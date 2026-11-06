Sorban állnak le a műtrágyagyárak Európában: brutális válság söpör végig az iparágon, a magyar gazdák is megfizethetik az árát
Egyre súlyosabb válság bontakozik ki az európai műtrágyaiparban. A korábbi évek energiaválságát követően ismét olyan költségszint alakult ki, amely mellett több nagy gyártó nem tudja gazdaságosan működtetni ammónia- és nitrogénműtrágya-üzemeit. A helyzet azért is kiemelkedően veszélyes, mert ezúttal a magas energiaárak miatt, nem csak a gyárak termelési költségei és ezáltal a műtrágya ára emelkedik: az aszálykárok okozta likvidítási gondok következtében, a gazdálkodók vásárlása is visszaesett, így a gyárak egyre nehezebben tudják értékesíteni termékeiket. Szóval drágán termelnek, s ráadásul kevesebbet tudnak eladni, vagyis nem tudják áraikat emelni.
A helyzet novemberre igen súlyossá vált. A vállalatok üzemeket állítanak le, beruházásokat halasztanak el, és egyes esetekben véglegesen megszüntetik a veszteségessé vált kapacitásokat.
Műtrágya: Németországban már a kapacitás 60 százaléka kiesett
Az egyik legsúlyosabb helyzet a németországi SKW Piesteritz műtrágyagyárában alakult ki. A cseh Agrofert csoporthoz tartozó, az AGF Nitrogen által irányított üzemben augusztus óta áll az egyik ammóniagyártó egység, miközben a másik is csökkentett teljesítménnyel működik. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság összeférhetetlenségi aggályok miatt felfüggesztette az Agrofertnek szánt egyes uniós támogatások kifizetését.
Az Expana beszámolója szerint Németország legnagyobb ammóniagyártója ekkor már csupán a névleges kapacitásának körülbelül 40 százalékát használta ki. A két gyártósor egyenként napi mintegy 1650 tonna ammónia előállítására alkalmas, így a termeléscsökkenés jelentős. A helyzet azóta továbbra is kritikus. Petr Cingr, az AGF Nitrogen vezérigazgatója a Reuters tudósítása szerint arról beszélt, hogy a vállalat további gyártósorokat is leállíthat a következő hetekben, amennyiben nem javulnak a piaci feltételek.
A társaság nyolc ammóniagyártó egységet működtet
- Németországban,
- Franciaországban,
- Ausztriában
- és Szlovákiában.
Éves kapacitása 3,5 millió tonna ammónia és hétmillió tonna műtrágya, ami a vállalat közlése szerint az európai piac mintegy ötödének felel meg. A termelés visszafogása már a teljes cégcsoportot érinti: a működő nitrogénüzemek jellemzően 80–85 százalékos, technológiailag minimális kihasználtsággal termelnek.
Franciaországban és Spanyolországban is leálltak gyártósorok
Az AGF Nitrogen franciaországi üzemeiben szintén súlyosbodott a helyzet. A vállalat egy ammóniagyártó sort teljesen leállított, egy másik pedig csak időszakosan üzemel. A vállalatvezetés szerint a magas gázárak és a gyenge kereslet mellett a készletek felhalmozódása is problémát jelent, mert a tárolási lehetőségek korlátozottak.
Petr Cingr arra is figyelmeztetett, hogy egy leállított gyártósor újraindítása több millió euróba kerülhet. A vállalat emiatt az új beruházásait is felfüggesztette, amíg nem látható tisztábban az európai vegyipar hosszabb távú jövője. Spanyolországban a Fertiberia szeptember 16-án függesztette fel az ammónia- és karbamidgyártást a Huelva tartományban található Palos de la Frontera-i üzemében. Az ICIS beszámolója szerint a vállalat a földgázárak fenntarthatatlan emelkedésével indokolta a lépést.
Az üzem éves kapacitása 400 ezer tonna ammónia, 250 ezer tonna karbamid és 200 ezer tonna karbamid–ammónium-nitrát-oldat. Október elején a termelés továbbra is szünetelt, és a társaság nem közölt újraindítási időpontot. A Fertiberia ugyanakkor hangsúlyozta, hogy többi telephelyén nem vezettek be hasonló korlátozást.
