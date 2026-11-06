Sorban állnak le a műtrágyagyárak Európában: brutális válság söpör végig az iparágon, a magyar gazdák is megfizethetik az árát

Egyre súlyosabb válság bontakozik ki az európai műtrágyaiparban. A korábbi évek energiaválságát követően ismét olyan költségszint alakult ki, amely mellett több nagy gyártó nem tudja gazdaságosan működtetni ammónia- és nitrogénműtrágya-üzemeit. A helyzet azért is kiemelkedően veszélyes, mert ezúttal a magas energiaárak miatt, nem csak a gyárak termelési költségei és ezáltal a műtrágya ára emelkedik: az aszálykárok okozta likvidítási gondok következtében, a gazdálkodók vásárlása is visszaesett, így a gyárak egyre nehezebben tudják értékesíteni termékeiket. Szóval drágán termelnek, s ráadásul kevesebbet tudnak eladni, vagyis nem tudják áraikat emelni.

A magas energiaárak miatt kerültek bajba a műtrágya előállítók, a cseh Agrofert esetében viszont van egy csavar: az Ursula von der Lenyen vezette Európai Bizottság a legrosszabb pillanatban vont meg a vállalattól támogatásokat. Érkezett is a gyors válasz a vállalattól: termeléscsökkentés Fotó: AFP

A helyzet novemberre igen súlyossá vált. A vállalatok üzemeket állítanak le, beruházásokat halasztanak el, és egyes esetekben véglegesen megszüntetik a veszteségessé vált kapacitásokat.

Műtrágya: Németországban már a kapacitás 60 százaléka kiesett

Az egyik legsúlyosabb helyzet a németországi SKW Piesteritz műtrágyagyárában alakult ki. A cseh Agrofert csoporthoz tartozó, az AGF Nitrogen által irányított üzemben augusztus óta áll az egyik ammóniagyártó egység, miközben a másik is csökkentett teljesítménnyel működik. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság összeférhetetlenségi aggályok miatt felfüggesztette az Agrofertnek szánt egyes uniós támogatások kifizetését.

Az Expana beszámolója szerint Németország legnagyobb ammóniagyártója ekkor már csupán a névleges kapacitásának körülbelül 40 százalékát használta ki. A két gyártósor egyenként napi mintegy 1650 tonna ammónia előállítására alkalmas, így a termeléscsökkenés jelentős. A helyzet azóta továbbra is kritikus. Petr Cingr, az AGF Nitrogen vezérigazgatója a Reuters tudósítása szerint arról beszélt, hogy a vállalat további gyártósorokat is leállíthat a következő hetekben, amennyiben nem javulnak a piaci feltételek.

A társaság nyolc ammóniagyártó egységet működtet

Németországban,

Franciaországban,

Ausztriában

és Szlovákiában.

Éves kapacitása 3,5 millió tonna ammónia és hétmillió tonna műtrágya, ami a vállalat közlése szerint az európai piac mintegy ötödének felel meg. A termelés visszafogása már a teljes cégcsoportot érinti: a működő nitrogénüzemek jellemzően 80–85 százalékos, technológiailag minimális kihasználtsággal termelnek.