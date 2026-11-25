A műtrágya-forgalmazók januártól szeptember végéig 926,3 ezer tonnát adtak el közvetlenül a magyar mezőgazdasági termelőknek. Az Agrárközgazdsági Intézet (AKI) jelentése szerint a közvetlen értékesítés nettó árbevétele 26,2 milliárd forinttal, 14,2 százalékkal csökkent éves összevetésben. Eközben a Központi Statisztikai Hivatal műtrágyaár-indexe 5,9 százalékos drágulást mutatott. A termékmix is érdemben változott, így a forgalmazók bevételét az is alakította, hogy melyik műtrágyából mennyi fogyott.

A magyar gazdák 2026 első kilenc hónapjában 926,3 ezer tonna műtrágyát vásároltak közvetlenül a forgalmazóktól Fotó: vesnakostic / Shutterstock

Az összetett műtrágyákból fogyott jóval kevesebb

Az összetett műtrágyák forgalma egy év alatt harmadával, mintegy 92 ezer tonnával esett vissza. Ebben a termékkörben jelentkezett a teljes mennyiségi visszaesés közel háromnegyede. Az egykomponensű műtrágyák súlya eközben 74-ről 80 százalékra nőtt. Továbbra is a mészammon-salétrom volt a legnagyobb tétel, ebből 366,9 ezer tonnát vásároltak a gazdák, 50 ezer tonnával kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Hatóanyagban számolva még nagyobb volt a visszaesés. A megvásárolt műtrágyák összesen 317 ezer tonna nitrogén-, foszfor- és káliumhatóanyagot tartalmaztak, 16 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A nitrogén mennyisége 7 százalékkal, a foszforé 34,2 százalékkal, a káliumé 32,2 százalékkal csökkent. A 317 ezer tonna így is meghaladta a 2023 első kilenc hónapjában mért szintet, az idei adat tehát önmagában még kevés egy tartós csökkenő trend megállapításához.

Nyár után éleződött ki a műtrágyapiaci visszaesés

Az év első felében még csak 3,3 százalékkal csökkent a közvetlenül a gazdáknak eladott mennyiség. Július és szeptember között az AKI külön, 23 jelentős forgalmazóra kiterjedő adatgyűjtése már közel egyharmados éves visszaesést jelzett. A két kimutatás eltérő vállalati kört fed le, de mindkettő a kereslet gyengülését mutatja.

A Világgazdaságnak szeptemberben Cseh Tibor, a Magosz főtitkára arról számolt be, hogy az aszály egyes táblákon olyan súlyos kárt okozott, hogy a betakarítás sem érte meg, a gyenge terményárak pedig tovább szűkítették a gazdaságok mozgásterét. Az MBH AgrárTrend Indexe szerint a szűkülő likviditás már a következő szezon előkészítését is nehezíti. Ahol emiatt a növény szükségleténél kevesebb tápanyag kerül a földbe, ott a spórolás kedvezőbb időjárás mellett is visszafoghatja a következő termést.