Litvániában a Kėdainiai városában működő Lifosa foszfátműtrágya-gyár augusztusban ideiglenesen valamennyi termékének gyártását felfüggesztette. A leállást a kénellátás nehézségeivel és az emelkedő alapanyagköltségekkel hozták összefüggésbe. A vállalat azóta újraindította a termelést, az üzemszünet pontos időtartamát azonban nem hozták nyilvánosságra. Mindez arra utal, hogy a válság nem kizárólag a földgázra épülő nitrogénműtrágya-gyártást érinti: a foszfátműtrágyák előállítását is egyre súlyosabban terhelik az alapanyag-ellátási zavarok.
A Yara is visszafogta európai termelését
Az európai műtrágyaválság másik meghatározó szereplője a norvég Yara, amelynek működését egyszerre terhelik a magas földgázárak, a kereslet elhalasztása és az egyes üzemekben jelentkező termelési problémák. A vállalat október 22-én közzétett harmadik negyedéves jelentése szerint a rendkívüli tételektől megtisztított EBITDA 804 millió dollárról 675 millió dollárra csökkent. A társaság külön kiemelte, hogy bár az európai nitrátműtrágyák értékesítése a harmadik negyedévben javult, a 2027-es szezonra vonatkozó globális beszerzések jelentősen elmaradnak a korábbi évek ütemétől.
A Yara európai termelésében negyedéves ütemben mintegy 270 ezer tonna ammóniát és 140 ezer tonna kész műtrágyát érintett a kapacitások kihasználatlansága – ezt a Világgazdaság korábbi összefoglalója is bemutatta. Ezeket a mennyiségeket ugyanakkor nem lehet teljes egészében újonnan bezárt üzemek termeléskieséseként kezelni. A vállalat számára a költségek mérséklése és a hatékonyabb termelőegységek működtetése vált elsődlegessé. A jelenség jól mutatja az európai műtrágyaipar szerkezeti problémáját: a nemzetközi piacon azok a termelők kerülnek versenyelőnybe, amelyek olcsóbban jutnak földgázhoz.
Lengyelországban már a korábbi gyárbezárások visszafordítását mérlegelik
Az európai válságnak ugyanakkor van egy másik, látszólag ellentmondásos következménye is. Miközben egyes gyártók leállítják kapacitásaikat, Lengyelország legnagyobb műtrágyaipari vállalata, a Grupa Azoty a termelés újjáépítésének lehetőségét vizsgálja.
Marcin Celejewski vezérigazgató szeptemberben a Reutersnek arról beszélt, hogy az ellátási zavarok, az uniós importvámok és a karbonhatár-kiigazítási mechanizmus miatt ismét stratégiai jelentőségűvé válhat a hazai műtrágyagyártás. A vállalat ezért akár korábban tervezett üzembezárásait is visszavonhatja. A vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a termelési kapacitások helyreállításához uniós pénzügyi és szabályozási támogatásra lenne szükség. Egyelőre nem született végleges döntés az irányváltásról.
A Nutrien leállásai is azt jelzik, hogy globális a válság
Az európai fejleményekkel párhuzamosan a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártója, a kanadai Nutrien is további kapacitásbezárásokat jelentett be. A társaság november 5-i eredményértékeléséhez kapcsolódó Reuters-beszámoló szerint a vállalat 2027 második negyedévében megszünteti floridai White Springs foszfátbányájának és feldolgozóüzemének működését. A döntés hátterében a kitermelhető készletek csökkenése és a magas termelési költségek állnak.
