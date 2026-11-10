Brüsszel felébredt, és már látja: állnak le a gyárak, már a jövő évi termésen spórolnak a gazdák – műtrágyaválságban az unió

Újabb lépésre szánta el magát az Európai Bizottság az egyre súlyosabb európai műtrágyaválság kezelésére. November 9-én hivatalosan is elindította az uniós műtrágya-értéklánci partnerséget, amelynek célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye a műtrágyagyártást és -ellátást, javítsa a gazdálkodók hozzáférését a megfizethető termékekhez, valamint elősegítse az európai műtrágyaipar versenyképességének megőrzését.

Párbeszédre hívja a műtrágya piacon érintetteket a Bizottság, de ez nem fogja csökkenteni az energia árát és a leállított gyárak sem indulnak újra ettől Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság közleménye szerint a partnerségben a gazdálkodók, a műtrágyagyártók, a tagállamok és az uniós döntéshozók vesznek részt. A kezdeményezés három alapvető célkitűzés köré szerveződik: a megfelelő és megfizethető európai műtrágyaellátás biztosítása, a termelők és felhasználók számára kiszámíthatóbb piaci környezet kialakítása, valamint a gyártás dekarbonizációjának és a fenntartható tápanyag-gazdálkodásnak az előmozdítása.

A kezdeményezés azonban egyelőre nem jelent közvetlen pénzügyi segítséget vagy kötelező piaci intézkedéseket. A résztvevők rendszeres szakpolitikai egyeztetéseken kereshetnek megoldásokat, és önkéntes vállalásokat tehetnek. A partnerség tehát elsősorban együttműködési keretet teremt, miközben az iparág problémái már most komoly gazdasági következményekkel járnak. A gondok peddig jórész éppen a Bizottság döntései miatt keletkeztek, hiszen főként a gáz árának emelkedése okozta a bajt, melynek ára jőrészt az olcsó orosz energia kizárása miatt nőtt Európában. Emellett az Ursula von der Leyen vezette Bizottság nekiesett Andrej Babis cseh miniszterelnöknek, aki a korábban megítélt, s most megvont uniós támogatás hiánya miatt, műtrágyagyáraiban a termelés csökkentéséről döntött.

Műtrágya: gyárbezárások közepette próbál rendet teremteni Brüsszel

A bizottsági kezdeményezés időzítése nem véletlen. A Világgazdaság november 6-i részletes összeállítása bemutatta, hogy Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Litvániában is történtek műtrágyaipari üzemleállások az elmúlt hónapokban. A problémák középpontjában a magas földgázárak, a dráguló alapanyagok és a gyengülő mezőgazdasági kereslet állnak. Az európai gyártók egyszerre szembesülnek azzal, hogy rendkívül költséges a termelés, miközben a gazdálkodók egyre kevesebb műtrágyát vásárolnak.