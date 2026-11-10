Brüsszel felébredt, és már látja: állnak le a gyárak, már a jövő évi termésen spórolnak a gazdák – műtrágyaválságban az unió
Újabb lépésre szánta el magát az Európai Bizottság az egyre súlyosabb európai műtrágyaválság kezelésére. November 9-én hivatalosan is elindította az uniós műtrágya-értéklánci partnerséget, amelynek célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye a műtrágyagyártást és -ellátást, javítsa a gazdálkodók hozzáférését a megfizethető termékekhez, valamint elősegítse az európai műtrágyaipar versenyképességének megőrzését.
Az Európai Bizottság közleménye szerint a partnerségben a gazdálkodók, a műtrágyagyártók, a tagállamok és az uniós döntéshozók vesznek részt. A kezdeményezés három alapvető célkitűzés köré szerveződik: a megfelelő és megfizethető európai műtrágyaellátás biztosítása, a termelők és felhasználók számára kiszámíthatóbb piaci környezet kialakítása, valamint a gyártás dekarbonizációjának és a fenntartható tápanyag-gazdálkodásnak az előmozdítása.
A kezdeményezés azonban egyelőre nem jelent közvetlen pénzügyi segítséget vagy kötelező piaci intézkedéseket. A résztvevők rendszeres szakpolitikai egyeztetéseken kereshetnek megoldásokat, és önkéntes vállalásokat tehetnek. A partnerség tehát elsősorban együttműködési keretet teremt, miközben az iparág problémái már most komoly gazdasági következményekkel járnak. A gondok peddig jórész éppen a Bizottság döntései miatt keletkeztek, hiszen főként a gáz árának emelkedése okozta a bajt, melynek ára jőrészt az olcsó orosz energia kizárása miatt nőtt Európában. Emellett az Ursula von der Leyen vezette Bizottság nekiesett Andrej Babis cseh miniszterelnöknek, aki a korábban megítélt, s most megvont uniós támogatás hiánya miatt, műtrágyagyáraiban a termelés csökkentéséről döntött.
Műtrágya: gyárbezárások közepette próbál rendet teremteni Brüsszel
A bizottsági kezdeményezés időzítése nem véletlen. A Világgazdaság november 6-i részletes összeállítása bemutatta, hogy Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Litvániában is történtek műtrágyaipari üzemleállások az elmúlt hónapokban. A problémák középpontjában a magas földgázárak, a dráguló alapanyagok és a gyengülő mezőgazdasági kereslet állnak. Az európai gyártók egyszerre szembesülnek azzal, hogy rendkívül költséges a termelés, miközben a gazdálkodók egyre kevesebb műtrágyát vásárolnak.
Különösen súlyos helyzet alakult ki a németországi SKW Piesteritz üzemben, ahol az egyik ammóniagyártó egység augusztus óta áll, a másik pedig csökkentett teljesítménnyel működik. A cseh Agrofert csoporthoz tartozó vállalat egy időszakban névleges kapacitásának mindössze 40 százalékát használta ki. Az AGF Nitrogen franciaországi üzemeiben szintén termeléskorlátozásokat vezettek be, Spanyolországban a Fertiberia függesztette fel egyik gyárának ammónia- és karbamidgyártását, Litvániában pedig a Lifosa állította le ideiglenesen a termelést, amelyet később újraindított.
A norvég Yara ugyancsak jelentős európai kapacitásokat fogott vissza. A vállalat harmadik negyedéves jelentése szerint a korlátozások aktuális üteme negyedéves alapon 270 ezer tonna ammóniát és 140 ezer tonna kész műtrágyát érintett. A gyárleállások különösen veszélyesek, mert egy ammóniagyártó üzem újraindítása rendkívül költséges, és nem feltétlenül hajtható végre gyorsan. Így könnyen előállhat az a helyzet, hogy a mostani gyenge kereslet miatt visszafogott termelés később, a mezőgazdasági szezon kezdetén okoz ellátási problémákat.
Már 30 százalékos keresletkiesés is látszik
Az európai műtrágyapiac válságát azonban nem kizárólag a kínálati problémák okozzák. A gazdálkodók pénzügyi helyzete legalább ilyen súlyos gondot jelent. A Világgazdaság korábbi cikkében bemutatott ICIS-piaci becslések szerint az európai nitrogénműtrágya-vásárlások 15–20 százalékkal maradnak el a megszokott szezonális szinttől, a foszfátműtrágyák esetében pedig legalább 30 százalékos visszaesést érzékelnek a kereskedők és a gyártók.