A Nutrien trinidadi nitrogénüzemének leállítása szintén lezárult. A társaság október 5-én jelentette be a határozatlan idejű bezárást, amelyet a bizonytalan földgázellátás és más működési költségek indokoltak. A vállalat harmadik negyedéves nitrogénműtrágya-értékesítése 16,7 százalékkal, 2,35 millió tonnára esett vissza. A foszfátüzletág eredményét különösen a kén drágulása rontotta: a szegmens korrigált EBITDA-ja 93 százalékkal, mindössze nyolcmillió dollárra zuhant. Ken Seitz vezérigazgató szerint az észak-amerikai termelők a lényegesen alacsonyabb földgázköltségek miatt jelentős versenyelőnyben vannak az európai gyártókkal szemben.
A gyenge kereslet ellenére továbbra is magasak az árak
Az európai műtrágyapiac egyik legnagyobb ellentmondása, hogy a vásárlások visszaesése sem eredményezett érdemi, tartós árcsökkenést. Az ICIS piaci szereplőktől gyűjtött becslései alapján az európai nitrogénműtrágya-beszerzések 15–20 százalékkal maradnak el a megszokott szezonális szinttől. A foszfátműtrágyáknál a keresletkiesés meghaladhatja a 30 százalékot. Ezek azonban iparági becslések, nem teljes körű uniós értékesítési statisztikák.
A Világgazdaság korábban már rámutatott arra, hogy a gazdálkodók jelentős része a gyenge termésjövedelmezőség miatt takarékoskodik. Az európai gabonaárak sok esetben nem teszik lehetővé a megemelkedett ráfordítások megtérülését, ezért a termelők elhalasztják vagy csökkentik a műtrágyavásárlásokat. Ezzel párhuzamosan a földgázárak november elején átmenetileg megawattóránként 100 euró fölé emelkedtek. A műtrágyagyártók számára ez különösen súlyos probléma, mivel az ammónia előállításában a földgáz nemcsak energiaforrás, hanem alapanyag is.
A kereslet gyengülését így részben ellensúlyozza a termelési költségek emelkedése és a kínálat szűkülése. Ha pedig az üzemek leállítása tartóssá válik, Európa egyre inkább behozatalra szorulhat, miközben a nemzetközi műtrágyakereskedelmet is szállítási és geopolitikai kockázatok terhelik.
A magyar gazdáknál már látszanak a következmények
A válság Magyarországot is érzékenyen érinti. A szlovákiai Duslo és az ausztriai LAT Nitrogen a térség fontos műtrágyapiaci szereplői, ezért az AGF Nitrogen termeléskorlátozása közvetlenül befolyásolhatja a közép-európai ellátási és árviszonyokat is. Az AGF Nitrogen kapacitáscsökkentése növelheti a térség műtrágyaimport-függőségét és beszerzési költségeit.
Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint Magyarországon 2026 első fél évében 760 ezer tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek, ami 3,3 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Eközben az átlagárak 4,5 százalékkal emelkedtek. A nitrogénhatóanyag értékesített mennyisége 3,8 százalékkal, 201 ezer tonnára csökkent. A legnagyobb mennyiségben vásárolt mészammon-salétromból 332 ezer tonna fogyott, 40 ezer tonnával kevesebb, mint egy évvel korábban. A részletes adatokat a Világgazdaság augusztus végi cikke ismertette.
A magyar gazdaságok számára a helyzetet tovább nehezíti az aszály, a csökkenő termésjövedelmezőség és az általános likviditáshiány. Az MBH AgrárTrend Index legutóbbi elemzése szerint a növénytermesztési ágazatban a szűkülő pénzügyi mozgástér miatt már a következő termesztési szezon ráfordításai is veszélybe kerülhetnek. A gazdálkodók számára ugyan rendelkezésre állna több mint 16,6 millió euró uniós válságtámogatás a megemelkedett energia- és műtrágyaköltségek enyhítésére, ám a Magosz októberi figyelmeztetése szerint ennek hazai felhasználása késlekedik.
Az látható, hogy amennyiben a földgázárak tartósan magasak maradnak, újabb európai gyártókapacitások eshetnek ki. Közben pedig, amennyiben a gazdák a tavaszi szezon közeledtével egyszerre próbálják pótolni elhalasztott vásárlásaikat, az átmenetileg újabb áremelkedést és ellátási nehézségeket idézhet elő.