazdaság eredményeit a termelési költségek alakulása is jelentősen befolyásolta. Az Eurostat szerint a mezőgazdasági termeléshez felhasznált termékek és szolgáltatások árszínvonala 2025-ben uniós átlagban mindössze 0,4 százalékkal emelkedett. Az egyes költségelemek között azonban jelentős eltérések mutatkoztak.
|Termelési input
|Árváltozás 2025-ben, EU
|Műtrágya és talajjavítók
|+5,5%
|Állatorvosi költségek
|+2,9%
|Épületek karbantartása
|+2,3%
|Gépek és eszközök karbantartása
|+2,0%
|Takarmányok
|−1,1%
|Vetőmagok és ültetési anyagok
|−1,4%
|Energia és kenőanyagok
|−1,7%
|Forrás: Eurostat, Performance of the agricultural sector. Uniós átlagos beszerzésiár-változások.
A műtrágya drágulása elsősorban a növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok számára jelentett többletterhet. Az állattenyésztők helyzetét ugyanakkor valamelyest javíthatta a takarmányárak mérséklődése. A takarmányok különösen nagy súlyt képviselnek az agrártermelés költségszerkezetében: az uniós mezőgazdaság folyó termelőfelhasználásának 36,5 százalékát adják. A műtrágyák és talajjavítók részesedése 7,5 százalék. A különböző gazdaságok jövedelmezősége ezért jelentősen eltérhetett attól függően, hogy milyen termékeket állítottak elő, és mely költségelemek befolyásolták leginkább a működésüket.
Hiába nőnek a jövedelmek, a beruházások elmaradása komoly veszély
A magyar mezőgazdaság hosszabb távú versenyképességét kedvezőtlenül érinti, hogy a munkaerő csökkenésével párhuzamosan a fejlesztések is visszaestek. A KSH adatai alapján 2025-ben a hazai agrárberuházások volumene 12,9 százalékkal maradt el az előző évitől. Ez jelentősen nagyobb visszaesés volt, mint a nemzetgazdasági beruházások egészében mért csökkenés.
Pedig az ágazatnak éppen olyan fejlesztésekre lenne szüksége, amelyek mérsékelhetik a munkaerőhiány következményeit és növelhetik a termelés biztonságát. A precíziós gépek, az automatizált állattartó rendszerek, az öntözés, a vízmegtartást szolgáló beruházások és a digitális technológiák alkalmazása egyaránt hozzájárulhatna a hatékonyság javításához. Ezek elterjedését azonban a beruházási költségek és a gazdálkodók pénzügyi lehetőségei is korlátozzák. Az Eurostat adatai alapján az európai mezőgazdaság 2025-ben összességében kedvezőbb gazdasági eredményt ért el, Magyarország azonban több fontos mutatóban elmaradt az uniós átlagtól.