Ezek nem teljes körű uniós értékesítési statisztikák, hanem piaci szereplőktől származó becslések, de egyértelműen jelzik a beszerzési hajlandóság gyengülését. Az Eurostat adatai is alátámasztják a gazdálkodók nehéz helyzetét. Az Európai Unióban 2026 második negyedévében éves összevetésben
- a mezőgazdasági termékek termelői ára átlagosan 5,8 százalékkal csökkent,
- a műtrágyák és talajjavító szerek 13,4 százalékkal drágultak,
- az energia és a kenőanyagok ára pedig 22 százalékkal emelkedett.
A termelők tehát alacsonyabb árbevétel mellett kénytelenek egyre drágább alapanyagokat vásárolni. A szűkülő jövedelmezőség következtében sok gazdaságban már nem a termelés szempontjából optimális műtrágyamennyiséget használják fel, hanem azt, amennyit a rendelkezésre álló pénzből finanszírozni tudnak.
A folyamat a 2027-es termés mennyiségére és minőségére is hatással lehet. Amennyiben a műtrágyavásárlások elhalasztása tényleges tápanyag-kijuttatási csökkenéssé válik, az különösen a gabonatermesztésben járhat termésveszteséggel. A kisebb termés pedig kedvezőtlen piaci körülmények között később az élelmiszerárak emelkedéséhez is hozzájárulhat.
Magyarországon is nagy a baj
A válság Magyarországon is érezhető. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2026 első fél évében a hazai mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített műtrágya mennyisége 3,3 százalékkal, 760 ezer tonnára csökkent, miközben az átlagárak 4,5 százalékkal emelkedtek. A nitrogénhatóanyag értékesített mennyisége 3,8 százalékkal, 201 ezer tonnára mérséklődött. A legnagyobb mennyiségben vásárolt mészammon-salétromból 332 ezer tonna fogyott, 40 ezer tonnával kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.
A legfrisebb AKI adatok szerint, 2026 VII–IX. hónapjaiban az egy évvel korábbi azonos időszakban forgalmazott volumenhez képest közel harmadával kevesebb műtrágya került a gazdákhoz. Ugyanezt a két időszakot összehasonlítva az értékesítési árak a bázisidőszakhoz képest 4–15 százalékkal voltak magasabbak.
A magyar gazdálkodók helyzetét tovább súlyosbítják az aszálykárok és az energiaköltségek. Ráadásul az osztrák és szlovák műtrágyagyártó kapacitások visszafogása a magyar piacon is ellátási és áremelkedési kockázatot jelenthet. Ebben a helyzetben különösen fontos a gazdálkodók pénzügyi támogatása. Az Európai Bizottság a műtrágya- és energiaköltségek emelkedése miatt összesen 540 millió eurós rendkívüli támogatási keretet mozgósított. Ebből Magyarország számára 16,6849 millió euró, vagyis mintegy 6,1 milliárd forint áll rendelkezésre.
A Világgazdaság november 2-i beszámolója szerint azonban a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége arra figyelmeztetett, hogy
továbbra sem született döntés a támogatás gazdálkodók számára történő hozzáférhetővé tételéről.
A tagállamoknak lehetőségük van arra is, hogy az uniós forrásokat saját költségvetésükből kiegészítsék, így a magyar támogatási csomag akár 50 millió eurós nagyságrendet is elérhetne.
A hosszabb távú megoldás még várat magára
Az Európai Bizottság már május 19-én elfogadta a műtrágyaiparra vonatkozó cselekvési tervét, amelynek végrehajtását most az új partnerség is támogatná. A jelenlegi ellátási zavarok kezelése mellett, az európai műtrágyaipar szerkezeti problémáinak mérséklését is szeretnék elérni. Ennek fontos eleme a földgázfüggőség csökkentése és az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással járó gyártási technológiák elterjesztése. Ezek azonban jelentős beruházásokat igényelnek, miközben az iparág szereplői jelenleg a meglévő termelőkapacitások fenntartásával is nehezen boldogulnak.
A bizottsági partnerség ezért egy alapvető ellentmondással szembesül:
miközben az uniós gazdálkodóknak olcsóbb műtrágyára lenne szükségük, a magas energia- és alapanyagköltségek miatt az európai gyártók egy része már a jelenlegi árszinten sem tud nyereségesen termelni.
A rendszeres egyeztetések javíthatják a piaci szereplők közötti információáramlást, és mérsékelhetik a kereslet, valamint a kínálat előrejelzésének bizonytalanságát. Önmagukban azonban nem garantálják sem a földgázárak csökkenését, sem a leállított gyártókapacitások újraindítását.