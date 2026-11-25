Kevesebb műtrágyát vesznek a magyar gazdák, és az árcsökkenés sem biztos, hogy visszahozná a keresletet
A műtrágya-forgalmazók januártól szeptember végéig 926,3 ezer tonnát adtak el közvetlenül a magyar mezőgazdasági termelőknek. Az Agrárközgazdsági Intézet (AKI) jelentése szerint a közvetlen értékesítés nettó árbevétele 26,2 milliárd forinttal, 14,2 százalékkal csökkent éves összevetésben. Eközben a Központi Statisztikai Hivatal műtrágyaár-indexe 5,9 százalékos drágulást mutatott. A termékmix is érdemben változott, így a forgalmazók bevételét az is alakította, hogy melyik műtrágyából mennyi fogyott.
Az összetett műtrágyákból fogyott jóval kevesebb
Az összetett műtrágyák forgalma egy év alatt harmadával, mintegy 92 ezer tonnával esett vissza. Ebben a termékkörben jelentkezett a teljes mennyiségi visszaesés közel háromnegyede. Az egykomponensű műtrágyák súlya eközben 74-ről 80 százalékra nőtt. Továbbra is a mészammon-salétrom volt a legnagyobb tétel, ebből 366,9 ezer tonnát vásároltak a gazdák, 50 ezer tonnával kevesebbet, mint egy évvel korábban.
Hatóanyagban számolva még nagyobb volt a visszaesés. A megvásárolt műtrágyák összesen 317 ezer tonna nitrogén-, foszfor- és káliumhatóanyagot tartalmaztak, 16 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A nitrogén mennyisége 7 százalékkal, a foszforé 34,2 százalékkal, a káliumé 32,2 százalékkal csökkent. A 317 ezer tonna így is meghaladta a 2023 első kilenc hónapjában mért szintet, az idei adat tehát önmagában még kevés egy tartós csökkenő trend megállapításához.
Nyár után éleződött ki a műtrágyapiaci visszaesés
Az év első felében még csak 3,3 százalékkal csökkent a közvetlenül a gazdáknak eladott mennyiség. Július és szeptember között az AKI külön, 23 jelentős forgalmazóra kiterjedő adatgyűjtése már közel egyharmados éves visszaesést jelzett. A két kimutatás eltérő vállalati kört fed le, de mindkettő a kereslet gyengülését mutatja.
A Világgazdaságnak szeptemberben Cseh Tibor, a Magosz főtitkára arról számolt be, hogy az aszály egyes táblákon olyan súlyos kárt okozott, hogy a betakarítás sem érte meg, a gyenge terményárak pedig tovább szűkítették a gazdaságok mozgásterét. Az MBH AgrárTrend Indexe szerint a szűkülő likviditás már a következő szezon előkészítését is nehezíti. Ahol emiatt a növény szükségleténél kevesebb tápanyag kerül a földbe, ott a spórolás kedvezőbb időjárás mellett is visszafoghatja a következő termést.
A technológiaváltás tartósan átírhatja a gyártók piacát
A műtrágyagyártóknak a következő évekre azzal is érdemes számolniuk, hogy a gazdák egy része akkor is kevesebb műtrágyát vásárolhat, ha javul a pénzügyi helyzete. A VG által korábban bemutatott precíziós technológiákkal egy táblán belül is változtatható a kijuttatott adag. A gazda a talajvizsgálat és a termőhely adottságai alapján oda csoportosíthatja a tápanyagot, ahol annak nagyobb a várható haszna. Ahol a korábbi egységes adag túladagolást okozott, ott így a gazdaság teljes műtrágyaigénye is csökkenhet.
A megvásárolt ásványi műtrágya egy részét egyes gazdaságokban szerves eredetű tápanyag is kiválthatja. A nitrátirányelv felülvizsgálatáról szóló VG-cikk szerint az Európai Bizottság a feldolgozott szerves trágyák szélesebb körű használatában is lát lehetőséget. A kiváltás mértéke gazdaságonként eltérhet, mert függ a rendelkezésre álló szerves trágyától, a talaj állapotától és a termesztett növény tápanyagigényétől.
Az idei értékesítési adatokból még nem látszik, mekkora részt magyaráz a technológiai átállás. Mindenesetre a jelenlegi visszaesés egyértelműen inkább a hőség és aszály kviáltotta agrárválság miatt alakult ki. Ettől függetlenül, a gyártóknak a következő években fontos kérdés lesz, hogy a vásárlások mekkora része tér vissza az árak és a gazdálkodói jövedelmek rendeződésével. Ahol a pontosabb kijuttatás beválik, ott a gazdáknak kevesebb okuk lesz visszatérni a korábbi adagokhoz.
Sorra állnak le a műtrágyagyárak
Az európai műtrágyaipar válsága miatt új együttműködést indított az Európai Bizottság, amelyben a gyártók, a gazdálkodók és a tagállamok közösen keresnének megoldást az ellátási és árproblémákra. A helyzet egyre sürgetőbb: miközben Európában sorra állnak le a műtrágyagyárak, a mezőgazdasági termelők a magas költségek miatt jelentősen visszafogják vásárlásaikat, ami már a 2027-es termést is veszélyeztetheti.